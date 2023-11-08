Веснушки и фирменная улыбка: как актриса Джулианна Мур добилась успеха

Кто такая Джулианна Мур?
Актриса Джулианна Мур впервые стала известна благодаря своей роли в мыльной опере «Как вращается мир». Среди ее более поздних художественных фильмов — «Рука, качающая колыбель», «Беглец», «Дитя человеческое» и «Детки в порядке».
Мур была номинирована на премию «Оскар» за свои работы в фильмах «Конец романа», «Вдали от рая», «Ночи в стиле буги» и «Часы». В 2015 году она получила «Золотой глобус» и «Оскар» за главную роль в фильме «Все еще Элис», где сыграла женщину с ранней стадией болезни Альцгеймера.
Джулианна Мур позирует за кулисами с «Оскаром» за исполнение главной роли в фильме «Все еще Элис» во время 87-й церемонии вручения премии, 22 февраля 2015 г., Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Мур родилась Джули Энн Смит 3 декабря 1960 года в Фейетвилле, Северная Каролина. У нее было скоротечное детство, она переезжала с места на место из-за военной службы ее отца. Постоянно меняя школу, Мур становилась мишенью для хулиганов, которые придирались к ней за ее ставшие известными черты лица.
«Когда мне было 7 лет, эти ребята в переулке за нашим домом в Омахе назвали меня «Веснушчатая клубника». Я ненавидела свои веснушки и это имя», — объяснила она Redbook.
После окончания средней школы в Германии Мур вернулся в Соединенные Штаты, чтобы учиться в Бостонском университете. Она окончила университетскую школу исполнительских искусств в 1983 году и вскоре переехала в Нью-Йорк, чтобы ворваться в театральный мир.
«Как вращается мир» и «Рука, качающая колыбель»
В 1985 году Мур получила свою первую главную роль на телевидении: она несколько лет играла Фрэнни Хьюз в мыльной опере «Как вращается мир», в конце концов сыграв двойную роль сестры-близнеца своей героини Сабрины.
Мур получила дневную премию «Эмми» за свою работу над драмой. В 1990 году она дебютировала в кино в фильме «Сказки с темной стороны». Мур, однако, получила больше внимания за свою роль второго плана в фильме «Рука, качающая колыбель» (1992).
Аннабелла Шиорра и Джулианна Мур. Фото: кадр из к/ф «Рука, качающая колыбель» (1992)
«Бенни и Джун», «Беглец» и «Короткий монтаж»
Примерно в это время ее карьера, казалось, набирала обороты. В 1993 году Мур снялась в четырех фильмах разного качества и успеха. Она появилась в драматическом фильме Мадонны «Тело как улика», а также в причудливой романтической повести «Бенни и Джун» с Джонни Деппом и Мэри Стюарт Мастерсон.
В том же году у Мур также были роли в криминальной драме «Беглец» с Харрисоном Фордом в главной роли и фильме Роберта Олтмана «Короткий монтаж», основанном на рассказах Рэймонда Карвера.
Мур взялась за классическую театральную работу в 1994 году в фильме «Ваня с 42-й улице». Режиссер Луи Малле предлагает другой взгляд на актеров, исполняющих пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня». Мур снова продемонстрировала свои драматические таланты в независимой драме Тодда Хейнса «Спасение» (1995), сыграв женщину, борющуюся с неизвестной болезнью.
Джулианна Мур. Фото: кадр из к/ф «Беглец» (1993)
«Парк юрского периода – 2: Затерянный мир», «Ночи в стиле буги»
В 1997 году Мур снялась в кассовом блокбастере Стивена Спилберга «Парк юрского периода – 2: Затерянный мир» с Джеффом Голдблюмом.
В том же году она также получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Ночи в стиле буги». В этом фильме Пола Томаса Андерсона о фильмах для взрослых Мур играет порнозвезду по имени Эмбер Уэйвз.
Джулианна Мур. Фото: кадр из к/ф «Парк юрского периода – 2: Затерянный мир» (1997)
«Большой Лебовски» и «Ганнибал»
Мур продолжала работать с интересными режиссерами, появившись в фильме Джоэла и Итана Коэнов «Большой Лебовски» (1998). Эта необычная комедия с Джеффом Бриджесом в главной роли, хотя и не стала кассовым хитом, стала культовой классикой.
В том же году Мур вернулась к одному из самых страшных фильмов, снявшись в ремейке «Психо» Альфреда Хичкока. Она также взяла на себя роль агента ФБР Клариссу Старлинг в фильме Ридли Скотта «Ганнибал» (2001). Джоди Фостер была автором роли в «Молчании ягнят» (1991).
Джефф Бриджес и Джулианна Мур. Фото: кадр из к/ф «Большой Лебовски» (1998)
«Вдали от рая» и «Часы»
В 2002 году Мур получила большое признание за две неотразимые роли: в фильме «Вдали от рая» она играет мать-домохозяйку 1950-х годов, чья идеальная жизнь неожиданно рушится. Деннис Куэйд играет ее мужа.
В «Часах» Мур изображает другую домохозяйку 1950-х годов, которая размышляет о том, чтобы освободиться от своих оков.
Джулианна Мур. Фото: кадр из к/ф «Вдали от рая» (2002)
«Дитя человеческое»
По мере продвижения 2000-х годов Мур зарекомендовала себя среди элитных актрис Голливуда. Она снялась во множестве фильмов, включая «Забытое» (2004), «Дитя человеческое» (2006) и «Одинокий мужчина» (2009).
Она также экспериментировала на Бродвее, дебютировав в «Вертикальном часе» Дэвида Хэйра в конце 2006 года; однако критики в целом без энтузиазма отнеслись к ее роли Нади, бывшего военного корреспондента в Ираке, чьи взгляды оспариваются.
Джулианна Мур в фильме «Одинокий мужчина» (2009). Фото: Global Look Press
«Детки в порядке»
Мур продолжала браться за разнообразное сочетание интересных ролей. Она и Аннетт Бенинг снялись в роли пары в 2010 году в получившем признание критиков инди-фильме «Детки в порядке» с Марком Руффало в главной роли. На маленьком экране у Мур была повторяющаяся роль бывшего школьного друга Алека Болдуина в популярном ситкоме «Студия 30».
Алека Болдуина и Джулианна Мур. Фото: кадр из сериала «Студия 30» (2006-2013)
«Игра изменилась»
В 2012 году Мур дала еще одно убедительное представление на маленьком экране. Она заслужила восторги критиков за то, что удачно сыграла бывшего кандидата в вице-президенты Сару Пэйлин в телефильме «Игра изменилась».
Реальная роль принесла Мур ее первую премию «Эмми». В том же году Мур снялась в двух драматических фильмах: «Развод в большом городе» и «Быть Флинном».
Джулианна Мур. Фото: кадр из фильма «Игра изменилась» (2012)
«Голодные игры: Сойка-пересмешница — части 1 и 2» и «Оскар»
В 2013 году Мур снова взяла на себя классическую роль в жанре ужасов, сыграв зловещую мать в ремейке «Телекинез». В следующем году она снялась в самолетном триллере «Воздушный маршал» и научно-фантастическом блокбастере «Голодные игры: Сойка-пересмешница — часть 1» (в 2015 году роль повторилась), а также получила большой резонанс за главную роль в драме «Звездная карта».
Мур была номинирован на «Золотой глобус» как за «Звездную карту», так и за нашумевшую драму «Все еще Элис», выиграв за последнюю. И после пяти номинаций известная актриса наконец получила премию «Оскар» за роль Элис, в которой она изображает профессора лингвистики с диагнозом «болезнь Альцгеймера».
Мур также снялась в шпионской комедии «Kingsman: Золотое кольцо» (2017) и драме «Бельканто» о заложниках (2018).
Джулианна Мур. Фото: кадр из к/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница — часть 2» (2015)
Автор детских книг
Помимо актерской деятельности, Мур добилась большого успеха как автор детских книг. При написании книги «Веснушчатая земляничка», которая была опубликована в 2007 году, она опиралась на собственный опыт. С тех пор Мур написала несколько последующих книг из серии «Веснушчатая клубничка», а также «Моя мама — иностранка, но не для меня», опубликованную в 2013 году.
Джулианна Мур представила свою книгу на BookExpo America, 28 мая 2015 г., Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Муж и дети
Мур замужем за режиссером Бартом Фрейндлихом. Пара познакомилась во время совместной работы над фильмом Фрейндлих 1997 года «Миф об отпечатках пальцев». Они живут вместе в Нью-Йорке со своими двумя детьми, Калебом и Лив. Ранее Мур была замужем за актером Джоном Гулдом Рубином.
Барт Фрейндлих и Джулианна Мур на Неделе моды в Милане, Италия. 25.09.2023 г. Фото: Global Look Press