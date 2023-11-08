Веснушки и фирменная улыбка: как актриса Джулианна Мур добилась успеха

Кто такая Джулианна Мур?

Актриса Джулианна Мур впервые стала известна благодаря своей роли в мыльной опере «Как вращается мир». Среди ее более поздних художественных фильмов — «Рука, качающая колыбель», «Беглец», «Дитя человеческое» и «Детки в порядке».

Мур была номинирована на премию «Оскар» за свои работы в фильмах «Конец романа», «Вдали от рая», «Ночи в стиле буги» и «Часы». В 2015 году она получила «Золотой глобус» и «Оскар» за главную роль в фильме «Все еще Элис», где сыграла женщину с ранней стадией болезни Альцгеймера.