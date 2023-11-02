Первые позиции в музыкальных чартах, личная жизнь под замком и образ простой девчонки: биография певицы GUMA

Биография исполнительницы

GUMA называет себя человеком из народа и простой «девочкой с района», которая всегда шла за мечтой. Этот поход привел певицу к первому успеху: ее трек «Стеклянная» в ноябре 2021 года возглавил топ главных цифровых площадок России.

Детство будущей звезды

Анастасия Гуменюк (настоящее имя певицы) родилась в северном городе Когалыме 21 февраля 1997 года. Себя она позиционирует как украинская певица, которая родилась в Сибири, а в 2001 году переехала в Москву.

Музыкой Настя занималась всю жизнь, с детского возраста. Она посещала музыкальную школу, затем попала в старший хор, пела в ансамбле, но ушла оттуда после смены руководителя. На тот момент любимой певицей Гуменюк была Бьянка — именно ей подражала будущая GUMA, упражняясь дома в вокале.