Первые позиции в музыкальных чартах, личная жизнь под замком и образ простой девчонки: биография певицы GUMA

Биография исполнительницы
GUMA называет себя человеком из народа и простой «девочкой с района», которая всегда шла за мечтой. Этот поход привел певицу к первому успеху: ее трек «Стеклянная» в ноябре 2021 года возглавил топ главных цифровых площадок России.
Детство будущей звезды
Анастасия Гуменюк (настоящее имя певицы) родилась в северном городе Когалыме 21 февраля 1997 года. Себя она позиционирует как украинская певица, которая родилась в Сибири, а в 2001 году переехала в Москву.
Музыкой Настя занималась всю жизнь, с детского возраста. Она посещала музыкальную школу, затем попала в старший хор, пела в ансамбле, но ушла оттуда после смены руководителя. На тот момент любимой певицей Гуменюк была Бьянка — именно ей подражала будущая GUMA, упражняясь дома в вокале.
Маленькая Настя Гуменюк на руках у мамы. Фото: соцсети
Первая проба пера в музыке и долгий творческий перерыв
Песни Анастасия начала писать в 15 лет, однако до успеха было еще далеко. Поначалу Настя выкладывала в сеть каверы, позднее к ним присоединился авторский материал. В 2013 году в социальных сетях она познакомилась с парнем из другого города, который читал рэп и предложил девушке писать вместе. В течение трех лет они занимались совместным творчеством, почти не встречаясь лично, однако со временем их пути разошлись.
Два года после этого Настя не хотела возвращаться к музыке. Она окончила Московский автодорожный университет, где училась менеджменту организаций на факультете логистики.
Однако в 2019 году Гуменюк вновь взялась за написание песен. Начинания поддерживали родные, друзья, а еще подписчики в социальных сетях, которые подбадривали певицу, когда той хотелось опустить руки. Для полноценной работы девушке не хватало команды, с появлением которой в ее творчестве произошел качественный скачок.
Анастасия Гуменюк в 2014 году. Фото: соцсети
Гуменюк нашла единомышленников в 2020 году. Тогда стало понятно, что все прежние усилия были потрачены не впустую. Команда влила в певицу дополнительную силу и стала для нее мотивацией, чтобы не останавливаться на пути к мечте.
Придя на звукозаписывающую студию в Южном Бутове, GUMA встретилась с творческими, открытыми и отзывчивыми людьми, которых сейчас уже называет семьей. Они вместе стали записывать авторские треки Насти, придавая им фирменное звучание.
Первыми синглами исполнительницы стали «Да да да», «Одному» и «Паническая атака», записанные в 2020 году, но прорывным для Анастасии стал 2021 год. Именно тогда она выпустила композиции «Метели», «Вечеринка», «Драма», но главным хитом оказался трек «Стеклянная».
Модный образ певицы GUMA. Фото: соцсети
Изначально песня писалась как лирическая, но в процессе работы концепция изменилась: певица запросила от саунд-продюсера «прямую бочку, электрогитару и взрыв». И звукорежиссер в точности воплотил желаемое, превратив трек в энергичный танцевальный хит. Сама GUMA успех своей песни видит в оригинальном звучании, где сочетаются фольклорный украинский вокал и дип-хаус.
На волне успеха исполнительница записала ремикс на трек в содружестве с Лешей Свиком, который получил название «Стеклянная-2».
Одна из фотосессий певицы. Фото: соцсети
Личная жизнь звезды
Анастасия активно ведет соцсети, но он не проливает света на биографию и личную жизнь певицы, а посвящен исключительно творчеству и домашним животным.
В интервью 2021 года Гуменюк призналась, что у нее нет парня и она пока не стремится к отношениям. Девушка надеется, что нужная встреча произойдет в подходящий момент. Будущий избранник видится ей творческим занятым человеком, который будет совмещать в себе серьезность и капельку безбашенности.
Настя Гуменюк увлекается спортом. Фото: соцсети
Певица сейчас
Осенью 2021 года певица столкнулась со взрывом популярности. Релиз песни «Стеклянная» состоялся в августе, и уже спустя месяц трек стал штурмовать топы музыкальных чартов. Произошло это во многом благодаря клипу, попавшему в ротацию канала МУЗ-ТВ.
Настя решила превратить видеоряд в личную историю о любви и предательстве, которую хоть раз да переживала каждая девушка. Поэтому драма, разыгранная в сверкающих дворцовых интерьерах, должна была откликнуться в сердцах миллионов слушателей. Так и произошло: за пару месяцев клип набрал на Интернет-платформе свыше 2 млн просмотров, а в чарте МУЗ-ТВ попал на 1-ю позицию.
Настя Гуменюк сейчас. Фото: соцсети
В конце 2021 года Гуменюк представила публике новый релиз «Не надо так», который в первый же день попал на обложки плейлистов музыкальных платформ в России. В тот же период Анастасия стала активно выступать в московских клубах и даже дала первый сольный мини-концерт.
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