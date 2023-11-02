Кинодебют в 45 лет, съемки в сериале «Кухня» и карьера певицы: биография актрисы Жаныл Асанбековой

Биография знаменитости
Жаныл Асанбекова — российская актриса, известная телезрителям прежде всего по роли Айнуры в комедийном ситкоме «Кухня». Асанбекову можно увидеть и в ряде других проектов, но полюбилась она зрителям именно после выхода нового сезона знаменитого сериала. Скромная, харизматичная и загадочная, Жаныл смогла стать популярной и узнаваемой.
Воспитана бабушкой и дедушкой, с детства любила петь
Будущая актриса родилась в августе 1967 года в маленькой киргизской деревушке Дархан, расположенной недалеко от озера Иссык-Куль. Жаныл и ее родного брата вырастили бабушка и дедушка. Девочка с ранних лет обожала петь и танцевать, в школе была активисткой и участвовала во всех проводимых мероприятиях.
Жаныл Асанбекова в молодости. Фото: соцсети
Как и многие дети Киргизии, Жаныл рано стала работать: поочередно с братом она пасла стада овец. Чтобы как-то себя развлекать на пастбище, она с утра до вечера исполняла песни из индийских фильмов или устраивала импровизированный театр одного актера.
Иногда посмотреть на талантливую подругу прибегали ее друзья, которые похвалами поддерживали в девочке тайную мечту стать актрисой. Судьба дала возможность Жаныл Асанбековой исполнить это желание.
В 1989 году она по региональному набору поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина, пройдя огромный конкурс. Актриса вспоминает, что самым сложным для нее был третий тур отбора, когда абитуриенток попросили выйти к экзаменаторам в купальниках. Для киргизской девушки это был настоящий шок.
Жаныл Асанбекова с плюшевым медведем в руках. Фото: соцсети
После того как комиссия объявила, что Жаныл стала студенткой, вдруг бабушка отказалась отпускать ее в Москву. Пришлось вмешиваться самым уважаемым руководителям колхоза, которым удалось убедить пожилую женщину, что открывшаяся перед ее внучкой перспектива — редчайший шанс.
Прекрасно отучившись в «Щепке» и даже окончив аспирантуру, Асанбекова надолго спрятала свой диплом актрисы. Она вела жизнь домохозяйки, хотя при любой возможности активно участвовала в устроении концертов, особенно национальных. Например, она была одним из организаторов юбилейного вечера Чингиза Айтматова.
Жаныл в национальном костюме. Фото: соцсети
Дебют на экранах произошел в 45 лет
Сниматься в кино Жаныл Асанбекову приглашали и раньше, но семейные обстоятельства складывались таким образом, что ей никак не удавалось в нужное время попасть на финальный кастинг. Так произошло, к примеру, с предложением режиссерской бригады фильма «Кочевник» и некоторыми другими картинами.
Поэтому так случилось, что дебют актрисы на экране произошел только в 45 лет, зато о ней сразу же узнала вся страна. В комедийном телесериале «Кухня» Жаныл Асанбекова эффектно сыграла уроженку Бешкека Айнуру, которая в ресторане занимается наведением порядка.
Жаныл Асанбекова в сериале «Кухня». Фото: кадр из сериала «Кухня» (2012)
Актриса рассказывает, что несмотря на огромный перерыв в профессиональной деятельности, она легко влилась в коллектив, так как на съемочной площадке сериала царит дружеская атмосфера. Асанбекова даже немного подсказывала сценаристам, когда они путали национальную принадлежность некоторых высказываний ее персонажа.
Первый сезон «Кухни» вышел в 2012 году, а заключительный шестой сезон стартовал в феврале 2016 года. Также Жаныл приняла участие в полнометражной версии ситкома «Кухня в Париже».
После грандиозного успеха «Кухни» Асанбекову стали приглашать и в другие проекты. Она поучаствовала в съемках украинского многосерийного боевика «Вместе навсегда», затем играла в молодежном сериале «Анжелика» и романтической комедии «Срочно выйду замуж». Последней работой Жаныл, не считая финального сезона полюбившейся всем «Кухни», была драматическая роль в картине французского режиссера Гийома Проценко «Разбуди меня».
Жаныл Асанбекова в сериале «Вместе навсегда». Фото: кадр из сериала «Вместе навсегда» (2020)
Личная жизнь актрисы
Обучаясь на втором курсе театрального вуза, Жаныл Асанбекова познакомилась со своим земляком Таалаем, который на тот момент был студентом лесотехнического института. Через два года они поженились, у них родились сын Тимерлан и дочь Жасмин. Оба ребенка имеют тягу к творчеству. Тимерлан в детстве открыл в себе талант художника и даже награждался премией Зураба Церетели как одаренный ребенок. Повзрослев, он решил стать архитектором.
Дочь оканчивает школу и мечтает попасть на киностудию, правда, в качестве гримера. Семья живет в собственном доме в Подмосковье, но на лето всегда уезжает на берега родного Иссык-Куля.
Жаныл со своим мужем. Фото: соцсети
У Жаныл Асанбековой есть мечта — она хотела бы открыть в Москве национальный киргизский театр. А пока она поет и записывает народные песни на киргизском языке, в планах — выпустить компакт диск с этими записями. Много лет Жаныл занималась каратэ Киокушинкай, но в 2009 году оставила этот спорт, хотя до сих пор сохранила желание вернуться.
Актриса много лет занималась каратэ. Фото: соцсети
Сейчас Жаныл занимается воспитанием детей, продолжает сниматься в новых проектах и чтит традиции своего прекрасного народа.
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