Кинодебют в 45 лет, съемки в сериале «Кухня» и карьера певицы: биография актрисы Жаныл Асанбековой

Биография знаменитости

Жаныл Асанбекова — российская актриса, известная телезрителям прежде всего по роли Айнуры в комедийном ситкоме «Кухня». Асанбекову можно увидеть и в ряде других проектов, но полюбилась она зрителям именно после выхода нового сезона знаменитого сериала. Скромная, харизматичная и загадочная, Жаныл смогла стать популярной и узнаваемой.

Воспитана бабушкой и дедушкой, с детства любила петь

Будущая актриса родилась в августе 1967 года в маленькой киргизской деревушке Дархан, расположенной недалеко от озера Иссык-Куль. Жаныл и ее родного брата вырастили бабушка и дедушка. Девочка с ранних лет обожала петь и танцевать, в школе была активисткой и участвовала во всех проводимых мероприятиях.