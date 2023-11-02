Страсть к бодибилдингу и амплуа защитника: чем известен актер Алексей Моисеев

Биография знаменитости
Алексей Моисеев — российский актер театра и кино, полюбившийся зрителям по ярким и запоминающимся работам в фильмах и детективных сериалах. За годы карьеры артист успел продемонстрировать на экране свое мастерство, комедийный и драматический талант. Среди ролей, сыгранных этим обаятельным, с накачанными мышцами мужчиной, преимущественно положительные образы.
Детство артиста
Алексей Моисеев родился в Москве 13 июня 1974 года. В семье артистов не было, но кино любили все. Когда будущий артист учился в восьмом классе, мечты об актерской профессии уже присутствовали. Поэтому родная тетя, увидев газетное объявление киностудии «Мосфильм» о том, что для картины «Внимание, ведьмы!» требуются мальчики со светлыми волосами, сообщила об этом племяннику.
Моисеев отправился на кастинг, но, увидев огромную толпу светловолосых ровесников, решил, что затея бесполезная, и ушел ни с чем. Мама не одобрила такого поступка сына и объяснила, что если он будет каждый раз пасовать перед трудностями, даже не пытаясь их преодолеть, то ничего в жизни не добьется. Алексей отправился на пробы во второй раз и прошел их.
Алексей Моисеев. Фото: кадр из фильма «Внимание, ведьмы!» (1990)
После окончания съемок молодой человек окончательно утвердился в планах стать артистом. Он начал серьезно готовиться к поступлению и ходил на подготовительные курсы, но экзамены в Школу-студию МХАТ и Щукинское училище провалил. Зато его взяли в Щепкинское театральное училище.
Моисеев проучился меньше года и понял, что здесь ему не нравится, поэтому подготовился и поступил в Щукинское. Парень попал на курс к замечательному наставнику Юрию Шлыкову. Уже в студенческие годы начинающий артист попробовал свои силы в спектакле «Поединок», который ставил ректор училища Евгений Князев. После дипломных спектаклей и окончания обучения артиста приняли в труппу Театра имени Владимира Маяковского.
Кинопробы Моисеева. Фото: соцсети
Начало кинокарьеры и маленькие роли
Кинематографическая биография Моисеева продолжала развиваться одновременно с театральной. В молодости актер появился в эпизодах фильмов «Любовь французская и русская», «Барышня-крестьянка» и еще нескольких. А заметная роль ему досталась в картине «Будем знакомы!», снятой Игорем Шавлаком и Сергеем Борчуковым. Его герой Стас оказался ярким и запомнившимся персонажем.
Алексей в начале творческого пути не ждал больших ролей. Он снимался всюду, куда его звали. Работая над главной ролью в «Сокровищах мертвых», актер появился в эпизодах рейтинговых сериалов «Дальнобойщики», «Московская сага» и «1941». Это был замечательный опыт, ведь в этих проектах играли настоящие звезды российского кинематографа, наблюдать за работой которых на съемочной площадке было интересно и познавательно.
Моисеев в популярном сериале. Фото: кадр из сериала «Возвращение Мухтара – 8» (2012)
В 2016 году актер получил роль в сериале «Семья Светофоровых». Картина рассказывает о счастливом семействе, чья жизнь сильно связана с Госавтоинспекцией, как и предсказывает их говорящая фамилия.
В последующие годы Алексей продолжал сниматься в фильмах и сериалах. В 2020-м поклонники увидели его в роли Романа Березина в детективном проекте «След». Партнершей Моисеева по картине стали Нина Гогаева.
Исполнитель не перестал играть и на театральной сцене, часто появляясь в антрепризных спектаклях на разных сценах.
Моисеев в сериале «Семья Светофоровых». Фото: соцсети
Съемки в сериале «Возвращение Мухтара», сделавшие Моисеева популярным
Звездная роль, сделавшая Алексея Моисеева узнаваемым и популярным актером, пришла к нему вместе с сериалом «Возвращение Мухтара». Здесь молодому артисту достался образ следователя ОВД Щукино Алексея Самойлова. Лента имела большой успех. Моисеев появлялся на экранах с третьего по восьмой сезоны и был занят на съемках этого проекта с 2006 по 2014 год.
Партнерами актера по съемочной площадке стали Павел Вишняков, Виктор Низовой, Наталья Юнникова.
В 2016 году Моисеев вернулся к прославившей его роли оперативника Алексея Самойлова в новом сезоне детективного телесериала «Мухтар. Новый след», фактически продолжении сериала «Возвращение Мухтара». Главным героем этого сериала, как и всегда, выступает служебная немецкая овчарка Мухтар, работающая в ОВД Щукино и помогающая полицейским раскрывать как сложные и опасные дела, так и простые бытовые кражи.
Алексей Самойлов на съемках сериала «Возвращение Мухтара». Фото: соцсети
Личная жизнь артиста и скандал с любовницей
В студенческие годы молодой актер, как он признается, имел множество романов и был очень влюбчивым. Иногда эти романтические похождения здорово отвлекали его от учебы и ставили на грань «вылета» из вуза. Страстные чувства связали Моисеева с Ольгой Чудаковой — в результате молодые люди поженились, у них родился сын Никита. Однако браку мешало несерьезное отношение Алексея к роли отца. Ольга долго терпела, но в итоге предпочла развод.
Вскоре в личной жизни Алексея Моисеева появилась вторая жена Ольга Черешнева, которая подарила артисту дочерей Дашу и Лизу. Алексей обожает наследников и старается проводить с ними как можно больше времени. Именно они вдохновляют отца на написание детских сказок.
Моисеев с женой Ольгой Черешневой и детьми. Фото: соцсети
В феврале 2019-го публику взбудоражила новость, приоткрывшая тайную сторону семейной жизни пары. Выяснилось, что Алексей завел любовницу, ею стала 29-летняя Екатерина Соловьева. По признанию Моисеева, на этот шаг он решился из-за охлаждения к нему супруги.
Вскоре новая пассия сообщила артисту о беременности. Тот обрадовался настолько, что планировал переписать часть строящегося загородного дома на Екатерину. Однако этот порыв сбил телефонный звонок: незнакомый мужчина рассказал о том, что он настоящий отец.
Сложная ситуация потребовала помощи экспертов. В студии шоу «На самом деле» выяснилось, что Соловьева беременна от своего бывшего мужа, который и позвонил Алексею.
Алексей Моисеев. Фото: кадр из сериала «След (ФЭС)»
Со временем конфликты исчерпались, супруги нашли общий язык, и в семью вновь пришла гармония. В интервью в августе в 2022-м Алексей признался, что морально уже готов к внукам (старшей дочери артиста исполнилось 18), и подчеркнул, что при этом не отметает возможности вновь стать отцом.
Увлечение бодибилдингом и участие во флешмобе
Алексей ведет аккаунт в соцсетях, где регулярно выкладывает собственные повседневные фото и кадры со съемок и с театральных подмостков. Также он делится с подписчиками снимками поделок, сделанных собственными руками.
Также артист старается популяризировать здоровый образ жизни. Он придерживается здорового питания и занимается натуральным бодибилдингом, о чем также рассказывает поклонникам в соцсети. В 2018 году Моисеев участвовал во флешмобе, в котором продемонстрировал, как благодаря регулярным тренировкам изменилось его тело за десять лет.
Алексей Моисеев с дочкой в спортзале. Фото: соцсети
Моисеев сейчас
Сейчас Алексей продолжает карьеру в кино. Летом 2023 года на экраны с его участием вышел сериал «Дом Светофоровых», ставший продолжением сюжета о полюбившейся зрителям семье. Параллельно не прекращается и театральная деятельность артиста — вместе с коллегами он путешествует по стране с антрепризными спектаклями.
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