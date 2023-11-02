Страсть к бодибилдингу и амплуа защитника: чем известен актер Алексей Моисеев

Биография знаменитости

Алексей Моисеев — российский актер театра и кино, полюбившийся зрителям по ярким и запоминающимся работам в фильмах и детективных сериалах. За годы карьеры артист успел продемонстрировать на экране свое мастерство, комедийный и драматический талант. Среди ролей, сыгранных этим обаятельным, с накачанными мышцами мужчиной, преимущественно положительные образы.

Детство артиста

Алексей Моисеев родился в Москве 13 июня 1974 года. В семье артистов не было, но кино любили все. Когда будущий артист учился в восьмом классе, мечты об актерской профессии уже присутствовали. Поэтому родная тетя, увидев газетное объявление киностудии «Мосфильм» о том, что для картины «Внимание, ведьмы!» требуются мальчики со светлыми волосами, сообщила об этом племяннику.

Моисеев отправился на кастинг, но, увидев огромную толпу светловолосых ровесников, решил, что затея бесполезная, и ушел ни с чем. Мама не одобрила такого поступка сына и объяснила, что если он будет каждый раз пасовать перед трудностями, даже не пытаясь их преодолеть, то ничего в жизни не добьется. Алексей отправился на пробы во второй раз и прошел их.