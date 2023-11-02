Стала fashion-блогером, написала книгу, голодала в Африке: как Карина Нигай прославилась в Сети и на телевидении

Блогер Карина Нигай родилась в Томске 19 марта 1993 года. Ее мама по национальности русская, отец – кореец. За экзотичную внешность в детстве девочке доставалось от сверстников, отчего она сильно комплексовала и не считала себя красивой. Но, повзрослев, смогла осознать свою уникальность.
Карина Нигай в юности (слева) и сегодня. Фото: соцсети
Маленькой девочкой Карина увлекалась танцами, посещала хореографический кружок и даже собиралась сделать это занятие своей профессией. Но по окончании школы переехала в Москву и поступила на факультет информационных технологий Российского государственного социального университета.
Карина Нигай. Фото: соцсети
Еще одним увлечением Нигай была мода и бьюти-индустрия. Поэтому свой блог она посвятила именно сфере красоты и стиля, когда после вуза успела поработать по профессии и разочароваться.
Блог
В 2012 году Нигай запустила собственный канал на YouTube, на котором снимала обучающие видео на тему макияжа, стиля в одежде и составления гардероба. Знания начинающая блогерша черпала из журналов. Затем отправилась на курсы стилиста в Школу Гоши Карцева.
Карина Нигай снимала ролики по стилю. Кадр из YouTube-канала Карины Нигай
Ее блог очень быстро набрал популярность, и уже в 2015 году она победила на премии Pudra Blogger Awards в номинации «Дебют года». Награду ей вручили представители компании Maybelline New York.
Карина Нигай. Фото: соцсети
В запрещенной ныне социальной сети «Инстаграм» Карина начала активно развивать фотоблог. И наглядно показывала, например, какие вещи и образы сделают каждую модницей, а какие – простушкой. А также демонстрировала, разумеется, свои аутфиты и раскрывала лайфхаки, как ей, миниатюрной (рост Нигай 168 см и вес 43 кг), казаться выше.
Карина Нигай в Италии. Фото: соцсети
Как подобрать наряд под то или иное событие, в чем лучше пойти на тусовку, а от чего отказаться в составлении образа на деловую встречу или собеседование – казалось бы, эти вопросы уже многие для себя сняли, но Карина смогла привнести свою искорку в тему имиджа и стиля. К ней стали прислушиваться все больше людей, и она для многих стала иконой стиля и инфлюенсером.
Карина Нигай в Москве. Фото: соцсети
Сотрудничать с Кариной стали многие люксовые бренды, в 2019 году она окончила Istituto Marangoni в Милане – частную школу моды, дизайна и искусства, основанную в первой половине прошлого века. А на зимней Неделе моды в Нью-Йорке была признана топовым инфлюенсером по версии Launchmetrics.
Карина Нигай в Милане обучалась стилю. Фото: соцсети
Курсы и книга
Успехи в профессии вдохновили Нигай на создание своей имидж-студии PRO-fashion, в которой любой желающий мог обучиться основам имиджа и стиля. Вскоре она ее переформатировала в курсы PRO-стилист. Сотни поклонников таланта Карины прошли у нее обучение.
Карина Нигай написала книгу. Фото: соцсети
В 2019 году Нигай выпустила книгу «Гардероб», в которой рассказывает читательницам про секреты выбора одежды и поиска собственного стиля. А потом пошла еще дальше и весной 2023 года анонсировала новый марафон «Клуб Карины Нигай с премиальной программой». Стоимость в таком марафоне была заоблачная, причем, предлагалось всего два тарифа без рассрочки – за 1 млн рублей и за 1,5 млн рублей.
Телевидение
Прославившись, Нигай получила приглашение на телевидение – в 2022 году стала приглашенной звездой на шоу канала ТНТ «Модные игры», где среди трех участников нужно было угадать, кто стилист, а кто – любитель.
Карина Нигай (слева) на шоу «Модные игры». Фото: соцсети
Осенью того же года она поучаствовала в новом проекте телеканала «Вызов». Это спортивно-интеллектуальная игра, в которой 11 звезд и 11 ученых проходят командные испытания ради приза в 10 миллионов рублей.
В начале 2023 года на ТНТ стартовало новое шоу «Бьюти Баттл», ведущей стала певица Наталья Ионова, а кресло жюри заняла Карина Нигай. Ей предстояло судить состязания парикмахеров.
Личная жизнь
Блогер активно посвящает аудиторию не только в тонкости моды и стиля, но и в свою личную жизнь. Она была замужем за бизнесменом Вадимом Семеновым, свадьбу с которым сыграла в 2014 году. Через два года она подарила мужу сына, которого назвали Кириллом.
Карина Нигай и Вадим Семенов. Фото: соцсети
За разладом в семье блогера следили миллионы фолловеров, да и сама Карина не собиралась ничего скрывать – в 2021 году она уличила мужа в измене. Поэтому очень быстро собрала вещи и покинула дом.
Карина Нигай с сыном Кириллом. Фото: соцсети
После развода Карина приняла решение оставить сына жить с бабушкой. Этот шаг она аргументировала тем, что у нее много работы, и уделять должного внимания наследнику не сможет, а вот бабушка сможет дать ему больше.
Но одной Карина была недолго. Вскоре после развода она познакомилась с бизнесменом Владом Крамским. Их свели сначала рабочие отношения – он заказал у нее рекламу своего цветочного сервиса, потом пообщались лично на мероприятии. И начали встречаться.
Карина Нигай и Влад Крамской. Фото: соцсети
Правда, спустя два года они закончили отношения. Нигай сама стала инициатором разрыва и объяснила подписчикам, что бойфренд использовал ее ради собственной раскрутки.
Карьера сегодня
Осенью 2023 года Нигай появилась на реалити «Новые звезды в Африке». И сразу же решила, что играть будет только за себя. Она смогла втереться в доверие в оба противоборствующих лагеря и играла на два фронта. Однако после участия в проекте призналась, что до сих пор не может восстановиться. И снова бы не пошла на что-то подобное.
«Даже под угрозой потери работы я бы не пошла голодать, жить с этими людьми и быть под камерами 24/7. После шоу у меня была сильная депрессия, расстройство пищевого поведения (сейчас я +5 кг к своему нормальному весу), я до сих пор не могу вернуть свою идеальную кожу.
Полнейший сбой в организме, который я не знаю, как лечить. В общем, смотреть дома весело, но быть участником – совсем не весело», – написала звезда в блоге.
Карина Нигай на шоу «Новые звезды в Африке». Кадр из шоу
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