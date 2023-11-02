Стала fashion-блогером, написала книгу, голодала в Африке: как Карина Нигай прославилась в Сети и на телевидении

Еще одним увлечением Нигай была мода и бьюти-индустрия. Поэтому свой блог она посвятила именно сфере красоты и стиля, когда после вуза успела поработать по профессии и разочароваться.

Блог

В 2012 году Нигай запустила собственный канал на YouTube, на котором снимала обучающие видео на тему макияжа, стиля в одежде и составления гардероба. Знания начинающая блогерша черпала из журналов. Затем отправилась на курсы стилиста в Школу Гоши Карцева.