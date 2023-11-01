Как Ярослав Бойко стал звездой сериалов и какие отношения связывают его с Марией Порошиной

Российские зрительницы буквально без ума от красивого и обаятельного Ярослава Бойко. Чаще всего он играет положительных героев – «рыцарей» без страха и упрека. К своему успеху на экране актер пришел не сразу – пришлось преодолеть немало трудностей.
Беспокойный подросток
Ярослав Бойко в детстве с мамой. Фото: соцсети
Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. Его мама работала в фотоателье и растила сына самостоятельно, с помощью бабушки и дяди. Мальчика любили в семье, а вот в школе у него частенько происходили неприятности – он не особенно любил учиться, да и с одноклассниками возникали конфликты.
Ярослав едва доучился до 8 класса, а затем, после неудачной попытки стать суворовцем, поступил в металлургический техникум. Впрочем, и его он не окончил. Пришла пора служить в армии, и Бойко был зачислен в погранвойска КГБ СССР. Демобилизовавшись, парень однажды случайно встретил старую знакомую. Девушка шла сдавать экзамены в Киевский театральный вуз и попросила ее поддержать. Ярослав отправился с ней «за компанию». И поступил – а подруга «срезалась».
Все предметы преподавались на украинском языке. Это стало проблемой для Ярослава – он был из русскоязычной семьи, и в его школе велось преподавание на русском. Поэтому после первого курса парень решил перебраться в Москву. Он поступил в Школу-студию МХАТ. Учился хорошо – даже премии за отличную учебу получал. Но в то же время не раз оказывался на грани отчисления из-за плохого поведения.
Театральный актер
Ярослав Бойко в юности. Фото: соцсети
Окончив вуз, 25-летний Ярослав Бойко был принят на работу в Московский театр-студию, которым руководил Олег Табаков. Молодой актер быстро влился в коллектив, много играл на сцене, а потом сотрудничал еще и с МХТ имени Чехова. Правда, Олег Табаков, принимая его на работу, поставил условие: никаких конфликтов, никаких нарушений дисциплины, иначе – немедленное увольнение.
Звезда сериалов
Ярослав Бойко в сериале «Акушерка. Счастье на заказ»
Но настоящая популярность пришла к Ярославу, когда он стал играть в кино. Зрители запомнили его по роли в сериале «Неотложка». Проект снимали в Казани, и молодому актеру приходилось постоянно ездить в Москву и обратно – ведь он был занят в спектаклях «Табакерки», пропускать которые нельзя было ни в коем случае – под страхом увольнения. Так прошло 9 месяцев, и Бойко справился с нагрузкой на «отлично». Затем последовали другие сериалы, закрепившие его успех на экране – «Ваша честь», «Курсанты», «Команда»… Он играл врачей и футбольных тренеров, прокуроров и военных, и все роли удавались ему достоверно.
Ярослав Бойко в фильме «Анна Каренина»
Вместе с Марией Шукшиной и другими звездами Бойко снялся в сериале «Я тебя люблю», а затем исполнил роль Вронского в картине «Анна Каренина». Большую популярность получила многосерийная лента «Всегда говори «всегда», в которой Бойко снялся с Марией Порошиной. В комедийной мелодраме «Домработница» его партнершей стала Ольга Медынич. Сегодня трудно перечислить все сериалы, в которых сыграл Ярослав Бойко, – их десятки. Среди самых известных – «Не в деньгах счастье», «Невозможная женщина», «Горюнов. Корабль отстоя», «Акушерка. Счастье на заказ».
Доходы Ярослава Бойко
Помимо высоких гонораров за съемки в сериалах и зарплаты в театре, Ярослав Бойко зарабатывает в качестве ведущего – его можно пригласить на праздник или корпоратив. Точные цифры гонорара при этом не раскрываются, но можно предположить, что они довольно высоки, ведь Бойко входит в обойму самых популярных в России сериальных актеров.
Романы и слухи
Ярослав Бойко и Мария Порошина. Фото: кадр из сериала «Всегда говори «всегда»
Высокий привлекательный Ярослав (при росте 186 он весит 84 кг) всегда пользовался успехом у женщин. В юности он встречался с одноклассницей Таней, потом ухаживал за девушкой по имени Оля, а во времена студенчества его подругой была Олеся Поташинская. Девушке приходилось мириться с беспокойным характером возлюбленного: Бойко то и дело конфликтовал с однокурсниками, частенько дрался и не представлял себе другой жизни.
Рамуне Ходоркайте и Евгения Добровольская
Рамуне Ходоркайте. Фото: соцсети
К 28 годам актер несколько остепенился и повзрослел. Стало известно о его женитьбе на прибалтийской танцовщице по имени Рамуне Ходоркайте. В 1999 году у них родился мальчик, которого назвали Максимом. В то время Ярослав начал сниматься в сериале «Каменская», но и семье старался уделять как можно больше внимания.
Евгения Добровольская с детьми (Ян — слева). Фото: соцсети
Только вот построить крепкий брак ему все же не удалось. Некоторое время Ярослав жил практически на две семьи. В 2001 году начался его роман с актрисой Евгенией Добровольской. В результате этих отношений на свет появился мальчик по имени Ян. А через год Рамуне родила дочь Эмилию. Поклонники поняли: жена дала актеру второй шанс, простила измену и не хочет вспоминать прошлое.
Слухи о романе с Марией Порошиной
Ярослав Бойко и Мария Порошина. Фото: Global Look Press
Поговаривали о романе Ярослава Бойко с Марией Порошиной – мол, пятого ребенка она родила именно от него. Впрочем, и Мария, и Ярослав отрицают это, хотя имя отца своего сына актриса так и не назвала.
«С Машей я знаком уже 27 лет. Мы учились вместе в Школе-студии МХАТ, – рассказывал актер. – Потом Маша ушла в «Щуку», окончила ее. В 2003 году мы вновь пересеклись. С этого времени мы стали сниматься в телесериале «Всегда говори «всегда». Скажу вам по секрету, что очень везет тому, у кого такие партнерши. Нам приписывали роман… А я к этим слухам отношусь спокойно: привык… Могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее сыном, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну это повод поржать, что мы и делаем».
Казалось, после череды недопониманий в семье Бойко наконец-то установились мир и гармония. Однако в 2022 году супруги расстались.
«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», – объяснил Ярослав.
Новые роли и новые партнерши
Ярослав Бойко с детьми от Рамуне Ходоркайте. Фото: кадр из передачи «Судьба человека»
Бойко продолжает активно играть в театре и сниматься – его амплуа сильного и брутального, но умеющего любить мужчины востребовано у создателей сериалов. Поклонники могли увидеть его и Марию Порошину в спектакле «Снежный вальс», где они сыграли влюбленных. В 2022 году Ярослав вместе с Еленой Север снялся в сериале «С небес на землю».
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Кроме того, он в очередной раз воплотил образ врача в продолжении сериала «Акушерка» под названием «Побочный эффект». Его партнершей стала Ирина Пегова. Что же касается личной жизни, актер утверждает, что главные люди для него – его дети, и он старается участвовать в их воспитании.
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