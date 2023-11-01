Как Ярослав Бойко стал звездой сериалов и какие отношения связывают его с Марией Порошиной

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. Его мама работала в фотоателье и растила сына самостоятельно, с помощью бабушки и дяди. Мальчика любили в семье, а вот в школе у него частенько происходили неприятности – он не особенно любил учиться, да и с одноклассниками возникали конфликты.

Ярослав едва доучился до 8 класса, а затем, после неудачной попытки стать суворовцем, поступил в металлургический техникум. Впрочем, и его он не окончил. Пришла пора служить в армии, и Бойко был зачислен в погранвойска КГБ СССР. Демобилизовавшись, парень однажды случайно встретил старую знакомую. Девушка шла сдавать экзамены в Киевский театральный вуз и попросила ее поддержать. Ярослав отправился с ней «за компанию». И поступил – а подруга «срезалась».

Все предметы преподавались на украинском языке. Это стало проблемой для Ярослава – он был из русскоязычной семьи, и в его школе велось преподавание на русском. Поэтому после первого курса парень решил перебраться в Москву. Он поступил в Школу-студию МХАТ. Учился хорошо – даже премии за отличную учебу получал. Но в то же время не раз оказывался на грани отчисления из-за плохого поведения.

Театральный актер

