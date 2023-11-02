Любимица интернета: жизнь и творчество блогера Валерии Любарской

Детство и юность
Валерия Николаевна Любарская начала свой жизненный путь 8 февраля 1993 года в Краснодарском крае.
Будучи ребенком, Валерия училась вокалу, любила рисовать и увлекалась спортом. Родители поддерживали дочь во всех ее начинаниях: нанимали репетиторов, водили на кружки.
Ближе к окончанию школы девушка стала интересоваться журналистикой. Поступила в Кубанский государственный университет.
Обучаясь в вузе, Лера жила на съемной квартире. Получив диплом бакалавра, отправилась покорять магистратуру МГУ.
Валерия Любарская на выпускном. Фото: социальные сети
Блог
В 2013 году Валерия Любарская создала YouTube-канал, где планировала освещать события Краснодара. Но позже решила снимать обзоры на сериалы.
Первый ролик посвящен ситкому «Как я встретил вашу маму». Публикация быстро набрала обороты и получила массу положительных комментариев. Эта рубрика впоследствии стала визитной карточкой ее блога.
Постепенно на канале стали появляться видео на другие темы. Валерия рассказывала подписчикам о себе, делилась опытом съемки с начинающими блогерами. Самой популярной стала рубрика, где девушка пыталась воссоздать модные образы из интернета.
Юмор девушки очаровал аудиторию, которая росла с каждым днем.
Блогер Валерия Любарская в образе. Фото: социальные сети
Успех окрылял блогера, на ее канале начале сниматься и другие звезды: Дима Масленников, Марьяна Ро и Руслан Усачев. Они вместе с Любарской снимали пародии, косплеи, вайны.
Вскоре Валерию узнали не только в интернете, но и на телевидении. О девушке-блогере стали писать популярные издания, ее звали на съемки, узнавали на улице.
Валерию пригласили сниматься в фильме «Елки-5», где ей предстояло сыграть роль самой себя. После чего новоявленную актрису позвали в комедию «Спасти Пушкина» на небольшую роль.
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Актриса Валерия Любарская. Фото: социальные сети
В 2018-м телеканал «Пятница» пригласил блогеров озвучивать американский сериал «Ривердэйл», в их числе оказалась и Лера. Ей досталась роль Вероники Лодж.
Затем Валерия попробовала себя в новом амплуа. Девушка написала книгу «Хакни жизнь», в которой блогер учит любить себя. Книга состоит из советов и реальных историй. Подписчики Валерии отметили искренность блогера и душевную атмосферу всего произведения.
Блогер Валерия Любарская в обычной жизни. Фото: социальные сети
Любарская тем временем продолжала снимать ролики на своем канале.
Часто вместе с ней на экране появлялась и ее мама, которая на пару с дочерью шутила, снимала обзоры, пародии. Но летом 2019 года женщина скоропостижно скончалась от остановки сердца. Лера записала эмоциональное видео, где высказалась о семейной трагедии.
Валерия Любарская с мамой. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Валерия не любит делиться с поклонниками информацией о личной жизни.
Одно время ходили слухи о ее романе с блогером Димой Масленниковым, но информация не подтвердилась. Вообще Лера никогда не называет имя своего молодого человека и предпочитает подписывать его «парень» или «парниша».
Валерия Любарская снимает блог. Фото: социальные сети
Новые видеоролики
В октябре 2019-го Валерия чуть не попала в аварию из-за собаки, неожиданно выбежавшей на дорогу. После чего блогер призвала водителей не тормозить, когда животные выскакивают на дорогу, потому что могут пострадать люди. Общественность тут же объявило Любарскую в жестокости.
В настоящее время Валерия Любарская продолжает развивать свой блог. На ее канале с завидной регулярностью появляются новые видеоролики на разные темы.
Девушка обладает ростом 170 см и нередко появляется на фотографиях в купальнике, демонстрируя свою спортивную фигуру.
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Блогер Валерия Любарская в купальнике. Фото: социальные сети