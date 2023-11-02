Любимица интернета: жизнь и творчество блогера Валерии Любарской

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В 2013 году Валерия Любарская создала YouTube-канал, где планировала освещать события Краснодара. Но позже решила снимать обзоры на сериалы.

Первый ролик посвящен ситкому «Как я встретил вашу маму». Публикация быстро набрала обороты и получила массу положительных комментариев. Эта рубрика впоследствии стала визитной карточкой ее блога.

Постепенно на канале стали появляться видео на другие темы. Валерия рассказывала подписчикам о себе, делилась опытом съемки с начинающими блогерами. Самой популярной стала рубрика, где девушка пыталась воссоздать модные образы из интернета.

Юмор девушки очаровал аудиторию, которая росла с каждым днем.