Какие вещи из СССР сегодня – крик моды: часы с кукушкой, ковры, старые радиолы

Когда-то эти вещи, надоевшие всей стране, безжалостно выбрасывали на помойку. А сегодня они внезапно стали ценными и престижными.
Стеллажи из дерева
Это настоящий винтаж – открытые стеллажи для книг и кухонной утвари, сделанные из настоящего дерева. Если у вас сохранились подобные раритеты, можно просто ошкурить их и пройтись матовым лаком – они приобретут благородный старинный вид.
Стулья
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
В 50-70-х годах советские граждане буквально гонялись за венгерскими, немецкими, чехословацкими деревянными стульями с гнутыми спинками. Впрочем, такие производили и в СССР. Чаще всего они отличаются прочностью и долговечностью.
Вполне вероятно, что на даче у вас сохранилось несколько экземпляров. После бережной реставрации такие стулья вполне могут украсить современную квартиру.
Буфеты, серванты и навесные полки
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
За стеклом обычно выставлялась самая красивая посуда – хрусталь, фарфор. Если убрать стекло, зашкурить и заново покрасить поверхность, - получится модный винтаж. К тому же эти серванты очень практичны – в них помещается очень много всего.
Комоды
Эти «монстры» тоже возвращаются в современные квартиры – и выглядят очень стильно. Можно приобрести современный комод, а можно вытащить из кладовки старый бабушкин, слегка отреставрировать его – и он будет служить еще долгие годы.
Напольные часы
Фото: кадр из фильма "Карнавал"
Никто не откажется от возможности украсить свое жилище настоящим раритетом – солидными напольными часами, изготовленными в советские времена. Часто они выглядят как мини-башни – с циферблатом, украшенным фигурками, маятником, разносящим по квартире размеренное тиканье. Только не ставьте часы в спальне, особенно, если они с боем или с кукушкой, - будут мешать спать.
Настольные лампы
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Мастера в СССР делали настольные лампы очень качественными и добротными, нередко для их изготовления применялся декоративный камень. В целом, такие лампы выглядят сегодня очень стильно и придают любой комнате дополнительный уют и теплоту. Как и свисающие с потолка большие абажуры.
Ковры
В какой-то момент мода на ковры в СССР резко прошла. И несчастных «стариков» дружно начали выносить на помойку. Ковры стали считаться признаком дурного вкуса. А ведь они выполняли очень важные функции – дарили своим хозяевам тепло и звукоизоляцию. В современной квартире, обставленной в минималистичном стиле, ковер будет смотреться просто отлично!
Радиолы
Фото: кадр из фильма "Служебный роман"
Даже недействующая радиола создаст в комнате особую «ламповую» атмосферу. Если же каким-то чудом аппарат продолжает работать, можно дождливым вечером поставить любимую пластинку – и получить ни с чем не сравнимый кайф от полузабытого звука.
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Разыщите старые вещи, которые когда-то с любовью покупали и бережно хранили ваши родители, бабушки и дедушки, - и попробуйте дать им вторую жизнь. Они отплатят вам долговечностью, уютом и теплотой.