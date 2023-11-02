Какие вещи из СССР сегодня – крик моды: часы с кукушкой, ковры, старые радиолы

Когда-то эти вещи, надоевшие всей стране, безжалостно выбрасывали на помойку. А сегодня они внезапно стали ценными и престижными.

Стеллажи из дерева

Это настоящий винтаж – открытые стеллажи для книг и кухонной утвари, сделанные из настоящего дерева. Если у вас сохранились подобные раритеты, можно просто ошкурить их и пройтись матовым лаком – они приобретут благородный старинный вид.

Стулья

