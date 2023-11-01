Необыкновенная Саша Даль: история жизни и творчества основательницы группы «Фрукты»

Саша Даль. Фото: социальные сети

Саша Даль — не только певица и основательница группы «Фрукты», она также является продюсером проекта «Маленький оркестр» и автором песен Марии Зайцевой. Таланты девушки безграничны, Александра постоянно развивается и осваивает новые рубежи.

Детство и юность

Саша Даль родилась 20 февраля 1984 года в Ленинграде под именем Александра Василькова.

От природы у девушки отличный голос и идеальный слух, хотя в семье не было музыкантов. Мама заметила творческие задатки дочери и в 4 года отдала Александру в музыкальную школу, где девочка училась играть на фортепиано.

Певица Саша Даль в детстве. Фото: социальные сети 

Спустя какое-то время Саша Даль попала в школу для музыкально одаренных детей «Тутти». Как раз там она и познакомилась с будущей солисткой группы «Фрукты» — Мими.

Кстати, всех участников музыкального коллектива Александра тоже знала давно: они вместе учились в школе. Но сначала творческие пути ребят не сошлись, потому что те увлекались роком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В старших классах Саша Даль сама стала сочинять песни и писать музыку для них. Окончив школу, девушка поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры на специальность менеджера-продюсера шоу-бизнеса.

Саша Даль с другом в юности. Фото: социальные сети

Музыка

Музыкальная карьера Саши Даль началась с фестиваля «Песня года», где она стала лауреатом как автор песен.

В это же время талантливая девушка начала записывать саундтреки к фильмам и даже организовала скромную учебную студию, чтобы помогать всем желающим развивать слух.

Немного позже к Саше обратился с предложением питерский ресторатор Арам Мнацаканов. Он хотел создать новый проект с участием девушки. В составе созданной группы собрались разные музыканты, но большинство были из оркестра Александринского театра.

Увидев коллектив, ударник легендарной группы «Кино» Георгий Гурьянов обронил фразу: «Ну вы и фрукты!» и тем самым дал группе название. 

Саша Даль с ребятами из «Фруктов». Фото: социальные сети

Стали появляться первые деньги, группа становилась по-настоящему успешной. Но Саша начала замечать, что участники коллектива относятся к их совместному творчеству только как к способу зарабатывать. Тогда ей пришлось с ними попрощаться.

К тому моменту ее школьные друзья-рокеры организовали рок-группу под названием «Война поэтов». Саша договорилась выступить вместе с ними на фестивале каверов. После совместного дебюта успех был оглушительным. Ребята тут же бросили все и создали новый состав «Фруктов».

В 2014 году коллектив выпустил свою дебютный авторский трек «Москва-Варенье», который стал так же популярен, как и прошлые каверы коллектива. Осенью на него сняла клип Ангелина Никонова.

Группа «Фрукты». Фото: социальные сети

Группа выступает как с электронным звучанием, так и по принципу unplugged, то есть акустически, без подключения инструментов к звуковому оборудованию, что делает группу «Фрукты» уникальной в своем роде. Поэтому коллектив не зависит от технического обеспечения.

Но есть и отрицательные стороны: инструменты нельзя использовать в сильный холод, жару и при повышенной влажности. Из-за этого нюанса ребята заняли 7-е место в «Новой волне».

5 лет своей творческой деятельности коллектив отметил концертом в творческом пространстве Yotaspace. В 2020 году вышел релиз EP We Did It, а также группа получила разрешение на выпуск кавер-версий мировых хитов в авторской обработке. Серия таких песен увидела свет в 2021 году.

Были запланированы и новые концерты, но ситуация с пандемией внесла свои коррективы в планы ребят. Зато Саша Даль презентовала свой сольных трек «Страшно и весело». Также был снят клип на этот хит, в котором появился ростовой плюшевый медведь.

Саша Даль со своим коллективом на празднике. Фото: социальные сети

Резиденты «Вечернего Урганта»

Основной доход группе приносили выступления на новогодних корпоративах, где ребят впервые услышал Иван Ургант.

Немного позже он предложил «Фруктам» совместную работу. С тех пор в в «Вечернем Урганте» Саша Даль с ребятами виртуозно исполняли каверы на известные хиты. Весь состав группы перебрался из-за этого в Москву.

На программе бенд «Фрукты» часто пели свои треки наряду с музыкальными легендами. В их числе Уилл Смит, Крейг Дэвид и знаменитости российской эстрады.

В 2022 году в эфир вышла последняя передача «Вечерний Ургант».

Саша Даль и Иван Ургант на программе «Вечерний Ургант». Фото: социальные сети

Семья

Основательница «Фруктов» — самый настоящий экстраверт. Она любит делиться в интервью своими творческими планами.

Но личная жизнь — одна из тем, которые Саша Даль старается не затрагивать. В 2016 году ходили слухи о ее романе с Дмитрием Хрусталевым, но никто из звезд не подтвердил информацию.

Свободное время певица проводит с семьей. Своих коллег по группе Саша тоже уже давно считает членами семьи и признается, что могла бы жить вместе с ними, но не сделала этого только из-за большой очереди в ванную.

У Александры есть крестница: она стала крестной мамы дочери Марии Зайцевой и Алексея Гомана.

Дома у вокалистки живет австралийская овчарка Аусси, у которой даже есть собственный профиль в социальной сети.

 

Основательница группы «Фруктов» Саша Даль с семьей. Фото: социальные сети 

Саша Даль в настоящее время

Из-за ситуации с коронавирусом группа «Фрукты», как и многие другие коллективы, на время выпала из шоу-бизнеса, но Саша не переставала работать.

В 2022 году певица создала новый проект «Маленький оркестр», который состоит из трех музыкантов, включая ее саму, Алексея Гомана и Валерию Коган. Алексей стал солистом, Валерия — аккомпаниатором, а Саша — композитором, автором песен и продюсером одновременно.

Летом Даль вместе с Марией Зайцевой записала авторский трек «Там, где небо».﻿

Композитор и продюсер Саша Даль на премьере фильма. Фото: Global Look Press

Певица занимается благотворительностью и входит в состав попечителей фонда «Дети-бабочки», который помогает детям и подросткам с генетическими заболеваниями.

 

Саша Даль — попечитель благотворительного фонда «Дети-бабочки». Фото: социальные сети

Однажды вместе с Викторией Исаковой и Екатериной Вилковой участвовала в акции-аукционе. Лотом Саши стал велосипед.

Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro

Читайте также