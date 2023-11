Необыкновенная Саша Даль: история жизни и творчества основательницы группы «Фрукты»

Группа выступает как с электронным звучанием, так и по принципу unplugged, то есть акустически, без подключения инструментов к звуковому оборудованию, что делает группу «Фрукты» уникальной в своем роде. Поэтому коллектив не зависит от технического обеспечения.

Но есть и отрицательные стороны: инструменты нельзя использовать в сильный холод, жару и при повышенной влажности. Из-за этого нюанса ребята заняли 7-е место в «Новой волне».

5 лет своей творческой деятельности коллектив отметил концертом в творческом пространстве Yotaspace. В 2020 году вышел релиз EP We Did It, а также группа получила разрешение на выпуск кавер-версий мировых хитов в авторской обработке. Серия таких песен увидела свет в 2021 году.

Были запланированы и новые концерты, но ситуация с пандемией внесла свои коррективы в планы ребят. Зато Саша Даль презентовала свой сольных трек «Страшно и весело». Также был снят клип на этот хит, в котором появился ростовой плюшевый медведь.