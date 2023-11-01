Необыкновенная Саша Даль: история жизни и творчества основательницы группы «Фрукты»

Спустя какое-то время Саша Даль попала в школу для музыкально одаренных детей «Тутти». Как раз там она и познакомилась с будущей солисткой группы «Фрукты» — Мими.

Кстати, всех участников музыкального коллектива Александра тоже знала давно: они вместе учились в школе. Но сначала творческие пути ребят не сошлись, потому что те увлекались роком.

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В старших классах Саша Даль сама стала сочинять песни и писать музыку для них. Окончив школу, девушка поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры на специальность менеджера-продюсера шоу-бизнеса.