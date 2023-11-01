Что помогло актрисе Ферузе Рузиевой покорить Москву

Когда-то актриса Феруза Рузиева сбежала в Москву к своему возлюбленному – продюсеру Ивану Самохвалову. Впоследствии их любовная лодка разбилась о быт. Но артистка осталась в столице и полюбила ее всем сердцем, в очередной раз подтверждая нехитрую истину: «Москва слезам не верит».
Детство
Феруза Рузиева родилась 4 июля 1983 года в узбекском городе Навои. В детстве занималась танцами, выступала на сцене местного Дворца культуры, преподавала детям хореографию и думала, что посвятит этому занятию всю жизнь.
Когда в 2000 году Феруза поступила в Высшую школу национального танца и хореографии в Ташкенте, она уже была известной танцовщицей, лауреатом национальной премии.
Но неожиданно для всех спустя два года девушка покинула школу, приведя в недоумение своих педагогов. Мол, что же заставило уйти одну из лучших учениц? Но самой Ферузе хотелось чего-то большего, чем просто танцевать на сцене…
Феруза Рузиева в молодости. Фото: соцсети
Учеба и первые успехи
Вскоре она поступает в Национальный университет Узбекистана на факультет международных культурных отношений и искусствоведения, который оканчивает в 2006 году. А затем продолжает учебу в Школе-студии драматического искусства при Молодежном театре Узбекистана.
Переехав в Москву, Феруза Рузиева совершенствовала свое актерское мастерство на режиссерско-актерском курсе Школы драмы Германа Сидакова, а также в других авторских школах и студиях. Актриса даже хотела поехать учиться за границу, но посчитала свое знание английского языка недостаточно хорошим для этой цели.
К Москве восточная красавица также привыкла не сразу. По собственному признанию, первые полтора года она ужасно чувствовала себя в российской столице: никого не знала и притягивала разные неприятности. Ощущала себя этаким запутанным зверьком. Но постепенно все нормализовалось.
«Москва настолько открытая… С какими ожиданиями ты здесь находишься, ровно столько и получаешь, - призналась Феруза Рузиева в интервью изданию Womanhit. - Все происходит с космическими скоростями. Не успеваешь подумать. Нужно быть очень аккуратной со своими желаниями (смеется)».
«Кухня» и другие фильмы и сериалы
И вскоре желания Ферузы Рузиевой действительно начали сбываться. Так, узнаваемость ей принесло участие в сериале «Кухня», где она воплотила образ племянницы Айнуры Гульнары. Актриса снялась в пятом сезоне, а уже в шестом у ее героини начался роман с персонажем Сергея Епишева.
По словам Ферузы, участие в сериале «Кухня» - это ее возвращение в кино после перерыва на декрет. К тому же во время съемочного периода она переживала развод.
Феруза Рузиева в сериале «Кухня»
«На съемках «Кухни» случилась новая стадия — все люди, которые там были, воспринимались мною как родственники, как друзья, как ближний круг, - поясняет Феруза Рузиева. - Помимо работы происходило общение. Там все были позитивные. Кажется, если бы сериал снимали не по сценарию, то из того, что там происходило — это было весело, — все бы получилось».
Нельзя не отметить участие Рузиевой в сериале «А у нас во дворе» с участием Сергея Пускепалиса и Равшаны Курковой, где она сыграла жену Фурката Фариду.
Также в фильмографии Рузиевой есть мелодрама «Ничто не случается дважды», комедия «Каникулы президента», мистический детектив «По ту сторону смерти» и многие другие работы.
Но участие в сериале «На краю» канала «Россия» занимает в ее сердце особое место. Так, Феруза сыграла вдову боевика Амину Сабурову. По словам актрисы, ее героиня была хорошей женой и мамой, просто шла за мужем и не думала о последствиях. Но за поступки супруга пришлось расплачиваться ее ребенку.
Как рассказывала актриса, съемки сериала проходили в Каире, столице Египта. Городская среда помогала ей окунаться в атмосферу Востока. И она впитывала культуру, импульсы, которые давал город. Гуляла по улицам Каира, ходила на рынок и не чувствовала никакой опасности.
А на съемках Феруза Рузиева даже научилась ловко управляться с оружием. По словам артистки, ее героиня на протяжении всего сериала меняется, и она должна проявить волю, характер и из заботливой мамы превратиться в солдата.
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Кадр из сериала «На краю»
«Когда я работала в кадре из оружия вылетела искра, которая попала в мой глаз, но команды «стоп» не было, и я продолжала играть сцену, - рассказывала Феруза Рузиева в интервью порталу «Москва-Баку». - Художник-постановщик здорово испугался за меня, но в итоге все обошлось».
По словам Ферузы, на съемках она сроднилась с актрисами Дианой Пожарской и Софьей Шуткиной. По сценарию героиня Ферузы умирает на руках у героини Софьи, и эта тяжелая сцена по-настоящему сблизила артисток.
«А что касается костюма: абайя (длинное традиционное арабское женское платье с рукавами-прим.ред.) и хиджаб (мусульманский головной убор-прим.ред.) - это самая удобная одежда, - рассказывала Феруза Рузиева в интервью порталу «Москва-Баку». - Нас не «мучили» долгим гримом и прической – вокруг была пустыня и песок, а я была защищена со всех сторон...».
Муж и сын
Феруза Рузиева была замужем за известным продюсером Иваном Самохваловым. Они познакомились на кинофестивале, где Феруза представляла картину «Гастарбайтер». Начали встречаться.
А потом девушка приняла решение переехать к возлюбленному в Москву, но очень боялась признаться в этом родителям, поэтому просто сбежала из дома, оставив на столе записку.
По словам Ферузы, время от времени она вспоминает, как сбрасывала чемодан с окна второго этажа и вместе с таксистом разрабатывала план, как уйти незамеченной.
Иван Самохвалов. Фото: Kinoteatr.ru
Но, к счастью, рвать связи с родителями не пришлось. Они приняли решение дочери, и через месяц после побега отец актрисы организовал для нее большую узбекскую свадьбу. В 2010 году у пары родился сын Тимур.
Однако в итоге супруги разошлись, но остались друзьями. По словам Ферузы, Иван помогает ей в воспитании сына. И когда она где-то снимается, а он свободен, забирает ребенка к себе.
Артистка признается, что любит путешествовать вместе с сыном. А ее любимыми местами являются Испания и Канары. А вообще, актриса иногда устраивает себе поездки по принципу «Не знаю куда, не знаю что», о чем и рассказала в одном из своих интервью.
Феруза Рузиева с сыном Тимуром. Фото: соцсети
Правда, иногда Феруза уезжает в путешествие, оставляя Тимура с его папой или своими родными, поскольку хочет, чтобы сын привыкал к самостоятельности и не был похож на тепличное растение.
Рост и вес
Рост Ферузы - 160 сантиметров, вес - 45 килограммов.
Феруза Рузиева сейчас
Сейчас актриса по-прежнему продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Так, в прошлом году она сыграла в восьмисерийном проекте о пропавших детях под названием «Кошка», для видеосервиса START. Партнерами Ферузы по сериалу стали Анастасия Тодореску, Вадим Андреев, Владимир Капустин и Екатерина Вилкова
Феруза Рузиева старается поддерживать себя в хорошей форме. Фото: соцсети
Судя по соцсетям, Феруза Рузиева много времени проводит и в испанском Мадриде. Она поехала в Испанию на учебу. Возможно, мы увидим ее и в качестве режиссера?
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