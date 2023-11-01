Что помогло актрисе Ферузе Рузиевой покорить Москву

Когда-то актриса Феруза Рузиева сбежала в Москву к своему возлюбленному – продюсеру Ивану Самохвалову. Впоследствии их любовная лодка разбилась о быт. Но артистка осталась в столице и полюбила ее всем сердцем, в очередной раз подтверждая нехитрую истину: «Москва слезам не верит».

Детство

Феруза Рузиева родилась 4 июля 1983 года в узбекском городе Навои. В детстве занималась танцами, выступала на сцене местного Дворца культуры, преподавала детям хореографию и думала, что посвятит этому занятию всю жизнь.

Когда в 2000 году Феруза поступила в Высшую школу национального танца и хореографии в Ташкенте, она уже была известной танцовщицей, лауреатом национальной премии.

Но неожиданно для всех спустя два года девушка покинула школу, приведя в недоумение своих педагогов. Мол, что же заставило уйти одну из лучших учениц? Но самой Ферузе хотелось чего-то большего, чем просто танцевать на сцене…