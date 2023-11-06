«Женщина во мне»: о чем рассказала Бритни Спирс в своих мемуарах

Был у артистки роман и с другим похитителем сердец - ирландским артистом Колином Фарреллом («Александр», «Рекрут», «Джентльмены»). Он тоже оказался болезненным. Отношения продлились всего месяц, и Бритни сравнивает их скоротечность, непредсказуемость и импульсивность с уличной разборкой.

- Драка - единственное подходящее слово, для того чтобы это описать: мы нападали друг на друга, сражались так страстно, словно участвовали в уличной драке, - пишет она. - Как и раньше, когда я чувствовала себя слишком привязанной к мужчине, я пыталась всеми способами убедить себя, что это не имеет большого значения, что мы просто развлекаемся, и напоминала себе, что я уязвима, потому что я еще не забыла Джастина. На какой-то короткий момент мне показалось, что в этих отношениях что-т может быть. Разочарования в личной жизни - это лишь часть причин того, что я стала настолько изолированной. Я все время чувствовала себя очень неловко.

И не друг, и не брат - а так

Надо признать, что гигантский гонорар Бритни отработала по полной программе. И излила душу без стеснения. Так, еще одной из историй женщины, что живет внутри Спирс, стала потеря девственности. Оказалось, что это было еще до романа с Тимберлейком (то есть в несовершеннолетнем возрасте). В 17 лет она не устояла перед другом брата Брайана.

Имени парня девушка не называет, но намекает, что тогда она была первокурсницей, а он - выпускником. Поклонники быстро сопоставили слова певицы с биографией и вычислили, что в момент она встречалась с парнем по имени Дональд Джонс. Что еще больше возмутило фанатов - Бритни сама уличила себя во ложи, ведь еще в интервью 2003 года Бритни клялась, что первым у нее был Тимберлейк.

Ее тело - не ее дело

Регулярные танцы Бритни в трусах и обнаженка в соцсетях тоже очевидный тревожный знак. И компенсация. В книге фигуристая Спирс пишет, что тело было всегда уязвимой точкой артистки (хотя, казалось бы, такими формами гордиться надо!). Что самое грустное, буллингом занимался папа девушки: Джейми Спирс, который потом получил полную опеку над дочерью, но недавно утратил ее, следил за каждым лишним кило и кошмарил дочь за целлюлит не стесняясь.

- Я думала, что критика моего тела в прессе - это плохо, но еще ранило слышать подобное от собственного отца, - призналась певица. - Он неоднократно говорил мне, что я выгляжу толстой и что мне придется что-то с этим делать. Ощущение того, что ты всегда недостаточно хорош - это душераздирающее состояние для ребенка. Он внушил мне это, когда я была девочкой, и даже после того, как я так многого достигла, он продолжал делать то же самое со мной.

Будучи еще психологически несформированной девушкой, певица превратилась в ребенка-робота: инфантильного и неспособного жить самостоятельно. Станок по выпуску песен и зарабатыванию денег. Так Бритни практически растеряла все то, что помогало ей чувствовать себя собой.

Свобода или смерть?

Еще до выхода книги Фаррелл и Тимберлейк, увидев фрагменты книги в прессе, через юристов потребовали удалить упоминания о себе. Этого не случилось. А вот про маму и сестру Бритни в итоге умолчала. Хотя изначально намеревалась вывалить всю правду в книге и про них.

- Линн или Джейми Линн не просили Бритни удалять некоторые неприятные вещи, которые она написала о них, - передавал через СМИ один из близких друзей Спирс. - Это был ее собственный выбор. Когда Бритни писала книгу, она не контактировала с Линн и Джейми Линн. Она была зла, отчаянно нуждалась в ответах и только что освободилась от 13-летнего ада. Она не понимала, почему ее не спасли. С тех пор она отпустила все это. Она восстанавливается, и ее мать с сестрой помогают - и восстанавливаются тоже.