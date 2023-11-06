«Женщина во мне»: о чем рассказала Бритни Спирс в своих мемуарах

На фоне новостей о разводе с мужем, странных выходок в соцсетях и неадекватных танцев в трусах и с ножами в руках, попавших на видео, в Голливуде вышла книга воспоминаний певицы с говорящим названием «Женщина во мне» (The Woman In Me).
Судя по всему, внутри Спирс - в прошлом мегауспешной артистки и мамы двоих детей, действительно живет еще какая-то женщина. И в скандальных мемуарах, гонорар за которые составил $15 млн (1,4 млрд руб.), вокалистка всячески пытается подать знак миру и объяснить: упс, я делаю это случайно. Но, разумеется, не беспричинно.
Предательство Тимберлейка
Джастин Тимберлейк уговорил подругу сделать аборт. Фото: Global Look Press
Роман Бритни и Джастина Тимберлейка как будто напрашивался сам собой. Она - главная «барби» нулевых, он - главный смазливый юноша из группы ’N Sync. Чего зря время терять? Однако познакомились они задолго до популярности: на съемках популярного шоу канала Disney «Клуб Микки Мауса» им обоим было по 12 лет.
Встречаться начали только через шесть - в 1999-м, когда обоим стукнуло по 18. А буквально через год певица забеременела - и как раз из книги мы узнали, что это был «залет»: новость стала для девушки неожиданностью, но не трагедией. Как пишет артистка, она по-настоящему любила Тимберлейка и действительно хотела создать с ним семью. Но молодой певец был настроен на карьеру и настоял на аборте.
- Джастин определенно не был рад беременности, - уверяет Спирс. - Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Я уверена, что люди возненавидят меня за это, но я согласилась не рожать.
После произошедшего Тимберлейк пытался утешить певицу… музыкой и играл на гитаре, пока Бритни «лежала в ванной и рыдала». Бритни называет этот период «одним из самых мучительных испытаний». В 2002 году они расстались. В хите Cry Me А River певец плачется о разбитом сердце.
Конечно, такие откровения даже спустя 20 лет не могли не сказаться на репутации Джастина - примерного семьянина и мужа Джессики Бил. Инсайдеры пишут, что для актрисы эти признания стали неприятным сюрпризом, и Бритни невольно ввергла «всю семью Тимберлейка в хаос».
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Узнаю брата Колина
Роман с Колином Фареллом был коротким и болезненным. Фото: Global Look Press
Был у артистки роман и с другим похитителем сердец - ирландским артистом Колином Фарреллом («Александр», «Рекрут», «Джентльмены»). Он тоже оказался болезненным. Отношения продлились всего месяц, и Бритни сравнивает их скоротечность, непредсказуемость и импульсивность с уличной разборкой.
- Драка - единственное подходящее слово, для того чтобы это описать: мы нападали друг на друга, сражались так страстно, словно участвовали в уличной драке, - пишет она. - Как и раньше, когда я чувствовала себя слишком привязанной к мужчине, я пыталась всеми способами убедить себя, что это не имеет большого значения, что мы просто развлекаемся, и напоминала себе, что я уязвима, потому что я еще не забыла Джастина. На какой-то короткий момент мне показалось, что в этих отношениях что-т может быть. Разочарования в личной жизни - это лишь часть причин того, что я стала настолько изолированной. Я все время чувствовала себя очень неловко.
И не друг, и не брат - а так
Надо признать, что гигантский гонорар Бритни отработала по полной программе. И излила душу без стеснения. Так, еще одной из историй женщины, что живет внутри Спирс, стала потеря девственности. Оказалось, что это было еще до романа с Тимберлейком (то есть в несовершеннолетнем возрасте). В 17 лет она не устояла перед другом брата Брайана.
Имени парня девушка не называет, но намекает, что тогда она была первокурсницей, а он - выпускником. Поклонники быстро сопоставили слова певицы с биографией и вычислили, что в момент она встречалась с парнем по имени Дональд Джонс. Что еще больше возмутило фанатов - Бритни сама уличила себя во ложи, ведь еще в интервью 2003 года Бритни клялась, что первым у нее был Тимберлейк.
Ее тело - не ее дело
Регулярные танцы Бритни в трусах и обнаженка в соцсетях тоже очевидный тревожный знак. И компенсация. В книге фигуристая Спирс пишет, что тело было всегда уязвимой точкой артистки (хотя, казалось бы, такими формами гордиться надо!). Что самое грустное, буллингом занимался папа девушки: Джейми Спирс, который потом получил полную опеку над дочерью, но недавно утратил ее, следил за каждым лишним кило и кошмарил дочь за целлюлит не стесняясь.
- Я думала, что критика моего тела в прессе - это плохо, но еще ранило слышать подобное от собственного отца, - призналась певица. - Он неоднократно говорил мне, что я выгляжу толстой и что мне придется что-то с этим делать. Ощущение того, что ты всегда недостаточно хорош - это душераздирающее состояние для ребенка. Он внушил мне это, когда я была девочкой, и даже после того, как я так многого достигла, он продолжал делать то же самое со мной.
Будучи еще психологически несформированной девушкой, певица превратилась в ребенка-робота: инфантильного и неспособного жить самостоятельно. Станок по выпуску песен и зарабатыванию денег. Так Бритни практически растеряла все то, что помогало ей чувствовать себя собой.
Свобода или смерть?
Еще до выхода книги Фаррелл и Тимберлейк, увидев фрагменты книги в прессе, через юристов потребовали удалить упоминания о себе. Этого не случилось. А вот про маму и сестру Бритни в итоге умолчала. Хотя изначально намеревалась вывалить всю правду в книге и про них.
- Линн или Джейми Линн не просили Бритни удалять некоторые неприятные вещи, которые она написала о них, - передавал через СМИ один из близких друзей Спирс. - Это был ее собственный выбор. Когда Бритни писала книгу, она не контактировала с Линн и Джейми Линн. Она была зла, отчаянно нуждалась в ответах и только что освободилась от 13-летнего ада. Она не понимала, почему ее не спасли. С тех пор она отпустила все это. Она восстанавливается, и ее мать с сестрой помогают - и восстанавливаются тоже.
Родной отец стал для нее исчадием ада. Фото: Global Look Press
Отцу повезло меньше. Про него Бритни написала по чесноку. И именно освобождение от его опеки в 2021 году понесло артистку под откос. Почувствовав свободу, несчастное одинокое дитя пустилось во все тяжкие: болезненные отношения, алкоголь, пугающие видеоролики и посты (розовый тортик с подписью «До встречи в аду!») в соцсетях и игрища с холодным оружием.
Есть ощущение, что папа знает про ту самую женщину внутри дочери чуть больше, чем мама и сестра.