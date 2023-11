«Женщина во мне»: о чем рассказала Бритни Спирс в своих мемуарах

На фоне новостей о разводе с мужем, странных выходок в соцсетях и неадекватных танцев в трусах и с ножами в руках, попавших на видео, в Голливуде вышла книга воспоминаний певицы с говорящим названием «Женщина во мне» (The Woman In Me).

Судя по всему, внутри Спирс - в прошлом мегауспешной артистки и мамы двоих детей, действительно живет еще какая-то женщина. И в скандальных мемуарах, гонорар за которые составил $15 млн (1,4 млрд руб.), вокалистка всячески пытается подать знак миру и объяснить: упс, я делаю это случайно. Но, разумеется, не беспричинно.

Предательство Тимберлейка