Как дети российских звезд ищут себя в кино и на телевидении с пеленок

И речь тут совершенно не про блат. Просто генетика и обстоятельства воспитания. В обзоре «Телепрограммы» - несколько примеров того, как дети старательно идут по стопам родителей.

Дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя

Не надо быть Спинозой, чтобы догадаться, по какой тропинке пойдут дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Младшая в 10 лет сыграла в папином фильме «Цой». Причем отец признавался, что роль ей досталась случайно.

Во время одной из читок в качестве живого реквизита на колени к Евгению Цыганову, сыгравшему главную роль, посадили Машу, которая приехала с отцом на съемки. Девочка так органично вписалась в мизанцсцену, что все начали уламывать Учителя оставить дочь в фильме. Режиссер отбояривался, ссылаясь на обвинения в блате, но в итоге сдался.

- Было больно, когда надо было собирать волосы назад во время каждой смены, но она терпела, - вспоминал Учитель. - У Маши больше режиссерское мышление. Она все время снимает. Недавно заявила: «у меня пробы!» - пригласила из школы двух девочек и что-то снимала с ними.

Старшая Аня (14 лет) тоже в стороне не осталась - в 9 лет снялась в эпизоде фильма «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко, в 11 лет - у Натальи Кончаловской в картине «Первый снег», а еще не раз выступала с мамой на сцене, в том числе пела песню «Вызов» в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Наконец, сильно выросшая Анна Пересильд сыграла в распиаренном ретросериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана» про татарские мафии перестроечного времени. На этот раз роль юной актрисе досталась более чем серьезная.

- Там не просто любовная линия, там трагическая история с изнасилованием, поэтому я был

против, - рассказывал отец девочки. - Мне кажется, это влияет на психику. Но потом решили, что для опыта работа с таким режиссером будет полезна. Радует, что ее берут на серьезные роли. Но я боюсь, что до 20 лет ее будут постоянно использовать и ей это надоест.

Анна и поет прекрасно, но она явно тяготеет к актерству.

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Дочь Славы