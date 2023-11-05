Как дети российских звезд ищут себя в кино и на телевидении с пеленок

И речь тут совершенно не про блат. Просто генетика и обстоятельства воспитания. В обзоре «Телепрограммы» - несколько примеров того, как дети старательно идут по стопам родителей.
Дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя
Не надо быть Спинозой, чтобы догадаться, по какой тропинке пойдут дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Младшая в 10 лет сыграла в папином фильме «Цой». Причем отец признавался, что роль ей досталась случайно.
Во время одной из читок в качестве живого реквизита на колени к Евгению Цыганову, сыгравшему главную роль, посадили Машу, которая приехала с отцом на съемки. Девочка так органично вписалась в мизанцсцену, что все начали уламывать Учителя оставить дочь в фильме. Режиссер отбояривался, ссылаясь на обвинения в блате, но в итоге сдался.
- Было больно, когда надо было собирать волосы назад во время каждой смены, но она терпела, - вспоминал Учитель. - У Маши больше режиссерское мышление. Она все время снимает. Недавно заявила: «у меня пробы!» - пригласила из школы двух девочек и что-то снимала с ними.
Старшая Аня (14 лет) тоже в стороне не осталась - в 9 лет снялась в эпизоде фильма «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко, в 11 лет - у Натальи Кончаловской в картине «Первый снег», а еще не раз выступала с мамой на сцене, в том числе пела песню «Вызов» в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Наконец, сильно выросшая Анна Пересильд сыграла в распиаренном ретросериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана» про татарские мафии перестроечного времени. На этот раз роль юной актрисе досталась более чем серьезная.
- Там не просто любовная линия, там трагическая история с изнасилованием, поэтому я был
против, - рассказывал отец девочки. - Мне кажется, это влияет на психику. Но потом решили, что для опыта работа с таким режиссером будет полезна. Радует, что ее берут на серьезные роли. Но я боюсь, что до 20 лет ее будут постоянно использовать и ей это надоест.
Анна и поет прекрасно, но она явно тяготеет к актерству.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Дочь Славы
Учиться Александра не хочет, а сниматься - пожалуйста. Фото: кадр из фильма
Несмотря на то что дочь певицы Славы Александра Морозова бросила учебу в Щепкинском театральном училище из-за сумасшедшей нагрузки на занятиях, мимо кино она пройти не смогла - девушка перешла в РУДН, ездила учиться по Францию.
Но в итоге без актерского образования отправилась сниматься в эпизодах сериалов («Семья Светофоровых»). Морозова подписалась на всех самых известных кастинг-директоров, общается с ними и показывает самопробы.
- Обучаюсь в основном сама, - говорит девушка. - Если есть возможность, то хожу на разные интенсивы, марафоны. В общем, пользуюсь любой возможностью. Вы же понимаете, что я не могу отдавать себя полностью этому делу, потому что у меня маленький ребенок (в марте Саша родила сына).
Сын Михаила Пореченкова
Как только Михаил узнал о взрослом сыне, сразу озаботился его судьбой. Фото: Global Look Press
Вообще Михаил Пореченков - примерный семьянин. Более 20 лет петербургский актер в горе и радости с женой Ольгой, которая родила ему троих детей. Но однажды выяснилось, что есть у Михаила и еще один сын: внебрачный ребенок родился в результате отношений с Ириной Любимцевой, когда Михаил учился в Высшем военно-политическом училище в Таллине в 1989 году.
Володя (33 года) долгое время занимался спортом - бокс, кикбоксинг, дзюдо, затем с этой базой пошел в кино и театр. Собственно, как и папа. Владимир Любимцев, сделавший папу дедушкой в 2015 году, теперь под присмотром - играет в МХТ им. Чехова (у них даже есть совместный спектакль - «Белая гвардия») и в сериалах.
В конце октября на НТВ вдруг вышло снятое несколько лет назад продолжение сериала «Агент национальной безопасности». И если Михаил сыграл в нем все того же Леху Николаева - оперативника ФСБ в отставке, то Владимир исполнил роль Игната - бандитского вида наглого паренька, который работает в охране у влиятельного медиаменеджера. В первой серии сын Пореченкова даже чуть не пристрелил Леху Николаева. Но тот, по-отцовски обратившись к молодому негодяю «сынок», забрал у него пистолет.
Дочь Анны Ковальчук
Злата попала в сериал задолго до рождения. И так бывает! Фото: канал ТВ-3
Злата натурально родилась и развивалась в антураже сериала «Тайны следствия», в котором Анна Ковальчук играет следователя Швецову. Проекту 23 сезона, Злате тоже 23. В первом сезоне даже есть кадры из роддома, где Ковальчук рожала дочь. После девушка начала играть дочь главной героини.
Фото: канал ТВ-3
- На площадке включаю маму, педагога и актрису, - объясняет Анна. - Волнуюсь за нее в кадре и хочу помочь. Она же без актерского образования, хотя сейчас ходит ко мне на курс, к ребятам. Смотрю, как ее лучше повернуть к камере. За всем приходится следить. Очень устаю после смены с ней. Но, с другой стороны, мы 12 часов проводим вместе - и это счастье. Работа нас сближает.
Дочь и сын Самойловой и Джигана
Дети Джигана и Оксаны обречены быть в королях да принцессах. Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Модель и блогерша Оксана Самойлова - жена рэпера Джигана, которая очень любит отдыхать и выкладывать в соцсети фото из путешествий, вдруг сообщила, что их дети снимутся в сериале.
«Я вообще не представляю, как мы это будем вывозить - совмещать со школой и т. д., - написала Самойлова. - Я не знаю, как так вышло. Но это прикольно».
Этим постом звезда максимально заинтриговала аудиторию, потому что так и не объяснила, в какой именно проект утвердили ее детей - 6-летнюю Майю и 3-летнего Давида.
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
При этом модель уточнила, что это «известная картина» (видимо, уже давно идущий в эфире сериал) и теперь она переживает за график малышей. Из события по обыкновению Оксана решила сделать контент - и сняла реакцию детей на счастливую новость.
В ролике трехлетний киноман Давид прыгает на диване и улыбается. Сын и дочь Самойловой приступят к съемкам сразу после возвращения из очередного за этот год семейного отпуска.