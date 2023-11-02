Его идеи многим казались возмутительными: жизненный путь основателя психоанализа Зигмунда Фрейда

Кем был Зигмунд Фрейд?

Зигмунд Фрейд был австрийским неврологом, разработавшим психоанализ — метод, с помощью которого аналитик раскрывает бессознательные конфликты, основанные на свободных ассоциациях, мечтах и фантазиях пациента. Его теории детской сексуальности, либидо и эго, среди других тем, были одними из самых влиятельных академических концепций XX века.

Молодость, образование и карьера

Фрейд родился в австрийском городе Фрайберг, ныне это Чешская Республика, 6 мая 1856 года. Когда ему было четыре года, семья Фрейда переехала в Вену, город, где он жил и работал большую часть оставшейся части жизни.

Он получил медицинскую степень в 1881 году. Будучи студентом-медиком и молодым исследователем, Фрейд сосредоточил свои исследования на нейробиологии, изучая биологию мозга и нервной ткани человека и животных.