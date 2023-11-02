Его идеи многим казались возмутительными: жизненный путь основателя психоанализа Зигмунда Фрейда

Кем был Зигмунд Фрейд?
Зигмунд Фрейд был австрийским неврологом, разработавшим психоанализ — метод, с помощью которого аналитик раскрывает бессознательные конфликты, основанные на свободных ассоциациях, мечтах и фантазиях пациента. Его теории детской сексуальности, либидо и эго, среди других тем, были одними из самых влиятельных академических концепций XX века.
Молодость, образование и карьера
Фрейд родился в австрийском городе Фрайберг, ныне это Чешская Республика, 6 мая 1856 года. Когда ему было четыре года, семья Фрейда переехала в Вену, город, где он жил и работал большую часть оставшейся части жизни.
Он получил медицинскую степень в 1881 году. Будучи студентом-медиком и молодым исследователем, Фрейд сосредоточил свои исследования на нейробиологии, изучая биологию мозга и нервной ткани человека и животных.
Зигмунд Фрейд в детстве с отцом. Фото: соцсети
После окончания учебы Фрейд сразу же открыл частную практику и начал лечить различные психологические расстройства. Считая себя в первую очередь ученым, а не врачом, он стремился понять путь человеческих знаний и опыта.
В начале своей карьеры на Фрейда большое влияние оказали работы его друга и венского коллеги Йозефа Брейера, который обнаружил, что, когда он побуждал истеричного пациента беззастенчиво говорить о самых ранних проявлениях симптомов, симптомы иногда постепенно стихали.
После долгой совместной работы Брейер разорвал отношения, чувствуя, что Фрейд уделял слишком много внимания сексуальному происхождению неврозов пациента и совершенно не желал принимать во внимание другие точки зрения. Тем временем Фрейд продолжал совершенствовать свою аргументацию.
Зигмунд Фрейд. Фото: соцсети
Теории
Психоаналитическая теория Фрейда, вдохновленная его коллегой Йозефом Брейером, постулировала, что неврозы возникают в результате глубоко травмирующих переживаний, произошедших в прошлом пациента. Он считал, что первоначальные события были забыты и скрыты от сознания.
Его лечение заключалось в том, чтобы дать пациентам возможность вспомнить этот опыт и довести его до сознания, и при этом противостоять ему как интеллектуально, так и эмоционально. Он считал, что тогда можно разрядить его и избавиться от невротических симптомов. Некоторые из наиболее обсуждаемых теорий Фрейда включали:
Ид, эго и суперэго — это три основные части человеческой личности. Ид — это примитивное, импульсивное и иррациональное бессознательное, которое действует исключительно в зависимости от удовольствия или боли и отвечает за инстинкты секса и агрессии. Эго — это воспринимаемое людьми «я», которое оценивает внешний физический и социальный мир и строит соответствующие планы.
А суперэго — это моральный голос и совесть, которые направляют эго; его нарушение приводит к чувству вины и беспокойства. Фрейд считал, что суперэго в основном формируется в течение первых пяти лет жизни на основе моральных стандартов родителей человека; В подростковом возрасте на него продолжали влиять другие образцы для подражания.
Зигмунд Фрейд. Фото: соцсети
Психическая энергия. Фрейд постулировал, что ид является основным источником психической энергии или силой, которая управляет всеми психическими процессами. В частности, он считал, что либидо, или сексуальные побуждения, — это психическая энергия, которая управляет всеми человеческими действиями; либидо противостоял Танатос, инстинкт смерти, который движет деструктивным поведением.
Эдипов комплекс. Фрейд предположил, что в возрасте от трех до пяти лет все дети испытывают сексуальное влечение к родителю противоположного пола и конкурируют с родителем того же пола. Это нормальная часть процесса развития. Теория названа в честь греческой легенды об Эдипе, который убил своего отца, чтобы жениться на своей матери.
Анализ снов. В своей книге «Толкование снов» Фрейд считал, что люди видят сны не просто так: чтобы справиться с проблемами, с которыми разум борется подсознательно и не может справиться сознательно. Мечты питались желаниями человека. Фрейд считал, что, анализируя наши сны и воспоминания, мы можем понять их, что может подсознательно влиять на наше нынешнее поведение и чувства.
На теории Фрейда, несомненно, повлияли другие научные открытия того времени. Понимание Чарльзом Дарвином человечества как прогрессивного элемента животного царства, безусловно, повлияло на исследования Фрейда человеческого поведения.
Кроме того, формулировка нового принципа ученого Германа фон Гельмгольца, утверждающего, что энергия в любой данной физической системе всегда постоянна, легла в основу научных исследований Фрейда человеческого разума. Работу Фрейда восторженно хвалили и горячо критиковали, но никто не оказал такого сильного влияния на психологическую науку, как Зигмунд Фрейд.
Зигмунд Фрейд. Фото: соцсети
Большое почтение, которое позже оказывалось теориям Фрейда, в течение нескольких лет исчезло. Большинство его современников считали его акцент на сексуальности либо скандальным, либо преувеличенным. В 1909 году его пригласили прочитать серию лекций в США; только после последующей публикации его книги «Пять лекций по психоанализу» (1916) его слава выросла в геометрической прогрессии.
Книги
Фрейд опубликовал ряд важных работ по психоанализу. Некоторые из наиболее влиятельных включают в себя:
«Этюды истерии» (1895)
Фрейд и Брейер опубликовали свои теории и открытия в этой книге, в которой обсуждались их теории о том, что, столкнувшись с травмой прошлого пациента, психоаналитик может помочь пациенту избавиться от неврозов.
«Толкование сновидений» (1900)
Обложка книги Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений»
В 1900 году, после серьезного периода самоанализа, Фрейд опубликовал свою самую важную и определяющую работу, в которой утверждается, что анализ сновидений может дать представление о работе бессознательного.
Книга была и остается противоречивой, поднимая такие темы, как Эдипов комплекс. Многие психологи говорят, что эта работа породила современное научное мышление о разуме и областях психологии, психиатрии и психоанализа.
«Психопатология повседневной жизни» (1901).
Эта книга породила так называемую оговорку по Фрейду — психологический смысл неправильного употребления слов в повседневной письменной и устной речи, а также забывания имен и слов. Эти промахи, как он объяснил на ряде примеров, раскрывают наши внутренние желания, тревоги и фантазии.
«Три очерка по теории сексуальности» (1905)
Книга Зигмунда Фрейда «Очерки по теории сексуальности»
Хотя ни один человек не умрет без секса, без него умрет все человечество — так секс управляет человеческими инстинктами, считал Фрейд. В этой работе он исследует сексуальное развитие и взаимосвязь между полом и социальным поведением, не применяя при этом свой противоречивый эдипов комплекс.
Жена и дети
В 1882 году Фрейд обручился с Мартой Бернейс. У пары было шестеро детей, младшая из которых, Анна Фрейд, сама стала выдающимся психоаналитиком.
Зигмунд Фрейд и Марта Бернейс. Фото: соцсети
Смерть
Фрейд бежал из Австрии, спасаясь от нацистов, в 1938 году и умер в Англии 23 сентября 1939 года в возрасте 83 лет.
Первый памятник Зигмунду Фрейду в Москве. Московский институт психоанализа, август 2018 года. Фото: соцсети