Как наши эстрадные артисты тратили шальные деньги в начале нулевых

Но «Телепрограмма» все равно кое-что выяснила. В те времена у эстрадников было три основных способа потратить большие деньги - это недвижимость, автомобили и эксклюзивная одежда.

Недвижимость в Майами: от $700 тыс.

Накопив деньжат, наши эстрадные звезды устремляли свой взор за океан: приобретали недвижимость в США - чаще всего в Майами, где лето круглый год. Это было дико модно. Основоположником моды стал Игорь Николаев, тут же подтянулись остальные.

Филипп Киркоров тогда купил квартиру в престижном районе Lagorce, потом продал и приобрел там же дом за $4,75 млн (442 млн руб. по тому курсу). Сейчас Филипп одних налогов за этот дом платит около $100 тыс. (9 млн руб.) в год.

В начале нулевых недвижимость в Майами купили Валерий Леонтьев, Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Жанна Фриске (после смерти певицы ее квартиру продали - вырученные $470 тыс. поделили между наследниками).

«Моя мама в свое время подсуетилась, купив в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает. Все, что там есть, мамино», - рассказывала Наташа Королева. Сама Наташа не стала инвестировать в это жилье, так как «коммуналка» там сильно выше, чем в Москве: «В Майами очень дорогое обслуживание: ежегодный налог, ежемесячная оплата квартплаты, счетов за свет, воду».

Супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум тоже сдают жилье в США. В начале нулевых они купили две квартиры в высотке в самом русском районе Майами - Санни-Айлс. Одну недавно продали, остались апартаменты площадью 170 кв. м в элитном комплексе Trump Towers. У комплекса собственный теннисный корт, бассейны, выход на пляж, террасы с видом на океан, охрана, спа. Квартира записана на Анжелику, покупали за $700 тыс. теперь ее цена подросла до $1,5 млн (139 млн руб.). Налоги за год - около 20 тыс. (1,8 млн руб.).