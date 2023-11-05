Как наши эстрадные артисты тратили шальные деньги в начале нулевых

Но «Телепрограмма» все равно кое-что выяснила. В те времена у эстрадников было три основных способа потратить большие деньги - это недвижимость, автомобили и эксклюзивная одежда.
Недвижимость в Майами: от $700 тыс.
Накопив деньжат, наши эстрадные звезды устремляли свой взор за океан: приобретали недвижимость в США - чаще всего в Майами, где лето круглый год. Это было дико модно. Основоположником моды стал Игорь Николаев, тут же подтянулись остальные.
Филипп Киркоров тогда купил квартиру в престижном районе Lagorce, потом продал и приобрел там же дом за $4,75 млн (442 млн руб. по тому курсу). Сейчас Филипп одних налогов за этот дом платит около $100 тыс. (9 млн руб.) в год.
В начале нулевых недвижимость в Майами купили Валерий Леонтьев, Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Жанна Фриске (после смерти певицы ее квартиру продали - вырученные $470 тыс. поделили между наследниками).
«Моя мама в свое время подсуетилась, купив в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает. Все, что там есть, мамино», - рассказывала Наташа Королева. Сама Наташа не стала инвестировать в это жилье, так как «коммуналка» там сильно выше, чем в Москве: «В Майами очень дорогое обслуживание: ежегодный налог, ежемесячная оплата квартплаты, счетов за свет, воду».
Супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум тоже сдают жилье в США. В начале нулевых они купили две квартиры в высотке в самом русском районе Майами - Санни-Айлс. Одну недавно продали, остались апартаменты площадью 170 кв. м в элитном комплексе Trump Towers. У комплекса собственный теннисный корт, бассейны, выход на пляж, террасы с видом на океан, охрана, спа. Квартира записана на Анжелику, покупали за $700 тыс. теперь ее цена подросла до $1,5 млн (139 млн руб.). Налоги за год - около 20 тыс. (1,8 млн руб.).
Квартира Варум и Агутина в Майами находится в одной из этих высоток. Фото: booking.com
После нулевых Анжелика с Леонидом докупили 300-метровые апартаменты в городе Холливуд (штат Флорида, в получасе езды от Майами), примерно за $2,5 млн (244 млн руб.). В придачу взяли дом площадью 320 кв. м в городе Помпано-Бич (от Майами 40 минут на машине) стоимостью почти $4 млн (390 млн руб.).
24-летняя дочь пары Елизавета с рождения живет в США с родителями Анжелики - сейчас девушка обосновалась в Лос-Анджелесе, где папа ей купил квартиру.
Роскошная иномарка: от 7 млн руб.
Таких Ferrari, как у Шуфутинского, в мире 599 штук. Фото: личный архив Михаила Шуфутинского
Михаил Шуфутинский в нулевые был главным коллекционером дорогих авто. Красный спорткар Ferrari 599 GTB Fiorano стоимостью 9 млн руб. (тогда цены были не чета нынешним космическим) в Россию доставили из Майами. Таких во всем мире всего 599 штук.
Артист менял автомобили как перчатки: еще у него был Rolls-Royce Phantom за 25 млн руб. Сейчас у Шуфутинского большой личный автопарк, но тот самый вишневый Ferrari на месте - подарен молодой жене Светочке. Шансонье рассказывает, что иногда они уезжают на нем на безлюдную дорогу и супруга катает его «с ветерком».
Моду на «дома на колесах» эстрадникам задала Лариса Долина - в 2010 году певица стала обладательницей комфортабельного микроавтобуса Chevrolet Express Explorer Limited SE, отдав 7 млн руб. Внутри него диван, холодильник, гардероб, зеркала и туалетный столик - чтобы артистка могла привести себя в порядок или отдохнуть между мероприятиями. Сзади рядом с номером автомобиля была табличка: «Moscow, Russia, Larisa D. Everything will be jazz!» (Москва, Россия, Лариса Д. Все будет джаз!»).
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Комплект одежды: от 60 тыс. руб.
Уже тогда Алсу носила сумку Birkin. Стоимость похожих моделей стартовала от 1,5 млн руб. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Среди поющих артисток Алсу выделялась на общем фоне брендовой одеждой и хорошим вкусом. К примеру, для клипа «Вчера» ей приобрели вещи исключительно бельгийских и японских брендов - Kenzo, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester. У Алсу было много дорогой одежды, отшитой на заказ, и известных брендов.
Из поющих мужчин и тогда больше всего денег на одежду тратил Филипп Киркоров - дорогие джинсы и куртки привозил из-за границы; певец выбирал самые изысканные костюмы из новых коллекций брендов.
В то же время много шили на заказ. Только один повседневный, не сценический костюм у популярного артиста стоил от $2 тыс. - 60 тыс. руб. по курсу тех лет.