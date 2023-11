Как наши эстрадные артисты тратили шальные деньги в начале нулевых

Михаил Шуфутинский в нулевые был главным коллекционером дорогих авто. Красный спорткар Ferrari 599 GTB Fiorano стоимостью 9 млн руб. (тогда цены были не чета нынешним космическим) в Россию доставили из Майами. Таких во всем мире всего 599 штук.

Артист менял автомобили как перчатки: еще у него был Rolls-Royce Phantom за 25 млн руб. Сейчас у Шуфутинского большой личный автопарк, но тот самый вишневый Ferrari на месте - подарен молодой жене Светочке. Шансонье рассказывает, что иногда они уезжают на нем на безлюдную дорогу и супруга катает его «с ветерком».

Моду на «дома на колесах» эстрадникам задала Лариса Долина - в 2010 году певица стала обладательницей комфортабельного микроавтобуса Chevrolet Express Explorer Limited SE, отдав 7 млн руб. Внутри него диван, холодильник, гардероб, зеркала и туалетный столик - чтобы артистка могла привести себя в порядок или отдохнуть между мероприятиями. Сзади рядом с номером автомобиля была табличка: «Moscow, Russia, Larisa D. Everything will be jazz!» (Москва, Россия, Лариса Д. Все будет джаз!»).

Комплект одежды: от 60 тыс. руб.