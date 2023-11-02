От участия в школьных постановках до звезды поттерианы: творческая судьба Руперта Гринта

Кто такой Руперт Гринт?
Будучи школьником, Руперт Гринт был страстным поклонником серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Услышав об открытом кастинге на первый фильм о Поттере, 10-летний Гринт отправил видео для прослушивания, сделанное своими руками, и получил роль Рональда Уизли.
Его ранние роли в фильмах, не связанных с Поттером, включали «Уроки вождения» (2006) и «Вишневая бомба» (2009), а в следующем десятилетии он добился успеха на телевидении с сериалами «По болезни», «Большой куш» и «Дом с прислугой».
Ранняя жизнь
Гринт родился 24 августа 1988 года в Харлоу, Эссекс, Англия. Его отец, Найджел, занимается продажей гоночных сувениров, а мать, Джо, — домохозяйка. Гринт говорит, что его первой мечтой в жизни было стать продавцом мороженого, отмечая, что это «всегда казалось действительно классной работой».
Руперт Гринт 4 ноября 2002 года. Лондон. Фото: Global Look Press
В отличие от своего знаменитого экранного персонажа Рона Уизли, Гринт был хорошо воспитанным ребенком, который никогда не проявлял особой склонности к озорству.
«Я никогда не был из тех детей, которые обречены на неприятности, — говорит он. — Наверное, самое худшее, что я сделал, это украл расческу и книжку Billy Goats Gruff из местного магазина. Я думаю, что вошел с намерением что-нибудь стащить и, должно быть, запаниковал и схватил первые две вещи, которые увидел. Очевидно, преступная жизнь была не для меня».
Гринт учился в средней школе Ричарда Хейла в Хартфордшире. Будучи школьником, он привлек много внимания к своим ярко-рыжим волосам. Его прадедушка прозвал его Медный Набалдашник, а друзья в школе звали его Джиндж, сокращение от «рыжий».
Руперт Гринт в юности. Фото: соцсети
Слава «Гарри Поттера»
Гринт был страстным поклонником серии книг о Гарри Поттере, поэтому, когда он услышал об открытом кастинге на экранизацию, он решил пройти прослушивание на роль рыжеволосого лучшего друга Гарри Поттера, Рональда Уизли. В то время единственным актерским опытом Гринта было участие в нескольких школьных спектаклях, включая одно выступление в роли рыбы в пьесе о Ноевом ковчеге.
Несмотря на отсутствие актерского опыта, Гринт сделал все возможное, чтобы получить роль Рона Уизли.
«Я отправил одну заявку и ничего не получил в ответ, — вспоминает он. — Поэтому я решил, что ничего не потеряю, проявив немного изобретательности. Мое видео состояло из трех частей. Был рэп о себе; я переоделся женщиной и сделал небольшой набросок персонажа моего учителя драмы, затем я прочитал какой-то диалог с Роном Уизли».
Его комическая самореклама окупилась, и Гринт стал предметом зависти рыжих во всем мире, когда в возрасте 10 лет он получил главную роль в одной из самых ожидаемых экранизаций в истории.
Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Фото: Global Look Press
Гринт с трепетом рассказывает о своих первых впечатлениях на съемках «Гарри Поттера».
«Впервые войти в Большой зал было просто невероятно, — вспоминает он. — Все эти эффекты со всеми парящими в воздухе свечами, все горящими и все такое, еда на столе, все зажженные факелы — это было просто невероятно, это была самая удивительная вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни».
Премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень» состоялась в 2001 году и побила рекорды однодневных кассовых сборов по продажам билетов в США.
Замечательный успех первого фильма о Гарри Поттере мгновенно превратил Гринта вместе с его коллегами по фильму Дэниелом Рэдклиффом (Гарри Поттер) и Эммой Уотсон (Гермиона Грейнджер) в международную знаменитость. Гринт говорит, что поначалу ему было не по себе из-за вновь обретенной славы.
Он вспоминает: «Самый странный момент был, когда я вернулся в школу, чтобы сдать экзамены после съемок первого фильма. Все дети аплодировали и аплодировали, когда я вошел».
Руперт Гринт и Дэниел Рэдклифф в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005). Фото: кадр из фильма
Гринт продолжал играть Рона Уизли во многих сиквелах франшизы: «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002), «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004), «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005), «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007), «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и «Гарри Поттер и Дары смерти» — часть I (2010) и часть II (2011).
«Громовые штаны», «Уроки вождения», «Вишневая бомба»
Гринт получил и другие роли, кроме как в сериале о Гарри Поттере. Он снялся в детской комедии 2002 года «Гром в штанах» и появился в сказке 2006 года «Уроки вождения», которую актер назвал «первым взрослым поступком, который я когда-либо действительно сделал».
Мишель Дункан и Руперт Гринт в фильме «Уроки вождения». Фото: Global Look Press
Затем Гринт вышел на совершенно новую территорию, снявшись в 2009 году в фильме «Вишневая бомба» — весьма неприятной истории, в которой он сыграл сложного подростка, прежде чем присоединиться к актерскому составу мрачной комедии 2010 года «Дикая штучка».
«Лунная афера»
В первом фильме Гринта после Поттера он сыграл авиастрелка в драме о Второй мировой войне «Почетный крест» (2012). После второстепенных ролей в фильмах «Чарли Кантримен» (2013) и «CBGB» (2013), он озвучивал «Непобедимые» (2013) и «Почтальон Пэт» (2014), а также снялся вместе с Роном Перлманом в комедии «Лунная афера» (2015).
Руперт Гринт в фильме 2015 года «Лунная афера». Фото: кадр из фильма
«По болезни», «Большой куш», «Дом с прислугой»
В 2017 году Гринт начал сниматься в сериале «По болезни» в роли неудачника, воспользовавшегося ошибочным диагнозом рака, а также в спин-оффе «Большой куш» в роли гангстера Чарли Кавендиш-Скотта.
После того, как Гринт присоединился к Джону Малковичу в детективе Агаты Кристи на канале BBC «Убийства по алфавиту» в 2018 году, в конце 2019 года Гринт начал появляться в сериале ужасов Apple TV+ «Дом с прислугой».
Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри в сериале «Дом с прислугой». Фото: кадр из фильма
Личная жизнь
Гринт состоит в отношениях с актрисой Джорджией Грум с 2011 года. В мае 2020 года у пары родилась дочь.
Руперт Гринт с женой и дочкой. Фото: соцсети