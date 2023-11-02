От участия в школьных постановках до звезды поттерианы: творческая судьба Руперта Гринта

Кто такой Руперт Гринт?

Будучи школьником, Руперт Гринт был страстным поклонником серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Услышав об открытом кастинге на первый фильм о Поттере, 10-летний Гринт отправил видео для прослушивания, сделанное своими руками, и получил роль Рональда Уизли.

Его ранние роли в фильмах, не связанных с Поттером, включали «Уроки вождения» (2006) и «Вишневая бомба» (2009), а в следующем десятилетии он добился успеха на телевидении с сериалами «По болезни», «Большой куш» и «Дом с прислугой».

Ранняя жизнь

Гринт родился 24 августа 1988 года в Харлоу, Эссекс, Англия. Его отец, Найджел, занимается продажей гоночных сувениров, а мать, Джо, — домохозяйка. Гринт говорит, что его первой мечтой в жизни было стать продавцом мороженого, отмечая, что это «всегда казалось действительно классной работой».