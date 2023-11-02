От лаборатории в гараже до планов по освоению космоса: путь к успеху Джеффа Безоса

Кто такой Джефф Безос?

Предприниматель и пионер электронной коммерции Джефф Безос является основателем и исполнительным председателем компании электронной коммерции Amazon, владельцем Washington Post и основателем компании по исследованию космоса Blue Origin.

Родившийся в 1964 году в Нью-Мексико, Безос рано полюбил компьютеры и изучал информатику и электротехнику в Принстонском университете. После окончания университета он работал на Уолл-стрит, а в 1990 году стал самым молодым старшим вице-президентом инвестиционной фирмы D.E. Shaw.

Четыре года спустя Безос уволился со своей прибыльной работы, чтобы открыть Amazon.com — книжный онлайн-магазин, который стал одной из крупнейших историй успеха в Интернете. Он основал Blue Origin в 2000 году, затем в 2013 году Безос приобрел Washington Post.

В 2017 году Amazon приобрела Whole Foods. Его успешные деловые предприятия сделали его одним из богатейших людей в мире; его оценочный капитал составляет 137,9 миллиарда долларов по состоянию на май 2023 года.

Ранняя жизнь и образование

Джеффри Престон Безос, известный как Джефф Безос, родился 12 января 1964 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико, в семье молодой матери Жаклин Гиз Йоргенсен и отца Теда Йоргенсена. Йоргенсены были женаты меньше года.

Когда Безосу было четыре года, его мать вторично вышла замуж за Майка Безоса, кубинского иммигранта.

Безос рано проявил интерес к тому, как все устроено, превратив гараж своих родителей в лабораторию и в детстве устанавливал по всему дому электрические приспособления. Подростком он переехал со своей семьей в Майами, где у него развилась любовь к компьютерам, и он с прощальной речью окончил свою среднюю школу.

Еще в старших классах он открыл свой первый бизнес — «Институт мечты» — образовательный летний лагерь для четвероклассников, пятиклассников и шестиклассников.