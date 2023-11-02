От лаборатории в гараже до планов по освоению космоса: путь к успеху Джеффа Безоса

Кто такой Джефф Безос?
Предприниматель и пионер электронной коммерции Джефф Безос является основателем и исполнительным председателем компании электронной коммерции Amazon, владельцем Washington Post и основателем компании по исследованию космоса Blue Origin.
Родившийся в 1964 году в Нью-Мексико, Безос рано полюбил компьютеры и изучал информатику и электротехнику в Принстонском университете. После окончания университета он работал на Уолл-стрит, а в 1990 году стал самым молодым старшим вице-президентом инвестиционной фирмы D.E. Shaw.
Четыре года спустя Безос уволился со своей прибыльной работы, чтобы открыть Amazon.com — книжный онлайн-магазин, который стал одной из крупнейших историй успеха в Интернете. Он основал Blue Origin в 2000 году, затем в 2013 году Безос приобрел Washington Post.
В 2017 году Amazon приобрела Whole Foods. Его успешные деловые предприятия сделали его одним из богатейших людей в мире; его оценочный капитал составляет 137,9 миллиарда долларов по состоянию на май 2023 года.
Ранняя жизнь и образование
Джеффри Престон Безос, известный как Джефф Безос, родился 12 января 1964 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико, в семье молодой матери Жаклин Гиз Йоргенсен и отца Теда Йоргенсена. Йоргенсены были женаты меньше года.
Когда Безосу было четыре года, его мать вторично вышла замуж за Майка Безоса, кубинского иммигранта.
Безос рано проявил интерес к тому, как все устроено, превратив гараж своих родителей в лабораторию и в детстве устанавливал по всему дому электрические приспособления. Подростком он переехал со своей семьей в Майами, где у него развилась любовь к компьютерам, и он с прощальной речью окончил свою среднюю школу.
Еще в старших классах он открыл свой первый бизнес — «Институт мечты» — образовательный летний лагерь для четвероклассников, пятиклассников и шестиклассников.
Джефф Безос в детстве. Фото: соцсети
После окончания средней школы Безос поступил в Принстонский университет. Он с отличием окончил его в 1986 году по специальности «компьютерные науки и электротехника».
Карьера в сфере финансов
После окончания Принстона Безос нашел работу в нескольких фирмах на Уолл-стрит, включая Fitel, Bankers Trust и инвестиционную фирму D.E. Shaw. В 1990 году Безос стал самым молодым вице-президентом D.E. Shaw.
Хотя его карьера в финансовой сфере была чрезвычайно прибыльной, Безос решил сделать рискованный шаг в зарождающийся мир электронной коммерции. Он уволился с работы в 1994 году, переехал в Сиэтл и нацелился на неиспользованный потенциал интернет-рынка, открыв книжный интернет-магазин.
Amazon: старт и успех на протяжении многих лет
Безос открыл Amazon.com, названный в честь извилистой южноамериканской реки, 16 июля 1995 года, после того как попросил 300 друзей провести бета-тестирование его сайта.
За несколько месяцев до запуска несколько сотрудников начали разрабатывать программное обеспечение вместе с Безосом в его гараже; в конечном итоге они расширили свою деятельность до дома с двумя спальнями, оборудованного тремя микростанциями Sun.
Генеральный директор интернет-площадки Amazon.com Джефф Безос. Фото: Global Look Press
Первоначальный успех компании был ошеломляющим. Без рекламы в прессе Amazon.com книги были проданы по всей территории Соединенных Штатов и в 45 зарубежных странах в течение 30 дней. Через два месяца продажи достигли 20 000 долларов в неделю, увеличившись быстрее, чем предполагали Безос и его команда стартапов.
Amazon стала публичной в 1997 году, что заставило многих аналитиков рынка усомниться в том, сможет ли компания удержаться на плаву, когда традиционные ритейлеры запустят собственные сайты электронной коммерции. Два года спустя стартап не только не отставал, но и опередил конкурентов, став лидером электронной коммерции.
Безос продолжал диверсифицировать предложения Amazon, продавая компакт-диски и видео в 1998 году, а позже одежду, электронику, игрушки и многое другое через крупные розничные партнерства. В то время как многие интернет-магазины начала 90-х обанкротились, Amazon процветал, годовой объем продаж подскочил с 510 000 долларов в 1995 году до более чем 17 миллиардов долларов в 2011 году.
В рамках ежегодного письма акционерам Безоса за 2018 год медиамагнат сообщил, что число платных подписчиков Amazon Prime превысило 100 миллионов. К сентябрю 2018 года Amazon оценивалась более чем в 1 трлн долларов, став второй компанией, достигшей такого рекорда всего через несколько недель после Apple.
В конце 2018 года Amazon объявила о повышении минимальной заработной платы для своих работников до 15 долларов в час. Компанию по-прежнему критикуют за условия труда и изнурительные темпы, когда работники протестовали во время прайм-дэя в июле 2019 года.
Amazon.com Inc. Фото: Global Look Press
Amazon Instant Video & Amazon Studios
В 2006 году Amazon запустила свой сервис «видео по запросу». Первоначально известная как Amazon Unbox на TiVo, она в конечном итоге была переименована в Amazon Instant Video.
Премьера нескольких оригинальных программ Безоса состоялась с запуском Amazon Studios в 2013 году. Компания достигла успеха в 2014 году, выпустив получившие признание критиков Transparent и Mozart in the Jungle. Компания продюсировала и выпустила свой первый оригинальный художественный фильм «Чи-Рак» Спайка Ли в 2015 году.
В 2016 году Безос предстал перед камерой в эпизодической роли инопланетянина в «Звездном пути по ту сторону». Фанат «Звездного пути» с детства, Безос указан как официальный представитель «Звездного флота» в титрах фильма на IMDb.
Джефф Безос в роли инопланетянина в фильме «Звездный путь по ту сторону». Фото: кадр из фильма 2016 года
В начале 2018 года газета Seattle Times сообщила, что Amazon консолидировала свои розничные операции, чтобы сосредоточиться на растущих областях, включая цифровые развлечения и Alexa — виртуального помощника Amazon.
Электронная программа Kindle
В 2007 году Amazon выпустила Kindle — портативное устройство для чтения цифровых книг, которое позволяло пользователям покупать, скачивать, читать и сохранять выбранные книги.
Безос вывел Amazon на рынок планшетов, представив Kindle Fire в 2011 году. В сентябре следующего года он анонсировал новый Kindle Fire HD, планшет следующего поколения компании, предназначенный для того, чтобы дать iPad от Apple возможность побегать за свои деньги.
«Мы не создали лучший планшет по определенной цене. Мы создали лучший планшет по любой цене», — сказал Безос, согласно ABC News.
Электронная книга Amazon Kindle DX. Фото: соцсети
Дроны Amazon
В начале декабря 2013 года Безос попал в заголовки газет, когда рассказал о новой экспериментальной инициативе Amazon под названием Amazon Prime Air, использующей дроны для предоставления услуг доставки клиентам.
Он сказал, что эти беспилотники смогут перевозить предметы весом до пяти фунтов и будут способны перемещаться на расстоянии 10 миль от распределительных центров компании.
Первая доставка Prime Air состоялась в Кембридже, Англия, 7 декабря 2016 года.
Джефф Безос и дроны Amazon. Фото: соцсети
Fire Phone
Безос руководил одной из немногих серьезных ошибок Amazon, когда компания запустила Fire Phone в 2014 году. Раскритикованный за излишнюю хитроумность, он был снят с производства в следующем году.
Приобретение цельных продуктов
Безос присматривался к рынку доставки еды, и в 2017 году Amazon объявила о приобретении продуктовой сети Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов наличными.
Компания начала предлагать покупателям Amazon Prime скидки в магазинах и доставку продуктов всего за два часа, в зависимости от рынка. В результате Walmart и Kroger также начали предлагать своим клиентам доставку еды.
Дональд Трамп (слева) участвует в круглом столе Американского технологического совета с лидерами корпораций, включая генерального директора Microsoft Сатью Нараяна (в центре) и генерального директора Amazon Джеффа Безоса (справа), 19 июля 2017 года. Фото: Global Look Press
Уход с поста генерального директора Amazon
В феврале 2021 года Amazon объявила, что Безос уйдет с поста генерального директора в третьем квартале этого года. Фактически, он перешел на должность исполнительного председателя правления Amazon немного раньше запланированного срока в июле. Давний сотрудник Amazon Энди Джасси сменил Безоса на посту генерального директора.
Blue Origin
В 2000 году Безос основал Blue Origin — аэрокосмическую компанию, которая разрабатывает технологии для снижения стоимости космических полетов, чтобы сделать их доступными для платящих клиентов. В течение полутора десятилетий компания работала спокойно.
Затем в 2016 году Безос пригласил журналистов посетить штаб-квартиру в Кенте, штат Вашингтон, к югу от Сиэтла. Он описал видение людей, которые не только посещают космос, но и в конечном итоге колонизируют его. В 2017 году Безос пообещал ежегодно продавать акции Amazon на сумму около 1 миллиарда долларов для финансирования Blue Origin.
5 апреля 2017 года, Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, США: Джефф Безос в модуле Blue Origin на космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Фото: Global Look Press
Два года спустя он показал посадочный модуль Blue Origin moon lander и сказал, что компания проводит тестовые полеты своей суборбитальной ракеты New Shepard, которая доставит туристов в космос на несколько минут.
«Мы собираемся построить дорогу в космос. И тогда произойдут удивительные вещи», — сказал Безос.
В августе 2019 года НАСА объявило, что Blue Origin вошла в число 13 компаний, отобранных для совместной работы над 19 технологическими проектами по достижению Луны и Марса.
Blue Origin разрабатывает безопасную и точную систему посадки на Луну, а также сопла двигателей для ракет на жидком топливе. Компания также работает с НАСА над созданием и запуском многоразовых ракет с отремонтированного комплекса недалеко от космического центра Кеннеди НАСА.
Космический аппарат Blue Origin New Shepard на испытательном полигоне в Техасе, США. 20 июля 2021 г. Фото: Global Look Press
Владелец The Washington Post
5 августа 2013 года Безос попал в заголовки газет, когда приобрел Washington Post и другие издания, аффилированные с ее материнской компанией The Washington Post Co., за 250 миллионов долларов.
Сделка ознаменовала конец правления четырех поколений семьи Грэм Post Co., в которую входили Дональд Э. Грэм, председатель правления и главный исполнительный директор компании, и его племянница, издатель Post Кэтрин Грэм.
Джефф Безос и «Вашингтон пост». Фото: соцсети
В заявлении для сотрудников Post от 5 августа Безос написал:
«Ценности Post не нуждаются в изменении. Конечно, в ближайшие годы на этом посту произойдут перемены. Это очень важно и произошло бы с новым владельцем или без него. Интернет трансформирует почти все элементы новостного бизнеса: сокращает новостные циклы, подрывает долгосрочные источники дохода и создает условия для новых видов конкуренции, некоторые из которых практически не несут затрат на сбор новостей».
Безос нанял сотни репортеров и редакторов и утроил штат технического персонала газеты (сотни этих сотрудников опубликовали открытое письмо своему боссу с просьбой увеличить зарплату и улучшить льготы летом 2018 года). Организация похвасталась несколькими разоблачениями, в том числе разоблачением того, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн солгал о своих контактах с русскими, что привело к его отставке.
К 2016 году организация заявила, что это было прибыльно. В следующем году доход от рекламы The Post составил более 100 миллионов долларов, при этом три года подряд выручка росла двузначными цифрами. Amazon вскоре обошла New York Times digital по количеству уникальных пользователей: по данным comScore, на июнь 2019 года у Amazon было 86,4 миллиона уникальных пользователей.
Предприятие в области здравоохранения
30 января 2018 года Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase выпустили совместный пресс-релиз, в котором объявили о планах объединить свои ресурсы для создания новой медицинской компании для своих сотрудников в США. Согласно пресс-релизу, компания будет «свободна от стимулов и ограничений, связанных с получением прибыли», поскольку она пытается найти способы сократить расходы и повысить удовлетворенность пациентов, изначально сосредоточившись на технологических решениях.
«Система здравоохранения сложна, и мы подходим к этому вызову с открытыми глазами относительно степени сложности, — сказал Безос. — Как бы это ни было сложно, снижение нагрузки здравоохранения на экономику при одновременном улучшении результатов для сотрудников и их семей стоило бы затраченных усилий».
Благотворительность
Будучи одним из богатейших людей в мире, Безос в прошлом подвергался публичной критике за отсутствие филантропических усилий. Но в последние годы он сделал крупные благотворительные пожертвования в рамках двух новых инициатив.
Протестующие перед резиденцией Джеффа Безоса требуют обложить налогом богатых людей, в том числе генерального директора Amazon Джеффа Безоса, 9 августа 2020 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
В 2018 году Безос и тогдашняя жена Маккензи Скотт основали фонд Bezos Day One Fund, который фокусируется на «финансировании существующих некоммерческих организаций, помогающих бездомным семьям, и создании сети новых некоммерческих дошкольных учреждений первого уровня в общинах с низким доходом».
Объявление было сделано через год после того, как Безос спросил своих подписчиков в Twitter, как пожертвовать часть своего состояния. Безос пожертвовал 2 миллиарда долларов из своего личного состояния на финансирование некоммерческой организации.
17 февраля 2020 года Безос объявил, что запускает «Фонд Земли Безоса» для борьбы с потенциально разрушительными последствиями изменения климата. Наряду с выделением 10 миллиардов долларов на инициативу, Безос сказал, что начнет выдавать гранты и финансировать «ученых, активистов, НПО — любые усилия, которые предлагают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы».
Личная жизнь
Безос познакомился с Маккензи Скотт (тогда Маккензи Таттл), когда они оба работали в D.E. Shaw: он старшим вице-президентом, а она административным помощником, оплачивавшим счета для финансирования ее писательской карьеры. Пара встречалась три месяца, прежде чем обручиться, и вскоре после этого поженилась в 1993 году. У Безоса и Скотта четверо общих детей: трое сыновей и дочь, усыновленная из Китая.
Джефф Безос с женой и детьми. Фото: соцсети
Скотт была неотъемлемой частью основания и успеха Amazon, помогая создать первый бизнес-план Amazon и выступая в качестве первого бухгалтера компании. Несмотря на то что она была тихой и начитанной, она публично поддерживала Amazon и своего мужа.
Писательница по профессии, обучавшаяся у Тони Моррисон во время учебы в Принстонском университете, Скотт опубликовала свою первую книгу «Испытание Лютера Олбрайта» в 2005 году и свой второй роман «Ловушки» в 2013 году.
Джефф Безос и Маккензи Безос, 4 марта 2018 года. Фото: Global Look Press
После более чем 25 лет брака Безос и Скотт развелись в 2019 году. В рамках бракоразводного процесса доля Безоса в Amazon была сокращена с 16 до 12 процентов, в результате чего его доля составила почти 110 миллиардов долларов, а Скотт — более 37 миллиардов долларов. Скотт объявила, что планирует отдать по меньшей мере половину своего состояния на благотворительность.
Сразу после того, как Безос объявил о своем разводе с Маккензи в январе 2019 года, National Enquirer опубликовал 11-страничное разоблачение внебрачной связи бизнес-магната с телеведущей Лорен Санчес.
Впоследствии Безос начал расследование мотивов National Enquirer и его материнской компании American Media Inc. В следующем месяце в пространном посте на Medium Безос обвинил AMI в угрозе опубликовать откровенные фотографии, если он не откажется от расследования.
«Конечно, я не хочу публиковать личные фотографии, но я также не буду участвовать в их хорошо известной практике шантажа, политических услуг, политических атак и коррупции, — написал Безос. — Я предпочитаю встать, перевернуть это бревно и посмотреть, что вылезет».
Санчес развелась со своим мужем в апреле 2019 года. Они с Безосом впервые появились на публике как пара в июле того же года на Уимблдоне. В конце мая 2023 года на шестой странице впервые появилось сообщение о том, что Безос и Санчес помолвлены.
Лорен Санчес и Джефф Безос прибыли в Дубровник на суперяхте Kora стоимостью 500 миллионов долларов.16 августа 2023 года. Фото: Global Look Press