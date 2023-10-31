Голос русского YouTube: как Кирилл Нечаев «взорвал» интернет и шокировал эстраду

Кирилл Нечаев заслуженно считается одним из самых известных пародистов русскоязычного YouTube. Его уникальная способность изображать голоса знаменитостей привлекает внимание не только миллионной аудитории, но и звезд российской эстрады.
Пародии Кирилл Нечаев совмещает с сольным творчеством. Песни блогера пользуются не меньшей популярностью, чем сатирические видео. При этом мало кто знает, что блестящая карьера музыканта началась с записи песен в общежитии.
Юный, но ответственный музыкант
Кирилл Нечаев появился на свет 15 февраля 1992 года в Шале — небольшом селе в Свердловской области. С ранних лет мальчик выделялся невероятным талантом и рвением к сатире. Особенно его привлекало пародирование. В шесть лет он уже пытался имитировать голос политика Бориса Ельцина и певца Ильи Лагутенко.
В семь лет мальчика отдали в музыкальную школу. Там он начал учиться игре на фортепиано. К занятиям Нечаев относился крайне серьезно. Он тщательно готовился к каждому уроку и даже запрещал матери приходить на свои выступления. Перед ней мальчик чувствовал особенную ответственность.
Кирилл Нечаев в первом классе. Фото: соцсети
После окончания средней школы Нечаев решил продолжить свое обучение в Екатеринбурге. Приехав в столицу Урала, юноша поступил в Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ). Специализацией будущего музыканта стали музыкально-компьютерные технологии.
На время учебы в вузе Нечаеву пришлось поселиться в общежитии. С соседом по комнате ему повезло. Юноши быстро сдружились и создали свою первую музыкальную группу.
Первые концерты
Вместе с соседом по комнате Кирилл Нечаев начал давать первые концерты. Дуэт быстро добился локального успеха и приобрел первых слушателей. Несмотря на это, между музыкантами начались разногласия. Вскоре их пути разошлись.
После распада группы Кирилл Нечаев познакомился с музыкантом Глебом Васильевым. Они легко нашли общий язык и начали записывать совместные песни. Денег на полноценную студию не было, поэтому творить приходилось прямо в общежитии.
Группа N.E.V.A.
После записи совместных песен Глеб Васильев предложил Нечаеву вступить в группу N.E.V.A. Название было выбрано исходя из первых букв фамилий солистов. Недолго думая, Нечаев принял предложение. Позднее к коллективу присоединились Ноиль Хабибуллин и Александр Мехоношин.
В 2013 году группа N.E.V.A. дала свой первый концерт. Он состоялся в местном Дворце молодежи. Несмотря на восторг публики, Нечаев остался недоволен первым выступлением группы. Он был уверен, что оно состоялось слишком рано, из-за чего музыканты не успели привыкнуть к друг другу.
Кирилл Нечаев во время выступления с группой N.E.V.A. Фото: соцсети
В дальнейшем группа продолжила выступать, но уже на крупных мероприятиях. Коллектив вышел на сцену во время форума «Утро», а также поучаствовал в открытии спортивного чемпионата в Казани. Гастроли Нечаев совмещал с подработками. Параллельно с игрой в группе он преподавал вокал и состоял в Ансамбле песни и пляски Центрального военного округа.
Первый успех к группе N.E.V.A. пришел в 2015 году. В тот период коллектив сумел пройти кастинг на шоу «Главная сцена». Программа транслировалась на телеканале «Россия 1» и имела огромную аудиторию. Коллектив Нечаева сразу же привлек внимание жюри. На протяжении всего проекта N.E.V.A удостаивалась высоких оценок и даже сумела дойти до финала.
Группа N.E.V.A. в программе «Главная сцена». Фото: кадр из шоу
После участия в шоу группа получила всероссийскую известность. В родном Екатеринбурге их встречали как национальных героев. Тем не менее следующее выступление коллектива состоялось только спустя год. В 2016-м они приняли участие в музыкальном фестивале «Новая волна».
Успех ждал коллектив и во всероссийском конкурсе «Я люблю тебя, Россия». Клип группы под названием «Страна» занял в нем первое место.
Весной 2017 года Кирилл Нечаев шокировал поклонников новостями о распаде группы N.E.V.A. Как признался музыкант на своем официальном сайте, внутри коллектива регулярно происходили конфликты, а каждый из участников давно планировал начать сольную карьеру.
Самый известный блогер-пародист
В мае 2017 года Кирилл Нечаев создал авторский YouTube-канал. В попытках сохранить популярность он начал выкладывать видеоролики, в которых исполнял собственные песни на камеру. Несмотря на старания, успехом такой контент не пользовался.
Вскоре Нечаев понял, что набрать заветные просмотры можно с помощью вирусных видео. В этот момент он вспомнил о своем таланте пародиста. Музыкант записал видео, в котором исполнил песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» голосами других звезд шоу-бизнеса.
Кирилл Нечаев пародирует песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Фото: кадр из видео.
Ролик возымел огромный успех. Он сразу же возглавил тренды YouTube, а также был замечен различными артистами. Хвалебные комментарии оставили Дима Билан, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие артисты. Количество просмотров видео начало исчисляться миллионами.
Нечаев решил не останавливаться на достигнутом. После этого он записал пародию на песню «Каждый раз» певицы Монеточки (Минюстом РФ признана иноагентом). Эту композицию он исполнил голосами русских рокеров. В том числе, Бориса Гребенщикова, Дианы Арбениной и Виктора Цоя.
Участие в «Вечернем Урганте»
В 2018 году талантливого пародиста заметил Иван Ургант. Он пригласил Кирилла Нечаева на свое шоу, в ходе которого попросил музыканта спеть несколько песен голосами российских звезд. Музыкант выполнил просьбу и даже объяснил, как пародировать некоторых мэтров эстрады.
Кирилл Нечаев на «Вечернем Урганте». Фото: Первый канал
После участия в шоу популярность Нечаева выросла еще сильнее. Он сумел поразить зрителя не только своим талантом, но и харизмой. Невероятное обаяние музыканта отмечал даже Иван Ургант.
Музыкальное творчество
Блогерскую деятельность Кирилл Нечаев совмещал с музыкальной карьерой. Параллельно с пародиями он выпускал собственные треки, большинство из которых были лиричными. В 2018 году свет увидел первый альбом музыканта под названием «На радиоволнах». Исполнитель официально сменил псевдоним на Nechaev.
Позднее музыкант продолжил радовать своих слушателей новым материалом. На протяжении нескольких лет он регулярно выпускал как сольные, так и совместные песни. Особенно продуктивным для Кирилла Нечаева оказался 2020 год. В этот период он выпустил множество хитов, в числе которых «Она мое все», «Парашют» и «Лондон».
Другие проекты
В 2021 году Кирилл Нечаев начал сотрудничать с другими YouTube-блоггерами. Он записал совместное видео с телеведущей Ариной Ростовской. Вместе с ней музыкант спародировал нескольких российских звезд.
Кирилл Нечаев с Ариной Ростовской в совместном видео. Фото: соцсети
Позднее Нечаев появился на шоу «Лучше всех!». В рамках программы он встретил юную конкурентку — пародистку Алину Сасызбай. Девочка стала его соперником в песенном баттле. В рамках него участникам пришлось соревноваться в умении изображать знаменитостей.
Личная жизнь
Кирилл Нечаев никогда не скрывал от публики свою личную жизнь. Известно, что музыкант на протяжении восьми лет встречался с Галиной Виноградовой. Девушка регулярно появлялась в клипах Кирилла, а также ездила с ним в различные путешествия.
Кирилл Нечаев с Галиной Виноградовой. Фото: соцсети
В 2023 году пара решила узаконить свои отношения. Свадьба получилась скромной. Как признавалась Галина, в день росписи они вместе косили газон и лежали на диване. Бракосочетание они отмечали в ресторане «Вкусно — и точка».
На данный момент пара проживает в большом частном доме. Детей они пока не планируют. Вместо этого Кирилл и Галина заботятся о двух котах и собаке.
Кирилл Нечаев сейчас
На данный момент Кирилл Нечаев продолжает развивать свою музыкальную карьеру. В 2023 году он представил несколько совместных работ, в числе которых «Район» с Сергеем Драгни и «1000 ночей» с Бабеком Мамедрзаевым.
Летом этого года Нечаев появился на телеканале «Пятница». Он стал ведущим шоу «Поющий офис». В рамках него представители рабочих профессий демонстрировали свои музыкальные способности. Финалисты проекта исполняли песни вместе с Кириллом Нечаевым.