Голос русского YouTube: как Кирилл Нечаев «взорвал» интернет и шокировал эстраду

Кирилл Нечаев заслуженно считается одним из самых известных пародистов русскоязычного YouTube. Его уникальная способность изображать голоса знаменитостей привлекает внимание не только миллионной аудитории, но и звезд российской эстрады.

Пародии Кирилл Нечаев совмещает с сольным творчеством. Песни блогера пользуются не меньшей популярностью, чем сатирические видео. При этом мало кто знает, что блестящая карьера музыканта началась с записи песен в общежитии.

Юный, но ответственный музыкант

Кирилл Нечаев появился на свет 15 февраля 1992 года в Шале — небольшом селе в Свердловской области. С ранних лет мальчик выделялся невероятным талантом и рвением к сатире. Особенно его привлекало пародирование. В шесть лет он уже пытался имитировать голос политика Бориса Ельцина и певца Ильи Лагутенко.

В семь лет мальчика отдали в музыкальную школу. Там он начал учиться игре на фортепиано. К занятиям Нечаев относился крайне серьезно. Он тщательно готовился к каждому уроку и даже запрещал матери приходить на свои выступления. Перед ней мальчик чувствовал особенную ответственность.