«У нас нет такого, чтобы лежать кверху пузом»: как Наталья Сенчукова, Эвелина Бледанс и Владимир Левкин проведут длинные выходные

Певец, музыкант, бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин все праздники собирается работать. У него впереди давно запланированный концертный тур в Краснодарском крае. Певец посетит Сочи, Адлер и близлежащие города вместе со своими родными.

«Любой концерт - это то, к чему стремится артист, это вершина того айсберга, над которым мы каждодневно работаем», - считает Владимир.

«У нас в этот раз семейная программа. Думаю, все пройдет нормально. Опыт показывает, что именно эту программу очень хорошо принимают, потому что там поет и Ника, и Маруся (дочь и жена исполнителя - Прим. ред.), и я - все вместе».