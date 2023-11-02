«У нас нет такого, чтобы лежать кверху пузом»: как Наталья Сенчукова, Эвелина Бледанс и Владимир Левкин проведут длинные выходные

Певец, музыкант, бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин все праздники собирается работать. У него впереди давно запланированный концертный тур в Краснодарском крае. Певец посетит Сочи, Адлер и близлежащие города вместе со своими родными.
«Любой концерт - это то, к чему стремится артист, это вершина того айсберга, над которым мы каждодневно работаем», - считает Владимир.
«У нас в этот раз семейная программа. Думаю, все пройдет нормально. Опыт показывает, что именно эту программу очень хорошо принимают, потому что там поет и Ника, и Маруся (дочь и жена исполнителя - Прим. ред.), и я - все вместе».
Владимир Левкин с женой Марией и дочерью Никой. Фото: Global Look Press
Владимир оставил время и для отдыха с семьей во время пребывания в Сочи и его окрестностях. В его планах совместить приятное с полезным. Бывший участник группы «На-на» давно уже работает над тремя новыми альбомами, и отдых ему крайне необходим.
«Я надеюсь, что мы все-таки подышим морским воздухом, напитаемся йодом. На счет развлечений не знаю, не будем загадывать. Хотим сходить в «Сочи парк» с друзьями. Мы очень любим это место. Думаю, Нике в очередной раз там будет весело».
Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс тоже проведет свои выходные на работе, но вдали от семьи.
«Я буду в Казахстане вести мастер-классы для талантливых детей. Сема (сын актрисы - Прим. ред.) сейчас снимается в кино, поэтому поеду без него».
Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: Global Look Press
Отметим, что это не первые съемки сына актрисы. Впервые Семен появился на экране в 6 лет. Кроме того, мальчик поет и уже неоднократно появлялся на сцене в качестве исполнителя.
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Певица Наталья Сенчукова солидарна со своими коллегами и считает, что у артистов выходных не бывает - для творческих людей праздники приравнены к обычным рабочим дням:
«Где-то может и свободный день будет, но все-равно, у нас нет такого, чтобы лежать кверху пузом».
Певица Наталья Сенчукова дома. Фото: Global Look Press
Если у Сенчуковой все же выдается свободный вечер, то они с мужем Виктором Рыбиным любят смотреть какой-нибудь сериал. А при хорошей погоде гуляют на улице или встречаются с друзьями.
«Если появился выходной проводим его, как обычные люди. Я делаю зарядку на улице, когда нет снега, слякоти, дождя. Выходной есть выходной, ничегонеделание.
Всегда показывают какого-то лежащего кота, прям хочется рядом с ним прилечь - вот, наверное, такие выходные абсолютно правильные».