От продавщицы мороженого до солистки группы No Doubt: путь к успеху Гвен Стефани

Как и Мадонна до нее, Стефани поражала поклонников своим неповторимым личным стилем: Ее образ позаимствован из многих разных сцен и культур — от бондажных штанов в стиле панк до украшения на лбу, известного как бинди, которое традиционно носят некоторые индийские женщины.

Известная своими глубоко личными текстами, Стефани нашла много материала в своих неудачных отношениях с Kanal. Говорят, что она послужила источником вдохновения для популярной баллады Don't Speak, еще одного хита Tragic Kingdom. «Извините, мистер» и Spiderwebs также произвели шум в чартах.

Return of Saturn и Rock Steady

Следующий альбом группы, Return of Saturn (2000), прошел хорошо, и в нем снова прозвучали очень личные тексты Стефани. В песне Ex-Girlfriend она выразила свое разочарование ужасным расставанием.

Примерно в это же время Стефани покрасила свои фирменные белокурые локоны в яркий цвет фуксии. Она рассказала журналу Marie Claire, что новый яркий цвет стал ответом на ее расставание с Гэвином Россдейлом, солистом гранж-группы Bush. Позже пара снова сошлась.

Стефани начала формироваться как самостоятельная артистка в 2001 году, исполнив хит Eve Let Me Blow Ya Mind и успешный сингл Moby South Side. Она даже получила свою первую премию «Грэмми» за работу с Eve, принеся домой награду за лучшее сотрудничество в стиле рэп / песня.

В том же году No Doubt выпустили альбом Rock Steady, в котором чувствовалось сильное влияние хип-хопа и регги. Группа получила две премии «Грэмми» за песни с этого альбома в два разных года: Hey Baby получила награду за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой в 2002 году, а Underneath It All получила ту же награду в следующем году.