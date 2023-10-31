От продавщицы мороженого до солистки группы No Doubt: путь к успеху Гвен Стефани

Кто такая Гвен Стефани?
Певица Гвен Стефани впервые приобрела популярность в 1990-х годах как солистка No Doubt. Она продолжила весьма успешную сольную карьеру и запустила собственную линию одежды L.A.M.B.
Расставшись со своими коллегами по группе No Doubt в начале 2000-х, чтобы начать сольную карьеру, Стефани воссоединилась с группой в 2012 году. С тех пор она выпустила больше музыки в качестве сольной исполнительницы и работала тренером в течение нескольких сезонов серии конкурсов певцов The Voice.
Ранняя жизнь и становление No Doubt
Гвен Стефани в юности. Фото: Global Look Press
Стефани родилась 3 октября 1969 года в Фуллертоне, Калифорния. С тех пор как Стефани прославилась в качестве солистки No Doubt, она стала популярной и влиятельной фигурой в мире музыки и моды.
Стефани, которую мать научила шить, рано проявила интерес к моде. На ее любовь к музыке повлиял ее старший брат Эрик, который играл записи таких групп возрождения, как Madness. С другом Джоном Спенсом в качестве вокалиста Эрик основал группу No Doubt, а Гвен вскоре присоединилась к ним в качестве второй вокалистки. Примерно в это же время Стефани начала встречаться с коллегой по группе Тони Каналом.
После самоубийства Спенса в 1987 году Стефани стала вокалисткой No Doubt. Группа несколько лет выступала в клубах своего родного округа Ориндж. В конце концов, подписав контракт с лейблом Interscope Records, No Doubt выпустили свой одноименный дебютный альбом в 1992 году. К сожалению, альбому не удалось привлечь особого внимания критиков или покупающей музыку публики.
Гвен Стефани в составе рок-группы No Doubt. Фото: соцсети
Отношения Стефани и Канала также пошли под откос, и пара объявила о прекращении отношений в конце 1993 года. Два года спустя группа понесла еще одну потерю, когда Эрик покинул группу.
Успех с Tragic Kingdom
С Tragic Kingdom (1995) No Doubt стали ведущей силой в популярной музыке. Их характерное звучание — с нотками ска, панка и поп-музыки — завоевало множество новых поклонников. Достигнув вершины чартов альбомов в конце 1996 года, успех записи был отчасти обусловлен хитом Just a Girl, видеоклип на который помог Стефани стать иконой моды и звездой.
Гвен Стефани на сцене в 90-е годы. Фото: соцсети
Как и Мадонна до нее, Стефани поражала поклонников своим неповторимым личным стилем: Ее образ позаимствован из многих разных сцен и культур — от бондажных штанов в стиле панк до украшения на лбу, известного как бинди, которое традиционно носят некоторые индийские женщины.
Известная своими глубоко личными текстами, Стефани нашла много материала в своих неудачных отношениях с Kanal. Говорят, что она послужила источником вдохновения для популярной баллады Don't Speak, еще одного хита Tragic Kingdom. «Извините, мистер» и Spiderwebs также произвели шум в чартах.
Return of Saturn и Rock Steady
Следующий альбом группы, Return of Saturn (2000), прошел хорошо, и в нем снова прозвучали очень личные тексты Стефани. В песне Ex-Girlfriend она выразила свое разочарование ужасным расставанием.
Примерно в это же время Стефани покрасила свои фирменные белокурые локоны в яркий цвет фуксии. Она рассказала журналу Marie Claire, что новый яркий цвет стал ответом на ее расставание с Гэвином Россдейлом, солистом гранж-группы Bush. Позже пара снова сошлась.
Стефани начала формироваться как самостоятельная артистка в 2001 году, исполнив хит Eve Let Me Blow Ya Mind и успешный сингл Moby South Side. Она даже получила свою первую премию «Грэмми» за работу с Eve, принеся домой награду за лучшее сотрудничество в стиле рэп / песня.
В том же году No Doubt выпустили альбом Rock Steady, в котором чувствовалось сильное влияние хип-хопа и регги. Группа получила две премии «Грэмми» за песни с этого альбома в два разных года: Hey Baby получила награду за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой в 2002 году, а Underneath It All получила ту же награду в следующем году.
Гвен Стефани на сцене, 2000-е годы. Фото: Global Look Press
Сольные альбомы: Love.Angel.Music.Baby и The Sweet Escape
В 2004 году Стефани выпустила свой первый сольный альбом Love.Angel.Music.Baby, в котором звучало больше поп-музыки и клубной музыки, чем в ее работах with No Doubt.
При создании альбома Стефани работала с рядом известных авторов песен и продюсеров, включая Доктора Дре, Далласа Остина, Линду Перри, Канал и Еву, с которыми она исполнила хит Rich Girl. Еще большим хитом стала заразительная Hollaback Girl, одна из самых популярных песен лета 2005 года.
Как будто ее успешного послужного списка было недостаточно, Стефани дебютировала в кино в роли Джин Харлоу в фильме «Авиатор» (2004) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Гвен Стефани и Леонардо Ди Каприо в фильме «Авиатор». Фото: кадр из фильма 2004 года
Ее следующая сольная работа, The Sweet Escape (2006), также стала хитом. Стефани получила номинацию на премию «Грэмми» за дуэт с Эйконом в заглавном треке альбома.
No Doubt воссоединились
После присоединения к своим коллегам по группе No Doubt в национальном туре в 2009 году Стефани и группа снова воссоединились в 2012 году. В июле того года они выступили вместе на Teen Choice Awards и вскоре после этого выпустили Push and Shove — свой первый совместный студийный альбом почти за 11 лет.
Эта запись наполнена звучанием под влиянием ска, которое помогло Стефани и группе прославиться на весь мир. No Doubt, казалось, были полны решимости вернуть свой прежний успех, взяв на себя плотный рекламный график и гастрольный график, чтобы сделать альбом своим следующим большим хитом.
Гвен Стефани и No Doubt на концерте в Лос-Анджелесе, 2009 год. Фото: Global Look Press
Наставник в «Голосе»
В 2014 году Стефани направила свою карьеру в новое русло, подписав контракт на роль наставника в шоу «Голос». Заменив беременную Кристину Агилеру, Стефани и еще один новичок, Фаррелл Уильямс, присоединились к давним тренерам по озвучке Блейку Шелтону и Адаму Левину в седьмом сезоне программы. Позже она вернулась на тренерское место в течение девятого, 12-го и 17-го сезонов.
Гвен Стефани на шоу «Голос». Фото: соцсети
Новые альбомы и резиденция в Лас-Вегасе
После перерыва в создании нового материала, в октябре 2015 года, Стефани дебютировала с синглом Used to Love You в преддверии выхода альбома This Is What the Truth Feels Like в марте 2016 года. Затем в октябре 2017 год она выпустила свой второй альбом, посвященный праздникам, You Make It Feel Like Christmas.
Следующим летом Стефани начала выступать в Zappos Theater Planet Hollywood в Лас-Вегасе в шоу Just a Girl, в котором были представлены ее лучшие хиты того времени с No Doubt и в качестве сольной исполнительницы.
Личная жизнь и другие проекты
Гвен Стефани и Гэвин Россдейл. 14 февраля 2010 года в «Студио-Сити», Калифорния. Фото: Global Look Press
Стефани вышла замуж за Гэвина Россдейла на пышной церемонии в Лондоне 14 сентября 2002 года в бело-розовом платье, созданном Джоном Гальяно. Было проведено еще два торжества, в том числе одно в Лос-Анджелесе.
В следующем году Стефани воплотила свою любовь к моде в линию одежды L.A.M.B. (что означает Love Angel Music Baby).
Гвен Стефани в рекламе губной помады L'Oreal, 16 февраля 2011 года. Фото: Global Look Press
26 мая 2006 года у Стефани и Россдейла родился сын Кингстон Джеймс МакГрегор Россдейл. Их второй сын, Зума Неста Рок, родился 21 августа 2008 года, а третий сын, Аполло Боуи Флинн Россдейл, родился 28 февраля 2014 года.
В августе 2015 года, после более чем десяти лет совместной жизни, Стефани и Россдейл объявили о расставании и разводе. В ноябре 2015 года Стефани и ее по шоу «Голос» Блейк Шелтон обнародовали свои отношения. Шелтон и Стефани объявили о своей помолвке в октябре 2020 года.
Гвен Стефани и Блейк Шелдон. Фото: соцсети