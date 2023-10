От продавщицы мороженого до солистки группы No Doubt: путь к успеху Гвен Стефани

Новые альбомы и резиденция в Лас-Вегасе

После перерыва в создании нового материала, в октябре 2015 года, Стефани дебютировала с синглом Used to Love You в преддверии выхода альбома This Is What the Truth Feels Like в марте 2016 года. Затем в октябре 2017 год она выпустила свой второй альбом, посвященный праздникам, You Make It Feel Like Christmas.

Следующим летом Стефани начала выступать в Zappos Theater Planet Hollywood в Лас-Вегасе в шоу Just a Girl, в котором были представлены ее лучшие хиты того времени с No Doubt и в качестве сольной исполнительницы.

Личная жизнь и другие проекты