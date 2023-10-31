Из-за чего бизнесвумен Полина Киценко поссорилась с Ксенией Собчак и Яной Рудковской и как она держит себя в форме

Полина Киценко — известная бизнесвумен, модница, светская львица, активная сторонница здорового образа жизни и организатор марафона «Бегущие сердца». Однако в прошлом году женщина угодила в скандальную историю, в которой замешаны две Яны — Рудковская и Расковалова.
Свои «пять копеек» вставила и Ксения Собчак. О том, почему поссорились знаменитые светские львицы и не только, — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Полина Киценко тщательно скрывает свой возраст, поэтому точные данные о дате ее рождения весьма сложно найти. Предполагается, что она родилась 14 апреля 1975 года в обеспеченной семье в городе Александров во Владимирской области.
Когда девочке исполнилось 11 лет, семья переехала в Москву. В столице девочка училась в английской спецшколе. В детстве Полина хотела стать геологом, но по совету отца, работавшего в прокуратуре, поступила на юридический факультет. Университет окончила с красным дипломом. Еще в период студенчества ей удалось по программе обмена студентов поехать учиться в США.
Полина Киценко в детстве. Фото: соцсети
Америка произвела колоссальное впечатление на девушку. Если в 90-е годы в России ощущался дефицит товаров, то Соединенные Штаты поражали не только разнообразием брендов, но и той раскрепощенностью и яркостью в одежде, которую демонстрировали американцы. Из-за границы Полина привезла на Родину брендовые джинсы, кроссовки и многие другие вещи.
Вернувшись в Москву, Полина два с половиной года трудилась в департаментах платежных карт в коммерческих банках. И в тот же период увлеклась фитнесом. В одном из фитнес-клубов она встретила своего будущего мужа Эдуарда Киценко, владевшего компанией Podium.
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Бизнес
И уже в 1994 году открыла магазин с похожим названием, «Подиум», предназначенный преимущественно для селебрити. Потом Полина Киценко начала расширять свой бизнес и открыла Podium market — магазин, рассчитанный на широкий круг покупателей.
В 2012 году заработала сеть универмагов бренда. А спустя пять лет у Полины Киценко было уже восемь магазинов: пять в Москве и по одному в Казани, Сургуте и Краснодаре. Многие товары продавались с помощью интернет-магазина.
Яна Киценко в молодости. Фото: Global Look Press
В 2017-м ООО «Подиум Маркет» поставило точку в розничной деятельности. Закрытие ритейлера было связано с жалобами о задолженностях по оплате от поставщиков одежды и ювелирных изделий как в Интернете, так и в органах правопорядка.
Но Киценко, конечно, не собиралась сидеть сложа руки и стала заниматься event-менеджментом, традиционным PR- и digital-маркетингом. В том же году она создала свое коммуникационное агентство.
ЗОЖ
Также Киценко известна как ярая сторонница здорового образа жизни. ЗОЖ для Полины — это ее собственная идеология, которой она всегда старается следовать, независимо от обстоятельств.
На протяжении многих лет она занимается бегом, организовала благотворительный забег «Бегущие сердца», который проводится ежегодно. Все средства от забега поступают в фонд «Обнаженные сердца», который оказывает помощь детям с ограниченными возможностями.
Полина Киценко во время марафона «Бегущие сердца». Фото: Global Look Press
В 2019 году Киценко открыла в «Лужниках» спортивный клуб, который возглавляет мастер спорта по лыжным гонкам Евгений Клюквин. Интересно, что клуб предлагает не только стандартные услуги, но и специальную туристическую программу, в рамках которой можно посетить разные страны, параллельно занимаясь тренировками. Сама Полина в шутку называет такое времяпровождение спортивным краеведением.
Кстати, в одном из своих интервью Полина призналась, что относится к тем «хиленьким» и «слабым» детям, которые вечно отлынивали от физкультуры. А велопробеги, лыжи, марафоны и триатлоны появились в ее жизни только в 30 лет.
Полина Киценко. Фото: Glonal Look Press
Рост и вес
По словам Полины Киценко, лишнего веса у нее не было никогда. Она весит 52 килограмма при росте 180 сантиметров. Как считает бизнесвумен, взвешиваться ежедневно — бессмысленно, а главное — это состав тела, соотношение жира, воды, мышц.
«Вместо весов я выбираю сантиметр. Объемы важнее килограммов», — поясняет Полина.
Что же касается сладкого, то, по словам Полины Киценко, она завязала с вареньем, поскольку это сахар в чистом виде. А вот от шоколада женщина отказаться не может и ест его два раза в неделю.
Полина ничего не имеет против и алкоголя, но, конечно, в умеренных дозах. Кусок торта, бокал шампанского или рюмка водки с огурцом — почему нет? — задается риторическим вопросом бизнесвумен.
Скандалы
Впрочем, имя Полины ассоциируется не только со спортом и красотой, но и со скандалами. Так, в прошлом году бывшая подруга Киценко Яна Расковалова рассказала прессе, что Полина должна ее компании 30 миллионов рублей.
Сама же Полина опровергла слова бывшей приятельницы. По словам бизнесвумен, эта история началась с того, что муж Яны, Вадим Расковалов, попросил ее помочь жене запустить собственный ювелирный бренд.
«Я должна отметить, что у Яны прекрасный вкус и стиль, я любила заниматься продвижением ее проекта. Моя команда пиарщиков и маркетологов полностью выстроила Яне личный бренд», — рассказывала Полина изданию Spletnik.
По словам Полины Киценко, несмотря на проделанную работу, никаких слов благодарности она не получила. Более того, муж оппонентки организовал против нее информационную травлю.
Это, как уверяет Киценко, случилось после того, как Московский арбитражный суд также установил, что Вадим Расковалов является акционером Podium Market и должен был стать ответчиком по банкротству холдинга. Но все обвинения конкретно в ее адрес были не обоснованы, уверяет бизнесвумен.
«В компании Podium Market я работала наемным сотрудником, получавшим заработную плату, в должности креативного директора и руководителя отдела пиара, маркетинга и ивентов, — поясняет Полина Киценко. — Я была лицом компании и ее спикером в публичном поле. Но быть лицом не значит управлять компанией».
По словам Полины, де-юре она не обладала никакими финансовыми и операционными полномочиями. И мол, после банкротства Podium Market первая попала под сокращение.
Полина Киценко с Оксаной Лаврентьевой и Ксенией Собчак в 2017 году. Фото: соцсети
О том, что Полина Киценко не расплатилась с долгами, в своем телеграм-канале ранее заявляла и Яна Рудковская. Яна отметила, что, будучи совладелицей марки одежды ODRI, отдала товар на реализацию Полине, поскольку доверяла ей. И товар продали, а расчета не было и спустя четыре года.
К этой истории в свое время присоединилась еще одна бывшая подруга Полины, Ксения Собчак, без которой, похоже, вообще не обходится ни одна скандальная история.
«Наконец Яна (Расковалова. — Прим.ред) рассказала про Полину Киценко. Каждый раз, когда надумаете прийти/войти в ее новый спортивный/модный/любой другой проект — помните, что он сделан на украденные деньги тех, кто с ней работал. Не давайте ей деньги, не доверяйте ей, бегите, бе-ги-те», — написала Ксения в своем телеграм-канале.
Муж Эдуард и дети
От всех проблем и забот сама Полина Киценко скрывается в семье. На протяжении многих лет она замужем за предпринимателем Эдуардом Киценко. Себя бизнесвумен в шутку называет чеховской Душечкой — героиней, которая всегда подстраивалась под интересы любимого мужчины.
Полина и Эдуард Киценко. Фото: соцсети
Как пишут СМИ, Полина всегда готовит супругу завтрак и приезжает домой пораньше, чтобы больше побыть с ним. Кстати, у Полины Киценко большие кулинарные таланты. В свободное время она готовит блюда разных стран мира.
Пара воспитывает двоих детей — Егора и Антонину. Семья много путешествует, увлекается лыжными походами, ездой на велосипеде, альпинизмом.
Дочь Полины Киценко Антонина. Фото: соцсети
По словам Полины Киценко, у ее мужа очень тонкий вкус. Он дает жене советы по созданию образа, именно он автор знаменитой прически, ставшей визитной карточкой Полины.
Полина Киценко сейчас
Сейчас Полина Киценко вплотную занимается делами своего спортивного клуба и коммуникационного агентства.
Полина Киценко. Фото: Global Look Press
Кроме того, она не забывает про благотворительный марафон «Бегущие сердца», который с начала своего появления собрал более 220 млн руб. и по состоянию на 2022 год является самый крупным в России.