Из-за чего бизнесвумен Полина Киценко поссорилась с Ксенией Собчак и Яной Рудковской и как она держит себя в форме

Полина Киценко — известная бизнесвумен, модница, светская львица, активная сторонница здорового образа жизни и организатор марафона «Бегущие сердца». Однако в прошлом году женщина угодила в скандальную историю, в которой замешаны две Яны — Рудковская и Расковалова.

Свои «пять копеек» вставила и Ксения Собчак. О том, почему поссорились знаменитые светские львицы и не только, — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Полина Киценко тщательно скрывает свой возраст, поэтому точные данные о дате ее рождения весьма сложно найти. Предполагается, что она родилась 14 апреля 1975 года в обеспеченной семье в городе Александров во Владимирской области.

Когда девочке исполнилось 11 лет, семья переехала в Москву. В столице девочка училась в английской спецшколе. В детстве Полина хотела стать геологом, но по совету отца, работавшего в прокуратуре, поступила на юридический факультет. Университет окончила с красным дипломом. Еще в период студенчества ей удалось по программе обмена студентов поехать учиться в США.