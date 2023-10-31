Черная Пантера и не только: яркие роли и короткий жизненный путь Чедвика Боузмана

Кем был Чедвик Боузман?

Чедвик Боузман рано добился успеха как театральный актер, сценарист и режиссер, прежде чем начал выступать в таких телесериалах, как «Линкольн-хайтс».

Боузман стал звездой кино, сыграв двух афроамериканских икон: бейсболиста Джеки Робинсона в фильме «42» и соул-певца Джеймса Брауна в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх».

Позже Боузман исполнил роль Черной Пантеры в серии фильмов о супергероях Marvel, включая чрезвычайно успешный фильм «Черная Пантера» в начале 2018 года.

Ранняя жизнь и карьера

Чедвик Аарон Боузман родился в 1976 году в Южной Каролине и продолжил обучение в Говардском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, получив степень бакалавра изящных искусств в области режиссуры.

В 2018 году он произнес вступительную речь в университете Говарда и получил почетную степень доктора гуманитарных наук. Затем он поступил в Британско-Американскую академию драмы в Оксфорде, Англия.