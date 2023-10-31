Черная Пантера и не только: яркие роли и короткий жизненный путь Чедвика Боузмана

Кем был Чедвик Боузман?
Чедвик Боузман рано добился успеха как театральный актер, сценарист и режиссер, прежде чем начал выступать в таких телесериалах, как «Линкольн-хайтс».
Боузман стал звездой кино, сыграв двух афроамериканских икон: бейсболиста Джеки Робинсона в фильме «42» и соул-певца Джеймса Брауна в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх».
Позже Боузман исполнил роль Черной Пантеры в серии фильмов о супергероях Marvel, включая чрезвычайно успешный фильм «Черная Пантера» в начале 2018 года.
Ранняя жизнь и карьера
Чедвик Аарон Боузман родился в 1976 году в Южной Каролине и продолжил обучение в Говардском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, получив степень бакалавра изящных искусств в области режиссуры.
В 2018 году он произнес вступительную речь в университете Говарда и получил почетную степень доктора гуманитарных наук. Затем он поступил в Британско-Американскую академию драмы в Оксфорде, Англия.
Чедвик Боузман в молодости. Фото: соцсети
Боузман выступал в ряде сценических постановок, включая Breathe, Romeo and Juliet, Bootleg Blues, Zooman и Willie's Cut and Shine. Он получил премию AUDELCO awards за роль подростка Э.Дж. в 2002 году в фильме «Городские переходы: распущенные цветы», пьесе Рона Милнера о бедной афроамериканской семье, охваченной искушением быстро заработать.
Он также участвовал в театральном фестивале хип-хопа и написал пьесы «Иероглифическое граффити», «Глубокая лазурь» и «Рифма отложена». Кроме того, он был режиссером ряда сценических постановок, а также короткометражного фильма «Кровь над сломанной пешкой».
Главные роли на телевидении
Боузман начал делать себе имя на телевидении в середине 2000-х, выступая в качестве приглашенного гостя в криминальных драмах, таких как «Третий дозор» и «CSI: Нью-Йорк», а также в мыльной опере «Все мои дети». Кроме того, он был одним из исполнителей отмеченной наградами аудиоверсии романа Калиши Бакханон «Север штата» 2005 года.
В 2008 году Боузман получил роль Натаниэля Рэя в семейной драме ABC «Линкольн-хайтс», которая была посвящена семье из пригорода, которая переезжает в городское сообщество, где вырос глава полиции. Сериал длился четыре сезона, причем Боузман появлялся в течение последних двух. В этот период у него также были приглашенные роли в сериалах «Скорая помощь», «Обмани меня», «Пляжный коп» и «Правосудие».
Чедвик Боузман в фильме «Обмани меня». Фото: кадр из сериала 2009–2011 года
Фильмы
В 2008 году Боузман также появился в фильме Гэри Фледера «Экспресс» — спортивном биографическом фильме о знаменитом защитнике Эрни Дэвисе, который играл за Сиракузский университет. В фильме снялись Роб Браун и Деннис Куэйд, а Боузман сыграл товарища по бегу, Флойда Литтла.
Боузман получил свою следующую заметную роль Грэма Макнейра, сержанта-мусульманина, в летнем триллере 2010 года NBC «Неизвестные лица». В сериале семь человек похищены и пойманы в ловушку в городе неизвестным существом. В следующем году Боузман получил небольшие роли в сериалах «Касл» и «Грань».
В 2012 году Боузман сыграл главную роль в фильме «Пулевое ранение» режиссера Миши Уэбли. Инди-постановка вращается вокруг жизни водителя такси из Портленда, штат Орегон, который также является ветераном войны в Ираке, которого преследуют воспоминания о его прошлом и которого частная фирма призвала на новую миссию.
Чедвик Боузман в фильме «Пулевое ранение». Фото: кадр из фильма 2012 года
Джеки Робинсон в «42»
Примерно в то же время Боузман получил главную роль в биографическом фильме Джеки Робинсона «42», рассказывающем историю легендарного бейсболиста, который преодолел расовые барьеры, став первым афроамериканцем, игравшим в мейджорах в XX веке. Фильм, написанный и снятый режиссером Брайаном Хелгеландом с Харрисоном Фордом в главной роли исполнительного директора «Бруклин Доджерс» Бранча Рики, был выпущен в 2013 году.
Чедвик Боузман и Харрисон Форд в фильме «42». Фото: кадр из фильма 2013 года
«Я потрясен этим, — сказал Боузман онлайн-изданию Madame Noire о своей роли легенды бейсбола. — Это просто огромная ответственность. Я просыпаюсь каждое утро, работаю и готовлюсь к этому, и я провожу лучшее время в своей жизни, играя в бейсбол, изучаю отснятый материал. Это единственная в жизни возможность просто заниматься тем, что я люблю».
Зрители фильма, казалось, были впечатлены всей тяжелой работой Боузмана над проектом — фильм заработал 95 миллионов долларов в своем первоначальном выпуске.
После его главной роли в фильме «42» карьера Боузмана продолжила набирать обороты. В феврале 2014 года Национальная ассоциация владельцев театров назвала его «звездой-мужчиной завтрашнего дня». Затем Боузман появился в футбольном фильме 2014 года «День драфта» с Кевином Костнером и Дженнифер Гарнер.
Роль Джеймса Брауна
Тем временем Боузман работал над другим громким проектом. Он подписал контракт на роль легенды музыки Джеймса Брауна в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх» — истории, на которую продюсер Брайан Грейзер потратил годы, пытаясь перенести на большой экран. В конце концов он смог запустить фильм с помощью Мика Джаггера.
Джилл Скотт и Чедвик Боузман в фильме 2014 года «Джеймс Браун: Путь наверх». Фото: Global Look Press
Режиссер фильма «Джеймс Браун: Путь наверх» Тейт Тейлор рассказывает о Брауне через его личную борьбу и успехи. Боузману пришлось освоить быструю и яростную работу ног, которой прославился «крестный отец соула» в фильме. Согласно интервью с Moviefone.com, стать Джеймсом Брауном было «огромным вызовом», но также и «очень интенсивным и полезным опытом». Фильм попал в кинотеатры в августе 2014 года.
Затем Боузман появился в фильме «Боги Египта» (2016), сыграв Тота, бога мудрости. Затем он снялся в триллере о мести «Послание от Кинга», премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто позже в том же году.
«Черная Пантера»
Также в 2016 году Боузман присоединился к кинематографической вселенной Marvel, появившись в супергеройском блокбастере «Капитан Америка: Гражданская война». Он сыграл Т'Чаллу, короля африканской страны Ваканда, который становится могущественной Черной Пантерой.
Чедвик Боузман в роли Черной Пантеры в фильме «Капитан Америка: Гражданская война». Фото: Global Look Press
В 2017 году он сыграл в фильме «Маршалл» о начале юридической карьеры судьи Тергуда Маршалла.
После чего был готов к съемкам своего супергероя крупным планом в «Черной Пантере». Фильм не только побил рекорды кассовых сборов после выхода в прокат в феврале 2018 года, собрав в стране около 218 миллионов долларов за четырехдневный уикенд в честь Дня президента, но и получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую картину.
Позже Черная Пантера Боузмана присоединилась к Железному человеку, Тору, Капитану Америка и другим персонажам Marvel на экране в фильмах «Мстители: война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).
Утвердившись в качестве исполнителя главной роли, Боузман в следующий раз снялся в фильме «21 мост» (2019) в роли детектива полиции Нью-Йорка, охотящегося за двумя убийцами полицейских.
«Ма Рейни: Мать блюза»
Последней ролью Боузмана стал трубач Ливи Грина в экранизации «Ма Рейни: Мать блюза». Роль принесла Боузману посмертный «Золотой глобус», премии «Выбор критиков» и SAG Awards, а также номинацию на «Оскар».
Чедвик Боузман в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Фото: кадр из фильма 2020 года
Смерть
Бозман скончался 28 августа 2020 года от рака толстой кишки.
«С неизмеримой скорбью мы подтверждаем кончину Чедвика Боузмана, — говорится в заявлении, размещенном в его аккаунтах в социальных сетях. — У Чедвика был диагностирован рак толстой кишки III стадии в 2016 году, и он боролся с ним последние четыре года, пока он прогрессировал до IV стадии».
В следующие выходные в Малибу, Калифорния, состоялась поминальная служба.
Рене Зеллвегер объявляет покойного Чедвика Боузмана лауреатом премии за лучшую мужскую роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза» на 78-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус». 28 февраля 2021 года, Беверли-Хиллз, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Перед смертью Боузман тайно женился на своей давней подруге Тейлор Симоне Ледвард. Пара обручилась в октябре 2019 года.