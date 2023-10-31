Громкие романы и единственный муж: личная жизнь «принцессы «Ленкома» Александры Захаровой

Отец не баловал Сашу главными ролями. Он не хотел, чтобы молодую актрису воспринимали только как его дочь. Прежде чем принять ее на работу, Марк Анатольевич провел в «Ленкоме» тайное голосование – хотел убедиться в том, что Александра не станет в театре персоной «нон грата». И девушке долго пришлось довольствоваться ролями в массовке. Изменения произошли после того, как она сыграла Офелию в пьесе «Гамлет», поставленной Глебом Панфиловым.

Она показала себя талантливой актрисой, и Марк Захаров начал доверять дочери заметные роли – она играла в таких постановках, как «Чайка», «Шут Балакирев», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро»…

«Ленком» до сих пор остается «вторым домом» для Александры Марковны – даже после того, как не стало ее отца. В 2000-х она играла в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад», «Пер Гюнт». Правда, в 2021 году начались трения между «принцессой «Ленкома», как ее называют артисты, и директором театра Марком Варшавером. Похоже, отношения между ними и сейчас остаются напряженными.

Роли в кино

