Громкие романы и единственный муж: личная жизнь «принцессы «Ленкома» Александры Захаровой

Она с юности была на виду, блистала в спектаклях и фильмах, но вот личная жизнь актрисы складывалась совсем не так, как ей бы хотелось.
Детство за кулисами
Александра Захарова в детстве с мамой, Ниной Лапшиновой. Фото: соцсети
Александра Захарова родилась 17 июня 1962 года в Москве. Ее отцом был знаменитый режиссер и художественный руководитель легендарного «Ленкома» - Марк Захаров, маму звали Нина Лапшинова, она была актрисой. Девочка в буквальном смысле слова выросла за кулисами. Школьные знания были ей неинтересны – Саша уже к 13 годам читала «взрослые» книги, и ей попросту жаль было тратить время на уроки.
Кем стать – такого вопроса для нее не существовало: конечно, ее жизнь должна быть связана с театром! Окончив школу, Александра поступила в Щукинское театральное училище. После получения диплома она могла стать актрисой любого из пяти московских театров, в которые ее пригласили. Захарова предсказуемо выбрала родной «Ленком».
Театральные роли
Александра Захарова на театральной сцене. Фото: Global Look Press
Отец не баловал Сашу главными ролями. Он не хотел, чтобы молодую актрису воспринимали только как его дочь. Прежде чем принять ее на работу, Марк Анатольевич провел в «Ленкоме» тайное голосование – хотел убедиться в том, что Александра не станет в театре персоной «нон грата». И девушке долго пришлось довольствоваться ролями в массовке. Изменения произошли после того, как она сыграла Офелию в пьесе «Гамлет», поставленной Глебом Панфиловым.
Она показала себя талантливой актрисой, и Марк Захаров начал доверять дочери заметные роли – она играла в таких постановках, как «Чайка», «Шут Балакирев», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро»…
«Ленком» до сих пор остается «вторым домом» для Александры Марковны – даже после того, как не стало ее отца. В 2000-х она играла в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад», «Пер Гюнт». Правда, в 2021 году начались трения между «принцессой «Ленкома», как ее называют артисты, и директором театра Марком Варшавером. Похоже, отношения между ними и сейчас остаются напряженными.
Роли в кино
Александра Захарова в фильме "Дом, который построил Свифт". Фото: кадр из фильма
На счету Александры Захаровой немало известных киноролей. Ее первые появления на экране произошли в фильмах, поставленных ее отцом: в «Доме, который построил Свифт» она сыграла Эстер, а в «Формуле любви» покорила даже самых строгих критиков неподражаемым образом Фимки.
Однако настоящий прорыв случился после выхода фильма «Криминальный талант» в 1988 году, в котором Александра исполнила роль Саши Рукояткиной. Тогда же зрители увидели фильм Марка Захарова «Убить дракона» с Александрой в роли Эльзы. Позднее дочь знаменитого режиссера появлялась в комедии «Тонкая штучка» и сериалах «Сыщики», «Другая жизнь» и «Счастье ты мое».
Другие проекты Александры Захаровой
Александра Захарова в роли Фимки. Фото: кадр из фильма "Формула любви"
Весной 2022 года поклонники Александры Захаровой смогли увидеть ее на сцене в необычном проекте – она приняла участие в литературно-музыкальной постановке «Анна и Амедео», выручка от которой была отправлена на благотворительные цели. Кроме того, Захарова ведет колонку в известном журнале «Русский Пионер» - рассказывает истории о своем детстве и о знаменитом отце.
Доходы Александры Захаровой
Александра Захарова в фильме "Криминальный талант". Фото: кадр из фильма
В январе 2023 года директор «Ленкома» Марк Варшавер прояснил ситуацию с заработками Александры Захаровой. На фоне слухов о том, что ее уволили из театра, Варшавер дал интервью, в котором сказал:
«Александру Марковну никто не увольнял. Она работает в театре, играет в двух спектаклях. У нее приличная зарплата: в среднем за прошлый год – 158 тысяч в месяц (это оклад в 135 тысяч плюс доплата за каждый сыгранный спектакль). Кроме того, она получает от государства пенсию и 30 тысяч (ежемесячная надбавка) за звание Народной артистки. Плюс театр ей перечисляет авторские за спектакль «Ва-банк» Марка Захарова».
Всего, по словам Варшавера, ежемесячный доход Александры Захаровой превышает 300 тысяч рублей в месяц.
Личная жизнь - романы и слухи
Александра Захарова и Александр Абдулов. Фото: кадр из фильма "Убить дракона"
Первый «роман» Александры начался, когда она была студенткой «Щуки». Стройная девушка (при росте 168 см актриса весит 63 кг) познакомилась приехавшим из Харькова Эдуардом Томаном – он был ее однокурсником. Узнав о том, что робкий парень «положил глаз» на Захарову, его приятели тут же сделали вывод: его интересует знакомство с влиятельной семьей. Слухи мгновенно распространились по общежитию и институту, дошли до Саши, и она не поверила в серьезность чувств Эдуарда.
Позднее она встречалась с режиссером Сергеем Ашкенази, но этот роман довольно быстро сошел на «нет». Поговаривали об отношениях «принцессы «Ленкома» с Александром Абдуловым, хотя в то время он был женат на Ирине Алферовой. Однако эти слухи не подтвердились. Некоторое время рядом с Александрой был известный актер Андрей Соколов, но этот роман продлился недолго.
Владимир Стеклов – бездетный брак
Александра Захарова и Владимир Стеклов. Фото: соцсети
Единственным мужем Захаровой стал актер Владимир Стеклов. Они прожили вместе 9 лет, детей в этом браке не было. По словам Стеклова, бездетность стала причиной того, что их чувства постепенно охладели, и они приняли решение расстаться.
Коллеги Александры Захаровой уверены: спустя некоторое время после развода у нее появился новый «сердечный друг». Однако сама актриса не дает никакого повода для подобных предположений. Она не рассказывает о личной жизни в интервью, не выставляет фотографии, предпочитает рассказывать только о своей профессиональной деятельности.
Хранительница памяти великого отца
Александра Захарова с отцом - режиссером Марком Захаровым. Фото: Global Look Press
Александра Марковна делает все возможное для сохранения памяти о своем отце. В 2023 году она приняла активное участие в организации мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения Марка Захарова. Кроме того, она написала предисловие к книге «Театральные фантазии на тему…», вышедшей в 2023 году – в ней собраны письма друзей Захарова, его записи и рисунки.
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«Принцесса «Ленкома» снялась в документальном фильме о Марке Анатольевиче и рассказала о жизни отца в программе Татьяны Устиновой «Мой герой». Продолжает Александра Марковна играть и в театре. Правда, в роли Агафьи в «Женитьбе» задействованы уже другие актрисы: Захаровой уже исполнился 61 год, и играть невесту в этом возрасте было бы по меньшей мере странно.