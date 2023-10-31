Елена Борщева: как стала звездой КВН, почему ушла из Comedy Woman и с кем обрела женское счастье

Елена Борщева родилась в Нальчике 11 апреля 1981 года у студентки Тимирязевской сельскохозяйственной академии Татьяны Борщевой и учащегося РУДН, приехавшего из далекой Панамы, Хулио Санта-Марии Герры. Родители расстались еще до рождения дочки, поэтому ее воспитанием занималась мама.
Маленькая Елена Борщева с мамой. Фото: соцсети
Мама повторно вышла замуж, родила Елене сестру с разницей в возрасте 13 лет. Старшая дочка узнала, кто ее настоящий отец, лишь в 10 лет. В 18-летнем возрасте через посольство Панамы она смогла отыскать своего родителя, а познакомилась лично только спустя еще 10 – в 2010-х годах они повстречались в Нидерландах, где панамец защищал диссертацию.
Елена Борщева в детстве. Фото: соцсети
Елена Борщева с отцом. Фото: кадр из программы «Мой герой»/ телеканал ТВЦ
Сама Елена поступила в Пятигорский государственный лингвистический университет, на факультет испанского и английского языков в 1998 году. в 2003 году она получила красный диплом и даже успела поработать по профессии, устроившись в компанию с внешнеэкономическими связями. Но детское увлечение к творчеству дало о себе знать в вузе – она начала выступать в КВН.
КВН
В вузе Борщева стала участницей команды КВН «Братцы Бернардаццы», в которой выступала год. С 2000 года Елена вошла в состав «Сборной Пятигорска». На сцене она выделялась своей нестандартной внешностью и высоким ростом — 181 см при весе 60 кг. Юмористка сама писала шутки и придумывала номера.
Елена Борщева в команде КВН "Сборная Пятигорска". Кадр из передачи
«Сборная Пятигорска» с блеском начала свое шествие по Лиге КВН. И в 2004 году стала чемпионом Высшей лиги. В том же году юмористы стали обладателями главных наград «КиВиН в золотом» музыкального фестиваля КВН «Голосящий КиВиН», и в 2005 году оформили дубль. В 2006 году также команда завоевала Летний кубок КВН.
С 2005 года Елена вместе с мужем переехала в Москву и начала выступать в новом комедийном проекте.
Comedy Woman
В 2006 году Борщеву в новый проект позвала коллега по КВН из команды «Мегаполис» Наталья Еприкян. Это было шоу Made in Woman, в котором выступали со сценками многие экс-звезды Клуба веселых и находчивых. С 2008 года шоу переехало на телевидение и стало называться Comedy Woman.
Елена Борщева в шоу Comedy Woman. Кадр из шоу
На сцене Comedy Woman Елена Борщева взяла себе сценическое имя сценический псевдоним Елена Хульевна Санта-Мария Герра, акцент был сделан также на ее яркой внешности, а сама она свой созданный образ назвала «воплощением антисексуальной нелепости».
За годы работы в шоу Елена Борщева выступила во множестве сценок, написала много смешных шуток и сольных номеров. Но в 2012 году контракт с проектом завершился, и продлевать его Елена не стала. Лишь спустя годы Борщева поведала, почему ушла из Comedy Woman.
Елена Борщева (в центре) в шоу Comedy Woman. Кадр из шоу
По словам Борщевой, в шоу сложились напряженные отношения, а Еприкян даже ее невзлюбила. Заработки были очень маленькими, не хватало на няню для детей. Отмененное сольное выступление Елена посчитала последней каплей и покинула проект. Общаться продолжила лишь с двумя коллегами - Марией Кравченко и Надеждой Ангарской.
Небольшой камбэк в Comedy Woman состоялся у Борщевой в новогоднем выпуске 2016 года. Она сильно обрадовала поклонников своим появлением, но то была разовая акция.
Телевидение
Борщева в 2011 году дебютировала в кино. Она снялась в комедии «Самый лучший фильм 3 Дэ», затем появилась в фильмах «Что творят мужчины» (2014), «Все о мужчинах» (2016), «Робо» (2019), «Чума» (2019), «Беспринципные 3» (2021), «Наводнение» (2022).
Елена Борщева на съемках фильма "Чума!". Фото: соцсети
Другие проекты
Из телевизора после ухода с Comedy Woman Борщева не исчезла. Она участвовала в программах «Форт Боярд», «Хорошие шутки», «Большая разница». Офлайн она создала свои проекты – кулинарное шоу «Повариха-ха» для ресторанов, и мастер-класс «Как развить в себе чувство юмора», которые пользовались популярностью.
Елена Борщева в шоу "Форт Боярд". Кадр из шоу
Выступает Борщева на театральной сцене. У нее насколько антреприз, с которыми Елена гастролирует по разным городам. Это «Ну и фрукт ты!», «Семейство Адовых», «Спасение вселенной».
В 2020 году Елена выпустила книгу, которую писала в течение полутора лет. Это руководство к тому, как правильно шутить «Как поймать юмор за хвост».
В последние годы юмористка развивается как музыкальная исполнительница. Пробой стала еще в 2014 году песня «Кастинг». А с 2022 года она уже записала девять композиций, сотрудничая с лейблом Burn Music House под псевдонимом LENA BOKOTA.
Личная жизнь
Свою вторую половинку, будущего мужа Валерия Юшкевича, Елена повстречала еще в студенчестве. Из свел вместе КВН. Она выступала, а он был зрителем в зале, после шоу подошел к ней и подарил цветы. Пригласил на свидание и взял номер телефона.
Елена Борщева с мужем Валерием Юшкевичем. Фото: соцсети
Юшкевич - спортсмен-бодибилдер, тренер по тяжелый атлетике. Свидание прошло сразу на следующий день, с того момента они не расстаются. Свадьбу сыграли в 2005 году, спустя 2 года Елена родила первенца - дочь Марту.
Девочка уже проявила свой комедийный талант, поучаствовав в детском КВН, а также с мамой выходила в свет.
Елена Борщева с дочками Умой (слева) и Мартой (справа). Фото: соцсети
Вторую дочь Борщева родила с четвертой попытки ЭКО в 2015 году и назвала Умой. Кадрами семенной жизни юмористка щедро делится с подписчиками в соцсетях.
Карьера сегодня
Сегодня Елена развивает свою школу актерского мастерства для детей, где маленькие ученики постигают все премудрости сценических выступлений юмористического жанра.
Елена Борщева (слева) в шоу «Новые звезды в Африке». Кадр из шоу
Осенью 2023 года Борщева стала участницей второго сезона шоу «Новые звезды в Африке», объединившись в коалицию с Оскаром Кучерой. Юмористка успела проявить свои кулинарные способности, отвечая в лагере за еду.