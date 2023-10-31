Елена Борщева: как стала звездой КВН, почему ушла из Comedy Woman и с кем обрела женское счастье

Сама Елена поступила в Пятигорский государственный лингвистический университет, на факультет испанского и английского языков в 1998 году. в 2003 году она получила красный диплом и даже успела поработать по профессии, устроившись в компанию с внешнеэкономическими связями. Но детское увлечение к творчеству дало о себе знать в вузе – она начала выступать в КВН.

КВН

В вузе Борщева стала участницей команды КВН «Братцы Бернардаццы», в которой выступала год. С 2000 года Елена вошла в состав «Сборной Пятигорска». На сцене она выделялась своей нестандартной внешностью и высоким ростом — 181 см при весе 60 кг. Юмористка сама писала шутки и придумывала номера.