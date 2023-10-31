Маленькая актриса с большим талантом: как Ульяна Куликова завоевала сердца киноманов

Детство и юность
5 ноября 2007 года в семье Елены и Кирилла Куликовых появился на свет второй ребенок - дочь Ульяна. Первенец Арсений старше своей сестры на 3 года. Оба ребенка с детства проявляли творческие способности. Родители, заметив их талант, отдали малышей в ансамбль «Семицветик».
Ульяна Куликова в детстве на занятиях по гимнастике. Фото: социальные сети
Мальчик участвовал во всевозможных вокальных конкурсах, снимался в рекламе и кино.
Ульяна не отставала от брата Девочка сыграла в постановках «Маугли», «Японская сказка. Меч самурая» «Театриума на Серпуховке», снималась в рекламных роликах йогурта «Слобода» и конфет «Фрутелла».
Актриса Ульяна Куликова в театральной постановке. Фото: социальные сети
Помимо этого девочка участвовала в различных фотосессиях в качестве модели и училась актерскому мастерству у педагога Владимира Стуканова в тренинг-студии «Актер».
Обладая неограниченными талантами, Ульяна отлично танцевала, поэтому в 2017 году родители отвели ее в «ProТанцы. Здесь девочка участвовала в хип-хоп-батлах и других фестивалях.
В мае 2018-го школьница боролась за победу в турнире по стрит-направлениям «Бриллиантовый дебют», где завоевала диплом.
Ульяна Куликова во время танцевального батла. Фото: социальные сети
Сейчас Ульяна живет в Москве, на Ленинском проспекте, вместе со своей семье.
Отец является основателем мобильного парикмахерского салона BarberBus. До этого старший Куликов работал в Aldo Coppola, Dikson Coiffeur и «Магазине причесок», а также был главным редактором в онлайн-журнале HairNow.ru.
Ульяна Куликова с семьей. Фото: социальные сети
Карьера актрисы
Ульяна Куликова начала часто появляться в кино с 2013 года. Школьница исполнила главную роль Насти в детстве в фильме «Переезде» и маленькой Лены в картине «В час беды».
В спортивной картине «Воин» маленькая актриса стала дочерью Светланы Ходченковой и Владимира Яглыча. Фильм снимали в Калининграде и прилегающих городах.
Местные жители с радостью приняли участие в массовке, что позволило передать естественность и правдивость истории в кадре.
Ульяна Куликова и Светлана Ходченкова в фильме «Воин». Фото: социальные сети
Совместно с Алисой Гребенщиковой и Дмитрием Лысенковым Уля сыграла в комедии «Бедные люди» на ТНТ. История о коммуналке с ее жителями снималась в Санкт-Петербурге и имела рабочее название «Бисер».
В роли самой себя в фильме появилась Ольга Бузова, хотя сначала планировали создать на месте ее героини просто богатую женщину.
Ульяна Куликова на съемках фильма. Фото: социальные сети
Позже Куликовой опять довелось работать с Федором Бондарчуком и Ириной Старшенбаум в фильме «Притяжение».
Это первый российский проект о вторжении инопланетных существ. В нем использовалось огромное количество компьютерной графики, даже район Чертаново был полностью создан цифровым интеллектом: от машин и до людей.
С графикой работала студия MainRoadPost, до этого они создавали драму «Сталинград». На фильм было потрачено 7 тысяч часов и задействовано 250 специалистов. Саунд-дизайн разрабатывал специалист из Новой Зеландии Дэйв Уайтхэд.
Картину снимали в строжайшей секретности. Со всех участников проекта была взята подписка о неразглашении. Камеры телефонов всей группы были закрыты непрозрачными наклейками. Молодых актеров на роли подбирали целый год.
Актриса театра и кино Ульяна Куликова. Фото: социальные сети
В 2020 году Ульяна сыграла главную роль в детективной мелодраме «Теорема Пифагора». Ее экранной матерью стала Мария Куликова, которая на самом деле не является девочке родственницей - они просто однофамилицы.
В 2021 году фильмография юной актрисы пополнилась комедийной ролью. Фильм «Семейный бюджет» снимался в Краснодаре. В кадр попали многие городские достопримечательности, в том числе парк Сергея Галицкого.
За время своей работы в кино Уля становилась дочерью не только однофамилицы Марии Куликовой и Светланы Ходченковой, но и Егора Бероева, Артема Ткаченко и Марии Палей, Анны Казючиц и Дениса Матросова, Евгении Осиповой, Ирины Ильинской.
Ульяна Куликова, Егор Бероев и Мария Куликова на съемках фильма «Теорема Пифагора». Фото: социальные сети
Хобби и увлечения
Ульяна очень разносторонняя личность. Она любит путешествовать со своей семьей. В юные годы девочка уже побывала в Турции, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах и на Ибице.
У Куликовой целая коллекция кукол, которой она хвалится в соцсетях. Ульяна любит читать и на свой первый гонорар купила новые книги. Особенно ей нравится классика, комиксы и произведения современных писателей.
В целом, у Ульяны Куликовой много увлечений и хобби, и она старается не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваясь и открывая для себя что-то новое.
Помимо всего, артистка посещает бассейн. Дома у девочки с 2022 года живет пудель по кличке Ая.
Ульяна Куликова с братом. Фото: социальные сети
Ульяна Куликова в настоящее время
Сейчас Ульяна продолжает работу в кино. Куликова сотрудничает с многими кинокомпаниями. В их числе«Мосфильм» и «Амедиа».
В 2023 году продолжились съемки фильма «Высшая мера», в котором актриса принимает участие.
Для одной из сцен девочке пришлось использовать большое количество грима, потому что по сюжету ее героиня сильно пострадала: нужно было нанести синяки и ушибы.
Также Ульяна снимается в школьном сериале «Ничего страшного».
Ульяна Куликова в гриме. Фото: социальные сети
Куликова не только играет в кино, она также занимается дубляжом.
Актриса озвучила персонажей картин «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Очень плохие мамочки ‒ 2», «Игры разумов», «Почти знаменитые», «Чувствуй ритм» и других.
Актриса Ульяна Куликова. Фото: социальные сети