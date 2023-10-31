Маленькая актриса с большим талантом: как Ульяна Куликова завоевала сердца киноманов

Обладая неограниченными талантами, Ульяна отлично танцевала, поэтому в 2017 году родители отвели ее в «ProТанцы. Здесь девочка участвовала в хип-хоп-батлах и других фестивалях.

В мае 2018-го школьница боролась за победу в турнире по стрит-направлениям «Бриллиантовый дебют», где завоевала диплом.