Как звезда «Принципа домино» Елена Ищеева ушла с телевидения и купила завод

Елена Ищеева — талантливая телеведущая и журналистка, известная своей успешной карьерой и успешным бизнесом. Она стала известной благодаря программам на ТВ, а затем активно развивала портал «Банки.ру». Ее жизненный путь наполнен профессиональными достижениями и гармонией в семейной жизни, которой многие позавидовали бы.

Детство и образование

Будущая ТВ-звезда Елена Ищеева появилась на свет 24 ноября 1973 года в живописном городе Жуковский в Подмосковье. Деды Елены были военными, оба служили в ВВС. Ее детство было насыщено тренировками и соревнованиями — в шесть лет мама отдала ее на художественную гимнастику. Маленькая Лена отнеслась к занятиям всерьез и с ранних лет развивала в себе стойкий спортивный характер.

Когда Ищеева была подростком, вся семья перебралась в столицу, где Лена устроилась на свою первую работу. Сложно поверить, но девушка устроилась танцовщицей в рок-балет — гимнастика органично перетекла в новое увлечение, да и зарабатывать деньги своим многолетним увлечением ей нравилось.

Ближе к концу учебы в средней школе Елене пришлось решать, какую карьеру она желает. К тому моменту она получила звание мастера спорта по художественной гимнастике и всерьез задумалась, стоит ли бросать спорт. Девушку заинтересовала журналистика, и в итоге спортивную карьеру она завершила, добившись в ней, впрочем, отличных результатов.