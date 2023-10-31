Как звезда «Принципа домино» Елена Ищеева ушла с телевидения и купила завод

Елена Ищеева — талантливая телеведущая и журналистка, известная своей успешной карьерой и успешным бизнесом. Она стала известной благодаря программам на ТВ, а затем активно развивала портал «Банки.ру». Ее жизненный путь наполнен профессиональными достижениями и гармонией в семейной жизни, которой многие позавидовали бы.
Детство и образование
Будущая ТВ-звезда Елена Ищеева появилась на свет 24 ноября 1973 года в живописном городе Жуковский в Подмосковье. Деды Елены были военными, оба служили в ВВС. Ее детство было насыщено тренировками и соревнованиями — в шесть лет мама отдала ее на художественную гимнастику. Маленькая Лена отнеслась к занятиям всерьез и с ранних лет развивала в себе стойкий спортивный характер.
Когда Ищеева была подростком, вся семья перебралась в столицу, где Лена устроилась на свою первую работу. Сложно поверить, но девушка устроилась танцовщицей в рок-балет — гимнастика органично перетекла в новое увлечение, да и зарабатывать деньги своим многолетним увлечением ей нравилось.
Ближе к концу учебы в средней школе Елене пришлось решать, какую карьеру она желает. К тому моменту она получила звание мастера спорта по художественной гимнастике и всерьез задумалась, стоит ли бросать спорт. Девушку заинтересовала журналистика, и в итоге спортивную карьеру она завершила, добившись в ней, впрочем, отличных результатов.
Елена Ищеева в детстве. Фото: соцсети
После получения аттестата Ищеева выбрала для поступления МГУ им. Ломоносова — ведь там, как многие считают, лучше всего учат журналистике. Воспитанная в себе дисциплина, прилежность и закаленный характер помогли Елене и в образовании, в 1996 году она защитилась на «отлично» и получила красный диплом по курсу тележурналистики.
Карьера Ищеевой
Еще до окончания вуза Елена начала работать в журналистике, правда, стартанула она с курьерской должности в редакции Гостелерадио. Там она познакомилась с Надеждой Бредис — легендой советского радио, которая вдохновила ее на дальнейшее развитие. Часто находясь в редакции, Ищеева впитывала от Бредис все что могла и находилась в постоянном поиске возможности заняться настоящей журналистской работой.
И ей это удалось — совсем скоро Елену взяли на радио «Смена» корреспондентом, а после и на «Радио-1», где начинающая журналистка вела «Спорт-шоу». Спортивная тематика ей была близка с детства, поэтому молодая радийщица легко находила интересные темы и экспертов, брала интервью у видных спортсменов и умела задать им интересные вопросы.
Получив диплом и практический опыт, уверенная в своих силах Ищеева отправилась покорять новые вершины профессии — телевидение. Начала она с должности корреспондента передачи «Доброе утро» на ОРТ (ныне — Первый канал). От спортивной тематики Елена отошла довольно быстро, начав делать интересные и, что было важно для утренней передачи, позитивные репортажи.
Елена Ищеева в начале карьеры на ТВ. Фото: соцсети
Это время Ищеева описывает как сложное, но очень интересное. Интересное — потому что за короткое время девушка успела побывать в самых разных точках земного шара, включая Северный полюс, а сложное — потому что работа всегда была связана с недосыпами, резкой сменой часовых поясов, джетлагами и всеми остальными «прелестями» будней репортера. Впрочем, на это журналистка совсем не жаловалась, продолжая дарить телезрителям хорошее настроение.
Понравилась она не только зрителям, но и руководству канала, и вскоре стала ведущей дневного шоу — «Добрый день». Однако там Ищеева надолго не задержалась и покинула не только передачу, но и канал, уйдя в 2001 году работать на НТВ. Там ей предложили роль соведущей Елены Ханги в очень популярном в свое время шоу «Принцип домино».
Здесь она раскрылась по-настоящему, хотя продюсеры поначалу и сомневались, не затмит ли Ханга новую коллегу. Но нет, не затмила — с самого начала Ищеева не считала себя вторым номером, она проявила свои талант и профессионализм, обсуждала самые острые вопросы и легко высказывала собственную точку зрения.
Шоу от этого только выиграло, оно имело бешеный рейтинг, в том числе и благодаря Елене Ищеевой. Однако из-за разногласий с соведущей она в итоге покинула проект в 2004 году, когда «Принцип домино» был на пике своей популярности.
Елена Ищеева и Елена Ханга. Фото: НТВ
И снова Ищеева сменила сразу канал, устроившись на «Домашний» после небольшого отпуска. На новом месте работы ей сразу доверили делать собственные передачи, она начала вести «Полезное утро» и «Второе дыхание». Утреннее шоу было вполне стандартным, а вот вторая авторская передача была куда более любопытной. В ней Ищеева рассуждала вместе с гостями о том, как найти свое место в жизни после неудач, ощущений ненужности и нереализованности.
А вот «третье дыхание» у Ищеевой открылось уже в другой сфере. Поработав на «Домашнем», Елена начала ощущать, что ей тесновато, не хватает творчества и свободы. Не став снова менять передачи и каналы, журналистка решила, что телевидения с нее хватит, и решила посвятить себя личной жизни, семье и неожиданному проекту — Banki.ru.
Мало кто догадывается, что сервис во многом обязан своей популярностью именно Ищеевой — девушке из «Принципа домино» и лицу бренда Garnier, в рекламе которого Елена снималась на протяжении четырех лет. Аналитический банковский проект был семейным делом, и Ищеева, используя свой журналистский опыт, стала партнером собственного мужа и наполнила портал интересным и разнообразным контентом.
Именно она ввела различные рубрики на banki.ru — «Звезды в банке», «Первые лица», «Частное мнение» и организовала премию «Банк года». В 2011 году она вступила в должность исполнительного директора «Банки.ру». Однако через четыре года ей пришлось уйти из проекта.
Ищеева с мужем, 2009 год. Фото: Global Look Press
В 2015 году она основала свой портал Finparty, ориентированный на события из жизни финансовой элиты. Елена Ищеева с супругом решили, что им проще и интереснее будет просто продать свою долю, а вырученные средства направить на другие идеи, и вышли из обоих проектов.
Очередным проектом Ищеевой стали сайт MedAdvisor.ru, который телезвезда возглавила в 2021 году. Портал оказывает услуги поиска и подбора медицинских программ по запросам клиентов. В 2022 году Елена стала членом совета директоров ICM Glass (Калуга) крупного завода по производству пеностекольного щебня.
Конфликты
Елена не скрывала, что покинула «Принцип домино» из-за конфликта с Еленой Хангой, мол, она не смогла больше терпеть такое партнерство. Однако журналистка не особенно распространялась по этому поводу, лишь в 2007 году изложив свою версию в книге «Жизнь на грани ТВ».
Ищеева заявила, что ее соведущая гналась за рейтингами передачи, ставя их во главу всего. Она могла наплевать на качество материала, отклоняла все предложения по улучшению сюжетов, лишь бы добавить больше остроты в шоу. Ищеевой же было интересно наполнить выпуски более глубоким и насыщенным содержанием, но Ханга была настроена категорично.
В кадре с Еленой Хангой. Фото: НТВ
Кроме того, Елена Ханга заявляла, что Ищеева пыталась с ней подружиться и начать манипулировать на этой почве мнением соведущей, но Ханга хотела лишь работать, а не дружить. В итоге коллеги не смогли вместе ни дружить, ни работать, хотя именно их тандем сделал шоу популярным на всю страну. Желание подружиться с соведущей Ищеева не отрицала и поначалу переживала об этом, но потом решила, что нужно быть профессионалом.
«Поверьте мне, ток-шоу «Принцип домино» могло быть вечным, если бы сложился идеальный тандем. Не получилось. Не срослось. По разным причинам. И лично я не чувствую себя в этом виноватой», — рассказала она.
Еще один конфликт, в который оказалась втянута Елена Ищеева, произошел в 2019 году. Он тоже был связан с дружбой — по словам журналистки, она подружилась с Анной Гутлиной, директором архитектурной студии ArtKipling, и одолжила ей три миллиона рублей. После этого Гутлина исчезла вместе с деньгами и на связь не выходила. Елена обратилась в коллекторское агентство, и долг удалось вернуть этим способом.
Буквально за пару месяцев до этого Ищеева столкнулась с еще одним неприятным эпизодом. Она купила эксклюзивный гарнитур для ванной комнаты — мебель была очень дорогой. Но продавец поставил некачественный товар, гарнитур очень быстро потрескался, дерево разбухло, появилась плесень. Через суд Елене удалось вернуть два миллиона рублей за мебель, которая явно не стоила своих денег.
Ищеева на отдыхе с семьей и друзьями. Фото: соцсети
Личная жизнь Елены
Со своим будущим мужем Филиппом Ильиным-Адаевым Елена Ищеева познакомилась еще в студенческие годы. В конце девяностых они начали жить вместе в родительской квартире — в доме матери мужа. В 1999 году у них родился сын Данил, его воспитанием занималась бабушка — Елена тогда была занята карьерой на ТВ, а муж как раз начал развивать портал «Банки.ру».
Со временем они оба стали больше зарабатывать и смогли переехать в просторный дом и даже нанять домработницу. Осознав, что карьеры супругов складываются отлично, они решились на второго ребенка, и в 2008 году родилась дочь Агата.
Ищеева не скрывает от общественности, что невероятно счастлива и довольна своей семейной жизнью. Она обожает супруга, с которым они прошли через все невзгоды и кризисы, и, конечно, своих детей. Елена часто делится с подписчиками фотографиями семьи в соцсетях.
Данил к журналистике не тянется, больше испытывая страсть к танцам, но в этом он не нашел поддержку родителей и пока со своей профессией не определился. Елена называет себя суровой мамой, впрочем, и мужа тоже считает довольно жестким в плане воспитания детей отцом.
Телезвезда считает, что их пара — образец того, как взаимная поддержка и любовь могут творить чудеса. Ведь на момент знакомства они оба лишь начинали свою карьеру, он осваивал зарождавшийся тогда бизнес в интернете, она стремилась на ТВ. Друг в друге Елена и Филипп нашли ту нужную мотивацию не останавливаться и идти вперед.
С мужем Филиппом. Фото: Global Look Press
Примечательно, что поженились они не сразу, договорившись, что сделают это как только оба станут финансово независимыми. Однако и здесь любовь победила — пара поженилась, когда они еще жили у свекрови Елены. Поддержка повлияла и на карьеру Ищеевой, ведь с телевидения она уходила буквально в никуда.
Елена Ищеева сейчас
Долгое время телеведущая скрывала подробности личной жизни, но с популярностью соцсетей перестала это делать. Елена охотно показывает, как отдыхает с семьей — они много путешествуют, любят горнолыжные курорты зимой и путешествия на машине летом. Все члены семьи предпочитают активный вид отдыха.
В 2021 году Елена Ищеева получила премию The Beautiful People Awards в номинации «За профессионализм и высокие достижения» — ее отметили за успехи в предпринимательской деятельности.
Рост Елены — 175 сантиметров.