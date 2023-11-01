Как рожают в королевской семье: 10 странных традиций, которые вас удивят

Никаких больниц — только родные стены! Этого правила придерживались венценосные роженицы до недавнего времени. Незыблемую традицию впервые нарушила принцесса Диана — она отказалась рожать во дворце и настояла на лондонском госпитале Святой Марии. Там она и произвела на свет обоих сыновей. Новую традицию поддержали принц Уильям и Кейт Миддлтон: все их трое детей были рождены там же.

Младенцев закутывают в вязаные шали

И не в первые попавшиеся: специальные шали для новорожденных принцев и принцесс производит компания G.H.Hurt & Son. Это настоящие произведения искусства — тончайшие, мягкие, нежные шали из особой высококачественной шерсти.

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Роды проходят при свидетелях

Мало того, что во время родов рядом находится целый отряд медиков (например, когда Кейт Миддлтон рожала Шарлотту, к ней пригласили 17 медиков — акушеров, хирургов, анестезиологов, педиатров и прочих). Помимо них, на знаменательном событии должен присутствовать еще и специальный свидетель, роль которого — исключить возможную подмену. Эта традиция появилась еще в XVII веке. Правда, от свидетеля потом отказались — на этом настояла Елизавета II, так что теперь ограничиваются лишь медработниками.

Отцу наследника дают отпуск

