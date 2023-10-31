От пацанки до утонченной леди: как Мари Буше стала идеалом женственности

Детство и юность

Настоящее имя Мари Буше - Мария Бастрыкина. Телеведущая родилась 27 июля 1984 года в семье ювелира. По разным данным местом рождения Марии является Ленинград и Куйбышев Новосибирской области.

В 2006 году семья Мари открыла в России представительство австрийского бренда Elizabeth, на что им был представлен специальный патент.

В юности девушка мало походила на себя нынешнюю: она была пацанкой, служила в армии, всегда коротко стриглась, имела накачанное тело и мужские привычки.

Но в то же время Мари получила образование в престижном МГИМО и считалась завидной невестой.