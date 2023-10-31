От пацанки до утонченной леди: как Мари Буше стала идеалом женственности

Детство и юность
Настоящее имя Мари Буше - Мария Бастрыкина. Телеведущая родилась 27 июля 1984 года в семье ювелира. По разным данным местом рождения Марии является Ленинград и Куйбышев Новосибирской области.
В 2006 году семья Мари открыла в России представительство австрийского бренда Elizabeth, на что им был представлен специальный патент.
В юности девушка мало походила на себя нынешнюю: она была пацанкой, служила в армии, всегда коротко стриглась, имела накачанное тело и мужские привычки.
Но в то же время Мари получила образование в престижном МГИМО и считалась завидной невестой.
Мари Буше в юности. Фото: социальные сети
Карьера
Девушка начала карьеру в Gucci Group. Опыт работы директором по маркетингу в международной организации очень помогает в бизнесе, которым руководит Буше. Мари занимается исследованием утонченности и является основателем «Школы леди».
Дама проводит образовательные курсы по этикету. Сама Мария получила основы утонченного воспитания в Institut Villa Pierrefeu в Швейцарии и в French Touch во Франции.
Австрийская высшая школа этикета имеет петербургский и московский филиал, поэтому здесь вполне возможно обучаться как очно, так и дистанционно. Главным символом и педагогом учебного заведения является потомок дворянского рода и дочь французских дипломатов Мари де Тили, которая участвует в профильных занятиях.
В учебное заведение может поступить девушка любого возраста. В школе преподают не только основы этикета, но и гуманитарные науки.
Мари Буше во время работы. Фото: социальные сети
Мари Буше написала книги «Элегантность в однушке. Этикет для женщин». Негатив, который обрушился на ее творение, не помешал писательнице продолжить поддерживать образ леди и прививать хорошие манеры девушкам.
У Мари есть свой персональный канал, где дама ведет лекции о правилах поведения, рассказывает о манерах истиной девушки в разных ситуациях. Эксперт дает советы и о том, как должна вести себя леди в отношениях с мужчиной. Вместе с ведущей в ее видеороликах часто появляются и другие блогеры, например Ксения Райская.
Телеведущая Мари Буше. Фото: социальные сети
«Пацанки»
Мари Буше стала одной из наставниц и ведущих популярного шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!». В рамках проекта эксперты помогают девушкам стать женственнее, изменить свое поведение и начать новую жизнь в гармонии с собой.
Мари Буше в шоу «Пацанки». Фото: социальные сети
В сентябре 2020 года вышел 5-й сезон программы. Эксперт по этикету поделилась в своем интервью, что историю каждой участницы шоу пропускает через свое сердце.
Мари, благодаря, собственному опыту, не только верит в преображении и оказывает всевозможную поддержку своим подопечным, но и помогает им обрести душевное равновесие.
Мари Буше с участницами шоу «Пацанки». Фото: социальные сети
Личная жизнь
Мари замужем. Ее муж - продюсер и психолог-регрессолог Александр Венский. В семье растут пятеро детей.
Пара ведет совместный бизнес. Муж Буше также помогает ей в организации фотосессий и съемок, а она рекламирует подписчикам его услуги.
Мари Буше с мужем. Фото: социальные сети
Мари Буше и ее муж активно ведут социальные сети, которые оформлены в одном стиле. Здесь пара делится фото со своими детьми, дает советы по воспитанию, этикету. Муж и жена увлекаются сноубордингом и виндсерфингом.
Мари Буше с семьей. Фото: социальные сети
Многие участницы светских мероприятий считают, что образ, созданный Буше является экранным, то есть в повседневной жизни она не отличается душевностью и чуткостью.
Знаменитость выступает на семинарах и мастер-классах по этикету по всему миру, проводит мастер-классы для государственных и коммерческих учреждений. Телеведущая также сотрудничает с различными компаниями, рекламируя их в своих соцсетях.
Светская дива Мари Буше с дочерьми. Фото: социальные сети
Мари Буше в настоящее время
Мари продолжает заниматься предпринимательством, блогерством, работает телеведущей. Весной 2022 года стартовал очередной сезон модного шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ. Мари Буше стала одним из экспертов проекта.
В шоу с помощью психологов участницам помогают не только преобразиться внешне, но и проработать свои внутренние проблемы и конфликты. Телеведущей сезона стала Ксения Бородина.
Буше исполнила роль наставницы в 7-м сезоне «Пацанок».
Телеведущая Мари Буше. Фото: социальные сети