Разоблачение Инстасамки, создание популярного проекта в соцсетях и любовь к тусовкам: биография блогера Никиты Лол

Биография звезды Интернета

Никита Лол любит создавать сенсации в сфере видеоблогинга. Креативный и дерзкий парень постоянно находит новые идеи для роликов и знает, как удивить и шокировать публику. Его имя все чаще появляется на просторах Интернета. Популярность москвичу принесло шоу «Злой школьник», после этого карьера блогера пошла вверх.

Рос активным мальчиком, в юношестве был отчислен из РУДН

Никита Иванов (настоящая фамилия парня) родился 4 декабря 1997 года. Уже с детских лет мальчик демонстрировал творческие способности. В 6 лет ребенок начал изучать игру на балалайке в музыкальной школе, которую окончил через 5 лет с красным дипломом. Кроме того, школьник с 8 лет пошел в танцевальную студию, где освоил направления хип-хоп, крамп, хаос и другие. Вместе с друзьями он создал музыкально-танцевальную команду Electrobits Crew.

Выступления проекта были популярны в Москве, юные танцоры надевали сценические костюмы со светящимися неоновыми нитями — это придавало номерам эффектность и зрелищность. После школы юноша стал студентом РУДН, однако в скором времени был отчислен. Официальной версией стала неуспеваемость студента.