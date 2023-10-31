Разоблачение Инстасамки, создание популярного проекта в соцсетях и любовь к тусовкам: биография блогера Никиты Лол

Биография звезды Интернета
Никита Лол любит создавать сенсации в сфере видеоблогинга. Креативный и дерзкий парень постоянно находит новые идеи для роликов и знает, как удивить и шокировать публику. Его имя все чаще появляется на просторах Интернета. Популярность москвичу принесло шоу «Злой школьник», после этого карьера блогера пошла вверх.
Рос активным мальчиком, в юношестве был отчислен из РУДН
Никита Иванов (настоящая фамилия парня) родился 4 декабря 1997 года. Уже с детских лет мальчик демонстрировал творческие способности. В 6 лет ребенок начал изучать игру на балалайке в музыкальной школе, которую окончил через 5 лет с красным дипломом. Кроме того, школьник с 8 лет пошел в танцевальную студию, где освоил направления хип-хоп, крамп, хаос и другие. Вместе с друзьями он создал музыкально-танцевальную команду Electrobits Crew.
Выступления проекта были популярны в Москве, юные танцоры надевали сценические костюмы со светящимися неоновыми нитями — это придавало номерам эффектность и зрелищность. После школы юноша стал студентом РУДН, однако в скором времени был отчислен. Официальной версией стала неуспеваемость студента.
Никита Иванов в детстве. Фото: соцсети
Первые шаги в блогерстве и создание паблика
Будучи подростком, Иванов освоил программу Sony Vegas Pro и стал делать забавные видеоролики, которые выкладывал во «ВКонтакте». Приятели Никиты оценили оригинальность таких постов и посоветовали юноше выложить видео на YouTube. Первое время эти ролики не набирали большое число просмотров.
Однажды в сообществе «Злой школьник» парень увидел новость, в которой предлагалось стать блогером паблика. Для этого нужно было снять видео. Иванов придумал оригинальный сюжет, и уже через два часа после отправки ролика с юношей связались представители сообщества и сказали, что Никита победил в конкурсе. Это стало большим шагом в блогерской биографии Лола.
С этого времени юный москвич погружается в сферу блогинга, выпускает вайны, делает забавные видео и другое.
Никита Лол с поклонницей. Фото: соцсети
Громкий скандал вызвал конфликт Лола и Даши Instasamka, с которой ранее блогера связывали деловые отношения. Популярная звезда, настоящая фамилия которой Зотеева, заявляла подписчикам, что проект Instasamka — целиком ее собственное творение, с оригинальными идеями и авторскими сюжетами для вайнов.
Никита в разоблачительном ролике «Она вам не Инстасамка» рассказал, что Даша обманывает аудиторию, стремясь «словить хайп». Оказалось, что Иванов был директором канала Instasamka, создавал для него полный контент в соцсетях. При этом, по словам парня, девушка успела провести финансовые махинации и оставить его без денег. Кроме того, Лол отметил, что выложенный летом 2019 года ролик об ограблении Дарьи — продуманный пиар-ход, заранее спланированный и проработанный.
Никита Лол на съемках в «Москва-Сити». Фото: соцсети
Видео Никиты набрало рекордное количество просмотров на его YouTube-канале. Более шести миллионов. После этого видео отношения Никиты и Даши очень сильно изменились.
Личная жизнь молодого человека
Сердечные увлечения парень хранит в секрете от прессы. Эффектная внешность и отличный для мужчины рост (177 см) делают блогера объектом внимания поклонниц. Но есть ли у Никиты его постоянная девушка, остается неизвестным.
Никита Лол снимает новое видео. Фото: соцсети
Блогер сейчас
Лол продолжает создавать яркие видео для аудитории. В соцсетях блогер выкладывает массу фото и видео, показывающих важные события в его жизни. Кроме того, парень занялся музыкой, создает треки вместе с друзьями.
По сей день можно найти на его канале первые видео, которые он снимал в 2012 году. Стоит отметить, что некоторые видео Никиты Лол не теряют своей актуальности и сейчас