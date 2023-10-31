Брак в 16 лет, хорошие отношения со звездной мамой и блистательные роли в театре: биография артиста Филиппа Васильева

Биография звезды
Филипп Васильев смог добиться успехов в актерской профессии, снимаясь в кино и участвуя в антрепризных спектаклях. Но многие связывают имя исполнителя с его прославленными родителями — народной артисткой Татьяной Васильевой и звездой «Экипажа» и «Сватов» Анатолием Васильевым.
Родился в актерской семье и был привязан к маме с детства
Филипп Васильев родился 15 сентября 1978 года в Москве в семье актеров. Родители развелись, когда мальчику было четыре года. Вскоре после этого его мама вышла замуж за Георгия Мартиросяна. В браке родилась дочь Елизавета, младшая сестра артиста.
В интервью Татьяна Григорьевна рассказывала, что сын с ранних лет был сильно к ней привязан. Он стремился сопровождать мать всюду, включая съемки и репетиции, поэтому еще ребенком получил первое представление об актерской профессии. А когда исполнительнице все-таки приходилось оставлять мальчика одного, он кутался в ее халат и сидел так, пока она не вернется.
Татьяна Васильева с сыном Филиппом. Фото: соцсети
По словам Васильевой, брак с Мартиросяном не сложился во многом потому, что он не смог принять ее сына от прошлых отношений. В интервью артистка обвиняла бывшего мужа в том, что он бил мальчика и поднимал на нее руку. Это привело к расставанию. Родной отец в жизни ребенка тоже не участвовал, они смогли наладить отношения, уже когда Филипп был взрослым.
После окончания школы Васильев поначалу не пошел по родительским стопам. Он получил юридическое образование, но затем все же ощутил тягу к актерству и с одобрения матери вышел на сцену. Увидев, что у сына есть талант, Татьяна Григорьевна посоветовала и дальше развиваться в этом направлении. Сперва Филипп окончил ВГИК, где учился у Анатолия Ромашина, а затем — РАТИ-ГИТИС, в котором был принят в мастерскую Татьяны Ахрамковой.
Филипп Васильев с мамой и сестрой Лизой. Фото: соцсети
Снимался в фильмах с матерью, играл монаха
Экранная биография исполнителя началась только в 2006 году с эпизодической роли лечащего врача в фильме «Иван Подушкин. Джентльмен сыска – 1». Играя в детективном сериале Андрея Мармонтова, Филипп вышел на одну съемочную площадку с матерью.
Следующей работой Васильева стал проект Вячеслава Никифорова «Знахарь». Актеру досталась роль заключенного Ганса. Позднее, после эпизодической роли в картине «Ставка на жизнь», актера пригласили сыграть монаха из обители отца Ионы Алкида в исторической драме «В лесах и на горах», снятой Александром Холмским.
В дальнейшем фильмография Филиппа пополнилась такими проектами, как «Дикий-3» и «Дело чести». В 2013 году Васильев появился в сериале Марата Кима «Женщины на грани». Криминальный детектив снят как адаптация аргентинской картины «Женщины-убийцы». В основу сюжета легли реальные истории. Артист снялся в серии «Легкий характер» в роли рекламщика Аркадия Никиткова.
Филипп Васильев в сериале «В лесах и на горах» . Фото: кадр из сериала «В лесах и на горах» (2010)
Вскоре лицедея пригласили на съемочную площадку ленты Александра Баранова и Юрия Мазура «Тайна кумира». События детективной драмы, где Филипп сыграл небольшую роль ювелира, разворачиваются перед Олимпиадой 1980 года.
В 2016 году с участием исполнителя впервые была показана мелодрама «Провокатор». После этого Васильев появился в проекте «О чем говорят мужчины. Продолжение» и решил взять перерыв в экранной карьере.
Дебют на сцене театра
Сценическая карьера знаменитости складывается успешнее, чем экранная. Филипп регулярно участвует в антрепризных постановках и уже успел обрести преданных поклонников, которые не пропускают ни одной премьеры с его участием.
Первый спектакль появился в репертуаре артиста в 2005 году. Это была постановка Дмитрия Петруня «Второе дыхание» по пьесе Кирилла Андреева. В антрепризе вместе с ним сыграли Татьяна Васильева и Владимир Долинский. Актер воплотил охранника, сына учительницы русской литературы.
Филипп Васильев в сериале «Земский доктор. Возвращение». Фото: кадр из сериала «Земский доктор. Возвращение» (2013)
Вышедший вскоре после этого спектакль «Белла Чао» в постановке Родиона Овчинникова получил неоднозначную оценку зрителей и немало критических отзывов в прессе. Он был создан при поддержке продюсерской группы «Комедия».
В спектакле «Розыгрыш» молодой артист впервые вышел на сцену вместе с обоими родителями — Татьяной и Анатолием Васильевыми. Море положительных отзывов публики и критиков вызвала постановка Александра Горбаня «13-я пуговица Наполеона».
В 2011 году исполнитель появился на подмостках в спектакле Михаила Лашицкого «Вид на море со шкафа» по произведению Ганны Слуцки и Валентина Горлова «Люби меня, как я тебя».
Васильев на сцене театра в спектакле «13-я пуговица Наполеона». Фото: соцсети
Личная жизнь артиста
Согласно рассказам Васильевой, впервые Филипп решил связать себя узами брака, когда ему исполнилось всего 16 лет. Юноша втайне от матери обвенчался с грузинкой Соней, которая была на 4 года старше него. Некоторое время влюбленные жили в квартире Татьяны Григорьевны, но вскоре выяснилось, что у девушки есть другой.
Позже исполнитель еще неоднократно делал попытки обрести счастье в личной жизни.
В 2008 году Васильев женился на актрисе Театра имени Евгения Вахтангова Анастасии Бегуновой. Будущие супруги познакомились во время совместной работы над постановкой «Белла Чао». Когда Татьяна Григорьевна узнала, что избранница сына беременна, посоветовала срочно взять ее в жены.
Филипп Васильев и Анастасия Бегунова с Татьяной Васильевой. Фото: соцсети
В браке родились двое детей — сыновья Иван и Григорий. Но семейная жизнь продлилась недолго. В 2015 году вспыхнул скандал: Васильева обвиняла бывшую невестку в том, что она изменяла ее сыну, а затем сбежала, украв у нее крупную сумму денег. Также актриса пожаловалась, что Анастасия предложила ей видеться с внуками взамен на денежное содержание или покупку квартир для них.
В ответ Бегунова назвала Филиппа «маменькиным сынком» и «бездельником», отметив, что во время брака мужчина не работал, а постоянно брал деньги у матери. Сумму, которую она якобы украла у Васильевой, он прогулял. Достигнуть согласия в конфликте бывшим супругам так и не удалось, но известно, что Васильевой все же пришлось потратиться на жилплощадь для внуков.
Филипп Васильев и Мария Болонкина. Фото: соцсети
В октябре 2016 года Филипп вновь женился, его избранницей стала актриса Мария Болонкина. На тот момент девушка была на 9-м месяце беременности и вскоре родила дочь Мирру. Татьяна Григорьевна приняла невестку тепло, и та отвечает ей взаимностью, регулярно посвящая свекрови теплые слова в личном блоге.
В 2022 году стало известно, что в семье Васильевых случилось пополнение. Мария родила мужу вторую дочь, которую назвали Саррой. Позже Болонкина поделилась с поклонниками фото малышки.
Филипп Васильев с сыновьями. Фото: соцсети
Васильев сейчас
Сейчас Филипп продолжает играть на сцене. В 2023 году в Центральном доме культуры железнодорожников зрители могли насладиться сразу двумя спектаклями с его участием. Первый «Поймай меня… Сможешь?» был поставлен Ниной Чусовой. Второй называется «Семейный переполох» и создан Эдуардом Радзюкевичем.