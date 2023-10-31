Брак в 16 лет, хорошие отношения со звездной мамой и блистательные роли в театре: биография артиста Филиппа Васильева

Биография звезды

Филипп Васильев смог добиться успехов в актерской профессии, снимаясь в кино и участвуя в антрепризных спектаклях. Но многие связывают имя исполнителя с его прославленными родителями — народной артисткой Татьяной Васильевой и звездой «Экипажа» и «Сватов» Анатолием Васильевым.

Родился в актерской семье и был привязан к маме с детства

Филипп Васильев родился 15 сентября 1978 года в Москве в семье актеров. Родители развелись, когда мальчику было четыре года. Вскоре после этого его мама вышла замуж за Георгия Мартиросяна. В браке родилась дочь Елизавета, младшая сестра артиста.

В интервью Татьяна Григорьевна рассказывала, что сын с ранних лет был сильно к ней привязан. Он стремился сопровождать мать всюду, включая съемки и репетиции, поэтому еще ребенком получил первое представление об актерской профессии. А когда исполнительнице все-таки приходилось оставлять мальчика одного, он кутался в ее халат и сидел так, пока она не вернется.