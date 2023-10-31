Скандал на «Евровидении» и роман с участницей «ВИА Гры»: чем известен певец ALEKSEEV

Биография певца
Звезда эстрады по имени ALEKSEEV взошла стремительно и покорила сердца многих поклонниц популярной музыки. Карьеру будущий секс-символ украинской, белорусской и российской эстрады строил планомерно, что в конечном счете дало свои плоды. Харизматичный артист и сегодня ищет новые сферы для развития и никогда не упускает возможности получить новые знания и применить их в своем творчестве.
Воспитывался женщинами, в детстве часто бывал в Испании
Никита Владимирович Алексеев родился 18 мая 1993 года в Киеве. Мальчик не знал своего отца — еще перед рождением сына тот оставил семью и вскоре переехал за границу. В новом браке у мужчины появились близнецы, братья Никиты. Будущего музыканта воспитывали мама-косметолог и ее сестра.
В 10 лет Алексеев серьезно взялся за музыкальное образование под руководством ушедшего из жизни в 2016 году киевского педагога Константина Поны, известного по саундтреку к фильму «Стиляги». Преподаватель научил Никиту понимать и чувствовать музыку, привил художественный вкус. В детстве Алексеев блестяще освоил испанский разговорный — мальчик часто выезжал в Испанию в бездетную семью для изучения языка.
Никита Алексеев в детстве. Фото: соцсети
Участие в детском «Евровидении» и первый музыкальный коллектив
Первая попытка начать музыкальную карьеру потерпела неудачу. Никита попытался одержать победу на детском «Евровидении», но не сумел. Юный певец не опустил руки и продолжил совершенствовать вокальные данные. А еще музыкант собрал собственную группу, назвав коллектив «Мова».
После окончания школы Алексеев отправился получать высшее образование по профессии маркетолога. С первого курса Никита начал подрабатывать, освоив специальность промоутера. Но вскоре парень понял, что идет не своей дорогой, и вернулся к музыке.
Молодой человек устроился вольным слушателем в Киевский институт культуры Михаила Поплавского, где взялся за изучение работы режиссера и актера. А еще начал осваивать искусство сценического движения и речи.
Никита на украинском проекте «Голос». Фото: соцсети
После упорных занятий вокалом и совершенствования музыкальной грамоты молодой исполнитель впервые стал победителем. Можно утверждать, что творческая биография Никиты Алексеева началась с выступления в четвертом сезоне телешоу «Голос страны» в 2014 году, хотя это была вторая попытка участия в подобном состязании. К этому времени уже состоялся релиз мини-диска певца «Держи» с синглом «Все успеть».
На слепых прослушиваниях, где Никита исполнил песню Let’s Get It Started, к певцу повернулась только Ани Лорак. Звезда и взяла молодого артиста в свою команду, определив дальнейшую судьбу Алексеева. Конкурсант уверенно прошел этап «Бои», но удача отвернулась от музыканта на первом прямом эфире.
Чтобы утешить фаворита и наградить за труд, Ани Лорак помогла ему в создании дебютного клипа. Песня «Пьяное солнце» и видеоклип на нее превратили Никиту в восходящую звезду. Композиция мгновенно стала хитом. Музыку написал Руслан Квинта, а слова Виталий Куровский. Мелодия приснилась Руслану, после чего музыкант утром записал ее на диктофон.
Никита Алексеев и Ани Лорак. Фото: соцсети
В конце 2015 года композиция «Пьяное солнце» возглавила чарты радиостанций и смогла продержаться на самом верху шесть недель. Режиссером клипа выступил талантливый клипмейкер Алан Бадоев. Видео снималось в экстремальных условиях, было холодно и начинался шторм.
Музыкальные критики не смогли обойти стороной восходящую звезду. Уже в 2016 году ALEKSEEV стал обладателем украинской премии YUNA в категории «Открытие года», а в России творчество певца отметили двумя наградами в номинациях «Прорыв года» от «Муз-ТВ» и «Лучшая песня» от RU.TV. В международном чарте Shazam песня попала в первую сотню лучших музыкальных композиций года.
С 2016 года Никита начал выходить на сцену с сольными выступлениями в концертных залах Carribean Clab и Sky Family Park, которые находятся в Киеве. Помимо городов Украины, ALEKSEEV выезжал с концертной программой в Кишинев, Таллин и Ригу.
Певец ALEKSEEV. Фото: соцсети
В 2016 году появился первый студийный альбом исполнителя, названный «Пьяное солнце», в который вошла композиция «Чувствую душой». Песню «А я плыву» музыкант написал самостоятельно. Этот сингл занял первое место в украинском чарте поп-композиций.
В 2017 году артист снялся в эпизоде новогодней семейной комедии «Мама для Снегурочки», которая вышла на украинском телевидении в конце года. В этом же году исполнение песни «Океанами стали» принесло музыканту несколько премий: в номинации «Лучший исполнитель» на «Песне года» и «Лучшая песня» на премии «Высшая лига» от «Нового радио».
Скандал с «Евровидением» и выпуск новых синглов
В конце года певец заявил о планах участия в «Евровидении-2018» в качестве конкурсанта. Но уже через несколько дней артист неожиданно отозвал заявку с национального отбора в Украине и срочно вылетел в Минск, где 11 января проходило прослушивание кандидатов от Беларуси.
После объявления финалистов выяснилось, что русскоязычная версия песни Forever — «Навсегда» — нарушает правила конкурса, так как она исполнялась до 1 сентября 2017 года. 7 из 10 участников финала подписали открытое письмо с требованием дисквалификации конкурента, а Sofi Lapina отказалась от дальнейшего участия в конкурсе, поскольку ей пришлось заменять композицию именно из-за этого правила. Тем не менее организатор отбора нарушения со стороны Алексеева не увидела, назвав Forever и «Навсегда» принципиально разными песнями.
Никита Алексеев на сцене. Фото: соцсети
Легко победив в отборе, ALEKSEEV представил Беларусь на конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, где, несмотря на эффектный номер с окровавленным сердцем, в финал конкурса выйти не смог, заняв лишь 16-е место.
По возвращении артист представил новый сингл «Сберегу», который сумел возглавить радиочарт Le Grand Switch 2018 французской радиостанции efr12. Вскоре музыкант подписал контракт с Sony Music Entertainment.
В поддержку второго альбома исполнитель начал работу над шоу-программой «Моя звезда». Певец серьезно отнесся к творческому процессу, взяв на себя обязанности музыкального продюсера концерта. Ради участия в постановке артисту пришлось брать уроки актерского мастерства, сценического движения и речи.
В дуэте с Ириной Дубцовой ALEKSEEV записал песню «Один из нас». Инициатива сотрудничества исходила от певицы, исполнитель поддержал коллегу.
Алексеев предпочитает праздновать свой день рождения творчески, поэтому в 2020 году на торжество он подготовил премьеру песни «Ревность» и онлайн-трансляцию концерта, во время которого исполнил треки под фортепиано.
Никита Алексеев с Глюкозой. Фото: соцсети
Личная жизнь певца
Несмотря на молодой возраст, Никита уже успел почувствовать боль от разрыва отношений с избранницей. Три года личная жизнь Алексеева была прочно связана с девушкой, имя которой артист не называет. Летом 2015-го пара побывала в Испании. В этом романтическом путешествии артист собирался сделать возлюбленной предложение. Но вместо этого отношения испортились, и молодые люди расстались.
Никита Алексеев говорит, что такое магическое и роковое влияние на его личную жизнь оказал хит «Пьяное солнце», ведь смысл песни — расставание. Когда исполнитель записывал композицию в студии, он вложил в нее душу, прочувствовав каждое слово. Наверное, спетое трагическим образом воплотилось в реальность. После расставания артист вычеркнул бывшую девушку из жизни.
Никита Алексеев со своей избранницей Ульяной Синецкой. Фото: соцсети
Сейчас сердце Никиты занято. Судя по его комментариям, он состоит в отношениях с солисткой группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой. Пара живет гражданским браком с 2018 года. Артист признался, что о детях он задумывается уже много лет, но пока не решается на столь ответственный шаг из-за занятости.
Никита Алексеев сейчас
Артистическая и певческая карьера Никиты Алексеева продолжает набирать обороты. Недавней совместной песней с исполнительницей KAZKA стал трек Till The End Of Time. Парень выступает с концертами и активно ведет соцсети, где отвечает на вопросы своих поклонников.