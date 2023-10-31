Скандал на «Евровидении» и роман с участницей «ВИА Гры»: чем известен певец ALEKSEEV

Биография певца

Звезда эстрады по имени ALEKSEEV взошла стремительно и покорила сердца многих поклонниц популярной музыки. Карьеру будущий секс-символ украинской, белорусской и российской эстрады строил планомерно, что в конечном счете дало свои плоды. Харизматичный артист и сегодня ищет новые сферы для развития и никогда не упускает возможности получить новые знания и применить их в своем творчестве.

Воспитывался женщинами, в детстве часто бывал в Испании

Никита Владимирович Алексеев родился 18 мая 1993 года в Киеве. Мальчик не знал своего отца — еще перед рождением сына тот оставил семью и вскоре переехал за границу. В новом браке у мужчины появились близнецы, братья Никиты. Будущего музыканта воспитывали мама-косметолог и ее сестра.

В 10 лет Алексеев серьезно взялся за музыкальное образование под руководством ушедшего из жизни в 2016 году киевского педагога Константина Поны, известного по саундтреку к фильму «Стиляги». Преподаватель научил Никиту понимать и чувствовать музыку, привил художественный вкус. В детстве Алексеев блестяще освоил испанский разговорный — мальчик часто выезжал в Испанию в бездетную семью для изучения языка.