Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира: биография Беллы Хадид

Кто такая Белла Хадид?
Белла Хадид - супермодель, которая снималась в рекламных кампаниях таких брендов, как Bulgari и Fendi. Хадид стремится использовать свою известность, чтобы «изменить что-то в мире к лучшему». Она рассказывает поклонникам о своих проблемах с психическим здоровьем и опыте борьбы с болезнью Лайма. Хадид хотела бы когда-нибудь сыграть в кино, хотя у нее проблемы с запоминанием диалогов.
Белла Хадид на 74-м Каннском кинофестивале — 11 июля 2021 года, Канны, Франция. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и семья
Изабелла Хайр Хадид родилась 9 октября 1996 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Отец Хадид, Мохаммед Хадид, является архитектором и застройщиком недвижимости. Ее мать, Иоланда Хадид, бывшая модель, снявшаяся в сериале «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».
Хадид выросла со старшей сестрой Джиджи и младшим братом Анваром, которые также являются моделями. Кроме того, у Хадид есть две старшие сводные сестры, Алана и Мариэль, от прошлых отношений ее отца.
Мать Хадид уехала из Нидерландов в Соединенные Штаты в 16 лет; ее отец был беженцем из Палестины, который также приехал в Соединенные Штаты в юном возрасте. Хадид, которая заявила: «Я горжусь тем, что я мусульманка», выросла, празднуя Курбан-Байрам и Рамадан. Однако в 2017 году она отметила:
«Когда я стала старше, я работала и ходила в школу, поэтому не могла поститься так долго».
Родители Хадид расстались в 2000 году. Ее мать была замужем за музыкальным продюсером Дэвидом Фостером часть детства Хадид, хотя этот брак также распался.
Хадид описала свое детство в Калифорнии в интервью 2017 года:
«Я росла на ранчо в Санта-Барбаре, днем ходила в школу, потом сразу шла в сарай и каталась на лошадях, каждый вечер в 6 вечера ужинала со своей семьей, делала домашнее задание и ложилась спать».
Талантливая наездница, Хадид принимала участие в соревнованиях с 3 до 15 лет.
Когда ей было 14, Хадид начала работать в соковом баре, чтобы зарабатывать собственные деньги. Именно в этом возрасте она также начала красить свои натуральные светлые волосы. Разница в оттенках помогла бы Хадид проложить свой собственный путь в качестве модели отдельно от ее сестры.
Белла Хадид, Иоланда Фостер и Джиджи Хадид на церемонии вручения премии Glamour Women, 13 ноября 2017 г. — Нью-Йорк, США — Фото: Global Look Press
Карьера модели
После окончания средней школы Хадид уехала из Калифорнии, чтобы изучать фотографию в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. В то время ее сестра Джиджи уже была успешной моделью. Хадид сама была моделью и вскоре пришла к убеждению, что «с фотографами на съемочной площадке она учится большему, чем я в школе». Она решила бросить школу, чтобы сосредоточиться на этой карьере. В 2015 году она дебютировала на подиуме для Тома Форда на Неделе моды в Нью-Йорке.
Хадид гордится тем, что стала финансово независимой в 18 лет. Она появлялась на многочисленных обложках журналов и имеет контракты с Bulgari, Fendi и Dior Beauty.
Хотя они работают в одной индустрии, между Хадид и ее сестрой нет соперничества между братьями и сестрами. В 2017 году Хадид рассказала Harper's Bazaar:
«Большую часть времени наши рынки совершенно разные, и если нас приглашают на работу и она или я получаем ее, мы оба рады друг за друга».
Помимо получения поддержки от Джиджи и ее матери, бывшей модели, Хадид хорошо дружит с другими супермоделями, такими как Кендалл Дженнер.
После того, как ее увидели в клипе для журнала Love в 2018 году, Хадид столкнулась с онлайн-критикой за то, что выглядит слишком худой. Ее также обвиняли в том, что она недостаточно улыбается. Хадид рассказала InStyle:
«Когда я начала работать моделью, это была такая мощная сила, что, наверное, я просто не улыбалась, да и не хотела, а потом стало так, что я не улыбалась».
Она объяснила, что была смущена своей улыбкой, когда впервые начала работать моделью. Были также случаи, когда она плохо себя чувствовала из-за болезни Лайма.
За свою карьеру модели Хадид пережила еще более неприятный опыт. В 2018 году ей пришлось обратиться в полицию, когда предполагаемый преследователь появился возле ее квартиры в Нью-Йорке. И во время работы на Victoria's Secret Хадид, как сообщается, приходилось выслушивать комментарии о своем теле.
В 2019 году Хадид призналась, что, моделируя нижнее белье для линии Savage x Fenty Рианны, «впервые на подиуме я почувствовала себя по-настоящему сексуальной», добавив:
«Я участвовала в других показах нижнего белья и никогда не чувствовала себя сильной на подиуме, например, в нижнем белье».
В 2021 году Хадид вернулась в обновленный Victoria's Secret в составе его VS Collective. Она сказала, что приняла это решение, потому что чувствовала, что компания «движется вперед не только с разнообразием телосложения, но и с разнообразием женщин в целом».
Белла Хадид на подиуме во время показа мод Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Гран-Пале в Париже, Франция, 30 ноября 2016 года. Фото: Global Look Press
Болезнь Лайма
В 2012 году у Хадид, как и у ее матери и брата, была диагностирована болезнь Лайма. Болезнь осложнила катание на лошадях, любимое занятие Хадид. Хадид сказала, что ее симптомы ухудшились, когда ей исполнилось 18. Она испытывала головные боли, туман в мозгу, бессонницу, беспокойство, неупорядоченное питание и боли в суставах. Она также страдала от сильной усталости.
Говоря о своем опыте борьбы с болезнью Лайма в 2016 году, Хадид заявила:
«Жизнь не всегда такая, какой кажется снаружи, и самая сложная часть этого путешествия - судить по тому, как ты выглядишь, а не по тому, что ты чувствуешь».
Белла Хадид на рекламном мероприятии Dior, 21 марта 2018 г. – Шанхай, Китай – Фото: Global Look Press
Социальные сети
Хадид выразила желание использовать свою славу на благо других. В 2020 году она сказала:
«На мне лежит огромная ответственность за то, чтобы использовать свою платформу во благо, особенно когда я становлюсь старше».
В январе 2017 года Хадид и ее сестра Джиджи приняли участие в акции протеста против запрета на поездки тогдашнего президента Дональда Трампа и планов строительства пограничной стены. Позже она объяснила:
«Мой отец был беженцем, когда впервые приехал в Америку, так что на самом деле это очень близко к дому для моих сестры, брата и меня».
В 2019 году Хадид объявила, что платит за посадку 600 деревьев, чтобы компенсировать выбросы углерода в результате ее авиаперелетов.
Белла Хадид со своим конем. Фотографии из соцсети модели, 2019 г. Фото: Global Look Press
Психическое здоровье
В 2018 году Хадид поделилась своим опытом с беспокойством на шоу своей матери, став моделью вместе с Иоландой Хадид. В 2019 году она рассказала, что, будучи 18-летней девушкой, начинающей свою карьеру модели, она постоянно плакала из-за требований угождать дизайнерам и фотографам во время долгой работы.
Однажды Хадид взяла временный перерыв в социальных сетях ради собственного психического здоровья. Она вернулась на социальные сети к ноябрю 2021 года, когда ответила на пост Уилла Смит о незащищенности.
Белла Хадид на подиуме THOM BROWNE SS23 во время Недели моды в октябре 2022 года — Париж, Франция. Фото: Global Look Press
Отношения
Хадид завязала отношения с музыкантом The Weeknd в 2015 году, после того как он попросил ее появиться на обложке его альбома Beauty Behind the Madness.
Они снова работали вместе, когда Хадид снялась в клипе In the Night. Они расстались в 2016 году из-за сложных рабочих графиков, но в 2018 году их снова связали романтические отношения.
В 2020 году Хадид начала встречаться с арт-директором Марком Калманом.
The Weeknd и Белла Хадид на премии Моды Лос-Анджелеса 2016, 20 марта 2016 г. – Западный Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press