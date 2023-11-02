Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира: биография Беллы Хадид

Карьера модели

После окончания средней школы Хадид уехала из Калифорнии, чтобы изучать фотографию в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. В то время ее сестра Джиджи уже была успешной моделью. Хадид сама была моделью и вскоре пришла к убеждению, что «с фотографами на съемочной площадке она учится большему, чем я в школе». Она решила бросить школу, чтобы сосредоточиться на этой карьере. В 2015 году она дебютировала на подиуме для Тома Форда на Неделе моды в Нью-Йорке.

Хадид гордится тем, что стала финансово независимой в 18 лет. Она появлялась на многочисленных обложках журналов и имеет контракты с Bulgari, Fendi и Dior Beauty.

Хотя они работают в одной индустрии, между Хадид и ее сестрой нет соперничества между братьями и сестрами. В 2017 году Хадид рассказала Harper's Bazaar:

«Большую часть времени наши рынки совершенно разные, и если нас приглашают на работу и она или я получаем ее, мы оба рады друг за друга».

Помимо получения поддержки от Джиджи и ее матери, бывшей модели, Хадид хорошо дружит с другими супермоделями, такими как Кендалл Дженнер.

После того, как ее увидели в клипе для журнала Love в 2018 году, Хадид столкнулась с онлайн-критикой за то, что выглядит слишком худой. Ее также обвиняли в том, что она недостаточно улыбается. Хадид рассказала InStyle:

«Когда я начала работать моделью, это была такая мощная сила, что, наверное, я просто не улыбалась, да и не хотела, а потом стало так, что я не улыбалась».

Она объяснила, что была смущена своей улыбкой, когда впервые начала работать моделью. Были также случаи, когда она плохо себя чувствовала из-за болезни Лайма.

За свою карьеру модели Хадид пережила еще более неприятный опыт. В 2018 году ей пришлось обратиться в полицию, когда предполагаемый преследователь появился возле ее квартиры в Нью-Йорке. И во время работы на Victoria's Secret Хадид, как сообщается, приходилось выслушивать комментарии о своем теле.

В 2019 году Хадид призналась, что, моделируя нижнее белье для линии Savage x Fenty Рианны, «впервые на подиуме я почувствовала себя по-настоящему сексуальной», добавив:

«Я участвовала в других показах нижнего белья и никогда не чувствовала себя сильной на подиуме, например, в нижнем белье».

В 2021 году Хадид вернулась в обновленный Victoria's Secret в составе его VS Collective. Она сказала, что приняла это решение, потому что чувствовала, что компания «движется вперед не только с разнообразием телосложения, но и с разнообразием женщин в целом».