Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира: биография Беллы Хадид

Отношения

Хадид завязала отношения с музыкантом The Weeknd в 2015 году, после того как он попросил ее появиться на обложке его альбома Beauty Behind the Madness.

Они снова работали вместе, когда Хадид снялась в клипе In the Night. Они расстались в 2016 году из-за сложных рабочих графиков, но в 2018 году их снова связали романтические отношения.

В 2020 году Хадид начала встречаться с арт-директором Марком Калманом.