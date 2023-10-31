Гениальные роли в кино, любовь миллионов зрителей и неудачные романы: чем запомнился актер Мэттью Перри

Биография голливудской звезды
Мэттью Перри — американская и канадская кинозвезда, засиявшая на небосклоне мирового кинематографа после появления в культовом молодежном ситкоме. Талантливый актер с удивительной харизмой и обаянием завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. При этом ему удавалось грамотно чередовать комедийные и драматическое роли, не позволяя зрителям привыкать к одному амплуа.
Рос в актерско-журналистской семье и будучи подростком перебрался в США
Родился актер родился 19 августа1969 года в американском штате Массачусетс, в городе Уильямстаун, в актерско-журналистской семье. Мама Мэттью, Сьюзан Мари, в молодости мечтала о карьере в модельном бизнесе. Отец, Джон Беннетт Перри, сумел закрепиться в киноиндустрии, но высокого звездного статуса так и не достиг.
Еще в раннем детстве Мэттью его родители развелись. Сьюзан вернулась в родную Оттаву, но карьеру модели так и не сделала. Женщина устроилась канцелярским клерком в приемной главы правительства Пьера Трюдо, но вскоре стала пресс-секретарем премьер-министра.
Сьюзан нашла личное счастье во втором браке, выйдя замуж за телевизионного журналиста Кита Моррисона. Недолго оставался одиноким и отец Мэттью: Джон Беннет женился на актрисе Дебби Бойл, родившей мужу дочь Мию. У Мэттью Перри появились единоутробные брат и три сестры, с которыми будущей звезде приходилось нянчиться.
Молодой Мэттью Перри (в середине) со своими родственниками. Фото: Global Look Press
Мэттью учился в престижной школе Рокклиф-Парк в Оттаве, затем — в элитном частном колледже. В школе Перри увлекся теннисом и театром, при этом спорт первое время занимал парня больше, чем лицедейство: Мэттью неоднократно побеждал на юниорских соревнованиях и намеревался сделать спортивную карьеру. С этой целью в 17-летнем возрасте юноша перебрался к отцу в Америку. Но точку в череде теннисных побед поставило досадное поражение в важном соревновании.
Мэттью сосредоточил силы на втором увлечении — театре. Он учился в школе искусств в Шерман-Оукс (район Лос-Анджелеса). Тогда и стартовала кинематографическая биография актера: Перри снялся в мелодраме «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона».
Мэттью так понравилось работать на съемочной площадке, что ни о чем другом он больше не мечтал. Но отец, знавший о подводных рифах и течениях профессии, настаивал на поступлении Мэттью в университет. Джон Беннетт поставил условие: если на протяжении года сын сумеет обойтись без родительской материальной поддержки, то пускай идет выбранной дорогой. Мэттью продержался и стал актером.
Мэттью Перри в ситкоме «Сидней». Фото: Global Look Press
Первые успехи на сцене и признание публики
В Лос-Анджелесе начинающий актер появился на театральной сцене, сыграв заметные роли в спектаклях «Наш город», «Звуки музыки» и «Чудотворец». Игру юноши увидела голливудская дива Пэтти Дьюк, в чьей копилке были «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». Звезда высоко оценила потенциал молодого коллеги, отметив талант Перри к импровизации.
Вскоре критики и коллеги Перри в один голос хвалили артиста за тонкую игру и молниеносную реакцию, превознося его как блестящего комика, умеющего балансировать на тонкой грани между шутовством и остроумием. Эти качества помогли Мэттью на телевидении: продюсеры задействовали актера в нескольких телешоу.
В середине 1980-х Мэттью Перри появился в ситуационной комедии «Чарльз в ответе». Затем его фильмографию пополнила мелодрама «Серебряные ложки». В эти годы актер задумался о поступлении в Южно-Калифорнийский университет, но предложение сняться в главной роли сериала «Второй шанс» изменило планы.
Перри в сериале «Второй шанс». Фото: кадр из сериала «Второй шанс» (1987)
До конца 1980-х годов Мэттью Перри снялся в фильмах «Танцы до рассвета», «10 из нас», «Она неуправляема», «Пустое гнездо» и «Проблемы роста».
В 1990-х востребованность Мэттью Перри как актера комедийного амплуа многократно возросла. Он снялся в комедийных сериалах «Свободные от дома» и «Кто здесь босс?». Последний ситком растянулся на восемь сезонов и транслировался на канале АВС с осени 1984 по весну 1992 года.
Участие в культовом сериале «Друзья» и образ растяпы
Имя Мэттью Перри становилось все более известным, но триумф ожидал актера в 1994 году, когда на мировые экраны вышел мегапопулярный ситком «Друзья», главных героев которого сыграли Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри.
Последнему достался образ Чендлера Бинга — неудачника и растяпы, обремененного комплексами. Роль Чендлера стала визитной карточкой артиста и вознесла его на голливудский олимп. «Друзья» транслировались до 2004 года, на экраны вышло 10 сезонов культового ситкома.
Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс. Фото: кадр из сериала «Друзья» (1994)
С конца 1990-х и после выхода комедийного сериала голливудские режиссеры приглашали Мэттью Перри на главные роли в сериалах и полнометражных картинах. Он снялся в комедиях «Поспешишь — людей насмешишь» с Сальмой Хайек, «Почти герои» с Крисом Фарли и «Танго втроем». Это полнометражные картины, где режиссеры эксплуатировали знакомый миллионам поклонников «Друзей» образ Чендлера.
Очередной громкий успех в карьере Мэттью Перри — комедия Джонатана Линна «Девять ярдов». Комику достался образ стоматолога Николаса «Оза» Озерански, жизнь которого шла по накатанной до тех пор, пока рядом не поселился бывший уголовник и убийца Джимми «Тюльпан» Тадески, в которого блестяще перевоплотился Брюс Уиллис.
В перерыве между двумя фильмами Мэттью Перри снялся в комедии «Мошенники» с Элизабет Херли, комедийно-драматической ленте «Эли Макбил» и многосерийной политической драме «Западное крыло». В последнем проекте Перри продемонстрировал зрителям, что отлично справляется и с комедийными, и с драматическими ролями. Он сыграл сотрудника Белого дома Куинси, попав сразу в две номинации «Эмми».
Перри и Брюс Уиллис в фильме «Девять ярдов 2». Фото: кадр из фильма «Девять ярдов 2» (2004)
В 2004 году Мэттью Перри дебютировал как режиссер в комедийно-драматическом проекте «Клиника». В 11-й серии четвертого сезона он сыграл вместе с отцом.
Новая волна успеха и драматические роли
Как известно, 2006 год принес звезде новую волну успеха: на большие экраны вышла драма «История Рона Кларка», в которой зрители увидели любимого артиста в образе учителя, «укрощающего» трудных подростков. За работу в проекте Перри номинировали на престижные «Золотой глобус» и «Эмми». Осенью этого же года вышла комедийная драма «Студия 60 на Сансет-Стрип», транслировавшаяся телеканалом NBC до лета 2007 года.
Далее звезда чередовал комедийные и драматические образы. С 2009 по 2016 год на канале CBS выходила юридическая драма «Правильная жена». В проектах «Птицы Америки», «Мистер Саншайн», «На старт» и «Папе снова 17» Мэттью Перри снялся в привычном амплуа комика. В кинокомедии «Папе снова 17» он сыграл в тандеме с Заком Эфроном.
Мэттью Перри в фильме «Папе снова 17». Фото: кадр из фильма «Папе снова 17» (2009)
В 2015 году артист стал соавтором и продюсером комедийного сериала «Странная парочка», сыграв в ней ключевого персонажа Оскара Мэдисона – разгильдяя, брошенного женой. Второй «странной» половиной стал коллега Томас Леннон, появившийся в роли зануды-фотографа, изгнанного супругой.
В 2016 году на телеканале NBC вышла двухчасовая программа, в которой продюсеры собрали весь состав культового ситкома «Друзья». Но зрители разочаровались, не увидев в проекте Мэттью. Позже Перри признался, что отказался от участия в программе и ни за что не дал бы согласия на продолжение ситкома, потому что в 47 лет видел себя в драматичном амплуа, а не в комедийном.
В 2021 году Мэттью Перри снялся в фильме «Не смотрите наверх». Ему досталась роль Дэна Пауккети. Также в картине задействованы такие актеры, как Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт.
Мэттью Перри, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон. Фото: Global Look Press
А в конце мая 2021 года вышел специальный эпизод культового сериала «Друзья». В работе над проектом приняли участие все актеры, сыгравшие ключевые роли. Правда, вопреки надеждам поклонников, они предстали на экранах не в образе своих персонажей.
В спецвыпуске ситкома Мэттью сыграл самого себя. Фанаты актера были рады видеть его в долгожданной серии, однако выразили опасение по поводу состояния здоровья кумира. В прединтервью Перри выглядел неважно — внимательные зрители отметили невнятную речь и отстраненный взгляд.
Мэттью Перри и Дэвид Швиммер в специальном эпизоде сериала «Друзья». Фото: Global Look Press
Многочисленные романы с красавицами и разбитое сердце
В харизматичного голубоглазого и статного красавца с отличным чувством юмора влюбились миллионы телезрительниц по всему миру. Среди них и актриса «Игры престолов» Софи Тернер. В одном интервью она рассказала, что пыталась флиртовать с актером через соцсети.
Не обошли вниманием Мэттью Перри, занявшего по опросу журнала «Пипл» в 1999 году седьмую ступеньку в топ-50 самых красивых людей планеты, и звездные коллеги. Поговаривают, у комика были романы с Лиззи Каплан, Лорен Грэм и Ясмин Блит. Но пронырливым папарацци редко удавалось разузнать хоть какие-то подробности личной жизни звезды.
Спустя много лет актер сам рассказал, что у него были отношения с Джулией Робертс, он даже был знаком с ее семьей и провел с возлюбленной новогодние праздники в 1996-м.
В 2015 году в прессу просочились слухи, что Мэттью Перри встречается с Кортни Кокс, сыгравшей в «Друзьях» Монику, возлюбленную Чендлера. В ноябре актриса рассталась с ирландским музыкантом Джонни Макдэйдом и нашла дружеское плечо и понимание Мэттью. Таблоиды пестрели радостными сообщениями, что спустя 11 лет после закрытия проекта Моника и Чендлер объединились вне экрана. Но роман двух звезд оказался всего лишь слухами.
Мэттью Перри и Джулия Робертс. Фото: Global Look Press
В 2019 году Мэттью Перри поймали папарацци с новой девушкой – пара выходила из итальянского ресторана. Избранницей актера оказалась Молли Гурвиц, агент по поиску талантов и продюсер. Девушка была на 22 года младше Мэттью, однако это не помешало им найти общий язык. Инсайдер рассказал, что отношения вышли на серьезный уровень.
А в скором времени и сама Молли подтвердила роман. В период рождественских праздников в личном блоге она выложила фотографию из пентхауса актера.
Весной появились слухи, что пара рассталась. Источник сообщал, что Мэттью проводил режим самоизоляции в одиночестве. Со своей девушкой он не сошелся характером.
Ходили слухи, что пара даже мечтала стать родителями. Но и эти отношения потерпели крах, о чем не без сожаления актер сделал официальное заявление летом 2021-го. Причину разрыва он не называл, но журналисты предположили, что, возможно, Молли переживала по поводу возвращения своего избранника к пагубным привычкам.
Мэттью Перри и Молли Гурвиц. Фото: Global Look Press
Проблемы со здоровьем
Мэттью Перри длительное время страдал от различных зависимостей. В 1997 году он прошел лечение в специализированной клинике. Его вес резко менялся и даже дошел до критической отметки, актер похудел до 66 кг при росте 1,83 м.
В 2001 году актер снова попал в реабилитационный центр из-за депрессии. Позже он признался, что из-за своего пагубного влечения потерял память, он не помнил три года съемок сериала «Друзья». Ситуация повторилась и в 2015 году.
Однако на этом проблемы со здоровьем у Мэттью Перри не закончились. В 2018 году врачи диагностировали у него острую перфорацию ЖКТ. Актеру провели экстренную операцию, чтобы предотвратить сепсис. По этой причине последние годы жизни Мэттью проходил с калоприемником.
Через два года, посещая реабилитационный центр, актер, как стало известно позднее, специально симулировал боль, чтобы врачи прописывали ему сильные обезболивающие. В один момент сердце звезды не выдержало. Остановка длилась 5 минут, а медики, делая сердечно-легочную реанимацию, сломали ему 8 ребер.
Мэттью Перри в свои последние годы. Фото: Global Look Press
По признанию Перри, зависимость обошлась ему в круглую сумму — $ 9 млн. По подсчетам знаменитости, ему провели 14 операций на желудке. Он 15 раз лежал в реабилитационных центрах.
Хоть поклонники и знали о проблемах звезды, опубликованная им автобиографическая книга «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» в 2022 году произвела фурор. В ней Мэттью подробно описал свою историю борьбы с зависимостью от препаратов, длившуюся долгие годы.
Фанаты узнали из мемуаров, что знаменитости пришлось пережить множество операций, кому и клиническую смерть. Врачи говорили о 2 % шансов на выздоровление, и, к счастью, тогда Перри удалось выжить.
Мэттью Пэрри и Кортни Кокс. Фото: соцсети
Смерть артиста
29 октября 2023 Мэттью Перри умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Шокирующую новость подтвердило окружение звезды. Причина смерти Перри — утопление, Мэттью утонул в собственном джакузи из-за сердечного приступа.
По словам помощника, актер пару часов играл в пиклбол, после чего отправил его с поручением. Помощник некоторое время не мог связаться с Перри и вызвал спасателей, которые и обнаружили тело артиста в джакузи без признаков жизни.
Мэттью Перри в том самом джакузи за несколько дней до смерти. Фото: соцсети
Безутешные поклонники отметили, что последнее фото в соцсетях актер выложил именно из этого злополучного джакузи за пять дней до трагедии. Легендарному «Чендлеру» было 54 года.