Гениальные роли в кино, любовь миллионов зрителей и неудачные романы: чем запомнился актер Мэттью Перри

Биография голливудской звезды

Мэттью Перри — американская и канадская кинозвезда, засиявшая на небосклоне мирового кинематографа после появления в культовом молодежном ситкоме. Талантливый актер с удивительной харизмой и обаянием завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. При этом ему удавалось грамотно чередовать комедийные и драматическое роли, не позволяя зрителям привыкать к одному амплуа.

Рос в актерско-журналистской семье и будучи подростком перебрался в США

Родился актер родился 19 августа1969 года в американском штате Массачусетс, в городе Уильямстаун, в актерско-журналистской семье. Мама Мэттью, Сьюзан Мари, в молодости мечтала о карьере в модельном бизнесе. Отец, Джон Беннетт Перри, сумел закрепиться в киноиндустрии, но высокого звездного статуса так и не достиг.

Еще в раннем детстве Мэттью его родители развелись. Сьюзан вернулась в родную Оттаву, но карьеру модели так и не сделала. Женщина устроилась канцелярским клерком в приемной главы правительства Пьера Трюдо, но вскоре стала пресс-секретарем премьер-министра.

Сьюзан нашла личное счастье во втором браке, выйдя замуж за телевизионного журналиста Кита Моррисона. Недолго оставался одиноким и отец Мэттью: Джон Беннет женился на актрисе Дебби Бойл, родившей мужу дочь Мию. У Мэттью Перри появились единоутробные брат и три сестры, с которыми будущей звезде приходилось нянчиться.