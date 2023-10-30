Байгали Серкебаев хотел быть спортсменом, но влюбился в музыку: жизнь и творчество лидера группы «А-Студио»

Детство и юность
Музыкант Байгали Серкебаев родился 27 июня 1958 года в городе Алма-Ате в семье известного оперного певца Ермека Бекмухамедовича Серкебаева и Тамары Ефимовны Лебедевой. На тот момент в семье уже рос старший сын, 10-летний Алмас, который мечтал о братике.
Отец хотел, чтобы младший наследник стал классическим музыкантом — дирижером или пианистом. В пять лет ребенка начали учить игре на фортепиано. Артист занимался неохотно: в то время как сверстники играли во дворе, ему приходилось сидеть за инструментом по несколько часов.
Мать и отец были заняты работой, воспитывал Байгали в основном старший брат Алмас. Он же помогал ему осваивать музыкальные дисциплины. Однако младший сын не хотел идти по стопам знаменитого папы и в какой-то момент всерьез заинтересовался футболом.
В 7-м классе он записался в спортивную школу, но Алмас настоял на занятиях музыкой. Взрослый брат всегда был авторитетом для младшего Серкебаева, поэтому тот вернулся за инструмент и продолжил многочасовые занятия.
Байгали Серкебаев в детстве. Фото: социальные сети
Впоследствии Байгали поступил в консерваторию по классу фортепиано, где его педагог Аида Петровна Исакова сумела по-настоящему заинтересовать студента музыкой. Именно тогда у него возникла настоящая любовь к тому, чем он занимается.
Музыкальная карьера
После окончания учебного заведения молодой выпускник присоединился к группе «Арай», которая работала с известной казахской исполнительницей Розой Рымбаевой. Однако со временем почти все участники коллектива ушли, и солистка предложила молодому таланту возглавить обновленную группу.
В состав «Арая» тогда вошли саксофонист Батырхан Шукенов и бас-гитарист Владимир Миклошич. Коллектив стал пользоваться популярностью и в 1983 году стал лауреатом VIII Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве.
Музыкант Байгали Серкебаев со своим творческим коллективом в ранние годы. Фото: социальные сети
В конце 1980-х годов Байгали и его единомышленники решили изменить название группы и начать новый виток карьеры под именем «Алмата». После выхода дебютного альбома коллектив стал известен как «Алма-Ата-Студио» и исполнял композиции в стиле new wave и funk, экспериментируя с казахскими народными песнями.
Однако настоящим лотерейным билетом для группы стала песня «Джулия», которую услышал Филипп Киркоров и даже намеревался спеть, заявив, что композиция ему была подарена.
Однако Алла Пугачева отреагировала на это однозначно, заявив, что такие произведения не дарят, и пригласила творцов в Москву на съемки «Рождественских встреч».
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Байгали Серкебаев с группой «А-Студио». Фото: социальные сети
После этого группа изменила название на привычное для всех «А-Студио» и успешно начала свой путь в мире российского шоу-бизнеса. Тогда и был задан старт звездной жизни с многочисленными интервью, съемками клипов и участием в концертах.
«А-Студио»
До 2000 года вокалистом группы был Батырхан Шукенов. Однако 31 октября 2000 года, после последнего концерта в Казани, он решил начать сольную карьеру. Его место заняла Полина Гриффис, которая впервые появилась в клипе на песню «Такие дела» весной 2001 года.
В августе того же года были сняты съемки на англоязычную композицию SOS, музыку к которой сочинил Серкебаев. Через четыре года Кети Топурия стала основным вокалистом группы.
В январе 2007 года «А-Студио» получили награду «Платиновый Тарлан» за свой вклад в музыку Казахстана. В октябре того же года коллектив был признан лучшим составом на MTV RMA – 2007.
Затем группу номинировали на премию «Муз-ТВ» в категориях «Лучшая поп-группа» и «Лучший дуэт» за трек «Сердцем к сердцу».
Группа «А-Студио». Фото: социальные сети
23 апреля 2012 года в Кремле состоялся юбилейный концерт в честь 25-летия группы, на котором также выступил Батырхан Шукенов. Впоследствии было выпущено музыкальное произведение «Раз и навсегда», исполненное с проектом 3XL Pro, которое стало саундтреком к криминальной драме «Бригада. Наследник».
Позже группа представила клип на песню «Только с тобой», музыку к которой помог написать Игорь Крутой.
В марте 2018 года «А-Студио» вместе с Эмином Агаларовым (Emin) стали лауреатами в категории «Дуэт года» на премии «Жара Music Awards» за хит «Если ты рядом».
В мае 2020 года группа презентовала сингл «Остров», посвященный 33-летию творческого состава. В июне был выпущен анимационный клип на песню, сценарий к которому написал Байгали Серкебаев, а за постановку отвечали итальянские аниматоры Дэнни Сауро и Лука Баттиато.
Спустя год автор совместно с Ильей Зудиным записал трек «Дискотека». Позже поклонники восхищались новой композицией «Мосты», записанной в сотрудничестве с соотечественником M’Dee.
Байгали Серкебаев и Кети Топурия во время работы на сцене. Фото: социальные сети
Личная жизнь
В юности Байгали Серкебаев встретил свою Раушан, которая стала ему преданным партнером и женой. У пары есть две дочери, Камила и Сана. Девушки получили музыкальное образование по классу скрипки.
Байгали Серкебаев с семьей. Фото: социальные сети
Сейчас Камила занимается проектом TheatreHD, который позволяет казахстанцам наслаждаться мировыми театральными постановками на большом экране, а Сана работает в индустрии моды.
В 2016 году в СМИ появились слухи о том, что продюсер уходит от жены к модели и певице Ольге Жаровой. Но никто из звезд не подтвердил отношения.
Байгали Серкебаев в настоящее время
Сегодня Байгали Серкебаев продолжает развиваться в творческом направлении. В интервью на YouTube-канале Арманжана Байтасова он рассказал о семье, истории группы и своих планах.
Кроме того, у Серкебаева есть бизнес — он является совладельцем московского клуба Emporio Cafe, где постоянно проводятся джазовые вечера и музыкальные встречи.
Байгали также занимается продюсированием коллектива The Jigits, состоящего из финалистов казахстанской «Фабрики звезд» Равиля Исакова, Алишера Егембердиева и Батыржана Тазабекова.
Лидер группы «А-Студио» Байгали Серкебаев. Фото: Global Look Press