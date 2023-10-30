Байгали Серкебаев хотел быть спортсменом, но влюбился в музыку: жизнь и творчество лидера группы «А-Студио»

Детство и юность

Музыкант Байгали Серкебаев родился 27 июня 1958 года в городе Алма-Ате в семье известного оперного певца Ермека Бекмухамедовича Серкебаева и Тамары Ефимовны Лебедевой. На тот момент в семье уже рос старший сын, 10-летний Алмас, который мечтал о братике.

Отец хотел, чтобы младший наследник стал классическим музыкантом — дирижером или пианистом. В пять лет ребенка начали учить игре на фортепиано. Артист занимался неохотно: в то время как сверстники играли во дворе, ему приходилось сидеть за инструментом по несколько часов.

Мать и отец были заняты работой, воспитывал Байгали в основном старший брат Алмас. Он же помогал ему осваивать музыкальные дисциплины. Однако младший сын не хотел идти по стопам знаменитого папы и в какой-то момент всерьез заинтересовался футболом.

В 7-м классе он записался в спортивную школу, но Алмас настоял на занятиях музыкой. Взрослый брат всегда был авторитетом для младшего Серкебаева, поэтому тот вернулся за инструмент и продолжил многочасовые занятия.