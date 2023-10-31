Два мужа и два развода Алены Апиной: почему звезда 90-х осталась одна

Алена Левочкина (так звучит настоящая фамилия певицы) родилась 23 августа 1964 года в Саратове. Ее родители не имели никакого отношения к музыке и искусству: мама работала продавцом, отец – инженером. Но ради единственной дочери они готовы были горы свернуть. Девочке купили пианино, хотя эти затраты были для семьи очень серьезными.

Мама мечтала: музыкально одаренная дочь будет работать в детском саду, заниматься с детишками. Сама же Алена хотела непременно выступать на сцене. Поступив в 5 лет в музыкальную школу, она училась с удовольствием. А после окончания Саратовского музыкального училища девушка устроилась на работу в клуб – аккомпаниатором. А потом поступила в консерваторию, на вокальное отделение: преподавателям понравился особенный тембр голоса и собственная манера исполнения Алены.

Группа «Комбинация»

