Два мужа и два развода Алены Апиной: почему звезда 90-х осталась одна

Со стороны казалось, что в личной жизни Алены Апиной – полный порядок: ведь она такая простая, озорная, веселая девчонка! На деле все было гораздо сложнее…
Единственная дочь
Алена Апина в детстве с бабушкой. Фото: соцсети
Алена Левочкина (так звучит настоящая фамилия певицы) родилась 23 августа 1964 года в Саратове. Ее родители не имели никакого отношения к музыке и искусству: мама работала продавцом, отец – инженером. Но ради единственной дочери они готовы были горы свернуть. Девочке купили пианино, хотя эти затраты были для семьи очень серьезными.
Мама мечтала: музыкально одаренная дочь будет работать в детском саду, заниматься с детишками. Сама же Алена хотела непременно выступать на сцене. Поступив в 5 лет в музыкальную школу, она училась с удовольствием. А после окончания Саратовского музыкального училища девушка устроилась на работу в клуб – аккомпаниатором. А потом поступила в консерваторию, на вокальное отделение: преподавателям понравился особенный тембр голоса и собственная манера исполнения Алены.
Группа «Комбинация»
Алена Апина в молодости. Фото: соцсети
Необычный голос сослужил ей отличную службу – благодаря ему Алена была принята в девичью вокальную группу «Комбинация»: продюсеры были впечатлены ее артистичностью. В числе других солисток Алена принялась гастролировать по стране. Признание пришло не сразу. Пиком популярности «Комбинации» можно назвать 1988 год.
Девушки-участницы прославились на всю страну, их с нетерпением ждали в разных городах, билеты на концерты «Комбинации» раскупались, словно горячие пирожки. Вместе с Аленой Апиной в то время в группе выступали Татьяна Иванова, Светлана Костыко и Татьяна Долганова. Вскоре саратовские девчонки уже покоряли Москву.
Сольная карьера
Алена Апина (вторая справа) в составе группы "Комбинация". Фото: соцсети
Спустя несколько лет Апина покинула коллектив, чтобы развивать сольную карьеру. И, как показало время, сделала совершенно правильно. Ее песни – «Ксюша», «Леха» и другие – нравились зрителям, ее встречали на «ура». Первый сольный альбом Алены, вышедший в 1992 году, носил название «Улица любви». Кроме песни «Бухгалтер», слова для которой сочинила Алена, в него вошли и другие хиты. В середине 90-х на всю Москву и Петербург прогремел ее мюзикл «Лимита» - он неизменно собирал аншлаг.
Известные песни и клипы Алены Апиной
Алена Апина в кружевном белье. Фото: кадр из клипа "Близость"
Затем певица выпустила второй диск – «Танцевать до утра» - с песнями «Электричка», «Узелки». Вместе с Муратом Насыровым Алена исполнила песню «Лунные ночи», которая «порвала» дискотеки и хит-парады. Всего Апина выпустила больше десяти сольных альбомов – «Соперница», «Тополя», «Еще раз про любовь»… Зрители тепло приняли хит «Подруги», а ее клипы на песни «Близость» и «Девушка Бонда» вызвали самые разные эмоции – певица появлялась в них в неглиже, что понравилось не всем. Впрочем, при своем росте 164 см и весе 57 кг Алена вполне может себе позволить рискованные наряды.
Роли в кино, участие в телепередачах
Алена Апина в сериале "Неотложка". Фото: кадр из сериала
В одной из серий популярного российского сериала «Неотложка» Алене досталась главная роль. Первый опыт оказался удачным – певицу пригласили и в другие проекты: «Параллельно любви», «Провинциальные страсти». Кроме того, поклонники могли увидеть Алену в телепроектах – она вела передачу «Полевая почта», присутствовала в качестве гостьи на программе «Привет, Андрей!», посвященном юбилею группы «Комбинация». Появлялась она и в таких популярных передачах, как «Три аккорда», «Музыкалити», «Суперстар! Возвращение».
Как муж руководил доходами Алены Апиной
Алена Апина с Александром Иратовым и дочерью Ксюшей. Фото: соцсети
Поклонники «Комбинации» думали, что артистки зарабатывают «бешеные» деньги. Между тем, это было не так.
«У нас не было бешеных денег, хоть мы и давали по 30-40 концертов в месяц. Это были 1988 — 1991 годы, в стране бардак, в экономике кавардак. Когда я уходила из группы, моя зарплата составляла около 100 рублей за концерт. На эти деньги я могла снять простую квартиру, купить себе бантики-булавки, куда-то поехать в путешествие. Но на первую квартиру в Москве я себе в «Комбинации», конечно, не заработала», - рассказывала певица в интервью.
Позднее всеми заработками Апиной стал распоряжаться ее муж и продюсер – Александр Иратов. По словам Апиной:
«Всем заведовал муж, а я даже не знала, сколько я стою. Да, у нас появлялись дома, квартиры, машины, мы много путешествовали. Но сколько в этом бюджете моих денег, а сколько денег мужа, я даже не спрашивала».
После развода у Алены остались дом и машина. Сегодня певица зарабатывает не только исполнением песен, но и участием в различных телешоу.
Два брака и два развода Алена Апиной
Валерий Апин. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"
Еще юной девушкой Алена вышла замуж за художника Валерия Апина. Этот брак оказался очень коротким – спустя пару месяцев молодые развелись, но Алена решила сохранить фамилию мужа. Потом заниматься личной жизнью стало некогда – постоянные репетиции, выступления, гастроли…
Свадьба Алены Апиной и Александра Иратова. Фото: соцсети
Но именно профессия принесла певице новую любовь. Выступая в Ташкенте, она познакомилась с Александром Иратовым – он занимался организацией концерта. Именно Иратов уговорил Алену начать сольную карьеру – и стал ее продюсером. Они начали встречаться, поженились. Казалось, в их семье все хорошо. Огорчало одно: не было детей. После долгих и безуспешных попыток забеременеть певица решила воспользоваться услугами суррогатного материнства. И в 2001 году на свет появилась их дочь, которую назвали Ксенией. Девочка окончила музыкальную школу, но по стопам мамы не пошла – стала врачом.
Алена Апина с дочерью Ксенией. Фото: соцсети
В 2016 году стало известно о разводе Алены Апиной и Александра Иратова. Певица поделилась этим известием в своем аккаунте и объяснила, что ее супруг увлекся другой женщиной.
«Женщин у него было много, даже говорить об этом не стоит. Вот такой человек... Для него это не было изменой и чем-то грандиозным. Но прошло 4 года, и Александр счастлив с другой женщиной. Ему нравится возвращаться в свой дом. У него все хорошо... Да и у меня тоже», - признавалась певица в интервью.
Спустя несколько лет после развода Апину стали замечать в компании импозантного мужчины. Пара приходила на светские мероприятия, и было заметно, что между ними нежные отношения.
Новые песни, суды и личная жизнь Алены Апиной
Алена Апина в программе "Три аккорда". Фото: кадр из шоу
Алена Апина продолжает радовать поклонников новыми песнями. В 2022 году вышли хиты «Цыган» и «От земли до неба» в ее исполнении. Несмотря на имидж «простой девчонки», Алена Апина не дает себя в обиду – увидев в 2020 году, как ее песню «Бухгалтер» исполняет Альбина Джанабаева, Апина подала в суд на телеканал. После череды судебных разбирательств ей выплатили компенсацию, как автору песни, – 150 тысяч рублей.
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Алена Апина часто появляется на телеэкранах – дает интервью, принимает участие в ток-шоу, выступает на сцене… А вот замуж, похоже, больше не собирается – ей хватило двух браков, и теперь она предпочитает оставаться свободной женщиной.