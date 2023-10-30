От кухонного работника на корабле до шеф-повара престижного столичного ресторана: карьерный путь Андрея Шмакова

В 13 лет Андрей начал думать о том, кем хочет стать. Он мог пойти по стопам мамы, которая шила одежду, хотел стать клоуном, как его кумир Никулин. Но родные одобрили идею стать коком на пассажирском судне.

После 8-го класса Шмаков поступил в Таллинское мореходное училище на механика. Андрей некоторое время работал по специальности, будучи студентом. В 1992 году получил диплом и хотел устроиться в морское пароходство Эстонии. Но произошел развал Советского союза, поэтому пришлось искать другие варианты.

В то время частная компания как раз набирала моряков на иностранные суда. Шмакова определили в буфет корабля, перевозившего сжиженный газ. На протяжении трех лет будущей шеф-повар трудился кухонным работником и перенимал опыт кока.