От кухонного работника на корабле до шеф-повара престижного столичного ресторана: карьерный путь Андрея Шмакова

Детство и юность
В семье военных в Ленинграде 26 августа 1973 года появился на свет Андрей Шмаков. Его дедушку направили служить в Таллин, следом за ним отправилась вся семья. Там мальчик и провел свое детство.
Андрей часто болел, несмотря на то, что занимался спортом - посещал бассейн. Из-за этого много времени проводил дома и помогал бабушке на кухне. Так он уже в юности умел варить щи, лепить пельмени, консервировать рыбу.
Андрей Шмаков в детстве. Фото: социальные сети
В 13 лет Андрей начал думать о том, кем хочет стать. Он мог пойти по стопам мамы, которая шила одежду, хотел стать клоуном, как его кумир Никулин. Но родные одобрили идею стать коком на пассажирском судне.
После 8-го класса Шмаков поступил в Таллинское мореходное училище на механика. Андрей некоторое время работал по специальности, будучи студентом. В 1992 году получил диплом и хотел устроиться в морское пароходство Эстонии. Но произошел развал Советского союза, поэтому пришлось искать другие варианты.
В то время частная компания как раз набирала моряков на иностранные суда. Шмакова определили в буфет корабля, перевозившего сжиженный газ. На протяжении трех лет будущей шеф-повар трудился кухонным работником и перенимал опыт кока.
Андрей Шмаков с мамой возле Таллинского мореходного училища. Фото: социальные сети
Кулинария
Андрей 8 лет работал на корабельных кухнях, меняя пассажирские суда на промышленные. В перерывах трудился поваром в ресторанах на суше.
В 26 лет Шмаков решил изменить свою жизнь. Его товарищ открыл в Таллине итальянский ресторан, куда взял Андрея. Для того, чтобы занять это место Шмаков какое-то время бесплатно работал в итальянских ресторанах и кафе, обучался мастерству у местных поваров, постигал азы национальной кухни.
Повар Андрей Шмаков. Фото: социальные сети
В 2008 году Шмаков вернулся в Россию и устроился в новый ресторан с нордической кухней в Санкт-Петербурге. Но спустя три года опять вернулся в Эстонию.
Летом 2013 года Шмакова жизнь закинула в московский «Метрополь». Это предложение Андрей обдумывал более полугода. Ресторану на 200 мест нужна была полная перезагрузка. Когда шеф-повар полностью наладил работу «Метрополя», у него возникла идея переделать банкетный зал с видом на Кремль в новый проект.
Андрей Шмаков во время работы. Фото: социальные сети
Так, в 2015 году на свет появился ресторан Savva, названный в честь мецената Саввы Мамонтова, начавшего постройку «Метрополя».
Ресторан специализировался на русской кухне по авторским рецептам. Три года спустя заведение закрыли на реконструкцию, потому что потребовались существенные изменения.
С помощью ресторатора Аркадия Новикова изменили концепцию и меню. Осенью 2020 года ресторан был полностью обновлен, а через год получил мишленовскую звезду.
Шеф-повар Андрей Шмаков в рабочей форме. Фото: социальные сети
На протяжении всех лет своей работы Шмаков пытался наладить собственный бизнес в Эстонии. В 2005 году открыл первое семейное кафе со средиземноморской кухней Amore, но выручки оно не приносило и через шесть лет его закрыли.
В 2017 году основал гастропаб Tartar, а через три года был открыт ресторан морепродуктов Love mussels, которые работают до настоящего времени.
Андрей не только готовит, но и обучает этому мастерству. Шмаков ведет продвинутый поварской курс для профессионалов в Novikov School,а также возглавляет престижный кулинарный конкурс Bocuse d’Or Russia.
Помимо всего, шеф-повар выпустил книгу «Четыре сезона. Лучшие рецепты моей кухни», не раз появлялся в телешоу «Кулинарный поединок» и «Время обедать». В 2019 году стал вести свой YouTube-канал с видеорецептами.
Андрей Шмаков на шоу «МастерШеф. Дети». Фото: социальные сети
Телепроекты
Шмаков стал соведущим проекта «МастерШеф. Дети» для юных кулинарных талантов. Дебютный сезон вышел на СТС осенью 2015 года. Первым победителем шоу стал 14-летний житель Балашихи Алексей Старостин, который выиграл две недели стажировки в Сингапуре.
Осенью 2016 года вышел второй сезон программы. Он завершился к декабрю. Тогда 11-летняя девочка из Твери София Понькина выиграла обучение в лондонской школе Джейми Оливера.
В 2022 году Шмаков совместно с итальянским шеф-поваром Мирко Дзаго стал вести трэвел-шоу «Повара на колесах» на Первом канале.
Звездные повара путешествуют по стране, знакомятся с национальной кухней и проводят кулинарные состязания.
Андрей Шмаков с семьей. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Андрей Шмаков многодетный отец, воспитывает трех дочерей. Жена Алена - профессиональный сомелье. Сейчас управляет семейными ресторанами.
Супруга подарила мужу первую девочку в 1999 году. Как раз по этой причине Андрей оставил море и начал укрепляться на суше. Старшую дочь зовут Мария, в 2010 году на свет появилась Полина, в 2012 году - Майя.
Андрей Шмаков с дочерьми. Фото: социальные сети
Семья Андрея обосновалась в Таллине, а он фактически живет на две страны.
Андрей Шмаков сейчас
В 2023 году Шмаков стал ведущим нового шоу на СТС «Стать шефом».
В программе участвуют начинающие повара, которые хотят набраться опыта у опытных мастеров. В качестве приза победитель получит денежное вознаграждение и путевку на стажировку в мишленовское заведение столицы.
Шмаков старается быть жестким и принципиальным, чтобы подготовить участников ко всем трудностям поварской жизни.
Блюда участников оценивают не только наставники - Александр Белькович, Алиса Полунина и Андрей Шмаков, но и звездные гости. В студии побывали Валя Карнавал, Янина Студилина и другие.
Андрей Шмаков с женой и дочерьми. Фото: социальные сети