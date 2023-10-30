Повороты судьбы Александра Любимова: родился в семье шпиона, стал символом перестройки и дружил с Женей Белоусовым

Александра Любимова называют одним из глашатаев перестройки. Когда в конце 80-х – начале 90-х появлялась заставка программы «Взгляд» с его участием, получался эффект «17 мгновений весны». Улицы городов тут же пустели, преступность снижалась, а люди оставались у телевизора так же, как это было во время показа сериала о приключениях Штирлица.

С чем был связан такой интерес? Почему, несмотря на разность интересов, Александр Любимов подружился с Женей Белоусовым? И какие отношения у него были с Сергеем Бодровым-младшим на самом деле? Об этом – в материале Teleprogramma.pro.

Родители. Разведчик Михаил Любимов и актриса Екатерина Вишневская

Александр Любимов родился в Лондоне 23 июня 1962 года. Место рождения известного телеведущего связано с тогдашней деятельностью его отца. Александр – сын полковника внешней разведки Михаила Любимова. Об этом незаурядном человеке, с которым однажды довелось познакомиться автору этих строк, стоит сказать отдельно.

«Скользя по лезвию ножа, / Дрожа от сладости пореза, / Чтоб навсегда зашлась душа, / Коснувшись холода железа», – так писал начинающий разведчик Михаил Любимов об адреналине в шпионаже.

В 60-е годы, являясь вторым секретарем посольства СССР в Англии, он активно собирал информацию, используя агентуру и официальные связи. Правда, уже в 1965 году, улыбающегося Майка, как называли там Любимова, выслали из туманного Альбиона как персону нон-грата.

Впрочем, это досадное обстоятельство не повлияло на его карьеру. И уже через два года Михаил Любимов отправился в Данию, где формально трудился первым секретарем советского посольства. В середине 70-х он организовывал и координировал весь антибританский шпионаж в Москве, а в 1976 году снова направился резидентом в Данию.

Почему Любимов когда-то превратил свою жизнь в опасную игру? Просто, будучи пылким юношей, он верил в торжество социализма, а на разведку смотрел не иначе как на инструмент претворения в жизнь мировой революции. К тому же, его завораживала сама технология шпионажа: тайные встречи и вербовки, разработки, тайники на кладбищах, контрнаблюдение…