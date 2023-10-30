Повороты судьбы Александра Любимова: родился в семье шпиона, стал символом перестройки и дружил с Женей Белоусовым

Александра Любимова называют одним из глашатаев перестройки. Когда в конце 80-х – начале 90-х появлялась заставка программы «Взгляд» с его участием, получался эффект «17 мгновений весны». Улицы городов тут же пустели, преступность снижалась, а люди оставались у телевизора так же, как это было во время показа сериала о приключениях Штирлица.
С чем был связан такой интерес? Почему, несмотря на разность интересов, Александр Любимов подружился с Женей Белоусовым? И какие отношения у него были с Сергеем Бодровым-младшим на самом деле? Об этом – в материале Teleprogramma.pro.
Родители. Разведчик Михаил Любимов и актриса Екатерина Вишневская
Александр Любимов родился в Лондоне 23 июня 1962 года. Место рождения известного телеведущего связано с тогдашней деятельностью его отца. Александр – сын полковника внешней разведки Михаила Любимова. Об этом незаурядном человеке, с которым однажды довелось познакомиться автору этих строк, стоит сказать отдельно.
«Скользя по лезвию ножа, / Дрожа от сладости пореза, / Чтоб навсегда зашлась душа, / Коснувшись холода железа», – так писал начинающий разведчик Михаил Любимов об адреналине в шпионаже.
В 60-е годы, являясь вторым секретарем посольства СССР в Англии, он активно собирал информацию, используя агентуру и официальные связи. Правда, уже в 1965 году, улыбающегося Майка, как называли там Любимова, выслали из туманного Альбиона как персону нон-грата.
Впрочем, это досадное обстоятельство не повлияло на его карьеру. И уже через два года Михаил Любимов отправился в Данию, где формально трудился первым секретарем советского посольства. В середине 70-х он организовывал и координировал весь антибританский шпионаж в Москве, а в 1976 году снова направился резидентом в Данию.
Почему Любимов когда-то превратил свою жизнь в опасную игру? Просто, будучи пылким юношей, он верил в торжество социализма, а на разведку смотрел не иначе как на инструмент претворения в жизнь мировой революции. К тому же, его завораживала сама технология шпионажа: тайные встречи и вербовки, разработки, тайники на кладбищах, контрнаблюдение…
Михаил Любимов в студии программы «Судьба человека». Фото: канал «Россия 1»
Но в 1980-м году Любимова «ушли» из КГБ из-за второго развода – справедливо, как он считает. Тем более что всю жизнь разведчик мечтал стать писателем. Он написал несколько увлекательных романов, таких как «Декамерон шпиона», «И ад следовал за ним», «Записки непутевого резидента» и других. Известный режиссер Владимир Бортко снял по одной из его книг фильм «Душа шпиона».
Мама Александра – актриса московского театра Гоголя Екатерина Вишневская, с которой советский разведчик познакомился в Москве, а потом она поехала за ним в Лондон.
«Красавица невероятная. То, что она красива, – это факт, но она была и совершенно изумительным человеком. К красивой женщине рано или поздно привыкаешь, а вот к умной ты никогда не привыкнешь, она всегда тебе интересна», – сказал однажды Михаил Любимов в интервью программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова.
Вместе с Екатериной Михаил Любимов посещал светские приемы, знакомился с влиятельными людьми, с артистами и писателями Лондона, с помощью которых можно было получать необходимую информацию. Разумеется, женщина знала, кем на самом деле является ее муж. Но не болтала лишнего, ибо болтун – находка для шпиона.
Александр Любимов в детстве. Фото: соцсети
Однако, как рассказал Михаил Любимов в интервью Борису Корчевникову, именно жена стала инициатором их развода.
«Она все время рвалась в театр. Была предана ему. Именно она подала на развод. Для меня это тогда был большой удар, – признался знаменитый разведчик. – Но мы остались на всю жизнь друзьями. Потом дружили с ее следующим мужем».
Александру было шесть лет, когда его родители подали на развод. В детстве от мальчика скрывали, что его отец – разведчик, дабы ребенок не смог наговорить лишнего, как это часто случается с детьми. Да и потом, вскоре после разрыва, Екатерина встретила другого мужчину. И впоследствии воспитанием юного Саши занимался уже отчим.
Учеба и первые успехи
После школы Александр поступил в МГИМО, на экономиста-международника. В институте Любимов выучил английский, французский и датский языки, хотя во время учебы ему приходилось подрабатывать переводчиком и даже грузчиком на Микояновском мясокомбинате.
Александр Любимов в молодости. Фото: соцсети
«Взгляд»
А впоследствии вместе с Владиславом Листьевым и Дмитрием Захаровым был приглашен Эдуардом Сагалаевым и Анатолием Лысенко в Главную редакцию программ для молодежи Центрального телевидения, где с 1987 года делал программу «Взгляд».
Специализировался на «острых» материалах: записал первое интервью с создателем водородной бомбы Андреем Сахаровым, сделал сюжет о событиях в Тбилиси в апреле 1989 года, вел репортажи из Нагорного Карабаха.
Программа «Взгляд» стала одним из символов перестройки и гласности. В студии задевались самые болевые точки общества: Чернобыль и Афганистан, беспредел в армии, бюрократия во власти, бездомные дети, борьба с наркозависимостью. Именно во «Взгляде» зрители впервые увидели Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, группы «Чайф», «Наутилус», о которых ранее даже никто не слышал.
Популярности программы способствовала, конечно, не только злободневность событий, но и энергетика ведущих – молодых, яростных, смелых, свободных… (В разное время программу вели Владислав Листьев, Александр Политковский, Владимир Мукусев, Сергей Бодров – младший, Евгений Додолев и другие журналисты.) Они не боялись вслух говорить о том, о чем советские граждане шептались только на кухнях, поэтому завоевали любовь и уважение зрителей.
А там, где есть интерес и любовь, возникает множество мифов и легенд.
«Анатолий Лысенко (руководитель программы «Взгляд». — Прим. ред.) придерживается мифологемы, будто Михаил Горбачев на встрече в Рейкьявике договорился с Рональдом Рейганом, что СССР перестанет глушить западные радиостанции (а в пятницу вечером на Би-Би-Си, как известно, шло выдающееся шоу Севы Новгородцева, где звучали лучшие музыкальные хиты Запада) и запустит в ответ на советском телевидении молодежную программу», – рассказывал Александр Любимов в интервью ТАСС.
По словам Любимова, в действительности же все начиналось как искренняя, наивная история. Ведущие были молодыми журналистами, которых старшие товарищи позвали вести программу в прямом эфире на главном телеканале страны. И это стало для них большим вызовом.
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Ведущие программы «Взгляд». Фото: соцсети
Дебютный выпуск «Взгляда» вышел 2 октября 1987-го, а в конце марта 1988 года полный состав ведущих уже отстранили от эфира.
«13 марта 1988-го Нина Андреева опубликовала открытое письмо «Не могу поступиться принципами». Откровенно реакционное и ревизионистское. Тогда же случился первый серьезный конфликт между Михаилом Горбачевым и группой членов Политбюро ЦК КПСС. Нам рикошетом тоже прилетело. В конце марта 88-го нас, первый состав ведущих, отстранили от эфира», – вспоминал Любимов в интервью ТАСС.
По словам Александра, летом 1988 года журналистов вернули обратно в эфир, а передача стала еще более злободневной и политизированной.
Программа «Взгляд» вновь была закрыта в декабре 1990 года и возродилась только после провала путча августа 1991-го. В этот период Любимов продюсировал программу «Взгляд из Подполья», которая распространялась на видеокассетах.
Весной 1994 года программа вновь восстает из пепла и получает новую жизнь. В передаче впервые на российском телевидении появляется писатель Александр Солженицын, режиссер Никита Михалков в день получения «Оскара», президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов.
Во «Взгляде» активно обсуждаются взаимоотношения народа и власти, проблемы морали, бедности, безработицы, «кризиса веры», коснувшегося многих россиян. Ведущие смело говорят о борьбе с наркоманией, конфликте в Чечне, куда Александр Любимов сам выезжал неоднократно.
Другие проекты
Весной 1995 г. на Первом канале появляется проект «Один на один», продолжающий традиции политического диалога, заложенные в программе «Взгляд» 80-х (в рубрике «Контрвью»).
Пик популярности программы пришелся на период избирательной кампании 1995 года. «Дуэль» с привлечением мангового сока между политиками Владимиром Жириновским и Борисом Немцовым тогда побила все рейтинги популярности, ее показали более 100 телекомпаний мира.
В ноябре 1998 года в эфир выходит программа «Здесь и сейчас». Параллельно Александр Любимов выступает в качестве продюсера передач «Сделай шаг», «Женские истории», «Последний герой», «Как это было», «Времена» с Владимиром Познером, «Русская рулетка» с Валдисом Пельшем, «Фабрика звезд», «Большие гонки», «Служу Отчизне!».
В этом же году впервые выходит программа «Жди меня», благодаря которой жителям постсоветских стран удалось найти более 200 тысяч разыскиваемых родственников. Замысел программы возник, когда в эфире передачи «Взгляд» вместе с Сергеем Бодровым – младшим Александр Любимов принимал заявки на поиск людей, пропавших без вести.
Сергей Бодров – младший — первый ведущий программы «Последний герой». Фото: Первый канал
В марте 2001 г. Александр Михайлович занимает пост Первого заместителя Генерального директора ОАО «Первый Канал». А после ухода с этой должности продюсирует такие фильмы и мультфильмы, как «Слепой 2» (НТВ), «Веселые мишки» (Россия), «А зори здесь тихие» (Первый канал), «Заговор» (Россия), «Барвиха» (ТНТ), «Месть», «Смертельная схватка», «Тайна Диона» (анимационный сериал).
В 2006 году он проходит курс «3D-анимация. Производство и управление» в институте анимационного искусства в Лос-Анджелесе.
А уже через год Любимов становится первым заместителем генерального директора ВГТРК и остается на этой должности до августа 2011 года, когда покидает пост ради участия в избирательной кампании партии «Правое дело». Входит в руководство этого политического объединения, а позже и партии «Гражданская платформа».
В 2008 году Любимов ведет и продюсирует исторический проект «Имя России».
В 2011 году Александр вспомнил навыки, приобретенные во время обучения в Лос-Анджелесе, и запустил необычный проект по обучению заключенных пермской женской колонии №32 мастерству создания 3D-анимации и мультипликации.
Предполагалось, что на базе колонии откроется анимационная студия, которая сможет выполнять заказы наших и иностранных производителей анимации. В течение полутора лет заключенные девушки не только овладели базовыми навыками необычной профессии, но и сами работали над анимационным сериалом «Тайна Диона».
Александр Любимов — лицо компании «ВИD»
В ноябре того же года Александр Любимов стал генеральным директором, а затем и главным редактором информационно-аналитического канала «РБК-ТВ». Но уже спустя три года Александр ушел со своей должности, не покидая при этом состав совета директоров.
В декабре 2014 года Любимов вновь возвратился в телекомпанию «ВИD» на пост президента компании, где занимался продюсированием фильмов, сериалов и передач.
В 2017 году вместе с Камилом Ахметовым Александр Любимов издал книгу «ВИD на ремесло: как превратить талант в капитал», где рассказал о некоторых профессиональных перипетиях своей жизни, поделился секретами журналистского мастерства и рассказал о закулисье программы «Взгляд». Выход издания был приурочен к 30-летию культовой передачи.
Александр Любимов и Сергей Бодров
Тогда же Любимов снялся в фильме Юрия Дудя* (входит в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), посвященного Сергею Бодрову, в котором рассказал, что это именно он заметил исполнителя роли Данилы Багрова и пригласил его во «Взгляд». Однако вдова Бодрова заявила, что это неправда, что приглашение ее муж получил от главного редактора «Взгляда» Сергея Кушнерева. И что между ее супругом и Любимовым никогда не было теплых отношений.
Также Светлана посетовала, что вообще многие незнакомые ей люди выдавали себя за друзей Бодрова и рассказывали об этом на разных передачах.
«Может быть, когда-то они были? Я не знаю. Но пока мы жили с Сережей, в нашем доме появлялись регулярно только четыре человека: Сергей Анатольевич Кушнерев, Сергей Михайлович Сельянов, Алексей Балабанов и еще Володя Карташов, художник, который погиб вместе с Сережей. Все», – поясняла тогда Светлана.
Александр Любимов и Сергей Бодров – младший в студии программы «Взгляд». Фото: соцсети
Также Бодрова рассказывала, что Александр Любимов пообещал режиссеру фильма «Брат-2» Алексею Балабанову помочь с организацией съемок эпизода, когда братья приходят в «Останкино», предоставить студию «Взгляда» и сняться в эпизоде самому, но буквально за день до съемок отказался от своих обещаний. Как уверяла женщина, якобы это была месть за уход Сергея Бодрова из «Взгляда» на съемки «Брата-2».
Сам Александр Любимов ответил на все эти обвинения, но при этом не произнес ни одного плохого слова в адрес своей оппонентки. По словам ведущего, это ее мнение и видение ситуации. Светлана имеет право так думать и говорить, считает он.
Как рассказал Александр Любимов, он был знаком с женщиной еще задолго до того, как Сергей Бодров пришел в компанию «ВИD». Александр отметил, что всегда относился к Светлане с большим уважением. И его восхищало, как спокойно и внешне холодно она пережила случившуюся трагедию, когда съемочная группа Бодрова пропала в Кармадонском ущелье.
«Она ходила по нашим коридорам, и весь телецентр на нее смотрел, как она там, переживает или не переживает? Все ждали драмы. Но, к раздражению некоторых, Света осталась Светой. Ее произошедшее не сломило и даже не надломило, – признавался Александр Любимов.
– Меня это восхищало, а местных кумушек возмущало: «Не переживает она! Вот стерва-то! Могла бы хоть вид сделать!» Хотя, понятно, что она переживала, погиб отец ее детей, человек, который ее просто боготворил, к такому нельзя подготовиться, но если есть чувство собственного достоинства, оно сохраняется даже в таких ситуациях».
Женя Белоусов. Фото: соцсети
Александр Любимов и Женя Белоусов
А вот искренняя дружба Александра Любимова с певцом Женей Белоусовым ни у кого не вызывала сомнений, хотя многих и удивляла. Мол, Александр – московский интеллигент, интеллектуал, а Евгений – хулиган, выросший на улицах Курска.
Как рассказал в своем интервью «Комсомольской правде» режиссер-документалист Михаил Файнштейн, Женя Белоусов – тот человек, который всем нравился и с которым всем хотелось общаться.
И, кстати, Александр Любимов был одним из тех, кто помогал певцу с лекарствами в его последние дни, подставил свое плечо в самое трудное время. Именно Александр вместе с Иваном Демидовым помог поставить памятник артисту на Кунцевском кладбище.
Политика
Политика всегда занимала одно из ведущих мест в жизни Александра Любимова. Так, еще весной 1990 года он победил на выборах в народные депутаты РСФСР и в Совете Национальностей Верховного Совета РСФСР представлял Тамбовскую область, откуда родом его дед. Вместе с другими депутатами Любимов основал фракцию «Смена – Новая Политика».
В 1995–1996 годах он прошел курс «Политический консалтинг и организация избирательных кампаний» в школе Кеннеди Гарвардского Университета. Впоследствии Александр неоднократно принимал участие в организации избирательных кампаний – президентских, парламентских, губернских и городских.
Александр Любимов. Фото: Global Look Press
В октябре 2018 года Александр Любимов стал заместителем председателя «Партии Роста» и ее федеральным секретарем. Также в этом политическом объединении состоят Сергей Шнуров и артист Николай Фоменко. Партия занимается защитой интересов и прав предпринимателей.
Первая жена Татьяна Пушкина
Первой женой Александра Любимова является телеведущая Татьяна Пушкина. Он познакомился с ней в «Останкино», когда оба стояли в очереди за пирожками. Молодые люди разговорились и практически сразу же поняли, что нравятся друг другу. А уже буквально через неделю Любимов сделал Татьяне предложение.
Свадьба Александра Любимова и Татьяны Пушкиной. Фото: соцсети
Когда Александр женился на своей возлюбленной, к тому времени у нее уже был сын от первого брака – Никита. У пары родилась дочь Екатерина. Впоследствии она пошла по стопам бабушки и стала актрисой, работает в Театре Ермоловой.
Однако этот брак не просуществовал больше двух лет. Как пишут СМИ, сейчас бывшие супруги не общаются.
Вторая жена Наталья Куникова
Во второй раз Александр Любимов женился на переводчике и преподавателе японского языка Наталье Куниковой. Наталья – внучка Героя Советского Союза Цезаря Куникова, командира десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля» во время Великой Отечественной войны.
Наталья Куникова. Фото: соцсети
У пары трое сыновей – Кирилл, Олег и Константин. Помимо собственных детей, Любимовы также воспитали осиротевшую соседскую девочку.
Александр Любимов с сыном. Фото: соцсети
Награды и премии
Александр Любимов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Почета (8 декабря 2000) – за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, и объективное освещение событий в Северо-Кавказском регионе; Орденом Дружбы (27 ноября 2006) – за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу.
Александр Любимов. Фото: Global Look Press
Он лауреат Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в персональной номинации: «ТЭФИ 2002» – «Продюсер» – «Последний герой».
Рост и вес
Рост Александра Любимова – 190 сантиметров, вес – 80 килограммов.
Александр Любимов сейчас
Сейчас Александр Любимов – вице-президент Академии российского телевидения.
Знаменитый журналист – достаточно разносторонний человек. Он много читает, любит ходить в театр, а также увлекается хоккеем и кайтсерфингом.
Летом прошлого года Александр Любимов отметил 60-летний юбилей. В том же году был создан семейный сайт Любимовых, где можно прочесть материалы, касающиеся не только судьбы Александра, но и жизни его семьи.
Александр Любимов. Фото: Global Look Press
Там же можно найти книги его отца, письма матери и даже личный дневник бабушки Александра Михайловича, написанный ею в немецком концлагере. Судьбы всех Любимовых действительно уникальны!