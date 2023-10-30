Александра Флоринская: роковая красотка, которой на роду было написано стать актрисой

Талантливая актриса Александра Флоринская выросла в династии актеров и пошла по их стопам. Она нашла себя в кино и популярных сериалах, запомнившись ролями роковых красоток с модельной внешностью, легко справляясь и с серьезными драматическими ролями.

Детство и образование

Александра Флоринская-Буданова родилась 26 сентября 1977 года в Санкт-Петербурге (Ленинграде) в семье Евгения и Натальи Будановых. Путь в мир искусства для Александры был предопределен, она продолжила театральную династию семьи — не одно поколение ее предков было связано со сценой.

Прадед Александры Глеб Андреевич Флоринский (по материнской линии) служил актером в Театре комедии им. Н. П. Акимова, причем в первой труппе Акимова. Его дочь Елена Глебовна также стала актрисой. Два деда Александры были связаны с кинематографом, один из них (по материнской линии) был оператором, а другой (Лев Цуцульковский, муж бабушки) — режиссером.

Отец Флоринской Евгений Буданов начинал свою творческую карьеру как гитарист, а затем стал режиссером. Мать Александры Наталья трудилась в сфере услуг. Несмотря на это, актриса взяла в качестве творческого псевдонима фамилию именно матери в память об актерской династии, по паспорту же она Буданова.