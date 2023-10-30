Александра Флоринская: роковая красотка, которой на роду было написано стать актрисой

Талантливая актриса Александра Флоринская выросла в династии актеров и пошла по их стопам. Она нашла себя в кино и популярных сериалах, запомнившись ролями роковых красоток с модельной внешностью, легко справляясь и с серьезными драматическими ролями.
Детство и образование
Александра Флоринская-Буданова родилась 26 сентября 1977 года в Санкт-Петербурге (Ленинграде) в семье Евгения и Натальи Будановых. Путь в мир искусства для Александры был предопределен, она продолжила театральную династию семьи — не одно поколение ее предков было связано со сценой.
Прадед Александры Глеб Андреевич Флоринский (по материнской линии) служил актером в Театре комедии им. Н. П. Акимова, причем в первой труппе Акимова. Его дочь Елена Глебовна также стала актрисой. Два деда Александры были связаны с кинематографом, один из них (по материнской линии) был оператором, а другой (Лев Цуцульковский, муж бабушки) — режиссером.
Отец Флоринской Евгений Буданов начинал свою творческую карьеру как гитарист, а затем стал режиссером. Мать Александры Наталья трудилась в сфере услуг. Несмотря на это, актриса взяла в качестве творческого псевдонима фамилию именно матери в память об актерской династии, по паспорту же она Буданова.
Флоринская в фильме «Посвящение в любовь» (1994, реж. Л. Цуцульковский). Фото: кадр из фильма
Детство Александры Флоринской прошло в творческой атмосфере, девочка часто бывала в театре — ее воспитанием занималась бабушка Елена Глебовна. В то время она уже перестала играть на сцене и была помощником режиссера. Вскоре бабушка стала заведующей труппой Театра Комедии Акимова и часто брала внучку на работу — девочка росла буквально на глазах у всего театра.
«Все в театре были уверены, что я продолжу династию. Я ужасно гордилась, когда мне это говорили», — вспоминает Флоринская.
Тем не менее, сама она об актерской карьере не грезила и думала, что когда-нибудь станет режиссером или художником-постановщиком. В 15 лет Саша попробовала себя в моделинге и, благодаря прекрасным внешним данным и усердию, у нее получилось добиться в этом определенных высот — через несколько лет работы девушка стала лицом косметической компании.
Вскоре она ненадолго улетела в США по программе обмена, жила в семье богатых американцев и ходила в частную школу. По неожиданному совпадению, дом семьи находился на Голливудских холмах рядом со знаменитой надписью. Однако в Америке Александра остаться не захотела, решив вернуться на родину.
После возвращения девушка решила осуществить мечту, она задумалась о поступлении на режиссерский факультет, однако туда ее не взяли. С профессией художника-постановщика тоже не сложилось, так как для поступления ей не хватало начального художественного образования.
Александра в фильме «Капитанские дети» (2006, реж. В. Никифоров). Фото: кадр из фильма
А вот на актерском ее ждали с распростертыми руками — вероятно, сработали и внешность девушки, и ее таланты, и детство, проведенное среди актеров, и известная в тех кругах фамилия. Она поступила на актерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства.
Студенческие годы Александры были насыщенными — она вышла замуж за актера, стала мамой, участвовала в конкурсах красоты, получив титул вице-мисс России в 1997-м, продолжала работать моделью, начала сниматься в кино и окончательно определилась с выбором профессии актрисы. Театральный вуз она окончила в 1998 году.
Карьера Флоринской
Дебютной ролью Александры стала работа в фильме-спектакле своего дедушки Льва Цуцульковского «Посвящение в любовь» (1994 год). Вместе с Флоринской в нем играл Егор Бероев, Иннокентий Смоктуновский и другие известные актеры. После окончании учебы в вузе Флоринская поступила служить в Театр комедии имени Николая Акимова, там же состоялся и ее дебют на театральной сцене.
Она играла в спектаклях «Влюбленные», «Как важно быть серьезным», в 2000 году ей предложили роль в спектакле «Деревенская жена», за два года до этого появившись и на ТВ — в сериале «Улицы разбитых фонарей-2».
Флоринская в сериале «Бригада» (2002, реж. А. Сидоров). Фото: кадр из сериала
В дальнейшем Флоринская перешла в Театр Романа Виктюка. Там она раскрыла свое актерское мастерство в спектаклях «Давай займемся сексом» и «Мою жену зовут Морис», участвовала в громкой постановке «Я должен убрать президента», которая получила приз фестиваля «Рождественский парад».
Еще одним спектаклем с участием Александры, который запомнили зрители, стала «Последняя любовь Дон Жуана» по пьесе «Ночь в Валлонии» Эрика-Эммануэля Шмитта.
После роли в короткометражке «Содержанка» Флоринскую стали звать в кино и телесериалы. Она появилась в культовых «Марше Турецкого», «Убойной силе» и «Агентство НЛС», но известность ей принесла «Бригада», где Александра играла роль Анюты.
Мастерство, внешность и привлекательность актрисы заметили другие режиссеры — ей легко удавались роли сексапильных красоток, которые ей и стали предлагать. В 2003 году она снялась обнаженной в фильме «Удар лотоса-3: Загадка сфинкса».
Актриса легко справлялась со своими персонажами в самых разных жанрах кино, постепенно меняя амплуа. В сериале «Капитанские дети» она сыграла учительницу литературы Еву Гриневу. Затем последовали успешные в сериалах «Знахарь» (2008, главная роль — Лина) и «Тайный город» (2014, роль королевы Всеславы).
На съемках сериала «Ивановы-Ивановы». Фото: соцсети
Значимым проектом стала ее роль в фильме «Краткий курс счастливой жизни» режиссера Валерии Гай Германики. Съемки в мелодраме были напряженными, Александра получила положительные отзывы критиков, а многосерийный фильм вошел в список «15 лучших российских сериалов XXI века» по версии журнала «Афиша».
В сериале «Бабий бунт, или Война в Новоселково» вместе с Ольгой Погодиной и Ириной Сидоровой Флоринская сыграла главные роли, наполнив проект яркой провинциальной комедией. А в сериале «Ивановы-Ивановы», который выходил на протяжении пяти лет, Александра сыграла Полину — образованную, сильную светскую львицу, в которой актриса нашла близкие себе черты.
К образу роковой женщины актриса вернулась в сериале «Война семей», а в его второй части, которая вышла на экраны в 2021 году, ее персонаж раскрылся уже как мать — Александра придала образу глубины, сострадательности.
Флоринская также появилась в детективе «За час до рассвета», в нем ей предложили роль хозяйки борделя, однако сериал получил неоднозначные оценки критиков. Всего в фильмографии Александры насчитывается более 60 проектов как в сериалах, так и в кино. Запоминающаяся внешность актрисы, ее рост и модельные параметры никогда не оставляли зрителей равнодушными.
Александра Флоринская на море. Фото: соцсети.
Личная жизнь Флоринской
Александра никогда не пряталась от поклонников и прессы и не скрывала свою личную жизнь. Она легко общается с журналистами и рассказывает о себе и своей семье.
Впервые Флоринская вышла замуж еще в студенчестве, в 1997 году. Ее избранником стал актер Сергей Горобченко («Бумер», «Офицеры», «Молодежка»). Их брак длился шесть лет, в нем появился на свет сын Глеб. Пара рассталась, по словам Александры, из-за того, что любовь прошла. По некоторым сведениям, официально расписаны они не были.
Во второй раз она вышла замуж за продюсера Николая Билыка, который приложил руку к известным телепередачам «Смак» и «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». С Николаем они познакомились на дне рождения общего друга и, как говорила сама актриса, это была любовь с первого взгляда.
В 2005 году у пары появился сын Николай, в «Капитанских детях» Александра снималась беременной — иронично, что это совпало и со сценарием фильма, Ева Гринева тоже вынашивала ребенка. В 2013 году у Александры и Николая родилась дочь Агата.
Александра Флоринская сегодня. Фото: соцсети.
Сын Глеб от первого брака пошел по стопам родителей, стал режиссером и уже успел снять своего отца в короткометражке. Агата занимается фигурным катанием, Николай тоже увлекся спортом — плаванием, боксом и футболом, разговаривает на нескольких языках.
«До меня в нашей семье доминировали женщины — мужчин не рождалось на протяжении трех поколений. Но на мне эта история закончилась», — рассказала Александра.
Александра Флоринская сейчас
Актриса наслаждается семейной жизнью, недавно они купили большой дом в Подмосковье, дизайном и обустройством которого она занималась сама. Флоринская активно ведет соцсети, публикуя фотографии себя и своей семьи.
Подписчики часто спрашивают, как ей удается так здорово выглядеть. Секрет Александры прост — хоть она и не увлекается спортом, но старается правильно питаться и следить за весом. Флоринская не ест фастфуд и не любит сладости, только темный горький шоколад. Блондинка не скрывает, что тщательно следит за состоянием кожи и ухаживает за ней, но без фанатизма, из всех процедур красоты предпочитая мезотерапию.
Последние работы актрисы — роль в драме «Аниматор» и в «Петербургском романе», весной 2022 года состоялась премьера комедии «Отчаянные дольщики», где Флоринская вновь работала с режиссером Ильей Фарфелем («Война семей»).
Рост Александры Флоринской — 181 см, вес — 63 кг. После последних родов она много набрала, но довольно легко смогла потерять 20 кг, вернувшись в отличную форму.