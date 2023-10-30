Смешной, романтичный, крутой: как канадский актер Райан Рейнольдс пришел к успеху

Райан Рейнольдс с Гуманитарной премией в области комедии и теледрамы на церемонии вручения наград Canadian Screen Awards, 14 апреля 2023 г., Торонто, Онтарио, Канада. Фото: Global Look Press

Фильмы с участием Райана Рейнольдса до 2007 года, возможно, и не поражали аудиторию, но это не помешало получить актеру титул «Самый сексуальный мужчина эпохи Возрождения» от журнала People.

Кто такой Райан Рейнольдс?

Актер Райан Рейнольдс начинал на телевидении, прежде чем добился успеха на большом экране в Голливуде. Его первым крупным успехом стала комедия 2002 года «Король вечеринок». С тех пор Рейнольдс стал известен своей главной ролью в фильме «Дэдпул» и своими громкими отношениями с женой Блейк Лайвли.

Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Король вечеринок» (2002)

Ранняя жизнь и карьера

Райан Родни Рейнольдс родился 23 октября 1976 года в Ванкувере, Канада. Младший из четырех мальчиков, Рейнольдс «был действительно нервным ребенком», - сказал он журналу GQ.

Он нашел убежище в школьных постановках, где его уязвимость могла стать преимуществом, а не проблемой. В возрасте 12 лет Рейнольдс получил свою первую профессиональную актерскую работу.

Он исполнил роль в канадской подростковой драме, сначала называвшейся «Хиллсайд», а позже переименованной в «Пятнадцать», когда она транслировалась в Соединенных Штатах. Сериал шел с 1991 по 1993 год.

После пятнадцати лет Рейнольдс изо всех сил пытался сдвинуть свою карьеру с мертвой точки. Он получил несколько небольших ролей, включая гостевое место в «Секретных материалах». Тем не менее Рейнольдсу приходилось подрабатывать, чтобы свести концы с концами после окончания средней школы. Какое-то время он работал в ночную смену в супермаркете.

Путешествуя с другом, Рейнольдс переехал в Лос-Анджелес в конце 1990-х годов. Свою первую крупную работу на телевидении он получил в 1998 году, сыграв студента-медика в ситкоме «Два парня и девушка».

После окончания сериала в 2001 году Рейнольдс вскоре сделал скачок в художественные фильмы. Он снялся в комедии «Король вечеринок» (2002) в роли вечного, любящего веселье студента колледжа. Хотя фильм имел плохие кассовые сборы, в конечном итоге он стал культовой классикой.

Райан Рейнольдс. Фото: кадр из сериала «Секретные материалы» (1993)

Фильмы

В течение нескольких лет Рейнольдс появлялся в череде тусклых фильмов — как с точки зрения критики, так и с коммерческой точки зрения. Он сыграл охотника на вампиров в фильме «Блэйд 3: Троица» (2004) с Уэсли Снайпсом и Джессикой Бил и снялся в ремейке 2005 года «Ужас Амитивилля».

Хотя его фильмы, возможно, и не поражали аудиторию, тем не менее Рейнольдс пользовался большой популярностью. В 2007 году он был показан в выпуске журнала People «Самые сексуальные люди», получив от публикации титул «Самый сексуальный мужчина эпохи Возрождения».

Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Блэйд 3: Троица» (2004)

«Люди Икс: Начало. Росомаха»

В 2009 году карьера Рейнольдса в кино начала подъем. Он сыграл наемника Дэдпула в кассовом хите «Люди Икс: Начало. Росомаха» с Хью Джекманом в главной роли. Объединившись с Сандрой Буллок, Рейнольдс продемонстрировал свои комедийные таланты в фильме «Предложение».

Он продолжал преуспевать профессионально, расширив свой круг с помощью независимой драмы «Погребенный заживо» в 2010 году. В фильме Рейнольдс сыграл американца, работающего в Ираке, которого похищают и хоронят заживо.

Райан Рейнольдс и Сандра Буллок. Фото: кадр из к/ф «Предложение» (2009)

«Зеленый Фонарь»

Рейнольдс с триумфом вернулся на большой экран в 2011 году. Сыграв героя комиксов, он снялся в «Зеленом Фонаре» вместе с Блейк Лайвли. Затем Рейнольдс продемонстрировал свои комедийные таланты в фильме «Хочу как ты» с Джейсоном Бейтманом и сыграл драматическую роль агента в фильме «Код доступа «Кейптаун» (2012) с Дензелом Вашингтоном в главной роли.

Не из тех, кто сбавляет обороты, он также озвучивал анимационные фильмы «Семейка Крудс» и «Турбо», снялся в «Призрачном патруле» все выпущенные в 2013 году, и появлялся в таких инди-фильмах, как «Голоса» (2014), «Пленница» (2014) и «Прогулка по Миссисипи» (2015). Он сыграл роль второго плана в биографическом фильме «Женщина в золотом» (2015) и снялся в триллере «Вне/себя».

Джефф Бриджес и Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Призрачный патруль» (2013)

Франшиза «Дэдпул»

2016 год оказался еще лучше для Рейнольдса, когда его произведение любви, «Дэдпул», наконец появилось на свет после 16 лет разработки. Необычный фильм о супергероях стал самым кассовым полнометражным фильмом с рейтингом R всех времен и привел к номинации на «Золотой глобус» за главную роль.

«Дэдпул 2» пользовался аналогичным успехом после выхода в кинотеатрах в мае 2018 года, собрав в мировом прокате почти 800 миллионов долларов.

Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Дэдпул» (2016)

«Покемон. Детектив Пикачу» и «Призрачная шестерка»

Затем Рейнольдс применил свои комедийные таланты в живом / анимированном фильме «Покемон. Детектив Пикачу» (2019), озвучив титульного персонажа пушистика желтого. Позже в том же году он получил роль в боевике Netflix «Призрачная шестерка» в роли лидера группы изгоев, решивших уничтожить самых опасных злодеев в мире.

Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Призрачная шестерка» (2019)

Личная жизнь

Рейнольдс привлек много внимания к своей личной жизни. Он встречался с певицей Аланис Мориссетт в течение нескольких лет. Пара обручилась в 2004 году, но они расстались в 2007 году. В том же году Рейнольдс начал встречаться с актрисой Скарлетт Йоханссон. Пара поженилась на небольшой церемонии в 2008 году.

Рейнольдс испытал некоторое личное горе, когда в декабре 2010 года они с Йоханссон объявили, что расстаются.

«После долгих и тщательных размышлений с нашей стороны мы решили расторгнуть наш брак», - говорится в совместном заявлении пары. «Мы вступили в наши отношения с любовью, и именно с любовью и добротой мы их покидаем».

Талантливый актер снова нашел любовь с коллегой по фильму «Зеленый Фонарь» Лайвли. Пара поженилась 9 сентября 2012 года недалеко от Чарльстона, Южная Каролина, после знакомства менее года.

У Рейнольдса и Лайвли родилась дочь, которую они назвали Джеймс, в декабре 2014 года. 30 сентября 2016 года у пары появилась вторая дочь - Инес.

Позже в том же году Рейнольдс был удостоен звезды на Голливудской аллее славы.

В мае 2019 года Лайвли рассказала, что ждет третьего ребенка, когда появилась по красной дорожке на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Тем летом она родила их дочь Бетти, и в начале октября Us Weekly сообщила, что малышке было около 2 месяцев.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу», 2 мая 2019 г. – Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press

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