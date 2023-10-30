Смешной, романтичный, крутой: как канадский актер Райан Рейнольдс пришел к успеху

Кто такой Райан Рейнольдс?
Актер Райан Рейнольдс начинал на телевидении, прежде чем добился успеха на большом экране в Голливуде. Его первым крупным успехом стала комедия 2002 года «Король вечеринок». С тех пор Рейнольдс стал известен своей главной ролью в фильме «Дэдпул» и своими громкими отношениями с женой Блейк Лайвли.
Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Король вечеринок» (2002)
Ранняя жизнь и карьера
Райан Родни Рейнольдс родился 23 октября 1976 года в Ванкувере, Канада. Младший из четырех мальчиков, Рейнольдс «был действительно нервным ребенком», - сказал он журналу GQ.
Он нашел убежище в школьных постановках, где его уязвимость могла стать преимуществом, а не проблемой. В возрасте 12 лет Рейнольдс получил свою первую профессиональную актерскую работу.
Он исполнил роль в канадской подростковой драме, сначала называвшейся «Хиллсайд», а позже переименованной в «Пятнадцать», когда она транслировалась в Соединенных Штатах. Сериал шел с 1991 по 1993 год.
После пятнадцати лет Рейнольдс изо всех сил пытался сдвинуть свою карьеру с мертвой точки. Он получил несколько небольших ролей, включая гостевое место в «Секретных материалах». Тем не менее Рейнольдсу приходилось подрабатывать, чтобы свести концы с концами после окончания средней школы. Какое-то время он работал в ночную смену в супермаркете.
Путешествуя с другом, Рейнольдс переехал в Лос-Анджелес в конце 1990-х годов. Свою первую крупную работу на телевидении он получил в 1998 году, сыграв студента-медика в ситкоме «Два парня и девушка».
После окончания сериала в 2001 году Рейнольдс вскоре сделал скачок в художественные фильмы. Он снялся в комедии «Король вечеринок» (2002) в роли вечного, любящего веселье студента колледжа. Хотя фильм имел плохие кассовые сборы, в конечном итоге он стал культовой классикой.
Райан Рейнольдс. Фото: кадр из сериала «Секретные материалы» (1993)
Фильмы
В течение нескольких лет Рейнольдс появлялся в череде тусклых фильмов — как с точки зрения критики, так и с коммерческой точки зрения. Он сыграл охотника на вампиров в фильме «Блэйд 3: Троица» (2004) с Уэсли Снайпсом и Джессикой Бил и снялся в ремейке 2005 года «Ужас Амитивилля».
Хотя его фильмы, возможно, и не поражали аудиторию, тем не менее Рейнольдс пользовался большой популярностью. В 2007 году он был показан в выпуске журнала People «Самые сексуальные люди», получив от публикации титул «Самый сексуальный мужчина эпохи Возрождения».
Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Блэйд 3: Троица» (2004)
«Люди Икс: Начало. Росомаха»
В 2009 году карьера Рейнольдса в кино начала подъем. Он сыграл наемника Дэдпула в кассовом хите «Люди Икс: Начало. Росомаха» с Хью Джекманом в главной роли. Объединившись с Сандрой Буллок, Рейнольдс продемонстрировал свои комедийные таланты в фильме «Предложение».
Он продолжал преуспевать профессионально, расширив свой круг с помощью независимой драмы «Погребенный заживо» в 2010 году. В фильме Рейнольдс сыграл американца, работающего в Ираке, которого похищают и хоронят заживо.
Райан Рейнольдс и Сандра Буллок. Фото: кадр из к/ф «Предложение» (2009)
«Зеленый Фонарь»
Рейнольдс с триумфом вернулся на большой экран в 2011 году. Сыграв героя комиксов, он снялся в «Зеленом Фонаре» вместе с Блейк Лайвли. Затем Рейнольдс продемонстрировал свои комедийные таланты в фильме «Хочу как ты» с Джейсоном Бейтманом и сыграл драматическую роль агента в фильме «Код доступа «Кейптаун» (2012) с Дензелом Вашингтоном в главной роли.
Не из тех, кто сбавляет обороты, он также озвучивал анимационные фильмы «Семейка Крудс» и «Турбо», снялся в «Призрачном патруле» все выпущенные в 2013 году, и появлялся в таких инди-фильмах, как «Голоса» (2014), «Пленница» (2014) и «Прогулка по Миссисипи» (2015). Он сыграл роль второго плана в биографическом фильме «Женщина в золотом» (2015) и снялся в триллере «Вне/себя».
Джефф Бриджес и Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Призрачный патруль» (2013)
Франшиза «Дэдпул»
2016 год оказался еще лучше для Рейнольдса, когда его произведение любви, «Дэдпул», наконец появилось на свет после 16 лет разработки. Необычный фильм о супергероях стал самым кассовым полнометражным фильмом с рейтингом R всех времен и привел к номинации на «Золотой глобус» за главную роль.
«Дэдпул 2» пользовался аналогичным успехом после выхода в кинотеатрах в мае 2018 года, собрав в мировом прокате почти 800 миллионов долларов.
Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Дэдпул» (2016)
«Покемон. Детектив Пикачу» и «Призрачная шестерка»
Затем Рейнольдс применил свои комедийные таланты в живом / анимированном фильме «Покемон. Детектив Пикачу» (2019), озвучив титульного персонажа пушистика желтого. Позже в том же году он получил роль в боевике Netflix «Призрачная шестерка» в роли лидера группы изгоев, решивших уничтожить самых опасных злодеев в мире.
Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Призрачная шестерка» (2019)
Личная жизнь
Рейнольдс привлек много внимания к своей личной жизни. Он встречался с певицей Аланис Мориссетт в течение нескольких лет. Пара обручилась в 2004 году, но они расстались в 2007 году. В том же году Рейнольдс начал встречаться с актрисой Скарлетт Йоханссон. Пара поженилась на небольшой церемонии в 2008 году.
Рейнольдс испытал некоторое личное горе, когда в декабре 2010 года они с Йоханссон объявили, что расстаются.
«После долгих и тщательных размышлений с нашей стороны мы решили расторгнуть наш брак», - говорится в совместном заявлении пары. «Мы вступили в наши отношения с любовью, и именно с любовью и добротой мы их покидаем».
Талантливый актер снова нашел любовь с коллегой по фильму «Зеленый Фонарь» Лайвли. Пара поженилась 9 сентября 2012 года недалеко от Чарльстона, Южная Каролина, после знакомства менее года.
У Рейнольдса и Лайвли родилась дочь, которую они назвали Джеймс, в декабре 2014 года. 30 сентября 2016 года у пары появилась вторая дочь - Инес.
Позже в том же году Рейнольдс был удостоен звезды на Голливудской аллее славы.
В мае 2019 года Лайвли рассказала, что ждет третьего ребенка, когда появилась по красной дорожке на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Тем летом она родила их дочь Бетти, и в начале октября Us Weekly сообщила, что малышке было около 2 месяцев.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу», 2 мая 2019 г. – Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press