Смешной, романтичный, крутой: как канадский актер Райан Рейнольдс пришел к успеху

Ранняя жизнь и карьера

Райан Родни Рейнольдс родился 23 октября 1976 года в Ванкувере, Канада. Младший из четырех мальчиков, Рейнольдс «был действительно нервным ребенком», - сказал он журналу GQ.

Он нашел убежище в школьных постановках, где его уязвимость могла стать преимуществом, а не проблемой. В возрасте 12 лет Рейнольдс получил свою первую профессиональную актерскую работу.

Он исполнил роль в канадской подростковой драме, сначала называвшейся «Хиллсайд», а позже переименованной в «Пятнадцать», когда она транслировалась в Соединенных Штатах. Сериал шел с 1991 по 1993 год.

После пятнадцати лет Рейнольдс изо всех сил пытался сдвинуть свою карьеру с мертвой точки. Он получил несколько небольших ролей, включая гостевое место в «Секретных материалах». Тем не менее Рейнольдсу приходилось подрабатывать, чтобы свести концы с концами после окончания средней школы. Какое-то время он работал в ночную смену в супермаркете.

Путешествуя с другом, Рейнольдс переехал в Лос-Анджелес в конце 1990-х годов. Свою первую крупную работу на телевидении он получил в 1998 году, сыграв студента-медика в ситкоме «Два парня и девушка».

После окончания сериала в 2001 году Рейнольдс вскоре сделал скачок в художественные фильмы. Он снялся в комедии «Король вечеринок» (2002) в роли вечного, любящего веселье студента колледжа. Хотя фильм имел плохие кассовые сборы, в конечном итоге он стал культовой классикой.