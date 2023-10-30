Англичанин в Нью-Йорке: жизненный путь известного автора и исполнителя Стинга

Кто такой Стинг?
Гордон Самнер, более известный как Стинг, родился в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, 2 октября 1951 года. Наиболее известен своей вокальной карьерой, как в составе группы The Police 1980-х годов, так и в качестве сольного исполнителя.
Стинг также является выдающимся автором песен и актером, а также активным филантропом в различных областях - от защиты окружающей среды до защиты прав человека.
Музыкант Стинг исполняет роль Диониса в оперном спектакле «Добро пожаловать в голос» в Театре Шатле, 15 ноября 2008 г. – Париж, Франция – Фото: Global Look Press
The Police
Стинг играл с несколькими группами, прежде чем сформировать The Police с барабанщиком Стюартом Коуплендом и гитаристом Генри Падовани в 1977 году. Позже Падовани был заменен гитаристом Энди Саммерсом. Весной 1978 года новое трио выпустило сингл Roxanne, который поначалу ни к чему не привел.
Позже в том же году Стинг, Коупленд и Саммерс путешествовали по Соединенным Штатам в фургоне, играя в небольших клубах, таких как CBGB's, приют панк-рока в Нью-Йорке. Интерес к их первому альбому Outlandos d'Amour (1978) начал расти, и в конце концов он попал в британский, а затем и американский чарты.
Переизданная Roxanne, а также So Lonely и Can't Stand Losing You стали популярными синглами. Стинг написал большинство песен на альбоме, как и для большинства записей группы. Также в это время он впервые появился в кино в музыкальной драме «Квадрофения» (1978).
Несмотря на то, что The Police часто идентифицируются как часть музыкальной сцены панка и новой волны, их звучание было трудно определить, оно было наполнено множеством влияний от джаза до прогрессивного рока. Своим уникальным звучанием группа продолжала привлекать новых поклонников своим вторым альбомом Reggatta de Blanc (1979).
В то время как Стинг написал два самых популярных сингла с альбома — Message in a Bottle и Walking on the Moon, именно инструментальная композиция Reggatta de Blanc, созданная всеми участниками группы, принесла The Police их первую премию Грэмми (лучшее рок—инструментальное исполнение) в 1980 году.
Их следующий альбом помог укрепить позиции The Police как ведущей рок-группы. Zenyatta Mondatta (1980) включал такие хиты, как «Не стой так близко ко мне» и De Do Do Do, De Da Da Da. Примерно в это время группа много гастролировала, но все же смогла выпустить еще один альбом в следующем году. «Каждая мелочь, которую она делает, - это волшебство» из «Призрака в машине» (1981) достигла вершины чартов.
Также в это время Стинг сыграл свою первую главную роль в фильме 1982 года «Сера и патока». Он даже внес свой вклад в музыку и написал песню Spread a Little Happiness для саундтрека, которая стала для него сольным хитом. The Police перегруппировались для еще одного студийного альбома 1983 года Synchronicity.
Every Breath You Take поднялась на вершину американского и британского чартов. Хотя многие считают песню романтичной, на самом деле это история одержимой любви. После окончания тура в поддержку этого альбома в 1984 году Стинг решил, что группе следует сделать перерыв.
The Police - Стинг, Энди Саммерс и Стюарт Коупленд. Фото: Global Look Press
Успешный сольный исполнитель
Стинг начал карьеру в качестве сольного исполнителя, записав хитовый альбом со своей первой постполицейской работой, The Dream of the Blue Turtles, выпущенный в 1985 году.
Над записью он работал с несколькими джазовыми музыкантами, включая Брэнфорда Марсалиса. Впоследствии Стинг выпустил ряд успешных сольных альбомов, в том числе Nothing Like the Sun (1987), The Soul Cages (1991), Ten Summoner's Tales (1993) и Mercury Falling (1996).
В этот период Стинг писал и записывал разнообразную музыку, от завораживающих баллад до интригующих инструментальных произведений и оптимистичных популярных песен. Он добился успеха в чартах с такими синглами, как Englishman in New York, If I Ever Lose My Faith in You и Fields of Gold.
Кадр из видеоклипа на песню Стинга Englishman in New York
Актерская игра и озвучивание в фильмах
Наряду со своими музыкальными исследованиями и экспериментами, Стинг находил время для актерской игры. Он снялся в нескольких фильмах, включая научно-фантастическую драму «Дюна» (1984) и популярный британский криминальный фильм «Карты, деньги, два ствола» (1998). Он работал над саундтреками к таким фильмам, как «Могущественный» (1998), «Дело Томаса Крауна» (1999) и «Новый ритм императора» (2000).
В 1999 году Стинг выпустил свой самый популярный на сегодняшний день сольный альбом Brand New Day. Оптимистичный заглавный трек зацепил слушателей по всему миру и принес Стингу премию «Грэмми» за лучшее мужское поп-вокальное исполнение в 2000 году. Более поздние альбомы включают All This Time (2001), Sacred Love (2003) и Songs from the Labyrinth (2006), представляющий собой запись английской музыки 1600-х годов.
В 2007 году Стинг удивил и восхитил поклонников The Police, когда группа выступила вместе в телевизионной трансляции церемонии вручения премии «Грэмми». Группа также объявила, что отправится в турне впервые более чем за два десятилетия. Он также продолжил свою сольную карьеру, выпустив праздничный альбом If On a Winter's Night в 2009 году.
Фото: Стинга в кадре из к/ф «Дюна» (1984)
Бродвейский мюзикл «Последний корабль»
В 2013 году Стинг выпустил альбом The Last Ship, который черпал вдохновение из своего детства. Свои ранние годы он провел недалеко от верфей Уоллсенда, района Ньюкасла. Певец и актер Джимми Нейл записал вокал для альбома, и он также помог Стингу разработать мюзикл по мотивам альбома.
Стинг дебютировал как автор текстов и композитор на Бродвее в октябре 2014 года со спуск на воду The Last Ship. Он даже присоединился к актерскому составу в декабре того года, пытаясь привлечь больше зрителей.
К сожалению, известности Стинга было недостаточно, чтобы увеличить продажи, и последний показ был закрыт в январе 2015 года. В октябре 2017 года было объявлено, что Стинг планирует привезти мюзикл в Великобританию, премьера которого состоится в марте 2018 года в Ньюкасле, родном городе его детства.
Стинг (слева), музыкант из Великобритании, и ансамбль на сцене после исполнения мюзикла «Последний корабль», 27 марта 2022 года, Шлезвиг-Гольштейн, Любек. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Помимо своей музыкальной карьеры, Стинг активно занимается правами человека и другими социальными вопросами. Он и его жена Труди Стайлер женаты с 1992 года. У пары четверо детей. У Стинга также есть еще двое детей от первого брака.
Труди Стайлер и Стинг в Национальном археологическом музее Неаполя, Италия. 25.10.2023 г. Фото: Global Look Press