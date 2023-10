Англичанин в Нью-Йорке: жизненный путь известного автора и исполнителя Стинга

Успешный сольный исполнитель

Стинг начал карьеру в качестве сольного исполнителя, записав хитовый альбом со своей первой постполицейской работой, The Dream of the Blue Turtles, выпущенный в 1985 году.

Над записью он работал с несколькими джазовыми музыкантами, включая Брэнфорда Марсалиса. Впоследствии Стинг выпустил ряд успешных сольных альбомов, в том числе Nothing Like the Sun (1987), The Soul Cages (1991), Ten Summoner's Tales (1993) и Mercury Falling (1996).

В этот период Стинг писал и записывал разнообразную музыку, от завораживающих баллад до интригующих инструментальных произведений и оптимистичных популярных песен. Он добился успеха в чартах с такими синглами, как Englishman in New York, If I Ever Lose My Faith in You и Fields of Gold.