Англичанин в Нью-Йорке: жизненный путь известного автора и исполнителя Стинга

The Police

Стинг играл с несколькими группами, прежде чем сформировать The Police с барабанщиком Стюартом Коуплендом и гитаристом Генри Падовани в 1977 году. Позже Падовани был заменен гитаристом Энди Саммерсом. Весной 1978 года новое трио выпустило сингл Roxanne, который поначалу ни к чему не привел.

Позже в том же году Стинг, Коупленд и Саммерс путешествовали по Соединенным Штатам в фургоне, играя в небольших клубах, таких как CBGB's, приют панк-рока в Нью-Йорке. Интерес к их первому альбому Outlandos d'Amour (1978) начал расти, и в конце концов он попал в британский, а затем и американский чарты.

Переизданная Roxanne, а также So Lonely и Can't Stand Losing You стали популярными синглами. Стинг написал большинство песен на альбоме, как и для большинства записей группы. Также в это время он впервые появился в кино в музыкальной драме «Квадрофения» (1978).

Несмотря на то, что The Police часто идентифицируются как часть музыкальной сцены панка и новой волны, их звучание было трудно определить, оно было наполнено множеством влияний от джаза до прогрессивного рока. Своим уникальным звучанием группа продолжала привлекать новых поклонников своим вторым альбомом Reggatta de Blanc (1979).

В то время как Стинг написал два самых популярных сингла с альбома — Message in a Bottle и Walking on the Moon, именно инструментальная композиция Reggatta de Blanc, созданная всеми участниками группы, принесла The Police их первую премию Грэмми (лучшее рок—инструментальное исполнение) в 1980 году.

Их следующий альбом помог укрепить позиции The Police как ведущей рок-группы. Zenyatta Mondatta (1980) включал такие хиты, как «Не стой так близко ко мне» и De Do Do Do, De Da Da Da. Примерно в это время группа много гастролировала, но все же смогла выпустить еще один альбом в следующем году. «Каждая мелочь, которую она делает, - это волшебство» из «Призрака в машине» (1981) достигла вершины чартов.

Также в это время Стинг сыграл свою первую главную роль в фильме 1982 года «Сера и патока». Он даже внес свой вклад в музыку и написал песню Spread a Little Happiness для саундтрека, которая стала для него сольным хитом. The Police перегруппировались для еще одного студийного альбома 1983 года Synchronicity.

Every Breath You Take поднялась на вершину американского и британского чартов. Хотя многие считают песню романтичной, на самом деле это история одержимой любви. После окончания тура в поддержку этого альбома в 1984 году Стинг решил, что группе следует сделать перерыв.