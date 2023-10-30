Скандал с недвижимостью, конфликт со знаменитым отцом и карьера модели: что известно о дочери Иосифа Пригожина

Но Пригожина была еще маленькой, когда знаменитый папа ушел из семьи. У Данаи есть сводная сестра Елизавета от брака Иосифа с менеджером Лейлой Фаттаховой. Позже от брака Иосифа Пригожина и певицы Валерии у Данаи и Дмитрия появились сводные братья и сестра — дети артистки.

Мечтала стать актрисой, но позже отговорила себя

В детстве будущая модель мечтала стать актрисой и даже готовилась поступать в театральный институт. Но из-за проблем с лишним весом Даная дала себя уговорить изменить мечте. После 11 класса девушка поступила в престижный колледж. По мнению девушки, там не давали нужных знаний, поэтому она я ушла, дабы не тратить годы на бессмысленное обучение. Даная поступила в университет Синергия на юриста.

Параллельно с учебой Пригожина закончила курсы стилиста-визажиста в школе «Персона», позже получила повышение квалификации. Сейчас Даная Пригожина уже зарабатывает себе на жизнь, применяя полученные знания. Среди клиентов Пригожиной есть и звезды шоу-бизнеса.