Скандал с недвижимостью, конфликт со знаменитым отцом и карьера модели: что известно о дочери Иосифа Пригожина

Даная Пригожина. Фото: соцсети

Даная успела прославиться как фотомодель и участница скандальных телешоу.

Биография звездной наследницы

Биография Данаи Пригожиной, дочки известного на всю страну продюсера Иосифа Пригожина, российским зрителям во многом известна. Сама Даная сумела добиться признания как фотомодель формата plus-size и даже успела поучаствовать в конкурсе красоты, причем не безрезультатно. Имя дочки продюсера связано и с крупными скандалами.

Родилась в известной семье

Даная родилась в Москве в первой семье знаменитого музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который уже в середине 90-х сотрудничал со многими звездами сцены. Мать девочки Елена Евгеньевна вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием детей — Данаи и ее старшего брата Дмитрия.

Даная Пригожина в подростковом возрасте. Фото: соцсети

Но Пригожина была еще маленькой, когда знаменитый папа ушел из семьи. У Данаи есть сводная сестра Елизавета от брака Иосифа с менеджером Лейлой Фаттаховой. Позже от брака Иосифа Пригожина и певицы Валерии у Данаи и Дмитрия появились сводные братья и сестра — дети артистки.

Мечтала стать актрисой, но позже отговорила себя

В детстве будущая модель мечтала стать актрисой и даже готовилась поступать в театральный институт. Но из-за проблем с лишним весом Даная дала себя уговорить изменить мечте. После 11 класса девушка поступила в престижный колледж. По мнению девушки, там не давали нужных знаний, поэтому она я ушла, дабы не тратить годы на бессмысленное обучение. Даная поступила в университет Синергия на юриста.

Параллельно с учебой Пригожина закончила курсы стилиста-визажиста в школе «Персона», позже получила повышение квалификации. Сейчас Даная Пригожина уже зарабатывает себе на жизнь, применяя полученные знания. Среди клиентов Пригожиной есть и звезды шоу-бизнеса.

Даная с папой Иосифом Пригожиным. Фото: соцсети

Помимо сферы красоты, дочь Пригожина решила открыть магазин DanayaShop для дам с пышными формами.

Модельный бизнес и собственный магазин

Даная Пригожина с подросткового возраста борется с лишними килограммами. На сегодняшний день при росте в 164 сантиметра вес Данаи составляет около 85 кг. Но, как ни удивительно, пухленькая фигура позволила девушке сделать прорыв в модельном бизнесе.

Пригожина стала рекламировать линию стильной женской одежды больших размеров от знаменитого бренда. Эта работа позволила Данае несколько раскрепоститься и перестать комплексовать по поводу внешнего вида. Фото девушки стали появляться в каталогах брендовой одежды. Позднее Даная сама открыла интернет-магазин одежды.

Даная с братом Дмитрием. Фото: соцсети

Тем не менее, девушка все же стремится несколько похудеть. Для этого Даная участвовала в телевизионном проекте, а также задумывается о новых быстрых методиках сброса веса. За время проекта Даная похудела на 10 кг, но результат продержался недолго: стрелка весов вновь устремилась вверх. Девушка пошла на решительные меры и отправилась в клинику на процедуру липосакции, но, пообщавшись с отцом, изменила решение.

В 2016 году Даная участвовала в популярном конкурсе красоты «Мисс Русь», на котором сумела достичь больших высот. Молодая девушка получила почетный титул «Первая Вице-мисс». На этом конкурсе Пригожина впервые выступила как вокалистка, исполнив собственную авторскую композицию «Не молчи».

Девушка долго шла к этому выступлению: помимо вокальной подготовки и записи песни, Даная позаботилась о наряде для выступления. Получив за две недели до выступления травму колена из-за столкновения с велосипедистом на улице, девушка нашла в себе силы выйти на сцену. 

Даная Пригожина любит петь. Фото: соцсети

Отношения с отцом и конфликт насчет недвижимости

Непросто складываются отношения Данаи с папой. Неразрешенный вопрос отцов и детей занимает важное место в жизни девушки. В 2015 году между Иосифом Пригожиным и первой женой Еленой возник спор по поводу продажи квартир, записанных на Дмитрия и Данаю. Во время разбирательств дочь Пригожина встала на сторону матери. 

Конфликт между дочерью и отцом вплоть до 2017 года не прекращался. В декабре продюсер и Даная участвовали в выпуске передачи Первого канала «На самом деле», который получил название «Непригожая дочь Иосифа Пригожина». Под руководством телеведущего Дмитрия Шепелева девушка и ее отец прошли проверку на детекторе лжи. Полиграф показал неприязнь Данаи к детям Валерии, что отрицала сама девушка.

Пригожина также заявила, что за 2017 год набрала лишние 20 кг из-за неразрешенного конфликта с родителем. Девушка боролась с весом с помощью китайских таблеток, но окончательно подорвала обмен веществ, после чего вес стремительно стал расти. В свою очередь Иосиф подтвердил, что всегда защищал только интересы детей, не желая, чтобы сын и дочь от первого брака лишались нажитого имущества. В конце передачи между продюсером и старшей дочерью состоялось примирение.

Даная Пригожина и Валерия. Фото: соцсети

Споры о недвижимости между родителями Данаи, а также переживания Пригожина оказались не беспочвенными. Как стало известно, мать бизнес-леди взяла кредит в микрофинансовой организации, заложив при этом квартиру. Впоследствии отношения с кредиторами привели к суду.

Даная в этой ситуации поблагодарила отца, который помог им в юридических вопросах. Однако в мае 2021 года семья получила предписание от приставов о выселении. В передаче «Пусть говорят» ситуация была рассмотрена подробнее.

Пригожина, будучи героиней программы, настаивала на том, что ее семья стала жертвой мошенников.

Личная жизнь Данаи и участие в проекте «Дом-2»

Известно, что Даная была в романтических отношениях с молодым человеком по имени Артем. Пара встречалась три года, но в итоге рассталась. По словам Данаи, она долгое время обманывала себя, ведь все это время любила другого. Встретившись с ним однажды, девушка поняла, что мучить себя и Артема неправильно.

Даная Пригожина и Иван Барзиков на проекте «Дом-2». Фото: кадр из шоу «Дом-2»

В 2016 году Даная заявила во всеуслышание, что порвала с возлюбленным и отправляется на рейтинговую телестройку «Дом-2», чтобы построить любовь с одним из постояльцев проекта. Но, в конце концов, Пригожина пробыла на периметре всего несколько часов. Девушка поняла, что не готова раскрывать собственную душу перед камерами, и вернулась домой. Такому повороту событий обрадовался продюсер Иосиф Пригожин, который откровенно признавался, что возмущен появлением дочери в скандальном телешоу.

В январе 2022-го Даная призналась, что выходит замуж. Избранника, с которым она встречалась около двух лет, зовут Евгений Агиров. Муж — человек непубличный, поэтому дочь Пригожина не хотела показывать его фото сразу. Свадьбу наметили на март, однако из-за сложной ситуации в стране торжество перенесли, а роспись состоялась 3 марта.

Свадьба Данаи и Евгения. Фото: соцсети

В апреле Даная рассказала, что ждет ребенка. По ее словам, врачи говорили: к беременности придется готовиться около трех лет, однако в итоге прогнозы медиков не подтвердились.

В августе Пригожина родила сына, которого назвали Даниэлем. Молодая мать не стала долго скрывать от подписчиков своего ребенка, радуя фолловеров снимками с профессиональных фотоссесий вместе с наследником.

Даная сейчас

Несмотря на старания юристов, Даная вместе с матерью и братом лишились двух московских квартир. По признанию Пригожиной, они внесли 95% необходимой суммы, но все же мошенникам удалось перед последним платежом присвоить имущество.

Даная Пригожина и ее новорожденный сын. Фото: соцсети

Девушка сетовала, что судьи не стали вникать во все обстоятельства и доказательства. И, несмотря на наличие прецедентов в судебной практике, где пострадавшие вернули себе имущество, в гражданском деле Даная потерпела неудачу. Поэтому оставалась только надежда на положительный исход уже в рамках уголовного дела о мошенничестве.

В ﻿2023 году выяснилось, что Пригожина подрабатывает в такси, пока ее муж проходит реабилитацию.

Читайте также