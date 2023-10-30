Биография одного из самых знаменитых и авторитетных американских исполнителей — Джастина Тимберлейка

Кто такой Джастин Тимберлейк?
Джастин Тимберлейк начал свою карьеру в новом фильме «Клуб Микки Мауса», где снялся вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. В 1995 году он начал выступать в поп-группе NSYNC. После чрезвычайно успешного выступления поп-группы в 1990-х Тимберлейк ушел в сольную карьеру в 2002 году, выпустив свой собственный альбом Justified.
Он доказал, что может постоять за себя с альбомом, получившим «Грэмми», и продолжил свой успех в качестве сольного исполнителя с FutureSex / LoveSounds (2006), двухсерийным альбомом The 20/20 Experience (2013) и Man of the Woods (2018). Помимо выдающейся певческой карьеры, Тимберлейк также проявил себя талантливым актером, снявшись в фильмах «Альфа Дог» (2006), «Социальная сеть» (2010) и «Время» (2011).
Джастин Тимберлейк. Фото: кадр из фильма «Социальная сеть» (2010)
Ранняя жизнь
Джастин Рэндалл Тимберлейк родился 31 января 1981 года в Мемфисе, штат Теннесси, в семье Рэндалла Рэнди Тимберлейка и Линн Бомер. Он провел свое детство в лесу Шелби.
В детстве Тимберлейк пел в церковном хоре. В его семейном кругу также было несколько музыкантов, которые взрастили его талант, в том числе дядя, игравший в группе Bluegrass, и дедушка, который первым научил молодого Тимберлейка играть на гитаре и который сам джемил с Элвисом Пресли.
Его дед также познакомил его с песнями Вилли Нельсона и Джонни Кэша. В то же время его отец играл ему песни таких групп, как the Eagles и Queen. Мемфис также был родиной блюза, и он увлекся такими музыкантами, как Би Би Кинг и другими.
В 1985 году родители Тимберлейка развелись. Оба вступили в повторный брак, но большая семья остается близкой. У него есть два сводных брата со стороны отца. Его сводная сестра умерла вскоре после рождения, и Тимберлейк отдал дань уважения ей в песне NSYNC «Мой ангел на небесах».
Дебютный альбом
С 1993 по 1995 год он выступал в The New Mickey Mouse Club вместе с поп-звездами Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Джей Си Чейззом. Позже Тимберлейк и Чейзз вместе с Лэнсом Басом, Джоуи Фатоном и Крисом Киркпатриком создали полностью мужскую вокальную группу NSYNC.
Бойз-бэнд впоследствии стал одной из самых популярных поп-групп 1990-х, сначала став сенсацией в одночасье в Европе, а затем и в Соединенных Штатах. Их одноименный дебютный альбом включал такие хиты, как I Want You Back и Tearin' Up My Heart.
Американская группа NSYNC, 02.02.1997 г. Фото: Global Look Press
No Strings Attached
После публичной судебной тяжбы со своим бывшим менеджером Лу Перлманом группа выпустила свой второй альбом No Strings Attached (2000), который стал самым продаваемым альбомом года и самым продаваемым альбомом десятилетия.
Их первый сингл Bye Bye Bye стал их фирменной песней, а новые хиты, такие как It's Gonna Be Me и This I Promise You, помогли им стать одной из самых популярных бойз-бэндов в истории музыки.
Обложка альбома No Strings Attached (2000)
Celebrity
Следующий и заключительный альбом Celebrity был выпущен в 2001 году и выпустил три хитовых сингла: Pop, Gone и Girlfriend. Тур Pop Odyssey, который продвигал альбом, стал одним из крупнейших туров года, заработав 90 миллионов долларов.
Позже группа была удостоена звезды на голливудской «Аллее славы» в 2018 году.
Эллен Дегенерес с участниками группы NSYNC — Лэнс Басс, Джей Си Чейз, Джои Фатон, Джастин Тимберлейк и Крис Киркпатрик — удостоены звезды на «Аллее славы» в Голливуде, 29 апреля 2018 г. Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
«Оправданное» и спорное выступление на Суперкубке
В 2002 году Тимберлейк решил продолжить сольную карьеру, дебютировав с хитом Like I Love You. Позже в том же году он выпустил свой первый сольный альбом Justified, в который также вошли хиты Cry Me a River и Rock Your Body, и было продано более 7 миллионов копий по всему миру.
В 2004 году он получил две премии «Грэмми» за лучший поп-вокальный альбом и лучшее мужское поп-вокальное исполнение. Победы последовали за скандальным выступлением на Суперкубке с Джанет Джексон, во время которого Тимберлейк случайно оторвал часть костюма Джексон.
Как сольный исполнитель, Тимберлейк часто сотрудничал с Black Eyed Peas, получив номинацию на «Грэмми» вместе с группой за песню Where Is The Love. Он также работал с Нелли, Снуп Доггом и Нелли Фуртадо и в 2005 году основал собственную звукозаписывающую компанию Jay Tee Records.
Певец Джастин Тимберлейк танцует во время концерта по случаю своего тура Justified Tour 2003 на берлинской арене. Фото: Global Look Press
FutureSex/ LoveSounds
В следующем году он выпустил свой второй сольный альбом — FutureSex/LoveSounds, который дебютировал на № 1 в чарте Billboard. Главный сингл альбома, Sexy Back, несколько недель подряд занимал первое место. Некоторые из других хитов альбома включают My Love, What Goes Around Comes Around и Love Stoned/I Think She Knows, причем последние две песни получили «Грэмми».
В 2008 году Тимберлейк помог сделать сингл Мадонны 4 Minutes хитом топ-10. Он не только обеспечил дополнительный вокал, но и был соавтором песни. Тимберлейк также внес свой вклад в несколько других треков для альбома Мадонны Hard Candy.
Обложка второго сольного альбома Джастина Тимберлейка FutureSex / LoveSounds (2006)
«Шрек Третий», «Гуру любви»
Также в погоне за актерской карьерой Тимберлейк добился успеха на киноэкране. В то время как роли в фильмах «Альфа Дог» (2006) и «Стон черной змеи» (2006) не привлекли особого внимания, он сыграл роль голоса молодого короля Артура в популярном анимационном фильме 2007 года «Шрек Третий», в котором Майк Майерс озвучил главного героя.
Вскоре последовали другие работы, когда Тимберлейк снова объединился с Майерсом, появившись в комедии 2008 года «Секс-гуру». У него также была роль в драме «Открытая дорога назад» (2009) с Джеффом Бриджесом и Мэри Стинберген.
Джефф Бриджес и Джастин Тимберлейк. Фото: кадр из к/ф «Открытая дорога назад» (2009)
«Социальная сеть», «Очень плохая училка», «Секс по дружбе», «Время»
Одним из самых заметных выступлений Тимберлейка на сегодняшний день стала драма 2010 года «Социальная сеть» о создании популярной соцсети. Тимберлейк сыграл в фильме реального интернет-магната Шона Паркера.
В 2011 году он снялся в комедии «Очень плохая училка» с Кэмерон Диаз, романтической комедии «Секс по дружбе» с Милой Кунис и фильме «Время» (2011) с Амандой Сейфрид.
Джастин Тимберлейк и Аманда Сейфрид. Фото: кадр из фильма «Время» (2011)
«Крученый мяч», «Внутри Льюина Дэвиса», «Тролли»
В 2012 году Тимберлейк снялся в бейсбольной драме Клинта Иствуда «Крученый мяч», а также сыграл главную роль в триллере 2013 года «Vа-банк» с Беном Аффлеком. Продолжая череду своих более серьезных ролей, Тимберлейк сыграл роль Нила Богарта в фильме «Внутри Льюина Дэвиса» (2013), прежде чем приступить к озвучиванию персонажа Бранча в анимационных «Троллях» (2016). Он также был исполнительным музыкальным продюсером фильма.
Оскар Айзек, Джастин Тимберлейк и Адам Драйвер. Фото: кадр из к/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (2012)
«Субботний вечер в прямом эфире»
Тимберлейк также сделал себе имя на телевидении. Он впервые появился на Saturday Night Live в качестве ведущего и музыкального гостя в 2006 году. Его номера и комедийный тайминг сделали его любимцем фанатов среди ведущих, которые украшали сцену.
Выиграв две премии «Эмми» за выдающегося приглашенного актера в комедийном сериале в 2009 и 2011 годах, он зарекомендовал себя как разносторонний актер благодаря своей работе на телевидении.
Джессика Бил нарядилась Джессикой Рэббит в комедийном шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Другой гость — Джастин Тимберлейк, 08.03.2009 г. Фото: Global Look Press
The 20/20 Experience
В январе 2013 года Тимберлейк вернулся на музыкальную сцену с хитовым синглом Suit & Tie. Песня вошла в его альбом The 20/20 Experience, выпущенный в марте того же года, и достигла вершины чартов альбомов в первую неделю. Перед выходом долгожданного альбома Тимберлейк исполнил Pusher Love Girl и Suit & Tie вместе с Jay-Z на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2013 году.
Тимберлейк продолжил наслаждаться этой волной успеха в августе, когда он получил награду VMA Vanguard Award на MTV Video Music Awards. На церемонии он дал впечатляющее выступление, которое также включало воссоединение со своими коллегами по группе NSYNC.
Джастин Тимберлейк в пресс-центре MTV Video Music Awards, 25 августа 2013 г. Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Can't Stop the Feeling
За The 20/20 Experience, быстро последовал The 20/20 Experience: 2 of 2, в октябре того же года. Следующий альбом не получил такого же признания критиков, как его предшественник, хотя на нем все еще был выпущен хитовый сингл Take Back the Night. Весной 2016 года Тимберлейк выпустил лид-сингл Can't Stop the Feeling, который был показан в Trolls. Трек сразу же занял первое место в Billboard Hot 100, а также в 16 других странах.
Джастин Тимберлейк. Фото: кадр из видеоклипа на песню Can't Stop the Feeling (2016)
Man of the Woods и Суперкубок
В январе 2018 года Тимберлейк выпустил первый сингл со своего грядущего студийного альбома, медленный трек для спальни под названием Filthy. Позже в том же месяце он последовал за хитом Say Something из Топ-10 с участием Криса Стэплтона. Альбом Man of the Woods, в который также вошли совместные работы с Тимбалэндом и Фарреллом Уильямсом, был выпущен незадолго до выступления певца на шоу Super Bowl LII в перерыве между выступлениями в начале февраля.
Выступление на Суперкубке вызвало споры задолго до выхода Тимберлейка на сцену, а хэштег #JusticeForJanet распространился в социальных сетях среди поклонников Джексон, которые посчитали, что она приняла на себя основную тяжесть последствий шоу на Суперкубке 2004 года.
Более того, слух о том, что Тимберлейк планировал выступить с голограммой Принса, вызвал дополнительную негативную реакцию, поскольку фанаты процитировали интервью, в котором покойный великий музыкант конкретно заявил о своем несогласии с такого рода спецэффектами.
3 июля Тимберлейк выпустил новый трек Soul Mate. По мнению некоторых критиков, «джем, похожий на самбу и готовый к употреблению на пляже», ознаменовал долгожданное возвращение к своим корням вслед за неровностями Man of the Woods.
Джастин Тимберлейк выступает на Супербоуле на стадионе US Bank Stadium, 4 февраля 2018 г. в Миннеаполисе, Калифорния. Фото: Global Look Press
«Мировое турне «Троллей»
После относительно спокойного периода Тимберлейк вновь появился в начале 2020 года с началом мирового тура Trolls. Саундтрек к фильму породил выпуск новых песен, в том числе The Other Side с SZA и Don't Slack с Андерсоном Пааком.
Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик на премьере анимационного фильма «Тролли», 29 сентября 2016 г. Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Тимберлейк когда-то встречался с поп-певицей Бритни Спирс и актрисой Кэмерон Диаз. В 2007 году он начал встречаться с актрисой Джессикой Бил. После периодических отношений, которые длились несколько лет, пара поженилась в октябре 2012 года в Апулии, Италия. Позже они сделали следующее заявление журналу People:
«Приятно пожениться, церемония была прекрасной, и было настолько особенным быть в окружении нашей семьи и друзей».
В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк. Летом 2020 года у пары родился второй ребенок, сын Финеас.
Помимо музыкальной и актерской карьеры, Тимберлейк также открыл несколько ресторанов, запустил линию одежды и участвовал в гуманитарной деятельности в своем родном Теннесси.
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк на подиуме KENZO SS23 во время Недели мужской одежды. Париж, Франция. 26.06.2022 г. Фото: Global Look Press