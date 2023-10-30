Биография одного из самых знаменитых и авторитетных американских исполнителей — Джастина Тимберлейка

Ранняя жизнь

Джастин Рэндалл Тимберлейк родился 31 января 1981 года в Мемфисе, штат Теннесси, в семье Рэндалла Рэнди Тимберлейка и Линн Бомер. Он провел свое детство в лесу Шелби.

В детстве Тимберлейк пел в церковном хоре. В его семейном кругу также было несколько музыкантов, которые взрастили его талант, в том числе дядя, игравший в группе Bluegrass, и дедушка, который первым научил молодого Тимберлейка играть на гитаре и который сам джемил с Элвисом Пресли.

Его дед также познакомил его с песнями Вилли Нельсона и Джонни Кэша. В то же время его отец играл ему песни таких групп, как the Eagles и Queen. Мемфис также был родиной блюза, и он увлекся такими музыкантами, как Би Би Кинг и другими.

В 1985 году родители Тимберлейка развелись. Оба вступили в повторный брак, но большая семья остается близкой. У него есть два сводных брата со стороны отца. Его сводная сестра умерла вскоре после рождения, и Тимберлейк отдал дань уважения ей в песне NSYNC «Мой ангел на небесах».