Биография одного из самых знаменитых и авторитетных американских исполнителей — Джастина Тимберлейка

FutureSex/ LoveSounds

В следующем году он выпустил свой второй сольный альбом — FutureSex/LoveSounds, который дебютировал на № 1 в чарте Billboard. Главный сингл альбома, Sexy Back, несколько недель подряд занимал первое место. Некоторые из других хитов альбома включают My Love, What Goes Around Comes Around и Love Stoned/I Think She Knows, причем последние две песни получили «Грэмми».

В 2008 году Тимберлейк помог сделать сингл Мадонны 4 Minutes хитом топ-10. Он не только обеспечил дополнительный вокал, но и был соавтором песни. Тимберлейк также внес свой вклад в несколько других треков для альбома Мадонны Hard Candy.