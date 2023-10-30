Дочь китайских иммигрантов, покорившая Голливуд: как Люси Лью добилась успеха

Кто такая Люси Лью?
Актриса Люси Лью дебютировала в массовом кино в роли одной из многих бывших подружек персонажа Тома Круза в фильме «Джерри Магуайр» (1996). Она получила свой большой успех в популярной телевизионной комедии «Элли МакБил», за которую в 1999 году была номинирована на премию «Эмми».
Лью также снялась в нескольких проектах на большом экране, включая «Ангелы Чарли», «Убить Билла», «Чикаго» и «Счастливое число Слевина». В 2012 году она снова добилась успеха в телесериале, появившись в роли доктора Ватсона в новом взгляде на Шерлока Холмса в сериале «Элементарно».
Люси Лью. Фото: кадр из к/ф «Убить Билла» (2003)
Ранняя карьера
Люси Алексис Лью родилась 2 декабря 1968 года в Квинсе, штат Нью-Йорк. Дочь китайских иммигрантов, Люси Лью училась в престижной средней школе Стайвесант в Нью-Йорке. Она поступила в Нью-Йоркский университет, но через год перевелась в Мичиганский университет в Энн-Арборе, где изучала азиатские языки и культуру и получила степень бакалавра в 1990 году.
В выпускном классе Лью прошла прослушивание на роль второго плана в школьной постановке «Алисы в стране чудес»; к ее удивлению, она получила главную роль типично белокурой голубоглазой Алисы. С этого официально началась ее актерская карьера.
Ее самая ранняя актерская работа застала Лью в небольшой роли в подростковой драме «Беверли Хиллз, 90210» в сезоне 1991–1992 годов, где она играла официантку в любимом заведении банды «Персиковая косточка».
В течение следующих нескольких лет Лью появлялась в популярных телевизионных шоу, таких как «Тренер», «Секретные материалы» и «Скорая помощь», и получила место в актерском составе недолговечного ситкома «Жемчужина» (1996–1997) с Реей Перлман в главной роли.
Она дебютировала в массовом кино в роли одной из многих бывших подружек главного героя Тома Круза в фильме «Джерри Магуайр» (1996), но получила более значительные роли в таких малоизвестных независимых фильмах, как «Гай» (1996), «В тупике» (1997) и «Зона преступности» (1997) с Харви Кейтелем в главной роли.
Люси Лью в «Жемчужине» (1996–1997). Фото: Global Look Press
Роль в сериале «МакБил»
В 1998 году Лью добилась успеха, когда прошла прослушивание на роль Нелл Портер, ледяного нового дополнения к дурацкой юридической фирме «Кейдж и Фиш» в популярной комедии «Элли МакБил», созданной Дэвидом Э. Келли. Хотя она не получила роль, Келли была поражена игрой Лью и решила создать персонажа специально для нее.
Изначально предназначенное для очень ограниченного периода, острое, как бритва, изображение Лин Ву Лю встретило исключительно благоприятную реакцию, и ее пребывание было продлено до постоянного места в шоу. Получив номинацию на премию «Эмми» в 1999 году за лучшую женскую роль второго плана, Лью, несомненно, внесла свой вклад в общий успех сериала, который в том же году получил премию «Эмми» за лучшую комедию.
На большом экране Лью привлекла внимание зрителей своей ролью триллере «Расплата» (1999) с Мелом Гибсоном в главной роли. Другие ее работы в кино, вышедшие в том же году, включая независимый полнометражный фильм «Брачные игры земных обитателей», «Бей в кость» с Вуди Харрельсоном и Антонио Бандерасом, и «Молли» с Элизабет Шу в главной роли, быстро исчезли из поля зрения.
Гораздо больше повезло Лью в 2000 году, когда она снялась в популярной комедии «Шанхайский полдень» в роли непокорной китайской принцессы, которую похищают и увозят на Дикий Запад Америки, только для того, чтобы ее спасли неуклюжие герои в исполнении Джеки Чана и Оуэна Уилсона.
Люси Лью. Фото: кадр из к/ф «Шанхайский полдень» (2000)
«Ангелы Чарли»
В начале 2000 года было объявлено, что Лью получила одну из самых желанных ролей в Голливуде — третью гламурную женщину, борца с преступностью в обновленном детективном сериале 1970-х годов «Ангелы Чарли», выходящем на большой экран. Фильм, в котором снялись Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Билл Мюррей (с которым Лью, по сообщениям, подралась во время съемок), вышел в прокат в ноябре 2000 года и имел кассовый успех, собрав более 260 миллионов долларов по всему миру.
Летом 2003 года было выпущено продолжение — «Ангелы Чарли – 2: Только вперед». Позже в том же году Лью снялась в роли убийцы и главаря токийской банды в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла», а позже появился во второй части фильма в следующем году.
Помимо своей актерской карьеры, Лю также является опытным художником-визуалистом, которая часто выставляла свои смешанные медиа-композиции в галереях Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В 1994 году она выиграла грант на изучение искусства в Китае, основанный на выставке ее работ в галерее в районе Сохо в Нью-Йорке.
Кэмерон Диаз, Люси Лью и Дрю Бэрримор в фильме «Ангелы Чарли» (2000)
«Элементарно»
В течение первого десятилетия 2000-х годов Лю продолжала сниматься в различных проектах, включая такие фильмы, как «Домино» (2005), «Насмотревшись детективов» (2007) и «Спрячь это подальше» (2008), а также озвучивала анимационные фильмы, такие как «Кунг-фу Панда» и «Феи» (оба 2008).
В конце десятилетия Лью дебютировала на Бродвее в качестве сменщицы актерского состава в пьесе Есмины Резы «Боги резни». Затем, сыграв мадам Блоссом, Лью вернулась к работе в кино на тему боевых искусств в фильме 2012 года «Железный кулак», режиссером которого выступил хип-хоп-исполнитель RZA с Расселом Кроу в главной роли.
Также замеченный в таких сериалах, как «Дурнушка Бетти» и «Кашемировая мафия», Лью в конце концов нашла еще один телевизионный хит — «Элементарно», который стартовал в 2012 году и длился семь сезонов, закончившись в 2019 году. Шоу было современным обновлением классической истории о Шерлоке Холмсе, с Лью в главной роли доктора Джоан Ватсон. Актриса также была режиссером отдельных эпизодов.
Люси Лью. Фото: кадр из к/ф «Железный кулак» (2012)
«Почему женщины убивают»
В 2019 год Лью сыграла роль светской львицы из 80-х годов в сериале, действие которого разворачивается в различных временных линиях, «Почему женщины убивают».
Люси Лью. Фото: кадр из сериала «Почему женщины убивают» (2019–2021)
Личная жизнь
В августе 2015 года Лю объявила о рождении сына Роквелла Ллойда от суррогатной матери.
Люси Лью с сыном Роквеллом Ллойдом Лью на церемонии вручения звезды Люси Лью на «Аллее славы» в Голливуде, 1 мая 2019 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press