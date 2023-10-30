Дочь китайских иммигрантов, покорившая Голливуд: как Люси Лью добилась успеха

Ранняя карьера

Люси Алексис Лью родилась 2 декабря 1968 года в Квинсе, штат Нью-Йорк. Дочь китайских иммигрантов, Люси Лью училась в престижной средней школе Стайвесант в Нью-Йорке. Она поступила в Нью-Йоркский университет, но через год перевелась в Мичиганский университет в Энн-Арборе, где изучала азиатские языки и культуру и получила степень бакалавра в 1990 году.

В выпускном классе Лью прошла прослушивание на роль второго плана в школьной постановке «Алисы в стране чудес»; к ее удивлению, она получила главную роль типично белокурой голубоглазой Алисы. С этого официально началась ее актерская карьера.

Ее самая ранняя актерская работа застала Лью в небольшой роли в подростковой драме «Беверли Хиллз, 90210» в сезоне 1991–1992 годов, где она играла официантку в любимом заведении банды «Персиковая косточка».

В течение следующих нескольких лет Лью появлялась в популярных телевизионных шоу, таких как «Тренер», «Секретные материалы» и «Скорая помощь», и получила место в актерском составе недолговечного ситкома «Жемчужина» (1996–1997) с Реей Перлман в главной роли.

Она дебютировала в массовом кино в роли одной из многих бывших подружек главного героя Тома Круза в фильме «Джерри Магуайр» (1996), но получила более значительные роли в таких малоизвестных независимых фильмах, как «Гай» (1996), «В тупике» (1997) и «Зона преступности» (1997) с Харви Кейтелем в главной роли.