Большой любитель искусства и перевоплощений, подаривший зрителю десятки ролей: что известно о творчестве Алексея Морозова

Биография актера

Алексей Морозов — российский актер театра и кино. Интересно, что в молодости он решил сменить сферу деятельности, но любовь к перевоплощению на сцене и экране взяла верх. Сегодня артист входит в число самых востребованных представителей своей профессии, и его карьера стремительно набирает обороты.

Искусство стало смыслом жизни будущего актера

Алексей Морозов родился в Санкт-Петербурге 16 ноября 1979 года. С раннего детства он был романтиком, его увлекали поэзия, литература, музыка. Алексей с нескрываемым удовольствием бывал с семьей в театре. Наверное, атмосфера Северной столицы России так повлияла на мальчика, что искусство стало смыслом его жизни.

Первый актерский опыт Алексей получил во втором классе, когда сыграл главную роль в телевизионном спектакле «Путешествие “Голубой стрелы”» и заслужил похвалу знаменитого петербургского режиссера Валерия Саруханова, поставившего сказку.