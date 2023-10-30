Большой любитель искусства и перевоплощений, подаривший зрителю десятки ролей: что известно о творчестве Алексея Морозова

Биография актера
Алексей Морозов — российский актер театра и кино. Интересно, что в молодости он решил сменить сферу деятельности, но любовь к перевоплощению на сцене и экране взяла верх. Сегодня артист входит в число самых востребованных представителей своей профессии, и его карьера стремительно набирает обороты.
Искусство стало смыслом жизни будущего актера
Алексей Морозов родился в Санкт-Петербурге 16 ноября 1979 года. С раннего детства он был романтиком, его увлекали поэзия, литература, музыка. Алексей с нескрываемым удовольствием бывал с семьей в театре. Наверное, атмосфера Северной столицы России так повлияла на мальчика, что искусство стало смыслом его жизни.
Первый актерский опыт Алексей получил во втором классе, когда сыграл главную роль в телевизионном спектакле «Путешествие “Голубой стрелы”» и заслужил похвалу знаменитого петербургского режиссера Валерия Саруханова, поставившего сказку.
Молодой Алексей Морозов в сериале «ОБЖ». Фото: кадр из сериала «ОБЖ» (2000)
В 14 лет парень пришел на кастинг, организованный телевизионной театральной студией «Вообрази». Он прошел отбор и с 1994 по 1998 год участвовал в постановках этой молодежной группы. Работы студии показывали тот уровень самодеятельности, которому иногда завидовали актеры-профессионалы. В тот период Морозов уже окончательно определился с будущей профессией.
После школы парень поступил в Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге, которую успешно окончил в 2001 году. Сразу после выпуска Алексея приняли в Малый драматический театр — Театр Европы. Сложное финансовое положение, сомнения в себе заставили парня уйти из профессии на некоторое время – игра на сцене не доставляла ему прежнего эмоционального удовольствия.
В 2004 году Алексей уехал в Москву, чтобы заняться только зарождавшимся в то время искусством PR. Вскоре он возглавил российскую пресс-службу Патрисии Каас, основал собственное агентство по рекламе и продвижению.
Алексей Морозов в кино. Фото: Кадр из сериала «Крест в круге» (2009)
В 2006 году Алексей обрел материальную независимость, но именно в этот момент почувствовал, что ему не хватает театра. Телефонный звонок из Малого драмтеатра стал поворотным этапом в его творческой биографии — артист с радостью согласился на роль Шута в шекспировском «Короле Лире».
Работа телеведущим
Алексей Морозов всегда хотел быть ведущим телевизионных программ. В 2002–2004 годах он вел телепрограмму «Неприкосновенный запас» на канале «РЕН ТВ». В 2003 году его пригласили стать соведущим проекта «Есть упоение в бою», выходившего на канале «Культура». Это художественная реконструкция дуэлей и карточных игр. Алексей считает, что это была больше актерская игра, чем ведение телепередачи.
Осенью 2011 года он появился на канале «Россия-Петербург» как телеведущий программы «Заповедная область с Алексеем Морозовым», рассказывающей о достопримечательностях Санкт-Петербурга и области.
Алексей Морозов появлялся и на телевидении. Фото: соцсети
Выступления в театре и первые роли
Алексей Морозов пришел в МДТ в 2001 году и сразу получил роли в легендарных постановках Gaudeamus и «Клаустрофобия». Позднее в театральной карьере исполнителя случился 4-летний перерыв.
После возвращения в театр актер сыграл в постановках «Бесы», «Муму», «Тень стрелка», «Повелитель мух», «Портрет с дождем» и многих других. Морозов сотрудничал с МДТ (Театром Европы) вплоть до 2016 года. Также он был занят в постановках «Русской антрепризы имени Андрея Миронова» («Маленькие трагедии», «Мадам Бовари») и спектакле театра «Приют комедианта» «Олеся».
Алексей считает себя актером со счастливой театральной судьбой. Мастерство он черпал в работе с именитыми мастерами своего дела – режиссерами Львом Додиным, Вениамином Фильштинским, Андрием Жолдаком, Олегом Дмитриевым и другими.
Алексей Морозов на сцене театра. Фото: соцсети
Роли в кино и сериалах
Ролей в кино у Алексея Морозова не так много. Он принципиально не снимается в низкопробных фильмах, говорит, что в кинематографе важнее качество, а не количество. Кинематографическая биография актера началась в 2002 году с фильма «ОБЖ», где он сыграл небольшую роль. В 2009 году режиссер Николай Дрейден пригласил Морозова на главную роль в картине «Придел ангела».
В 2011 году Алексей появился в фильме «Репортаж судьбы». Одна из ярких работ — главная роль в многосерийном фильме «Крест в круге», снятом по одноименному роману Дмитрия Герасимова. Его герой — журналист-историк, который вынужден работать охранником в старинном отеле. Мистика сюжета картины заключается в подсказках судьбы, принимая которые человек открывает неизвестные грани себя.
Актер на съемках фильма «28 панфиловцев». Фото: соцсети
Из последующих работ самому актеру запомнилось его участие в съемках сериала Владимира Хотиненко «Достоевский», где он предстал в образе студента-террориста. Алексей получил для своего эпизодического персонажа монолог Верховенского из «Бесов». Убедительно сыграл своих героев артист и в сериалах «Репортаж судьбы», «Одессит». В исторической драме «Григорий Р.» актер перевоплотился в поручика Сергея Сухотина.
В 2016 году Морозов сыграл политрука Василия Клочкова в военной драме «28 панфиловцев». В картине речь пошла о подвиге, который в 1941-м совершила 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова при столкновении с немцами у Волоколамска, в двух часах езды от Москвы. Дивизия уничтожила десятки танков ценой собственных жизней.
Также в 2016 году актер сыграл главную роль Ваксона в драме «Таинственная страсть», экранизации одноименной повести Василия Аксенова. Фильм рассказывает о вымышленных людях, но при пристальном взгляде становится понятно, что за персонажами как повести, так и фильма скрываются знаменитые личности.
Морозов в образе Сухотина из сериала «Григорий Р.». Фото: кадр из сериала «Григорий Р.» (2014)
В апреле 2017 года актер сыграл главную роль еще в одной мелодраме — «Забытая женщина». Персонаж Алексея, Сергей, получает письмо от матери, которую считал умершей. Образ главного героя артист воплотил на экране в детективе «Спецы».
Кроме того, в 2017 году исполнитель предстал в образе Германа Титова в драме «Время первых», посвященной подвигам советских космонавтов. В 2019 году на канале НТВ стартовал показ детективного телефильма «Поселенцы», в котором на первом плане вновь блистал Морозов.
Также фильмография артиста пополнилась проектом «Русские горки»: Морозов исполняет главную роль. Это семейная сага о запутанных отношениях близких родственников и друзей.
Алексей Морозов и его первая жена. Фото: соцсети
Личная жизнь
Алексей был женат, от первого брака у него растет сын Матвей. Со своей первой женой Марией актер познакомился в Интернете, вскоре виртуальное знакомство переросло в крепкое чувство. Но постепенно отношения угасли. После расставания Морозов не перестал общаться с сыном, сохранив с экс-супругой дружеские отношения.
С 2013 года личная жизнь Алексея связана с коллегой Даной Абызовой. Пара некоторое время жила вместе, а в январе 2016-го влюбленные поженились. Свадебное путешествие артистов состоялось в Италии, где театр как раз был на гастролях.
Супруги долгое время не задумывались о рождении детей – оба строили карьеру в кино. Однако 15 января 2021 года актер сообщил радостную новость на своей страничке о беременности.
День влюбленных супруги решили отметить с размахом. Они улетели на остров Занзибар отдыхать. Алексей дразнил подписчиков фото, где он запечатлен на пляже на фоне Индийского океана.
Свадьба Алексея Морозова и Даны Абызовой. Фото: соцсети
Морозов сейчас
В 2020 году Алексей Морозов исполнил главные роли в нескольких фильмах. Первый — «Надежда», где актер перевоплотится в мужа спецагента. Второй значимый проект — «Солнечные дни». В нем Алексей Морозов проявил себя не только как главный актер, но также как режиссер.
В 2021 году Алексей работал над сериалом «Русские горки», который был основан на романе Григория Ряжского «Колония нескучного режима». Ему досталась главная роль Петра Иконникова. В картине также снялись Екатерина Вилкова, Карина Андоленко, Константин Лавроненко.