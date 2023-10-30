От мрачных подростковых треков до солнечных песен о любви: творчество рэпера Lizer

Биография исполнителя

Российская рэп-культура настолько многогранна, что впору уже говорить о существующих и стремительно развивающихся внутри нее субкультурах. К примеру, такое направление, как веб-рэп, сегодня — предмет интереса тысяч тинейджеров. Подростки создают и слушают музыку прямо в Интернете, в частности, в популярных соцсетях. Ярким представителем так называемой «новой школы» русского рэпа является молодой, но очень талантливый артист Lizer.

Пророчили спортивную карьеру, но со временем стал увлекаться музыкой

Настоящее имя рэпера — Арсен Магомадов, юноша дагестанец по национальности. Родился 12 августа 1998 года в Москве. Вырос в столичном районе Измайлово, поступил в гимназию, в которой был одним из так называемых «середнячков»: звезд с неба не хватал, но и лузером откровенным не был. Одноклассники вспоминают его как спокойного, неконфликтного парня.