От мрачных подростковых треков до солнечных песен о любви: творчество рэпера Lizer

Биография исполнителя
Российская рэп-культура настолько многогранна, что впору уже говорить о существующих и стремительно развивающихся внутри нее субкультурах. К примеру, такое направление, как веб-рэп, сегодня — предмет интереса тысяч тинейджеров. Подростки создают и слушают музыку прямо в Интернете, в частности, в популярных соцсетях. Ярким представителем так называемой «новой школы» русского рэпа является молодой, но очень талантливый артист Lizer.
Пророчили спортивную карьеру, но со временем стал увлекаться музыкой
Настоящее имя рэпера — Арсен Магомадов, юноша дагестанец по национальности. Родился 12 августа 1998 года в Москве. Вырос в столичном районе Измайлово, поступил в гимназию, в которой был одним из так называемых «середнячков»: звезд с неба не хватал, но и лузером откровенным не был. Одноклассники вспоминают его как спокойного, неконфликтного парня.
Будущий рэпер в детстве. Фото: соцсети
В третьем классе Арсен увлекся творчеством Эминема. С тех пор является страстным поклонником хип-хопа и посвящает любимому хобби все свободное время, обретая на просторах Интернета новых музыкальных кумиров.
Кстати, с досугом было трудновато, потому что мальчик в детстве посещал спортивные секции. Отец всерьез мечтал вырастить из сына чемпиона по вольной борьбе. Подросток показывал впечатляющие результаты, участвовал в соревнованиях, заслужил звание кандидата в мастера спорта. Но спортивная карьера забылась в одночасье, когда юноша стал делать первые успехи в музыке.
Начинал с мрачных песен
Арсен рано начал сочинять песни: до сих пор в телефоне исполнителя остались черновые наброски песен. Этот период пришелся на пору увлечения течением Yung Russia, поэтому и тексты, и идеи композиций были не лишены агрессии, мрачного настроения и подросткового отрицания всех и вся. Став постарше, Арсен понял, что на таком материале далеко не уедешь, а писать просто в стол не хотелось.
Lizer в группе «Закат 99.1». Фото: соцсети
Тогда 17-летний юноша обращается к коллективному разуму. В декабре 2015 года Lizer и другие музыканты — Dolla Kush и Why Hussein (ребята познакомились в соцсетях на почве общих увлечений) объединяются в коллектив «Закат 99.1». Участники вкладывали силы как в общее творчество, так и развивались сольно.
Результатом этой работы стал альбом Frozen («Замерзший»), вышедший в феврале 2016 года. Семь треков отличались весьма жестким и агрессивным звучанием, автор текстов не поскупился на употребление нецензурной лексики. Но ценители такого поджанра благосклонно приняли альбом.
В этом же году музыканты выпускают новый альбом So Web, к созданию которого примкнули и другие артисты — Трилл Пилл, Flesh, Enique, Sethy. А вскоре на YouTube появилось видео на одну из песен пластинки High Technologies. Ролик набрал свыше двух миллионов просмотров. Flesh и Lizer стали хедлайнерами «Заката», вскоре тандем представил на суд поклонников, а таковых уже появилось немало, совместный альбом SCI-FI.
Рэперы Lizer и Flash. Фото: соцсети
Темой новых музыкальных продуктов стали высокие технологии, Интернет, коммуникации и все то, что связывает людей. Еще одним подтверждением тенденции стал видеоклип парней на песню CYBER BASTARDS, после которой исполнителей стали именовать основателями нового направления — кибер-рэпа.
Музыкальное ноу-хау настолько пришлось по вкусу молодежи, что Flesh и Lizer с успехом провели свой первый гастрольный тур, посетив с концертами семь городов России.
Критика поклонников, депрессия, новый этап в творчестве
Начало 2017 года ознаменовалось очередным этапом в карьере рэпера – парень решил отойти от кибер-темы в творчестве, которая уже слегка набила оскомину, и создать нечто концептуально новое. Так появился альбом Damn Garden («Чертов сад»), пронизанный мрачным готическим настроением.
Фанаты тут же закидали рэпера нелицеприятными комментариями по поводу регрессирующего творчества и потери «фишки». Lizer погрузился было в депрессию, но тут на помощь подоспел давний друг Flash, который предложил Арсену сняться в новом видео Power Bank.
Рэпер выступает на концерте. Фото: соцсети
Воссоединение вылилось в новый музыкальный сборник False Mirror, который вышел летом 2017-го. А вскоре артисты объявили о том, что «Закат 99.1» прекращает существование. Музыкальные критики отметили, что главной заслугой объединения стало основание и популяризация кибер-рэпа.
Сольная карьера
В начале 2018 года Lizer начал сольную карьеру. Дебютный альбом под названием My Soul вызвал одобрение не только давних фанатов, но и других ценителей жанра. Рэпер действительно обнажил душу в каждой композиции, их названия так и кричат о чувствах: «Сердце», «Так сильно».
Следующий шаг артиста - новый трек «Под звуки наших поцелуев». В июне стало известно о том, что Lizer присоединился к креативному творческому объединению Little Big Family. В июле вышел новый альбом Арсена Teenage Love, трендовыми треками которого стали композиции «Убьют за нас» и «Пачка сигарет».
Молодой рэпер с девушкой. Фото: соцсети
Личная жизнь
Многочисленные фанаты артиста не прочь узнать и о личной жизни кумира, но сведений об этом в Интернете практически нет.
На нескольких фотографиях Арсен был запечатлен со светловолосой девушкой. Это породило слухи о том, что рэпер встречается с моделью Лизой Гирлиной. Однако сам артист информацию о наличии у него девушки не подтверждает.
Артист сейчас
Полноценная творческая биография артиста только начинается. Впереди сотрудничество с новым лейблом. Некоторое время назад вышел трек – «Никому не отдам».
Артист постоянно находится в гастрольных поездках по городам Тюмень, Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва и др.