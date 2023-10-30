Икона моды и стиля из «Большого города»: биография актрисы Сары Джессики Паркер

Ранняя жизнь и карьера

Актриса и продюсер Сара Джессика Паркер родилась 25 марта 1965 года в Нельсонвилле, штат Огайо. Четвертая из восьми детей, Паркер выросла в относительной бедности. После того как ее родители развелись, ее воспитывали мать, школьная учительница, и часто неработающий отчим. Она помогала содержать семью в юном возрасте, принося домой зарплату за ранние выступления с танцами и пением.

В 1976 году, после получения ее первой роли на Бродвее в «Невинных», ее семья переехала в Нью-Джерси, чтобы поддержать ее карьеру. Вместе с четырьмя своими братьями и сестрами Паркер следующие несколько лет гастролировала с The Sound of Music. Свой первый серьезный прорыв она получила, когда ее выбрали на главную роль Энни на Бродвее с 1979 по 1980 год.

Попутно обучаясь в Американском театре балета и Нью-Йоркской профессиональной детской школе, Паркер начала привлекать внимание всей страны в начале 1980-х годов. Она дебютировала в кино в 1979 году в фильме «Богатые дети» с Джоном Литгоу, Трини Альварадо и Олимпией Дукакис в главных ролях.