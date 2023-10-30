Икона моды и стиля из «Большого города»: биография актрисы Сары Джессики Паркер

Кто такая Сара Джессика Паркер?
Актриса Сара Джессика Паркер появилась в сериале «Неудачники», прежде чем перейти к фильмам, сыграв главную роль в фильмах «Эд Вуд» (1994), «Клуб первых жен» (1996) и, позже, «Привет семье!» (2005), «Супруги Морган в бегах» (2009).
Она добилась большого успеха, сыграв Кэрри Брэдшоу в комедийном сериале «Секс в большом городе», начавшемся в конце 1990-х, который произвел революцию в изображении женщин. Наряду с работой продюсером в фильмах «Секс в большом городе», Паркер снималась в сериале HBO «Развод» с 2016 по 2019 год.
Сара Джессика Паркер на съемках сериала HBO Max «И просто так», продолжения сериала «Секс в большом городе», в Гринвич-Виллидж Нью-Йорк, 03.11.2022. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Актриса и продюсер Сара Джессика Паркер родилась 25 марта 1965 года в Нельсонвилле, штат Огайо. Четвертая из восьми детей, Паркер выросла в относительной бедности. После того как ее родители развелись, ее воспитывали мать, школьная учительница, и часто неработающий отчим. Она помогала содержать семью в юном возрасте, принося домой зарплату за ранние выступления с танцами и пением.
В 1976 году, после получения ее первой роли на Бродвее в «Невинных», ее семья переехала в Нью-Джерси, чтобы поддержать ее карьеру. Вместе с четырьмя своими братьями и сестрами Паркер следующие несколько лет гастролировала с The Sound of Music. Свой первый серьезный прорыв она получила, когда ее выбрали на главную роль Энни на Бродвее с 1979 по 1980 год.
Попутно обучаясь в Американском театре балета и Нью-Йоркской профессиональной детской школе, Паркер начала привлекать внимание всей страны в начале 1980-х годов. Она дебютировала в кино в 1979 году в фильме «Богатые дети» с Джоном Литгоу, Трини Альварадо и Олимпией Дукакис в главных ролях.
«Неудачники»
В 1982 году Паркер стала известна телезрителям после главной роли в ситкоме «Неудачники». Вскоре после этого она получила еще большую известность благодаря роли второго плана в хите 1984 года «Свободные».
В следующем году Паркер снялась вместе с совсем юной Хелен Хант в фильме «Девочки хотят повеселиться». Ее успех в обоих фильмах проложил путь к стабильной работе как на большом экране, так и на телевидении с такими шоу, как «Закон для всех», на протяжении оставшейся части десятилетия.
Сара Джессика Паркер. Фото: кадр из к/ф «Девочки хотят повеселиться» (1985)
«Лос-анджелесская история» и «Эд Вуд»
В начале 1990-х Паркер совершила сложный переход от подростковых ролей к взрослым, появившись вместе со Стивом Мартином в фильме «Лос-анджелесская история» (1991), а затем снискала доверие как у критиков, так и у культов в роли невесты Николаса Кейджа в фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе» (1992). Она также сыграла жену главного героя в знаменитом фильме Тима Бертона «Эд Вуд» 1994 года.
Билл Мюррей, Сара Джессика Паркер и Джонни Депп. Фото: кадр из к/ф «Эд Вуд» (1994)
«Клуб первых жен»
В середине 1990-х Паркер сыграла несколько второстепенных ролей второго плана, включая «Рапсодию Майами» (1995), «Клуб первых жен» и «Марс атакует!» (оба выпущены в 1996 году). Ее работы на сцене были лучше восприняты, включая «Сильвию», за которую она была номинирована на премию Drama Desk Award.
Сара Джессика Паркер и Пирс Броснан. Фото: кадр из к/ф «Марс атакует!» (1996)
«Секс в большом городе»
В 1998 году Паркер получила главную роль нью-йоркской колумнистки Кэрри Брэдшоу в телесериале «Секс в большом городе». Шоу, ориентированное на Манхэттен, рассказывало о жизни четырех подруг и стало огромным хитом как среди критиков, так и среди зрителей.
Паркер получила множество премий «Золотой глобус» за свою работу на показе в начале 2000-х, что принесло ей как постоянную работу, так и похвалу от мира моды. В 2008 году по сериалу был снят одноименный оригинальный фильм, а его успех привел к продолжению в 2010 году.
Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон из сериала «Секс в большом городе». Фото: Global Look Press
«Развод»
На телевидении Паркер несколько раз появлялась в качестве гостя в популярном музыкальном сериале «Хор». В 2016 году она выступила исполнительным продюсером и снялась в комедийном сериале «Развод».
Актриса получила номинацию на «Золотой глобус» за роль Фрэнсис Дюфрейн, исполнительного рекрутера, которая переживает развод со своим мужем, с которым прожила 17 лет, которую сыграл Томас Хейден Черч. В шоу, которое длилось три сезона, также участвовали Молли Шеннон и Талия Бэлсам.
Сара Джессика Паркер и Томас Хейден Черч. Фото: кадр из сериала «Развод» (2016–2019)
«Плаза Люкс»
Завершая свою карьеру на телевидении и большом экране, Паркер время от времени возвращалась к театральным постановкам, в том числе к возрожденному в середине 1990-х фильму «Как добиться успеха в бизнесе, особо не стараясь», в котором также снялся будущий муж, Мэтью Бродерик.
Более 20 лет спустя Паркер и Бродерик подписали контракт на роль трех разных пар в постановке Нила Саймона Plaza Suite, хотя зрители были вынуждены подождать, чтобы увидеть влюбленных в действии после того, как коронавирус закрыл бродвейские постановки в начале 2020 года.
Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик во время премьеры спектакля «Плаза-сюита» Нила Саймона, 28 марта 2022 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Икона моды и туфли Сары Джессики Паркер
Благодаря времени, проведенному в «Сексе в большом городе», Паркер превратилась в икону стиля с огромной коммерческой привлекательностью. В 2003 году она стала представителем Garnier hair products. В следующем году она подписала контракт на 38 миллионов долларов с The Gap и стала «Иконой моды года» по версии Совета модельеров Америки.
В 2005 году Паркер выпустила свой первый парфюм Lovely. Позже она добавила Covet в свою парфюмерную линию, которую продает через свою компанию SJP Beauty. У Паркер также есть собственная линия обуви, выпущенная в 2014 году и называемая SJP Collection.
Сара Джессика Паркер принимает участие во встрече, посвященной продвижению своего нового аромата Stash, в Лондоне 14 сентября 2016 г. Фото: Global Look Press
Муж и дети
У Паркер были громкие и длительные отношений с Робертом Дауни –младшим и Джоном Ф. Кеннеди – младшим.
Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни – младший на вечеринке, 14 июня 1990 года. Фото: Global Look Press
В 1997 году Сара Джессика Паркер вышла замуж за актера Мэтью Бродерика.
Мэттью Бродерик с супругой Сарой Джессикой Паркер на премьере мюзикла Нила Саймона Plaza Suite, Нью-Йорк, 28.03.2022. Фото: Global Look Press
Их сын, Джеймс Уилки Бродерик, названный в честь покойного отца Мэтью, родился в октябре 2002 года. В 2009 году у пары появились дочери-близнецы — Марион Лоретта Элвелл и Табита Ходж, которых родила суррогатная мать.
Джеймс Бродерик, Мэрион Бродерик и Табита Бродерик, 28 марта 2022 года. Фото: Global Look Press