Лучший капитан стражей Галактики и зять Терминатора: карьера Криса Пратта

В какой-то момент он переехал на Мауи, Гавайи, и работал официантом в креветочной компании Bubba Gump, когда познакомился с актрисой и режиссером Рей Дон Чонг. Ей понравился его внешний вид и энергия и она сняла его в короткометражном фильме 2000 года «Проклятые: часть 3».

Это открыло Пратту возможность продолжить актерскую работу, и в 2002 году он получил роль спортсмена Брайта Эбботта в сериале «Любовь вдовца», оставаясь в сериале до его окончания в 2006 году.

«Операционный центр», «Парки и зоны отдыха»

Пратт присоединился к актерскому составу сериала «О.С. - Одинокие сердца» в его последнем сезоне в 2006–2007 годах и стал известен благодаря определенному типу комедийных ролнейна протяжении значительной части своей карьеры на экране.

Он присоединился к ситкому Эми Полер «Парки и зоны отдыха» в качестве гостя в нескольких эпизодах в роли неуклюжего музыканта Энди Дуайера в дебютном сезоне 2009 года, став постоянным участником второго сезона сериала. Пратт оставался в сериале до его финала в 2015 году.