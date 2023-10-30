Лучший капитан стражей Галактики и зять Терминатора: карьера Криса Пратта

Кто такой Крис Пратт?
Крис Пратт сделал успешную карьеру на телевидении, снявшись в таких сериалах, как «Любовь вдовца», «О.К.» и «Парки и зоны отдыха». Он также рискнул выйти на большой экран, получив второстепенные роли в фильмах «Разыскивается», «Денежный шар» и «Ноль темных тридцати», прежде чем добиться успеха в качестве ведущего актера во франшизах «Стражи Галактики» и «Мир Юрского периода».
Ранняя жизнь
Кристофер Майкл Пратт родился 21 июня 1979 года в Вирджинии, штат Миннесота, младший из трех братьев и сестер. Позже он и его семья переехали в Лейк-Стивенс, штат Вашингтон, и Пратт, в конце концов, начал выступать в пьесах и в вечернем театре.
Крис Пратт в юные годы. Фото: соцсети
В какой-то момент он переехал на Мауи, Гавайи, и работал официантом в креветочной компании Bubba Gump, когда познакомился с актрисой и режиссером Рей Дон Чонг. Ей понравился его внешний вид и энергия и она сняла его в короткометражном фильме 2000 года «Проклятые: часть 3».
Это открыло Пратту возможность продолжить актерскую работу, и в 2002 году он получил роль спортсмена Брайта Эбботта в сериале «Любовь вдовца», оставаясь в сериале до его окончания в 2006 году.
«Операционный центр», «Парки и зоны отдыха»
Пратт присоединился к актерскому составу сериала «О.С. - Одинокие сердца» в его последнем сезоне в 2006–2007 годах и стал известен благодаря определенному типу комедийных ролнейна протяжении значительной части своей карьеры на экране.
Он присоединился к ситкому Эми Полер «Парки и зоны отдыха» в качестве гостя в нескольких эпизодах в роли неуклюжего музыканта Энди Дуайера в дебютном сезоне 2009 года, став постоянным участником второго сезона сериала. Пратт оставался в сериале до его финала в 2015 году.
Крис Пратт в сериале «Парки и зоны отдыха». Фото: кадр из фильма
«Человек, который изменил все», «Цель номер один»
Ранние фильмы Пратта включают «Freeвольная жизнь» (2005), «Особо опасен» (2008), «Тело Дженнифер» (2009) и «Война невест» (2009).
Энн Хэтэуэй и Крис Пратт в фильме «Война невест» (2009). Фото: Global Look Press
Исполнив роль игрока с первой базы вместе с Брэдом Питтом в фильме «Человек, который изменил все» (2011), Пратт был замечен в роли морского котика в фильме «Цель номер один» (2012) Кэтрин Бигелоу с Джессикой Честейн в главной роли о миссии по поиску террористов.
Принятие Праттом более суровой драматургии позволило ему увидеть себя в новом свете и подумать о других возможностях как актера.
«Стражи Галактики» от Marvel
Крис Пратт в фильме «Стражи Галактики». Фото: кадр из фильма 2014 года
После ролей второго плана в 2013 году в таких фильмах, как «Отец-молодец» и «Она», 2014 год стал знаменательным. Пратт озвучивал главного героя в анимационном фильме «ЛЕГО фильм», а затем добился успеха блокбастера с выходом юмористического научно-фантастического приключения «Стражи Галактики», основанного на одноименной серии комиксов Marvel.
С такими коллегами, как Зои Салдана, Брэдли Купер и Вин Дизель, Пратт сыграл Питера Квилла, представленного как космический мусорщик, который также известен под именем Звездный Лорд.
Несмотря на то, что фильм был посвящен персонажам комиксов, ранее не получившим широкой известности, он заработал более 770 миллионов долларов по всему миру, что привело к выпуску еще более прибыльной «Стражей Галактики – 2» (2017) и включению ее персонажей в другие фильмы Marvel, такие как «Мстители: Война бесконечности» (2018).
«Мир Юрского периода»
Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард в фильме «МирЮрского периода». Фото: кадр из фильма 2015 года
Часть 2014 года Пратт провел на съемках следующей части серии фильмов «Парк Юрского периода» в Луизиане и на Гавайях. Фильм получил название «Мир Юрского периода» и появился в кинотеатрах в июне 2015 года, в итоге собрав более 1 миллиарда долларов продаж билетов по всему миру.
Позже Пратт повторил роль специалиста по велоцирапторам Оуэна Грейди в фильме «Мир Юрского периода: Павшее королевство». Боевик-триллер о динозаврах снова собрал нетерпеливую аудиторию, собрав более 110 миллионов долларов за премьерный уикенд в июне 2018 года в Китае.
«Великолепная семерка», «Вперед»
В 2016 году Пратт появился в ремейке «Великолепной семерки» вместе с Дензелом Вашингтоном и Винсентом Д'Онофрио, а также снялся с Дженнифер Лоуренс в научно-фантастическом романе «Пассажиры».
Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс в фильме «Пассажиры». Фото: кадр из фильма 2016 года
Затем он вернулся к озвучиванию для «ЛЕГО фильма -2» (2019) и последующих фильмов (2020), в последнем также задействованы таланты Тома Холланда, Джулии Луи-Дрейфус и Октавии Спенсер.
Личная жизнь
В 2009 году Пратт женился на актрисе Анне Фэрис, известной по ролям в таких фильмах, как «Страшное кино» и ситкоме «Мама». Пара познакомилась в 2007 году на съемках фильма «Забери меня домой сегодня вечером». Их сын Джек родился раньше срока и потому весил меньше, чем положено.
Крис Пратт с женой Анной Фэрис. 10 сентября 2011 года. Фото: Global Look Press
После восьми лет брака Пратт и Фэрис объявили, что разводятся 6 августа 2017 года. Пратт опубликовал сообщение об их расставании в социальных сетях:
«Нам с Анной грустно объявлять, что мы официально расстаемся. Мы долго и упорно старались, и мы действительно разочарованы. У нашего сына есть двое родителей, которые его очень любят, и ради него мы хотим, чтобы в дальнейшем эта ситуация оставалась как можно более конфиденциальной. Мы по-прежнему любим друг друга, всегда будем дорожить проведенным вместе временем и по-прежнему испытываем глубочайшее уважение друг к другу».
В декабре того же года Пратт официально подал на развод.
Исполнитель главной роли впоследствии проводил большую часть свободного времени со своим сыном, хотя следующей весной его заметили на свидании со старшей дочерью Арнольда Шварценеггера, Кэтрин.
В июне 2019 года, через несколько месяцев после того, как Пратт объявил о своей помолвке, пара поженилась в Монтесито, Калифорния. Пара приветствовала своего первого ребенка, дочь Лайлу Марию, в августе 2020 года.
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер. Фото: соцсети