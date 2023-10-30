Икона мирового бизнеса: биография гения тысячелетия Илона Маска

После первоначальной цели производить 5000 новых автомобилей Model 3 в неделю к декабрю 2017 года Маск перенес эту цель на март 2018 года, а затем на июнь с началом нового года. Объявленная задержка не удивила отраслевых экспертов, которые были хорошо осведомлены о производственных проблемах компании, хотя некоторые задавались вопросом, как долго инвесторы будут терпеливо относиться к этому процессу.

Это также не помешало Маску получить радикально новый компенсационный пакет на посту генерального директора, в рамках которого ему будут выплачивать зарплату после достижения рубежей растущей оценки, основанной на увеличении стоимости на 50 миллиардов долларов.

К апрелю 2018 года, когда ожидалось, что Tesla не дотянет до прогнозов производства в первом квартале, появились новости о том, что Маск отстранил главу инженерного отдела, чтобы лично контролировать работу в этом подразделении. В переписке с репортером Маск сказал, что для достижения производственных целей важно «разделять и властвовать», и что он «вернулся ко сну на заводе».

После сообщения о том, что компания реорганизует свою структуру управления, Маск в июне объявил, что Tesla увольняет 9% персонала, хотя ее производственный отдел останется нетронутым. В электронном письме сотрудникам Маск объяснил свое решение устранить некоторое «дублирование ролей», чтобы сократить расходы, признав, что пришло время предпринять серьезные шаги для получения прибыли.

Реструктуризация, похоже, принесла дивиденды, поскольку было объявлено, что Tesla достигла своей цели производить 5000 автомобилей Model 3 в неделю к концу июня 2018 года, одновременно производя еще 2000 седанов Model S и внедорожников Model X. «Мы сделали это! — написал Маск в праздничном электронном письме компании. — Какая невероятная работа потрясающей команды».

В феврале следующего года Маск объявил, что компания наконец выпускает свою стандартную модель 3. Маск также сказал, что Tesla переходит на онлайн-продажи и предлагает клиентам возможность вернуть свои автомобили в течение семи дней или 1000 миль для полного возмещения.

Полуприцеп

В ноябре 2017 года Маск произвел очередной фурор, представив новые Tesla Semi и Roadster в дизайн-студии компании. Полуприцеп, запуск которого ожидался в производство в 2019 году, но был отложен, может похвастаться запасом хода в 500 миль, а также аккумулятором и двигателями, рассчитанными на один миллион миль.

Модель Y и «Родстер»

В марте 2019 года Маск представил долгожданную модель Tesla Y. Компактный кроссовер, который начал поступать к покупателям в марте 2020 года, имеет запас хода 300 миль и время разгона от 0 до 60 миль в час 3,5 секунды.

Родстер, выпуск которого также намечен на 2020 год, станет самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных с временем разгона от 0 до 60 1,9 секунды.