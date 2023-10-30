Икона мирового бизнеса: биография гения тысячелетия Илона Маска

Кто такой Илон Маск?
Илон Маск — американский предприниматель южноафриканского происхождения, основавший X.com в 1999 году (компанию, которая позже стала PayPal), SpaceX в 2002 году и Tesla Motors в 2003 году. Маск стал мультимиллионером в возрасте около 20 лет, когда продал свою начинающую компанию Zip2 подразделению Compaq Computers.
Маск попал в заголовки газет в мае 2012 года, когда SpaceX запустила ракету, которая должна была отправить первый коммерческий аппарат на Международную космическую станцию. Он пополнил свое портфолио покупкой SolarCity в 2016 году и укрепил свое положение лидера отрасли, взяв на себя роль консультанта в первые дни правления президента Дональда Трампа.
По сообщениям, в январе 2021 года Маск превзошел Джеффа Безоса как самого богатого человека в мире.
Илон Маск. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Маск родился 28 июня 1971 года в Претории, Южная Африка. В детстве Маск был настолько погружен в свои мечты об изобретениях, что его родители и врачи назначили ему тест, чтобы проверить его слух.
Примерно во время развода его родителей, когда ему было 10 лет, Маск проявил интерес к компьютерам. Он сам научился программировать, и когда ему было 12 лет, он продал свое первое программное обеспечение: созданную им игру под названием Blastar.
В начальной школе Маск был невысоким, замкнутым и начитанным. Над ним издевались, пока ему не исполнилось 15 лет, после чего он резко вырос и научился защищаться с помощью каратэ и борьбы.
Илон Маск в школьные годы. Фото: соцсети
Семья
Мать Маска — Мэй Маск — канадская модель и самая пожилая женщина, снявшаяся в рекламной кампании. Когда она росла, ей приходилось работать на пяти работах одновременно, чтобы прокормить свою семью.
Модель и мать Илона Маска, Мэй Маск, на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards 2017, 5 июня 2017 г. Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Отец Маска — Эррол Маск — богатый южноафриканский инженер.
Раннее детство Маск провел со своим братом Кимбалом и сестрой Тоской в Южной Африке. Его родители развелись, когда ему было 10 лет.
Образование
В возрасте 17 лет, в 1989 году, Маск переехал в Канаду, чтобы поступить в Королевский университет и избежать обязательной службы в вооруженных силах Южной Африки. В том же году Маск получил канадское гражданство отчасти потому, что чувствовал, что таким путем будет легче получить американское гражданство.
В 1992 году Маск уехал из Канады, чтобы изучать бизнес и физику в Университете Пенсильвании. Он окончил университет со степенью бакалавра по экономике и остался, чтобы получить вторую степень бакалавра по физике.
После ухода из Пенсильванского университета Маск направился в Стэнфордский университет в Калифорнии, чтобы получить степень доктора философии по физике энергии. Однако его переезд был идеально приурочен к интернет-буму, и он бросил Стэнфорд всего через два дня, чтобы стать его частью, основав свою первую компанию Zip2 Corporation в 1995 году. Маск стал гражданином США в 2002 году.
Корпорация Zip2
Маск основал свою первую компанию Zip2 Corporation в 1995 году вместе со своим братом Кимбалом Маском. Онлайн-путеводитель по городу Zip2 вскоре стал предоставлять контент для новых веб-сайтов New York Times и Chicago Tribune. В 1999 году подразделение Compaq Computer Corporation купило Zip2 за 307 миллионов долларов наличными и 34 миллиона долларов опционами на акции.
PayPal
Илон и Кимбал Маск с матерью. Фото: соцсети
В 1999 году Илон и Кимбал Маск использовали деньги от продажи Zip2, чтобы основать компанию по предоставлению финансовых услуг и платежей в режиме онлайн. Приобретение в следующем году X.com. привело к созданию PayPal в том виде, в каком она известна сегодня.
В октябре 2002 года Маск заработал свой первый миллиард, когда PayPal была приобретена eBay за акции стоимостью 1,5 миллиарда долларов. До продажи Маск владел 11 процентами акций PayPal.
SpaceX
Маск основал свою третью компанию, Space Exploration Technologies Corporation, или SpaceX, в 2002 году с намерением строить космические аппараты для коммерческих космических полетов.
К 2008 году SpaceX прочно утвердилась, и НАСА заключило с компанией контракт на перевозку грузов для Международной космической станции — с планами перевозки астронавтов в будущем — в качестве замены собственных миссий НАСА «Спейс шаттл».
Илон Маск, 2009 год. Фото: Global Look Press
Ракеты Falcon 9
22 мая 2012 года Маск и SpaceX вошли в историю, когда компания запустила свою ракету Falcon 9 в космос с беспилотной капсулой. Транспортное средство было отправлено на Международную космическую станцию с 1000 фунтами припасов для находящихся там астронавтов, что стало первым случаем, когда частная компания отправила космический корабль на Международную космическую станцию.
По поводу презентации Маск сказал: «Я чувствую себя очень счастливым. Для нас это все равно что выиграть Суперкубок».
Запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy. Фото: Global Look Press
В декабре 2013 года Falcon 9 успешно вывел спутник на геосинхронную передаточную орбиту — расстояние, на котором спутник выйдет на орбитальную траекторию, соответствующую вращению Земли.
В феврале 2015 года SpaceX запустила еще один Falcon 9, оснащенный спутником Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), предназначенный для наблюдения за экстремальными выбросами Солнца, которые влияют на электросети и системы связи на Земле.
В марте 2017 года SpaceX стала свидетелем успешного испытательного полета и посадки ракеты Falcon 9, изготовленной из деталей многоразового использования, — разработки, которая открыла двери для более доступных космических путешествий.
Неудача произошла в ноябре 2017 года, когда во время испытания нового двигателя компании Block 5 Merlin произошел взрыв. SpaceX сообщила, что никто не пострадал и что эта проблема не помешает запланированному запуску ракет будущего поколения Falcon 9.
В феврале 2018 года компания пережила еще один важный момент, проведя успешный испытательный запуск мощной ракеты Falcon Heavy. Вооруженный дополнительными ускорителями Falcon 9, Falcon Heavy был разработан для доставки огромных полезных грузов на орбиту и потенциально мог служить кораблем для полетов в дальний космос.
Для тестового запуска Falcon Heavy получил полезную нагрузку в виде вишнево-красного Tesla Roadster Маска, оснащенного камерами для «обеспечения эпических видов» на планируемую орбиту вокруг Солнца.
В июле 2018 года Space X насладилась успешной посадкой новой ракеты Block 5 Falcon, которая коснулась корабля-беспилотника менее чем через 9 минут после старта.
Миссия BFR на Марс
В сентябре 2017 года Маск представил обновленный дизайн своего BFR (аббревиатура от Big F-ing Rocket или Big Falcon Rocket), 31-моторного гиганта, увенчанного космическим кораблем, способным перевозить не менее 100 человек. Он рассказал, что SpaceX намеревается запустить первые грузовые миссии на Марс с помощью этого транспортного средства в 2022 году в рамках своей всеобъемлющей цели колонизации Красной планеты.
Маск и миссия на Марс. Фото: соцсети
В марте 2018 года предприниматель рассказал аудитории на ежегодном фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас, что надеется подготовить BFR к коротким рейсам в начале следующего года, при этом понимающе кивнув на свои предыдущие проблемы с соблюдением сроков.
В следующем месяце было объявлено, что SpaceX построит объект в порту Лос-Анджелеса для сборки и размещения BFR. Собственность порта представляла собой идеальное место для SpaceX, поскольку после завершения строительства ее гигантскую ракету можно будет перевозить только на барже или корабле.
Интернет-спутники Starlink
В конце марта 2018 года SpaceX получила разрешение от правительства США на запуск флота спутников на низкую орбиту с целью предоставления интернет-сервиса. Спутниковая сеть, получившая название Starlink, в идеале сделала бы услуги широкополосной связи более доступными в сельской местности, одновременно усилив конкуренцию на густонаселенных рынках, на которых обычно доминируют один или два провайдера.
SpaceX запустила первую партию из 60 спутников в мае 2019 года, а в ноябре того же года — еще 60 спутников с полезной нагрузкой. Хотя это представляло значительный прогресс для проекта Starlink, появление этих ярких орбитальных аппаратов в ночном небе, которые потенциально могут привести к появлению еще тысяч, обеспокоило астрономов, которые чувствовали, что увеличение числа спутников увеличит сложность изучения удаленных объектов в космосе.
«Тесла Моторс»
«Тесла Моторс». Фото: Global Look Press
Маск является соучредителем, генеральным директором и разработчиком продукта в Tesla Motors, компании, основанной в 2003 году, которая занимается производством недорогих электромобилей массового спроса, а также аккумуляторов и солнечных крыш. Маск курирует все разработки продуктов, инжиниринг и дизайн продуктов компании.
«Родстер»
Через пять лет после своего основания, в марте 2008 года, Tesla представила Roadster, спортивный автомобиль, способный разгоняться с 0 до 60 миль в час за 3,7 секунды, а также проезжать почти 250 миль между зарядками литий-ионного аккумулятора.
Благодаря приобретению доли в компании Daimler и стратегическому партнерству с Toyota, Tesla Motors провела первичное публичное размещение акций в июне 2010 года, собрав 226 миллионов долларов.
Модель S
В августе 2008 года Tesla объявила о планах по выпуску своей модели S, первого электрического седана компании, который, как сообщалось, должен был заменить BMW пятой серии. В 2012 году Model S наконец поступила в производство по стартовой цене в 58 570 долларов. Способный преодолевать 265 миль между зарядками, он был признан автомобилем 2013 года по версии журнала Motor Trend Magazine.
Tesla, Model S. Фото: Global Look Press
В апреле 2017 года Tesla объявила, что обогнала General Motors и стала самым ценным производителем автомобилей в США. Эта новость стала очевидным благом для Tesla, которая планировала увеличить производство и выпустить свой седан Model 3 позже в том же году.
В сентябре 2019 года, используя то, что Маск назвал «клетчатым силовым агрегатом», модель S установила рекорд скорости для четырехдверного седана на гоночной трассе Laguna Seca в округе Монтерей, Калифорния.
Модель 3
Модель 3 была официально выпущена в начале 2019 года после значительных задержек в производстве. Первоначально автомобиль был оценен в 35 000 долларов, что является гораздо более доступной ценой, чем 69 500 долларов и выше для электрических седанов Model S и X.
Илон Маск на презентации первого автомобиля Tesla vehicle Model 3, 28 июля 2017 года, США, Калифорния, Фримонт. Фото: Global Look Press
После первоначальной цели производить 5000 новых автомобилей Model 3 в неделю к декабрю 2017 года Маск перенес эту цель на март 2018 года, а затем на июнь с началом нового года. Объявленная задержка не удивила отраслевых экспертов, которые были хорошо осведомлены о производственных проблемах компании, хотя некоторые задавались вопросом, как долго инвесторы будут терпеливо относиться к этому процессу.
Это также не помешало Маску получить радикально новый компенсационный пакет на посту генерального директора, в рамках которого ему будут выплачивать зарплату после достижения рубежей растущей оценки, основанной на увеличении стоимости на 50 миллиардов долларов.
К апрелю 2018 года, когда ожидалось, что Tesla не дотянет до прогнозов производства в первом квартале, появились новости о том, что Маск отстранил главу инженерного отдела, чтобы лично контролировать работу в этом подразделении. В переписке с репортером Маск сказал, что для достижения производственных целей важно «разделять и властвовать», и что он «вернулся ко сну на заводе».
После сообщения о том, что компания реорганизует свою структуру управления, Маск в июне объявил, что Tesla увольняет 9% персонала, хотя ее производственный отдел останется нетронутым. В электронном письме сотрудникам Маск объяснил свое решение устранить некоторое «дублирование ролей», чтобы сократить расходы, признав, что пришло время предпринять серьезные шаги для получения прибыли.
Реструктуризация, похоже, принесла дивиденды, поскольку было объявлено, что Tesla достигла своей цели производить 5000 автомобилей Model 3 в неделю к концу июня 2018 года, одновременно производя еще 2000 седанов Model S и внедорожников Model X. «Мы сделали это! — написал Маск в праздничном электронном письме компании. — Какая невероятная работа потрясающей команды».
В феврале следующего года Маск объявил, что компания наконец выпускает свою стандартную модель 3. Маск также сказал, что Tesla переходит на онлайн-продажи и предлагает клиентам возможность вернуть свои автомобили в течение семи дней или 1000 миль для полного возмещения.
Полуприцеп
В ноябре 2017 года Маск произвел очередной фурор, представив новые Tesla Semi и Roadster в дизайн-студии компании. Полуприцеп, запуск которого ожидался в производство в 2019 году, но был отложен, может похвастаться запасом хода в 500 миль, а также аккумулятором и двигателями, рассчитанными на один миллион миль.
Модель Y и «Родстер»
В марте 2019 года Маск представил долгожданную модель Tesla Y. Компактный кроссовер, который начал поступать к покупателям в марте 2020 года, имеет запас хода 300 миль и время разгона от 0 до 60 миль в час 3,5 секунды.
Родстер, выпуск которого также намечен на 2020 год, станет самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных с временем разгона от 0 до 60 1,9 секунды.
Илон Маск на открытии гигафабрики Tesla, Грюнхайде, Германия, 22 марта 2022 г. Фото: Global Look Press
Солнечная энергия
В августе 2016 года, в рамках продолжающихся усилий Маска по продвижению устойчивой энергетики и продуктов для более широкой потребительской базы, была заключена сделка стоимостью 2,6 миллиарда долларов по объединению его компаний по производству электромобилей и солнечной энергии.
Его Tesla Motors Inc. объявила о покупке всех акций SolarCity Corp., компании, которую Маск помог своим двоюродным братьям основать в 2006 году. Он является мажоритарным акционером в каждой компании.
«Солнечные батареи и накопители лучше всего работают в сочетании. Как единая компания, Tesla (storage) и SolarCity (solar) могут создавать полностью интегрированные жилые, коммерческие и сетевые продукты, которые улучшают способ выработки, хранения и потребления энергии», — говорится в сообщении о сделке на веб-сайте Tesla.
The Boring Company
В январе 2017 года Маск запустил The Boring Company, компанию, занимающуюся бурением и строительством туннелей с целью сокращения уличного движения. Он начал с пробных раскопок на территории SpaceX в Лос-Анджелесе.
В конце октября того же года Маск опубликовал первую фотографию прогресса своей компании на своей странице в соцсети. Он сказал, что 500-футовый туннель, который, как правило, будет проходить параллельно межштатной автомагистрали 405, достигнет длины в две мили примерно за четыре месяца.
В мае 2019 года компания, ныне известная как TBC, заключила контракт на сумму 48,7 миллиона долларов с Управлением конгрессов и посетителей Лас-Вегаса на строительство подземной системы для передвижения людей по конференц-центру Лас-Вегаса.
В октябре 2022 года Маск официально купил Twitter и после нескольких месяцев раздумий стал генеральным директором социальной медиа-компании.
Илон Маск и «Твиттер». Фото: соцсети
Hyperloop
В августе 2013 года Маск представил концепцию нового вида транспорта под названием Hyperloop, изобретение, которое облегчит передвижение между крупными городами, значительно сократив время в пути.
Илон Маск демонстрирует журналистам Hyperloop — транспорт будущего. Фото: соцсети
Идеально устойчивый к атмосферным воздействиям и работающий на возобновляемых источниках энергии Hyperloop будет перевозить пассажиров в капсулах по сети труб низкого давления со скоростью, достигающей более 700 миль в час. Маск отметил, что на постройку Hyperloop и его готовность к использованию может потребоваться от семи до 10 лет.
Хотя Маск представил Hyperloop, заявив, что он будет безопаснее самолета или поезда и его ориентировочная стоимость составит 6 миллиардов долларов — примерно десятую часть стоимости железнодорожной системы, запланированной штатом Калифорния, — концепция Маска вызвала скептицизм. Тем не менее предприниматель стремился стимулировать развитие этой идеи.
После того, как он объявил конкурс для команд на представление своих проектов прототипа Hyperloop pod, в январе 2017 года на объекте SpaceX был проведен первый конкурс Hyperloop Pod. Рекорд скорости в 284 мили в час был установлен немецкой студенческой инженерной командой на соревновании № 3 в 2018 году, а в следующем году та же команда повторила рекорд до 287 миль в час.
Илон Маск со студенческой командой на конкурсе SpaceX Hyperloop Pod Competition. Победителем стала команда WARR Hyperloop, которая развила скорость 284 мили в час. Хоторн, Калифорния. Фото: Global Look Press
Искусственный интеллект и нейронная связь
Маск проявил интерес к искусственному интеллекту, став сопредседателем некоммерческой организации OpenAI. Исследовательская компания начала свою деятельность в конце 2015 года с заявленной миссией продвижения цифрового интеллекта на благо человечества.
В 2017 году также сообщалось, что Маск поддерживает предприятие под названием Neuralink, которое намерено создавать устройства, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и помогать людям сливаться с программным обеспечением. Он подробно рассказал о прогрессе компании во время обсуждения в июле 2019 года, показав, что ее устройства будут состоять из микроскопического чипа, который подключается через Bluetooth к смартфону.
Скоростной поезд
Поезд будущего Илона Маска. Фото: соцсети
В конце ноября 2017 года, после того как мэр Чикаго Рам Эмануэль запросил предложения по строительству и эксплуатации высокоскоростной железнодорожной линии, которая доставляла бы пассажиров из аэропорта О'Хара в центр Чикаго за 20 минут или меньше, Маск написал в «Твиттере», что он полностью согласен на конкуренцию с The Boring Company.
Он сказал, что концепция Чикагской петли будет отличаться от его Hyperloop, ее относительно короткий маршрут не требует создания вакуума для устранения трения воздуха.
Летом 2018 года Маск объявил, что покроет примерно 1 миллиард долларов, необходимый для рытья 17-мильного туннеля от аэропорта до центра Чикаго. Однако в конце 2019 года он написал в «Твиттере», что TBC сосредоточится на завершении строительства коммерческого туннеля в Лас-Вегасе, прежде чем обратиться к другим проектам, предполагая, что планы в отношении Чикаго останутся в подвешенном состоянии в ближайшем будущем.
Огнемет
Маск также, как сообщается, нашел рынок сбыта для огнеметов The Boring Company. Объявив, что они поступят в продажу по 500 долларов за штуку в конце января 2018 года, он заявил, что продал 10 000 из них в течение дня.
Отношения с Дональдом Трампом
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: соцсети
В декабре 2016 года Маск был назначен на форум президента Трампа по стратегии и политике; в январе следующего года он присоединился к инициативе Трампа по созданию рабочих мест на производстве. После избрания Трампа Маск нашел общий язык с новым президентом и его советниками, поскольку президент объявил о планах по масштабному развитию инфраструктуры.
Несмотря на то, что иногда Маск не соглашался со спорными мерами президента, такими как предлагаемый запрет на въезд иммигрантов из стран с мусульманским большинством, он защищал свою причастность к новой администрации.
«Мои цели, — написал он в начале 2017 года, — ускорить переход мира к устойчивой энергетике и помочь превратить человечество в многопланетную цивилизацию, следствием чего станет создание сотен тысяч рабочих мест и более вдохновляющее будущее для всех».
1 июня, после заявления Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату, Маск ушел со своих консультативных функций.
Жены и дети
Маск был женат дважды. Он женился на Джастин Уилсон в 2000 году, и у пары родилось шестеро общих детей. В 2002 году их первый сын умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти (СВДС). У Маска и Уилсон было еще пятеро общих сыновей: близнецы Гриффин и Ксавьер (родились в 2004 году) и тройняшки Кай, Саксон и Дамиан (родились в 2006 году).
После спорного развода с Уилсон Маск познакомился с актрисой Талулой Райли. Пара поженилась в 2010 году. Они расстались в 2012 году, но снова поженились в 2013 году. Их отношения в конечном счете закончились разводом в 2016 году.
Илон Маск и Талула Райли. Фото: Global Look Press
Романы
По сообщениям, Маск начал встречаться с актрисой Эмбер Херд в 2016 году после завершения своего развода с Райли, а Херд завершила свой развод с Джонни Деппом. Их напряженный график привел к тому, что пара рассталась в августе 2017 года; они снова сошлись в январе 2018 года и снова расстались месяц спустя.
Илон Маск и Эмбер Херд. Фото: соцсети
В мае 2018 года Маск начал встречаться с певицей Граймсом (урожденная Клэр Буше). В том месяце Граймс объявила, что сменила свое имя на «с», символ скорости света, как сообщается, по настоянию Маска. Поклонники раскритиковали исполнительницу-феминистку за то, что она встречается с миллиардером, компанию которого назвали «зоной хищников» среди обвинений в сексуальных домогательствах.
Пара рассказала о своей любви друг к другу в статье, опубликованной в марте 2019 года в журнале The Wall Street Journal, в которой Граймс сказал:
«Послушай, я люблю его, он замечательный. Я имею в виду, он чертовски интересный человек».
Маск, со своей стороны, сказал the Journal:
«Мне нравится художественное творчество диких фейри си и сверхинтенсивная трудовая этика».
Граймс родила их сына 4 мая 2020 года, и Маск объявил, что они назвали мальчика X A-12. Позже в том же месяце, после того, как стало известно, что штат Калифорния не примет имя с цифрой, пара заявила, что меняет имя своего сына на X Æ A-Xii.
В этом месяце Маск объявил, что они назвали мальчика X- A-Xii.
Маск и Граймс приветствовали своего второго ребенка, дочь по имени Экса Дарк Сайдерэль Маск, в декабре 2021 года. Ребенок был рожден с помощью суррогатной матери.
Некоммерческая работа
Безграничный потенциал освоения космоса и сохранение будущего человечества стали краеугольными камнями неизменных интересов Маска, и ради этих целей он основал Фонд Маска, который занимается исследованием космоса и открытием возобновляемых и чистых источников энергии. источники.
В октябре 2019 года Маск пообещал пожертвовать 1 миллион долларов на кампанию #TeamTrees, целью которой является посадка 20 миллионов деревьев по всему миру к 2020 году. По этому случаю он даже сменил свой псевдоним в «Твиттере» на Treelon.
Изображение Илона Маска на параде роз. Кельн, Германия. 20 февраля 2023 года. Фото: Global Look Press