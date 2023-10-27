Играл с Цыгановым в группе, снялся в «Игре», подрался со сталкером: как сложилась карьера и личная жизнь актера Павла Баршака

Актер Павел Баршак появился на свет 19 декабря 1980 года в Москве в семье инженеров. Его старший брат Александр стал кинорежиссером.

С детства Павел мечтал стать космонавтом, затем водителем, а когда старший брат, который всегда увлекался театральным искусством и поступил в Школу-студию МХАТ, принял решение пойти по его стопам.