Играл с Цыгановым в группе, снялся в «Игре», подрался со сталкером: как сложилась карьера и личная жизнь актера Павла Баршака

Актер Павел Баршак появился на свет 19 декабря 1980 года в Москве в семье инженеров. Его старший брат Александр стал кинорежиссером.
С детства Павел мечтал стать космонавтом, затем водителем, а когда старший брат, который всегда увлекался театральным искусством и поступил в Школу-студию МХАТ, принял решение пойти по его стопам.
Маленький Павел Баршак в коляске с братом Александром и мамой. Фото: соцсети
Баршак-младший начал заниматься в театральном кружке и очень быстро увлекся, уже не видя никаких других вариантов для себя. Поэтому в 1997 году поступил в ГИТИС, в мастерскую Петра Фоменко. Его однокурсниками были Евгений Цыганов и Ирина Пегова.
В студенчестве, к слову, Павел играл в молодежной панк-рок-группе «Гренки» вместе с Евгением Цыгановым.
Павел Баршак в юности. Фото: соцсети
Театральная карьера
В 2001 году Павел Баршак был принят в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Там он успел сыграть Уличного музыканта и жонглера в спектакле «Безумной из Шайо», Алексея Ивановича в «Египетских ночах», Рэндла Эттеруорда в пьесе «Дом, где разбиваются сердца». Но спустя несколько лет он пропустил свой выход на сцену, и его попросили уволиться.
Павел Баршак в пьесе «Заповедник». Фото: Global Look Press
Но театр с увольнением из «Мастерской» не ушел из жизни Баршака. Он успел поучаствовать в антрепризе Александра Абдулова «Семейная идиллия», а в 2020 году вышел на сцену в пьесе «Заповедник».
Кинокарьера
Параллельно театру Павел развивался как киноактер. Дебют на экране Баршака-младшего состоялся в 2002 году, это был фильм «Леди на ночь», а роль — эпизодическая.
Павел Баршак (слева) и Евгений Цыганов в фильме «Прогулка». Кадр из фильма
В 2003 году Баршак снялся в драме Алексея Учителя «Прогулка», которая сделала актера известным. Через два года с участием Павла на экраны вышли «Адъютанты любви», «Казус Кукоцкого», «Ночной продавец», «Запасной инстинкт».
Также Баршак снялся в таких популярных проектах, как «Питер FM» (2006), «Солдаты 10» (2006), «Убойная сила – 6» (2006), «Достоевский» (2010), «Каменская-6» (2011), «Елки-2 (2011)». Но эти роли не принесли ему славы и признания. Зато после съемок в криминальной драме «Игра» (2011) он стал по-настоящему знаменит.
Павел Баршак в фильме «Игра». Кадр из фильма
В 2013 году Баршак исполнил роль Арамиса в телесериале «Три мушкетера». В 2016 году вернулся к роли бандита в «Игре», продолжение получило название «Реванш». С каждым годом фильмография актера пополнялась множеством новых картин. В 2017 году Баршак поучаствовал в международном проекте — американской драме «Не вместе», а также сыграл преступника в криминальной драме «Контакт».
Павел Баршак в фильме «Под прицелом любви». Кадр из фильма
В следующем году Баршак снялся в новогодней комедии «Елки последние», в 2019-м — исторической драме «Союз спасения» и семейной мелодраме «Подкидыш», в которой воплотил на экране злодея, укравшего ребенка. В 2020-м появился в сериале «Магомаев», где сыграл Василия Ливанова.
Павел Баршак в фильме «Союз спасения». Кадр из фильма
Главная роль досталась Баршаку в комедии «Джигалоу» (2021), где он сыграл альфонса-афериста. В ленте также снялись Максим Лагашкин, Артем Ткаченко, Филипп Бледный и Никита Джигурда. Специальную подготовку по стрельбе актеру пришлось протий ради роли снайпера в военной драме «Черный прицел». Картина вышла в 2022 году, в ней, к слову, сыграл и Сергей Пускепалис, и это одна из его последних ролей.
Павел Баршак в сериале «Черный прицел». Кадр из сериала
В «Союзе спасения. Время гнева» в 2022 году Баршак вернулся к роли Вениамина Соловьева. Сыграл он также и в «Красной Шапочке», и в короткометражке «Держи меня за руку» в том же году.
Личная жизнь
В настоящее время Павел Баршак женат третьим браком. Первой женой артиста была дизайнер интерьеров Анна Политковская, дочь известного хореографа Аллы Сигаловой. Она родила актеру сына Федора в 2003 году, но вскоре семья распалась. Мальчик остался жить с отцом. Сейчас он уже студент Школы-студии МХАТ.
Павел Баршак и Анна Политковская с сыном Федором. Фото: соцсети
Второй раз Баршак женился на художнице Евгении, которая оказалась на шесть лет моложе актера. В 2009 году у них родился сын Фома. Но и этот союз вскоре распался.
Павел Баршак с сыном Фомой. Фото: соцсети
Третьей женой стала криминалист Мария. Долгое время Баршак скрывал ее от посторонних, оберегая семейное счастье. В ноябре 2019 году у них родилась дочка Прасковья.
Павел Баршак с женой Марией и дочкой Прасковьей. Фото: соцсети
Последние новости
Летом 2023 года на Павла Баршака напали в Нагорном переулке, якобы его госпитализировали с травмой головы. Сам актер новости опровергал, уверяя, что с ним все в порядке. Брат, режиссер Александр Баршак, комментировал случившееся так: мол, родственник действительно обращался за помощью врачей, но из-за травмы на съемках: якобы руку повредил, легкая царапина.
А в октябре того же года Баршак загремел на больничную койку с куда более серьезными травмами — с переломом ребер и ушибами грудной клетки. По слухам, Павел ростом 187 см и весом 74 кг встал на защиту своей подруги, балерины Анастасии, которую преследовал назойливый поклонник. И по-мужски разобрался с ним.