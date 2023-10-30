Не только внешность и фамилия: как сложилась актерская карьера Зои Кравиц

Кто такая Зои Кравиц?
Зои Кравиц — единственный ребенок актрисы Лизы Бонет и музыканта Ленни Кравица. Она с юных лет знала, что хочет быть актрисой. Ее карьера началась с таких фильмов, как «Безумный Макс: дорога ярости» и сериал «Большая маленькая ложь».
Актриса также сыграла в сериале «Меломанка» и выступила исполнительным продюсером фильма. Кроме того, Зои - музыкант, она играла в двух группах. В 2019 году она вышла замуж за актера Карла Глусмана, но в следующем году подала на развод.
Ранняя жизнь и родители
Зои Изабелла Кравиц родилась 1 декабря 1988 года в Венеции, Калифорния. Родители Кравиц — музыкант и актер Ленни Кравиц и актриса Лиза Бонет. Ее отчим — актер Джейсон Момоа. У Кравиц есть два младших сводных брата и сестры от отношений Бонет и Момоа — Лола и Вульф.
Зои Кравиц с родителями. Фото: соцсети
Бабушка Кравиц по отцовской линии, Рокси Рокер, снялась в классическом ситкоме «Джефферсоны». После того как родители Кравиц расстались, когда ей было два года, она провела большую часть своего раннего детства в окружении природы в доме своей матери в районе каньона Топанга в Лос-Анджелесе. У их телевизора не было антенны, но Кравиц разрешалось смотреть кассеты на видеомагнитофоне и она могла брать фильмы напрокат раз в неделю.
В 11 лет Кравиц переехала жить к своему отцу в Майами. В интервью 2020 года она объяснила:
«Я просто хотела чувствовать себя нормальной, и то, как моя мать воспитывала меня, казалось очень ненормальным, хотя, оглядываясь назад, это было самое крутое».
Но переезд был нелегким.
«Это было огромное изменение, — сказала она Rolling Stone в 2018 году. — Перейдя из этого действительно тихого дома в Топанге, где были только я и моя мама, к жизни моего отца, которая была очень насыщенной: много людей, много помощников».
Зои Кравиц в школьные годы. Фото: соцсети
Кравиц также чувствовала себя изолированной в школе.
«Я ходила в частную школу в Майами, в окружении богатых детей, в основном белых, — объяснила она. — Я чувствовала себя уродом, потому что у меня были другие волосы, и маленькие дети подходили и говорили: «Можно мне потрогать твои волосы?»
Кравиц и ее отец в итоге переехали в Нью-Йорк, где она увлекалась драматическим кружком и посещала занятия в консерватории театральных искусств.
Позже она описала некоторые из своих чувств в то время:
«У меня были удивительно красивая худощавая мать и отец, который встречался с супермоделью, и я чувствовала себя маленькой и неуклюжей».
Зои Кравиц посетила международную гала-вечеринку Guggenheim, организованную Dior 5 ноября 2014 года в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press
Ранняя карьера
Стать актрисой было давней целью Кравиц. С помощью своего отца она нашла агента, когда ей было 15. Ее дебют состоялся в фильме «Вкус жизни» (2007), в котором она сыграла няню.
Отец Кравиц получил множество премий «Грэмми», а ее мать прославилась как одна из детей Хакстейбл в «Шоу Косби». Хотя она понимает, что наличие знаменитых членов семьи, возможно, открыло ей двери, она также почувствовала необходимость проложить свой собственный путь, к чему, как она считает, ее подготовило воспитание.
«Мои родители стали теми, кто они есть, не потому, что им что-то передали, и они не воспитывали ребенка, который ожидал, что ему что-то передадут», — сказала она Teen Vogue.
Фильмы и телешоу
Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Бен Ллойд-Хьюз в фильме «Дивергент» (2014). Фото: Global Look Press
Кравиц появилась в блокбастерах, среди которых «Люди Икс: первый класс» (2011), «Безумный Макс: дорога ярости» (2015), «Фантастические твари: преступления Гриндельвальда» (2018) и сериал «Дивергент».
Она также озвучила Мэри Джейн для фильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018). Среди независимых фильмов, в которых она снималась, — «Помни о Гонзо», «Крик в небеса», «Наркотик» и «Близнецы».
Зои Кравиц в фильме «Безумный Макс: дорога ярости» (2015). Фото: кадр из фильма
У Кравиц были свои трудности с продвижением в Голливуде. Она видела, что роли чернокожих женщин часто ограничивались «лучшей подругой белой девушки».
Актриса не смогла пройти прослушивание на небольшую роль в фильме о Бэтмене «Темный рыцарь: возрождение легенды». Однако она продолжила сниматься в роли женщины-кошки в «Бэтмене», который вышел в 2022 году.
Зои Кравиц в роли женщины-кошки в фильме «Бетмен» 2022 года. Фото: соцсети
На телевидении Кравиц появилась в «Блудной Калифорнии» и двух сезонах «Большой маленькой лжи». Она сыграла главную роль в сериале «Меломанка», основанном на романе 1995 года и фильме 2000 года (в котором появилась ее мать).
Кравиц была исполнительным продюсером и должна была написать сценарий и срежиссировать сериала. Проект вышел в феврале 2020 года, но, к разочарованию Кравиц, был отменен позже в том же году.
Зои Кравиц и Джеймс Таппер в сериале «Большая маленькая ложь». Фото: кадр из фильма
Кравиц — режиссер и соавтор сценария триллера Pussy Island с Ченнингом Татумом в главной роли.
Музыка
Кравиц была фронтменом двух групп. Она участвовала в Elevator Fight и электронной R & B – группе Lolawolf, названной в честь двух ее младших братьев и сестер. Lolawolf разогревали Майли Сайрус и Лили Аллен и выпустили альбом под названием Calm Down.
Зои Кравиц и Майли Сайрус. Фото: соцсети
Муж и развод
В 2016 году Кравиц и актер Карл Глусман начали встречаться. Он сделал ей предложение в 2018 году. В 2019 году у пары было две свадьбы: они заключили гражданский брак, а затем связали себя узами брака на июньской церемонии в доме ее отца в Париже.
Зои Кравиц и Карл Глусман. Фото: соцсети
23 декабря 2020 года Кравиц подала на развод с мужем.