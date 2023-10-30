Не только внешность и фамилия: как сложилась актерская карьера Зои Кравиц

Кто такая Зои Кравиц?

Зои Кравиц — единственный ребенок актрисы Лизы Бонет и музыканта Ленни Кравица. Она с юных лет знала, что хочет быть актрисой. Ее карьера началась с таких фильмов, как «Безумный Макс: дорога ярости» и сериал «Большая маленькая ложь».

Актриса также сыграла в сериале «Меломанка» и выступила исполнительным продюсером фильма. Кроме того, Зои - музыкант, она играла в двух группах. В 2019 году она вышла замуж за актера Карла Глусмана, но в следующем году подала на развод.

Ранняя жизнь и родители

Зои Изабелла Кравиц родилась 1 декабря 1988 года в Венеции, Калифорния. Родители Кравиц — музыкант и актер Ленни Кравиц и актриса Лиза Бонет. Ее отчим — актер Джейсон Момоа. У Кравиц есть два младших сводных брата и сестры от отношений Бонет и Момоа — Лола и Вульф.