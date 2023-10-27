Знаменитая Шахерезада: как актриса Елена Тонунц искала свое призвание

Детство и юность
Елена Константиновна Тонунц ( в девичестве Кокалевская) родилась 17 июля 1954 года в далеком Магадане, куда родители попали по распределению: отец после службы в армии, мама после получения профессии педагога.
Дочку воспитывали в строгости. Папа будущей актрисы служил в морском флоте и очень ценил дисциплину. А что еще лучше может привить дисциплинированность, чем спорт.
Елена каждый день выполняла физические упражнения, а затем стала посещать секции балета и художественной гимнастики. Здесь девочка развила такие качества как координация, пластичность и выносливость.
Помимо этого в школе Лена училась очень хорошо, с легкостью усваивала математику и химию и участвовала во всевозможных олимпиадах.
Окончив школу будущая артистка, склонная к точным наукам, отправилась поступать в Москву в технический вуз.
Актриса и режиссер Елена Тонунц. Фото: социальные сети
Девушка подала документы в МГУ наудачу, и ей повезло. Елена набрала необходимое количество баллов и поступила на геологический факультет. В то время профессия геолога казалась будущей актрисе интересной и очень романтичной.
Но, не закончив и первый курс, Тонунц поняла, что хочет идти по другому пути. Елена признавалась, что из всей учебы ей нравились только студенческие поездки и подготовка концертов самодеятельности. Только на сцене девушка себя чувствовала счастливой.
После окончания вуза новоиспеченный геолог попала по распределению в Дивногорск. Но выходить на работу девушка отказалась: условия, в которых ей предстояло жить были просто невыносимыми.
Елена уехала к родственникам в Нижний Новгород, тогда еще город назывался Горький. После того, как утихли волнения из-за ее пропажи, она вернулась в Москву.
Елена Тонунц в молодости. Фото: социальные сети
Будущая артистка получила новую трудовую книжку и пошла работать: днем она мела улицы, а по ночам трудилась машинисткой. Уже тогда Елена твердо решила поступать в театральный вуз и все свободное время посвящала подготовке к поступлению.
В ГИТИС Тонунц поступила так же, как и в МГУ, с первого раза. Она попала в группу к Константину Михайлову. В 1981 году дипломированная актриса получила второе высшее образование.
Игра в кино
Уже на первом курсе талантливую студентку пригласили на дебютную роль в фильме «Смятение чувств». Эта работа не сделала Елену знаменитой, но подарила колоссальный опыт.
Во время учебы Тонунц снялась еще в нескольких картинах. Особенно знаменитыми стали фильмы «С любимыми не расставайтесь» и «Карнавал».
Актриса кино Елена Тонунц. Фото: социальные сети
Но по-настоящему известной артистка стала после роли матроса Гали в комедии «Берегите женщин». Вместе с Тонунц в картине снимались Марина Шиманская, Игорь Скляр, Альгис Арлаускас.
Актрисе приходилось бегать по трапам на высоких каблуках и даже заниматься рукопашным боем. Тут как раз пригодились ее спортивные навыки. Действие в фильме разворачивалось под веселые песни Юрия Антонова.
С того времени Тонунц начали приглашать в другие проекты. Следующими картинами стали «Летаргия» и «Весна надежды».
Но, когда Елена предстала перед зрителями в образе восточной красавицы Шахерезады, о ней узнал весь СССР.
Впервые в этой роли она сыграла в 1984 году в сказке «И еще одна ночь Шахерезады…». Вскоре вышло продолжение — «Новые сказки Шахерезады» и «Последняя ночь Шахерезады».
Елена Тонунц в роли Шахерезады. Фото: социальные сети
В 1990 году Тонунц поступила во ВГИК на факультет режиссуры к Юрию Озерову.
Впервые она попробовала себя в новой роли руководителя процесса съемки, поставив короткометражку «Однажды вечером», которую высоко оценили критики. Позже картина завоевала ряд международных премий на студенческих кинофестивалях.
Через два года актриса получила третий диплом и стала режиссером, открыв новую страницу в своей биографии.
Следом представила авторскую работу — «Я никуда тебя не отпущу». Фильм не оставил равнодушными критиков и зрителей и снова получил хорошую оценку.
В середине 90-х в карьере Елены было затишье, она вернулась в работу только в 2010-х. Тонунц регулярно появлялась в сериалах: «Москва. Три вокзала» и «Женская консультация».
В 2022 году на экраны вышла музыкальная комедия «Марш утренней звезды», где Тонунц выступила в роли профессора консерватории. Вместе с актрисой в картине снялись Иван Семенов, Варвара Комарова, Гарик Сукачев.
Елена Тонунц в зрелом возрасте. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Еще в молодости Елена вышла замуж за Александра Тонунца, но брак был недолгим. Пара распалась. Сейчас актриса не любит афишировать подробности своей личной жизни.
Елена Тонунц сейчас
В 2023 году Елена Тонунц отметила 69 лет. Сейчас актриса преимущественно ведет скрытный образ жизни и редко дает интервью. Тонунц находится на пенсии и не появляется в новых картинах.
Актриса ведет здоровый образ жизни. Из напитков отдает предпочтение отварам, сокам и чаю и продолжает заниматься спортом.