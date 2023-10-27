Знаменитая Шахерезада: как актриса Елена Тонунц искала свое призвание

Детство и юность

Елена Константиновна Тонунц ( в девичестве Кокалевская) родилась 17 июля 1954 года в далеком Магадане, куда родители попали по распределению: отец после службы в армии, мама после получения профессии педагога.

Дочку воспитывали в строгости. Папа будущей актрисы служил в морском флоте и очень ценил дисциплину. А что еще лучше может привить дисциплинированность, чем спорт.

Елена каждый день выполняла физические упражнения, а затем стала посещать секции балета и художественной гимнастики. Здесь девочка развила такие качества как координация, пластичность и выносливость.

Помимо этого в школе Лена училась очень хорошо, с легкостью усваивала математику и химию и участвовала во всевозможных олимпиадах.

Окончив школу будущая артистка, склонная к точным наукам, отправилась поступать в Москву в технический вуз.